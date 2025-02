Netflix habría sufrido una enorme filtración de la temporada 5 de Stranger Things, incluyendo fecha de lanzamiento y detalles del episodio final

A bunch of leaked Stranger Things season 5 information has appeared online

Netflix habría sufrido otra gran filtración de datos

Detalles con spoilers sobre la temporada 5 de Stranger Things han circulado por Internet

La filtración se produce seis meses después de que el servicio de streaming sufriera un incidente similar

¡Atención! Netflix habría sufrido su segunda filtración de datos en solamente seis meses y, está vez, internet está lleno de spoilers de la quinta temporada de Stranger Things. A continuación todos los detalles.

En lo que será otro duro golpe para las medidas de seguridad internas del gigante del streaming, se ha filtrado información clave sobre la última temporada de Stranger Things. La fecha de estreno de la próxima temporada, algunos detalles de la trama llenos de spoilers y otros activos se han compartido a través de Internet desde que se produjo la brecha el pasado sábado (22 de febrero). Esta es la segunda vez que Netflix se ve afectada por una filtración de datos importante en seis meses, ya que la empresa «tomó medidas enérgicas» después de que se filtraran en Internet varios episodios de la segunda temporada de Arcane, la tercera temporada de Heartstopper y otros programas el pasado mes de agosto.

What's on Netflix, uno de los primeros medios en cubrir la filtración, ha indicado que Netflix se ha movido rápidamente para retirar publicaciones en redes sociales, vídeos de YouTube y TikTok, y otras publicaciones en Internet que incluyan cualquier material relacionado con la temporada 5 de Stranger Things. Por desgracia, el mejor servicio de streaming del mundo parece estar librando una batalla perdida, ya que cada vez son más los usuarios que no solo comparten la información filtrada, sino que la comentan en las redes sociales y en diversos foros.

Me he puesto en contacto con Netflix para obtener un comentario oficial sobre la filtración de datos, pero no he recibido respuesta en el momento de la publicación. Actualizaré este artículo si recibo una respuesta.

¿Qué detalles de la temporada 5 de Stranger Things se han filtrado en Internet?

No voy a incluir en este artículo ningún detalle basado en spoilers sobre Stranger Things 5. El elenco y el equipo pasaron 12 meses capturando más de 650 horas de metraje para sus ocho episodios tipo película de éxito - por no hablar de los que están involucrados en la post-producción, marketing, y otros departamentos cuyo trabajo a menudo pasa desapercibido - y la mayoría de los espectadores querrán obtener esa experiencia pura, así que no voy a arriesgarme a arruinar el día de nadie con la historia de la temporada 5 y / o arcos de los personajes aquí. Netflix también ha sido, según se informa, muy agresivo legalmente sobre cualquier lugar que muestre detalles, y me gustaría que este artículo se mantuviera vivo...

Lo que puedo informar es lo básico que What's on Netflix discute en su propio artículo. Según sus fuentes, el filtrador original accedió y descargó más de 400 activos individuales, así como un documento que contenía unas 90 páginas de información confidencial. Esto último parece indicar que Netflix tiene previsto lanzar a finales de 2025 una de sus series originales más exitosas, y que seguirá los pasos de la temporada 4 de Stranger Things estrenándose en dos partes. Ya sabíamos que la temporada 5 de Stranger Things se estrenaría en algún momento de 2025 y, dado el tiempo que tardará en completarse su fase de posproducción, un estreno a finales de 2025 es más probable que no.

Si quieres detalles oficiales sobre qué esperar de la última temporada de una de las mejores series de Netflix, te aconsejo que leas mi guía dedicada a la temporada 5 de Stranger Thing, repleta de información sobre su reparto confirmado, los detalles de la historia y el futuro de la franquicia.

