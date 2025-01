Todo el mundo se está durmiendo con la última película de suspenso de Netflix, pero a mí me encantó su ambiente de "misterio de asesinato danés en Borneo"

Sin duda, Netflix es una de las plataformas consentidas de los amantes del streaming y en gran medida es debido a su extenso catálogo, el cual permite seguir descubriendo "joyas" aún después de su lanzamiento, una de ellas es Borderless Fog, un thriller de asesinatos ambientado en Borneo, al otro lado de la frontera entre Indonesia y Malasia.

Cabe mencionar que -ni siquiera tiene suficientes críticas para tener una puntuación en Rotten Tomatoes todavía-. Sigue a la inspectora Sanja (Putri Marino, que está estupenda) como nueva detective, inconfundible por su pelo rizado y sus gafas de sol rosas recetadas por el médico, mientras investiga un extraño cadáver decapitado abandonado en la frontera entre ambos países, que tiene cabeza... pero la cabeza equivocada.

Lo que sigue es un misterio asombrosamente denso y temáticamente interesante que tiene los tonos oscuros, las motivaciones de los personajes y las vibraciones moralmente confusas de toda una serie danesa de asesinatos como The Killing o The Bridge, pero comprimida en menos de dos horas... y sin embargo no es imposible de seguir. No es lo suficientemente satisfactoria como para entrar en la lista de las mejores películas de Netflix, pero como conocedor del género de suspense detectivesco de nivel medio, me lo pasé muy bien con ella, y me encantaría ver una película anual de la inspectora Sanja en la que contemple con mal humor hermosos y ominosos paisajes selváticos.

Borderless Fog | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

Borderless Fog comienza con una bonita escena de «un trozo de vida en Borneo», antes de que el cadáver inicie el misterio con una explosión literal (en un tejado de hojalata) y caiga en la frontera entre los dos países. La película se adentra directamente en los temas que sustentarán toda la historia, ya que dos cuerpos de policía discuten que el otro debe ocuparse basándose en la colocación de la frontera, y el desacuerdo no sólo llega al punto de medir su distancia desde la frontera exacta, sino que luego se cuestionan dónde está realmente la frontera aquí, en medio de la selva.

El tema general de la película son las cosas que se sitúan entre dos campos, sin encajar nunca en ninguno de ellos. El primer cuerpo es una cabeza y un torso desparejados, que cae en la frontera entre dos países, y será investigado por un policía de ciudad inadaptado que lucha por encajar en el campo, asociado a alguien que creció con radicales tribales pero se convirtió en policía y no es totalmente aceptado por ninguno de los dos bandos... la película no quiere arquetipos simples, lo que también ayuda a que cualquiera que parezca simplemente bueno o malo despierte instantáneamente tus sospechas, porque nada es tan simple aquí en la niebla, donde los planos recortados de ominosos árboles nativos vigilan el bosque como dioses velados.

Todo esto también nos lleva a la densa serie de tramas que están sucediendo aquí. Una vez que nos hemos introducido en los conceptos anteriores, tendremos que lidiar con una víctima de un crimen que puede ser un asesinato sacrificial de falsa bandera, un jefe del crimen local, un héroe comunista que vive en un bosque que puede o no ser folclore, niños secuestrados en una excursión de supervivencia por la selva, y Sanja enfrentándose a su jefe por su aparente corrupción o incompetencia... y eso no son spoilers, porque todo ocurre en la primera mitad de la película. Aunque admito que perdí algunos hilos, el hecho de que pudiera seguir la trama cuando es más espesa que el follaje de la selva de Borneo es un testimonio de solidez cinematográfica.

A veces también tiene un aspecto estupendo, con una paleta de colores apagados y paisajes que dan la sensación de ser un drama criminal escandinavo trasplantado al sudeste asiático, mientras que ocasionalmente añade algo de energía cinética: una breve secuencia de barcos parece sacada directamente de una película de Michael Mann, y me hubiera gustado que la película tuviera más de ese estilo. El director, Edwin, ha sido premiado en otras ocasiones y consigue que la película resulte atractiva pase lo que pase.

