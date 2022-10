Xiaomi 12T: primeras impresiones - Pinta muy bien a este precio

El Xiaomi 12T no cuenta con la cámara de 200MP del 12T Pro, pero combina un gran rendimiento con una carga rápida de 120W, una pantalla AMOLED adaptativa de 120Hz y una gran batería de 5.000 mAh. Este móvil es una excelente alternativa para los gamers que no quieran gastar demasiado dinero, pero quieran disfrutar de una gran experiencia de juego, y esto es gracias al chip Dimensity 8100 Ultra del Xiaomi 12T. Por otro lado, aunque este móvil no cuenta con la impresionante cámara del 12T Pro, es de esperar que no se quede atrás con su sensor de alta resolución de 108MP.

La serie T de Xiaomi por lo general se centra en ofrecer la potencia de un buque insignia a un precio más bajo de lo normal, y el Xiaomi 12T sin dudas sigue con esa tradición. Con su potente chip MediaTek Dimensity 8100 Ultra, debería ser un teléfono excelente para cualquiera que le guste jugar con el móvil. Su fluida pantalla AMOLED de 120Hz, su gran batería de 5.000 mAh y una rapidísima carga por cable de 120W, no hacen más que aumentar su atractivo.

Xiaomi ha mantenido el precio del 12T lo más bajo posible reduciendo las especificaciones de la cámara en comparación con el Xiaomi 12T Pro (opens in new tab), que fue anunciado junto a él, y ambos móviles muestran un diseño que no se ve tan premium como el del Xiaomi 12 Pro (opens in new tab). Con esto nos referimos a que el Xiaomi 12T y el 12T Pro tienen marcos de plástico y pantallas planas, en vez de los marcos de metal y el cristal curvado que tienen el Xiaomi 12 (opens in new tab) y 12 Pro. Sus cámaras secundarias también son relativamente débiles sobre el papel, con resoluciones bajas y sensores pequeños.

Sin embargo, teniendo en cuenta el precio del Xiaomi 12T y toda la potencia que ofrece, esos son recortes que se perdonan fácilmente si lo que buscas es una pantalla grande y plana, y un gran rendimiento. En especial, son características perfectas para el gaming.

Xiaomi 12T: precio y disponibilidad

El Xiaomi 12T, al igual que el 12T Pro, se pondrá a la venta en España el 13 de octubre, pero ya lo puedes reservar. Además, si lo haces antes del 12 de octubre, te llevarás de regalo unos Redmi Buds 4 Pro valorados en 99,99€ en la página oficial de Xiaomi (opens in new tab).

Respecto a los precios, el Xiaomi 12T se comercializa en España en dos variantes: una que cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento que cuesta 599.99€, y otra que sube el almacenamiento a 256GB y tiene un precio de 649.99€.

Xiaomi 12T: diseño

Image 1 of 3 (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli )

Los diseños del Xiaomi 12T y del 12T Pro son prácticamente idénticos; la principal diferencia es la protuberancia de la cámara, que sobresale un poco menos en el 12T, y la ausencia de la marca Harman Kardon en el teléfono, ya que en el modelo estándar esta compañía de audio no ajusta el sonido, pero en el 12T Pro sí. Ambos móviles tienen un estilo más refinado que sus predecesores, los Xiaomi 11T (opens in new tab)y 11T Pro (opens in new tab), con cristal esmerilado curvado en la parte trasera que difumina sutilmente la luz y no es tan propenso a que se queden marcadas las huellas dactilares.

El 12T es relativamente grande, con su pantalla de 6,7 pulgadas (mismo tamaño que el 12T Pro), pero no es excesivamente pesado con sus 202 gramos. Visto de otro modo, pesa más que el iPhone 14 (opens in new tab) de 176g, pero es más ligero que el iPhone 14 Pro (opens in new tab) de 206g y que el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) de 240g.

Cuando sostienes el Xiaomi 12T en la mano, notarás que su marco de plástico y su pantalla plana impiden que se sienta como un verdadero buque insignia. El teléfono también carece de resistencia al agua y al polvo IP68, aunque viene con una funda en la caja, un protector de pantalla puesto y la pantalla es de Gorilla Glass 5.

En la parte inferior del móvil está el puerto USB-C y la bandeja que admite hasta dos tarjetas SIM. Todos los botones están en el lado derecho, y en la parte superior hay un emisor de infrarrojos. El 12T tiene altavoces tanto en la parte superior como la inferior, y en la parte trasera encontramos un modesto módulo de cámaras.

Xiaomi 12T: pantalla

(Image credit: Basil Kronfli)

El Xiaomi 12T tiene una amplia pantalla de 6,7 pulgadas. La cámara selfie está ubicada en la parte superior central y, en general, la pantalla cumple con la mayoría de nuestros requisitos en la primera impresión.

Gracias a su tecnología AMOLED Dot Display, los colores se ven llamativos y vivos, y cuenta con una tasa de refresco adaptativa que cambia automáticamente entre 30Hz, 60Hz, 90Hz y 120Hz, lo que significa que debería ser eficiente en cuanto al consumo de energía. Además, la pantalla se beneficia de una tasa de muestreo táctil de 480Hz, por lo que es súper sensible a tus toques y responde súper bien, y es algo que seguramente hará que el Xiaomi 12T sea ideal para los gamers.

Con un brillo máximo de 500 nits cuando se ajusta de forma manual, y 900 nits en el modo de brillo alto, el Xiaomi 12T se queda por detrás de algunos otros móviles rivales en este aspecto.

