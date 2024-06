¿Qué es el Hi-Res Audio? La música sin pérdidas explicada (y cómo conseguirla)

Si has estado buscando los mejores auriculares, los mejores altavoces estéreo, los mejores DAC o incluso los mejores reproductores MP3 (que ahora hacen mucho más que reproducir audio comprimido y con pérdidas), habrás visto un montón de productos compatibles con Hi-Res Audio. Lo que antes era dominio exclusivo de los equipos de gama alta se ha extendido a los equipos de audio más asequibles, tanto gracias a la mejora general de la potencia como a la creciente compatibilidad con Hi-Res de los mejores servicios de streaming de música.

Pero, ¿qué es exactamente el audio de alta resolución? ¿Cómo funciona? No es un requisito indispensable para disfrutar de la música, pero si lo quieres, ¿cómo puedes conseguirlo? Averigüémoslo.

¿Qué es el audio de alta resolución?

Hi-Res Audio (el nombre propio, en mayúsculas) es solo una convención de marca, definida formalmente por una serie de organismos de la industria musical hace una década para abarcar todo tipo de audio de alta resolución (el nombre, en minúsculas). La ratificación de la norma en 2014 no establece un formato único, pero sí un punto de referencia que el audio debe superar para ser considerado de alta resolución.

La norma establece que el audio de alta resolución es "audio sin pérdidas capaz de reproducir toda la gama de sonidos de grabaciones que han sido masterizadas a partir de fuentes de calidad superior a la de un CD".

Esto significa que cualquier dispositivo capaz de manejar profundidades de bits superiores a 16 bits y frecuencias de muestreo superiores a 44,1 kHz (la línea de base del audio de CD) puede llevar la marca Hi-Res. No importa lo lejos que puedan llegar de estas marcas, lo que significa que vale la pena un poco de diligencia debida más allá de la etiqueta para comprobar exactamente lo que ese hardware puede manejar.

Los archivos de alta resolución suelen emplear 24 bits por muestra, lo que significa que cada punto de sus formas de onda puede tener una de 24 amplitudes distintas, y su frecuencia de muestreo (es decir, el número de muestras individuales que contienen cada segundo) suele variar entre 48kHz y 192kHz.

Cuanto mayor sea el número, mejor, pero esa densidad de información adicional conlleva archivos de mayor tamaño y mayores exigencias en cuanto a velocidad de transferencia de datos.

¿Qué es el audio sin pérdidas?

Aunque el término se utiliza a menudo indistintamente con el de alta resolución, el audio sin pérdidas es en realidad una bestia diferente. Un archivo sin pérdidas simplemente contiene toda la información original utilizada para componer la grabación original: la pista se entrega "sin pérdidas".

Eso no significa que el audio sin pérdidas no esté comprimido (por suerte, para los que tenemos limitación de datos), sino que el algoritmo de compresión utilizado deja la pista tal y como la encontró. Los formatos sin pérdida son WAV, ALAC de Apple, FLAC, MQA y el poco frecuente WMA Lossless. FLAC es el más común: es una buena mezcla de compresión sólida y protocolo abierto.

En cambio, la compresión "con pérdidas" reduce el tamaño de los archivos eliminando literalmente cierta información. Los archivos con pérdidas pueden eliminar las frecuencias más altas, los retumbos más bajos, los bits entre las notas que a oídos inexpertos les cuesta detectar. MP3 es probablemente el formato con pérdidas más notable, junto con Ogg Vorbis (OGG), AAC y WMA.

Las pistas de alta resolución tienen que ser sin pérdidas, pero no ocurre lo mismo a la inversa: Los CD se consideran sin pérdidas, por poner un ejemplo contraintuitivo, y una pequeña parte de los archivos ALAC que se encuentran en Apple Music alcanzan una calidad de CD de 16 bits/44,1 kHz, lo que los sitúa justo por debajo de la barrera Hi-Res, a pesar de ofrecerse en un formato sin pérdidas.

Sony Xperia 1 VI: uno de los últimos teléfonos con clavija de 3,5 mm para auriculares (Image credit: Sony)

¿Cómo reproduzco audio de alta resolución?

Conseguir que las pistas de alta resolución lleguen a tus oídos se reduce a tres cosas: la fuente, el hardware de reproducción y la ruta de la señal.

La primera es obvia. Si quieres escuchar música en alta resolución, necesitas un archivo de alta resolución. Digamos lo que digamos de los motores de escalado integrados (como el procesador Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) básico de Sony, que se encuentra en el Sony WF-C700N) para extraer detalles adicionales de los archivos de música digital estándar, pero no hay nada que sustituya a la música real. Da igual que proceda de un servicio de streaming de música, de un archivo descargado o incluso de un disco Blu-ray Pure Audio.

