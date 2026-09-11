Alien Deathstorm promete ser un shooter en primera persona con elementos de mundo abierto

El productor de Alien Deathstorm, Martin Willingham, afirma que el juego "no es otro juego de disparos lineal".

El jefe de diseño, Ben Fisher, dice que es un juego de terror y supervivencia "generado dinámicamente".

Los desarrolladores de Rebellion afirman que se trata de una experiencia de mundo abierto de 360 ​​grados.

Rebellion Developments ha declarado que los jugadores no deben esperar que su próximo juego de terror y supervivencia en primera persona, Alien Deathstorm , sea otro juego de disparos lineal por pasillos, calificándolo de "una rareza".

Alien Deathstorm fue revelado a principios de este año por los desarrolladores de la serie Sniper Elite y Atomfall , y se describe como una "experiencia visceral de acción y terror en primera persona, donde la supervivencia segundo a segundo depende de responder a una amenaza monstruosa y en constante cambio en una colonia extraterrestre devastada por una tormenta".

Nuestros compañeros en Estados Unidos de TechRadar Gaming probaron recientemente el juego en la Gamescom y posteriormente se puso en contacto con algunos desarrolladores de Rebellion, quienes hablaron extensamente sobre él, incluyendo el concepto, las influencias en el diseño, la rejugabilidad y la libertad del jugador.

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Aunque Alien Deathstorm pueda parecer un shooter de supervivencia común y corriente con las características típicas del survival horror, el equipo lo considera una experiencia "dinámica" con elementos de mundo abierto donde las acciones del jugador pueden afectar a encuentros con enemigos no predefinidos.

El productor Martin Willingham dijo que esto significa que "el horror y la tensión pueden ocurrir en cualquier momento y de diferentes maneras entre partidas y también entre diferentes niveles de dificultad".

"Para mí, esa es una de las partes más emocionantes del juego, porque en los juegos de terror la experiencia suele estar muy, muy coreografiada, ya que tiene que ser así para generar esa anticipación que precede a los sustos repentinos. Pero eso significa que solo puedes jugarlo una vez."

Continuó diciendo que el equipo valora la rejugabilidad y la libertad de juego libre, lo que significa que "teníamos que hacer algo dinámico" y que "construir los encuentros en torno al jugador y sus actividades significa que es una experiencia diferente".

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Ben Fisher, jefe de diseño, describió el juego como "generado dinámicamente", donde los niveles se juegan de forma secuencial y cada uno tiene su propio entorno libre, y añadió que "es una joya poco común".

"No es otro juego de disparos lineal", añadió Willingham más tarde. "Estás en un mundo abierto. Es un juego de 360 ​​grados. La acción puede venir de cualquier parte, no solo al final del pasillo".

Alien Deathstorm aún no tiene fecha de lanzamiento, pero podrás jugarlo en la primavera de 2027 en PlayStation 5 , Xbox Series X , Series S y PC.