A continuación, necesitarás un hardware capaz de descodificar y reproducir audio de alta resolución. No sirve de nada almacenar archivos de alta resolución en un dispositivo si éste no dispone de las herramientas necesarias (normalmente, el DAC) para reproducirlos. En la mayoría de los casos, la gran etiqueta en negrita de la caja bastará para indicar las capacidades de un producto, pero se puede convencer a teléfonos y ordenadores para que reproduzcan la mayoría de los archivos incluso sin esa certificación, y las marcas suelen mantener un hermetismo sobre la resolución que su portátil o smartphone es realmente capaz de ofrecer. La solución más sencilla sería conectar un DAC independiente (o convertidor de señal digital a analógica, véase nuestro análisis del iFi hip-dac 3 para ver un buen ejemplo que no cuesta un ojo de la cara) que evite el económico DAC integrado en el dispositivo y lo reproduzca correctamente, o al menos según las especificaciones que aparecen claramente en la hoja de especificaciones. En definitiva, necesitas un buen hardware que no sólo lea los archivos, sino que trabaje con ellos sin pérdidas.

Por último, la ruta de la señal. Hay muchos lugares por los que el audio digital puede ser aplastado y recodificado mientras viaja: enviar una fuente de alta resolución a un punto final con capacidad de alta resolución a través de cables defectuosos, enlaces inalámbricos de baja resolución o códecs incapaces te dejará con un resultado decepcionante que no es de alta resolución en absoluto. Hay que asegurarse de que todos los eslabones de la cadena sean de alta resolución.

Vale, lo sabemos, pero no es tan complicado como parece. Normalmente, basta con utilizar un enlace por cable para garantizar la máxima resolución, pero ten cuidado con las incompatibilidades entre determinados fabricantes y formatos de archivo.

(Image credit: Future)

Cómo hacer streaming con Hi-Res

¿Listo para escuchar música en alta resolución? En este momento hay cuatro servicios clave: todos los grandes del mundo de la música en streaming (excepto uno) están incorporando poco a poco contenidos en alta resolución. Sin embargo, no va a ser un proceso instantáneo, ya que depende de que los sellos discográficos mastericen versiones de alta resolución de sus bibliotecas y, estamos seguros, de un montón de idas y venidas de licencias antes de que esas nuevas versiones se permitan en línea.

Un nombre que no verás en la lista de alta resolución es Spotify. No es que no hayamos esperado lo suficiente: la compañía empezó a prometer una oferta de alta resolución, entonces llamada "Spotify HiFi", ya en 2021, pero todavía no hay canciones de nueva generación disponibles en el gigante sueco del streaming.

Sin embargo, el complemento "Music Pro" podría ser un rayo de esperanza en el horizonte. Los buscadores de códigos han descubierto referencias al sonido sin pérdidas y de 24 bits en las entrañas de Spotify, así que cruzamos los dedos para que haya una gran actualización en camino.

Tidal

Tidal tiene un enorme catálogo de música disponible en formato sin pérdidas, aunque para acceder a las canciones en alta resolución tendrás que optar por el más caro Tidal HiFi (FLAC con calidad de CD que Tidal denomina "High") o HiFI Plus (hasta 24 bits/192 kHz, ahora también sólo en FLAC desde que Tidal eliminó recientemente su oferta de MQA).

Qobuz

En nuestra opinión, la plataforma francesa de streaming Qobuz tiene la mayor colección en alta resolución de todas las plataformas de streaming, con una gran parte de su catálogo disponible en FLAC de 24 bits/192 kHz, incluso para los usuarios de la suscripción más básica. Lo mejor de todo es que Qobuz te informa con precisión de la calidad que estás escuchando, lo que resulta perfecto para hacer pruebas A/B. Además, si te suscribes al nivel Sublime, obtienes un 60% de descuento en las compras en alta resolución.

Apple Music

Según la métrica específica establecida por las directrices de Hi-Res Audio, algunas de las transmisiones básicas ALAC sin pérdidas de Apple Music cumplen los requisitos, y con un máximo de 24 bits/48 kHz, entran por los pelos. La buena noticia es que también hay una serie de música de mejor calidad en el servicio sin coste adicional, que eleva la frecuencia de muestreo a 192 kHz. Apple Music cambiará entre ellos dependiendo de si estás en casa o en movimiento, y no esperes obtener todos los beneficios de los archivos Lossless o Hi-Res Lossless de Apple Music en sus propios AirPods (tu conexión Bluetooth tiene demasiadas pérdidas). Para disfrutar de Lossless en tu iPhone, necesitarás un buen par de auriculares con cable. Para disfrutar de su oferta superior Hi-Res Lossless, tendrás que añadir un DAC...

Amazon Music Unlimited

El paquete de streaming de Amazon reúne los antiguos servicios Music Unlimited, Ultra HD y Music HD en una sola entidad por encima de los niveles Music Free y Music Prime, y encontrarás "millones" de archivos FLAC de 24 bits (muchos de los cuales alcanzan los 192 kHz) entre los 70 millones de pistas disponibles en calidad de CD al menos sin pérdidas.

(Image credit: Shutterstock)

¿Cómo puedo comprar archivos de audio de alta resolución?

Si prefieres tener tu propia colección de canciones en alta resolución, ¡puedes quedártela! Ten en cuenta que el audio de alta resolución es un poco más caro que el de baja calidad, así es el mundo: paga un 50% más.

Como ya hemos dicho, Qobuz no es sólo una plataforma de streaming: es una forma estupenda de conseguir canciones para guardar, tanto si estás suscrito como si no. Eso sí, asegúrate de ordenarlas por frecuencia de muestreo si buscas la mejor calidad de grabación posible. Si te suscribes a Sublime, obtendrás un 60% de descuento en las descargas, así que si estás creando una biblioteca, puede ser una buena opción.

7Digital ofrece archivos FLAC a precios razonables, que se distinguen fácilmente por el gran distintivo amarillo "24-bit FLAC" que aparece en la portada de sus álbumes. Dispone de un amplio catálogo con una potente función de búsqueda que te ayudará a encontrar lo que buscas, pero ten en cuenta que no toda su biblioteca es de alta resolución.

HDTracks es una tienda decente que parece apelar a, digamos, un oyente de gustos y épocas particulares. Si busca remasterizaciones de álbumes clásicos, aquí los encontrará, junto con una gama muy selecta de títulos más recientes.

Si prefieres la seguridad del soporte físico, existe, pero no en grandes cantidades. Algunas grabaciones en SACD pueden alcanzar la marca Hi-Res, los DVD-Audio (aún más raros) son compatibles con las resoluciones de audio adecuadas, y el formato High Fidelity Pure Audio de Sony incluye grabaciones a 24 bits/192 kHz en un número extremadamente limitado de Blu-rays, principalmente clásicos.

No faltan opciones si quieres un dispositivo que reproduzca archivos de alta resolución. La mayoría de las plataformas digitales ya son compatibles con la alta resolución, y la mayoría de los equipos tienen suficiente potencia para descodificar fácilmente los archivos.

Móviles con audio Hi-Res

Por lo general, los teléfonos Android son capaces de reproducir audio de alta resolución, al igual que los iPhone cuando están bien configurados. Recuerda que sacar el máximo partido al audio de alta resolución es un proceso integral.

Descodificar un archivo de alta resolución y luego reproducirlo a través de los altavoces del teléfono obviamente no ofrecerá los resultados que buscas. La mayoría de los códecs, incluso el aptX HD de 24 bits/48 Hz, emplean compresión con pérdida (es complicado, ¿verdad?).

La excepción es Snapdragon Sound, la tecnología de transmisión inalámbrica más reciente de Qualcomm; si tienes un teléfono con el hardware necesario (el Moto Razr Plus, el Sony Xperia 1 V o el Nothing Phone(2), por ejemplo) y un dispositivo Bluetooth compatible para conectarlo (los nuevos auriculares Bose o dispositivos más baratos como los de EarFun y Vivo), podrás disfrutar de una transmisión sin pérdidas de 24 bits/96 kHz directamente en tus oídos.

No esperes que el sonido Snapdragon llegue pronto a los iPhone, ya que Apple tiende a hacerlo por su cuenta, pero nos sorprendería que el clan de Cupertino no se guardara en la manga algún tipo de tecnología inalámbrica sin pérdidas.

La mejor forma de disfrutar de la alta resolución es a través de una conexión por cable. Seguramente te habrás dado cuenta de que la mayoría de los teléfonos se han deshecho de sus conectores de 3,5 mm (la última oferta de Moondrop es una excepción), lo que hace que esto sea un poco más difícil. Algunos modelos, como el asequible Moto G 5G Power de Motorola y el ya mencionado Sony Xperia 1 V (de gama más alta), siguen teniendo puerto de auriculares, y son lo bastante potentes como para enviar la mayoría de formatos de alta resolución a través de él. Pero todos los teléfonos, incluidos estos, podrían beneficiarse de la potencia de un DAC externo.

Convertidores D/A de audio de alta resolución

Los convertidores de digital a analógico (DAC) transforman los ceros y unos irregulares en formas de onda suaves. Eso es básicamente todo lo que necesitas saber, aparte de entender que no todos los DAC son iguales, y aquellos con un oído sensible serán capaces de notar la diferencia entre, por ejemplo, el DAC interno de un teléfono y uno externo, o la alimentación directa de un conector de auriculares y uno mimado por la electrónica de un buen DAC.

Los DAC de tipo C como el AK USB-C Dual DAC de Astell & Kern y el más antiguo Helm Audio Bolt son una gran opción si estás buscando agregar una salida de jack de alta resolución a los teléfonos, y generalmente no rompen el banco.

El Mojo 2 de Chord (la secuela del que posiblemente sea el DAC más popular de todos los tiempos) es un paso adelante en rendimiento, capaz de ofrecer una claridad extra incluso a los archivos que no son de alta resolución. Se puede utilizar prácticamente sobre la marcha, y eso es cierto para la mayor parte del mercado de DAC, si no te importa llevar cables.

Si te tomas en serio la decodificación de alta resolución en casa, el iFi iDSD Diablo 2 es una opción cara pero muy satisfactoria, que combina un potente amplificador de auriculares con un DAC capaz de decodificar hasta 32bit/768kHz. Es un poco exagerado, pero eso significa que te preparará muy bien para el futuro.

Reproductores digitales de Hi-Res

El reproductor MP3 nunca ha muerto, sólo ha evolucionado. Los reproductores multimedia portátiles se han convertido en la mejor opción para quienes quieren disfrutar de sus bibliotecas en alta resolución y, dado que la mayoría de ellos son básicamente teléfonos Android disfrazados, también suelen trabajar con servicios de streaming de alta resolución.

La gran diferencia está en el hardware integrado. Tendrás una salida jack para los auriculares, quizá una de 4,4mm para las latas de los audiófilos, y probablemente un DAC que reproducirá tus canciones mejor que casi cualquier otra cosa. Todo esto significa que los reproductores de alta resolución se sienten tan cómodos conectados a un equipo de alta fidelidad como en el bolsillo.

Hay tres actores clave (por así decirlo) en el mercado: FiiO, Astell & Kern (la cara premium de la leyenda de los reproductores MP3 iRiver) y Sony. Nuestro todoterreno favorito es actualmente el FiiO M11S, que mezcla un precio decente con un talento musical muy ajustado. Eso sí, asegúrate de añadirle un poco de memoria en la tarjeta SD, ya que 32 GB de almacenamiento interno no dan para mucho cuando empiezas a jugar con archivos FLAC. A 24 bits/192 kHz, son sólo unas 8 horas.

También nos quitamos el sombrero ante el asequible (en comparación) Astell & Kern A&norma SR35. Está en el extremo inferior de la gama de A&K: el SP3000 encabeza la línea, pero lo hace con estilo.

Dispositivos de stream de Hi-Res

Estamos entrando en el terreno de la alta fidelidad. Muchos dispositivos de streaming de música, diseñados para enviar tus canciones por toda la casa, son compatibles con pistas de alta resolución, y suelen incluir DAC decentes junto con su tecnología de transmisión inalámbrica.

El WiiM Pro Music Streamer es un buen ejemplo. No es nada caro, pero funciona de forma nativa a 24 bits/192 kHz.

Pero ten cuidado, porque algunos streamers inalámbricos no son compatibles con todos los servicios o formatos de alta resolución; el de WiiM, por ejemplo, no funciona bien con Apple Music.

Otros equipos de alta resolución

Si quieres encontrar un componente de alta fidelidad para audio de alta resolución, tienes mucho donde elegir. La cuestión no es si existe el kit, sino qué tipo de kit de alta fidelidad quieres.

¿Quieres altavoces de alta fidelidad? Los altavoces de estantería KEF LS50 Wireless II son absolutamente increíbles, a pesar de su avanzada edad. Eso sí, asegúrate de utilizar la conexión por cable para conectarlos: el funcionamiento inalámbrico no va más allá de 24 bits/96 kHz. Para una alternativa más barata, más pequena, pero todavía muy impresionante nos dirigimos a la perenne Ruark MR1 MkII - se trata de un par de altavoces de alta resolución capaz de dar caña muy por encima de su peso.

¿Qué tal una configuración más autónoma de altavoces y streaming? El Era 300 de Sonos es una maravilla, siempre que utilices los servicios de alta resolución que admite. Los altavoces de gama alta de Naim -el Mu-so Qb 2nd Generation y el Mu-so 2nd Generation, más picante- son fantásticos, por muy viejos que se hagan.

Tampoco te olvides de tu receptor AV. La tecnología de audio de lujo como Dolby Atmos puede acaparar los titulares, pero los buenos amplificadores AV tienden a ser centrales de audio más que capaces de decodificar contenido de alta resolución. Mira la gama de Denon; el AVC-X6800 compatible con 8K brilla con luz propia, si te lo puedes permitir.