Xiaomi 12T: cámaras

El Xiaomi 12T no cuenta con la cámara de 200MP del Xiaomi 12T Pro, sino que se queda con una de 108MP. Ahora bien, tiene un buen sensor de un tamaño de 1/1.67 pulgadas, lo que impresionantemente lo pone a la altura del sensor del iPhone 14 Pro, lo cual resulta chocante dada la diferencia en el precio.

Concretamente, hablamos del sensor Samsung ISOCELL HM6, que debutó en el Realme 9 y lo cierto es que no nos convenció mucho. Ahora bien, aquí hay una diferencia importante, ya que Xiaomi ha añadido tecnología de estabilización de imagen óptica (OIS), lo que mejora notablemente los resultados. Entre la apertura de f/1.7 y un pixel-binning de 9 píxeles en 1 (creando así uno mejor y más grande) para producir fotos de 12MP, tenemos curiosidad por ver cómo queda el Xiaomi 12T en comparación con la competencia a nivel fotográfico.

Image 1 of 2 (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli )

De las cámaras secundarias francamente no tenemos mucho que decir. Encontramos una ultra gran angular que cuenta con un pequeño sensor de 1/4 de pulgada y un campo de visión de 120º, por lo que no es nada de otro mundo, y por otro lado tenemos un macro de 2MP, que no creemos que resulte muy útil dadas sus especificaciones. En cuanto a las fotos selfie, encontramos en la parte delantera del Xiaomi 12T una prometedora cámara de 20MP con una apertura de f/2.24.

Xiaomi 12T: software

El Xiaomi 12T ejecuta Android 12 de fábrica, con la capa de personalización MIUI 13, por lo que cualquiera que haya usado un Xiaomi, Redmi o POCO en los últimos 12 meses sabrá qué puede esperar del software del nuevo 12T.

A diferencia de los teléfonos Huawei, el Xiaomi 12T viene con la Google Play Store, por lo que podrás descargar fácilmente cualquier aplicación que quieras. El hecho de que el teléfono ejecute una versión de Android aprobada por Google significa que, además de una excelente compatibilidad con las aplicaciones, puedes esperar un nivel básico de seguridad por parte de Google a través de las actualizaciones durante un período de dos o tres años.

(Image credit: Basil Kronfli)

Xiaomi complementa la experiencia de Android con una interfaz de usuario que toma prestados algunos elementos de iOS, como el Centro de Control, y también añade otras funciones a la mezcla, como por ejemplo, un escáner de virus que se ejecuta cada vez que se instala una aplicación.

Aunque está claro que la intención de Xiaomi es darle más valor a su interfaz, aquellas personas a las que les gusta una interfaz más bien sencilla es posible que prefieran el sistema iOS de los iPhone, o el Android de stock (el más puro) que se encuentra en los teléfonos Google Pixel. El Xiaomi 12T se podrá actualizar a la última versión de Android, Android 13 (opens in new tab).

Xiaomi 12T: rendimiento

El Xiaomi 12T se comercializa con 128GB o 256GB de almacenamiento, lo cual es un montón de espacio para todos tus archivos, fotos, aplicaciones y juegos, aunque cabe señalar que no podrás ampliar la capacidad con una tarjeta SD. Gracias a sus 8GB de RAM, la multitarea debería manejarse relativamente bien, aunque el ahorrador de batería de Xiaomi es conocido por gestionar agresivamente las aplicaciones en segundo plano si tienes demasiadas abiertas.

Aunque el 12T no cuenta con el chip Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, que es el mejor que hay y el que encontramos en el Xiaomi 12T Pro, el MediaTek Dimensity 8100 Ultra que tiene es un chip potente. Es la primera vez que vemos el 8100 Ultra, pero os podemos decir que es una variación del 8100 que encontramos en móviles más caros como el Realme GT Neo 3 y el Oppo Reno 8 Pro (que equipa la versión Max). Sea como sea, esos dos modelos han demostrado gestionar muy bien el calor, por lo que estamos deseando ver cómo se comporta el Xiaomi 12T con su Dimensity 8100 Ultra bajo presión.

Xiaomi 12T: batería

(Image credit: Basil Kronfli)

Gracias a una batería de 5.000mAh, el Xiaomi 12T debería aguantarte encendido un día entero sin problemas, y más teniendo en cuenta el relativo reducido nivel de brillo que ofrece el teléfono.

Con la carga rapidísima por cable de 120W, Xiaomi afirma que puedes cargar la 12T en tan solo 19 minutos, y además, encontrarás un cargador rápido en la caja. La verdad es que lo único que hemos echado en falta en este sentido es la carga inalámbrica.

Xiaomi 12T: primer veredicto

Con un precio de partida relativamente asequible y un potente conjunto de características, el Xiaomi 12T ofrece muchas cosas que nos encantan, al menos a juzgar por nuestra primeras impresiones. Tiene una pantalla espectacular, un montón de almacenamiento, una carga muy rápida y lo que debería ser una potencia respetable si nos basamos en otros chips de MediaTek similares. Por otro lado, su batería de 5.000mAh debería permitir un día completo de uso.

Sin embargo, no siempre es oro todo lo que reluce, y hay cosas que todavía queremos analizar a fondo. Hablamos de esa cámara de 108MP del Xiaomi 12T.

Teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos al probar la cámara del Realme 9, que cuenta con muchas especificaciones similares, y hubo cosas que no nos gustaron, nuestra opinión final sobre el Xiaomi 12T todavía queda abierta. El hecho de que Xiaomi haya mejorado las cámaras con la estabilización óptica de imagen será, con suerte, lo que salve al Xiaomi 12T en lo que respecta a la fotografía.

Dicho esto, si eres un gamer que busca un teléfono con una pantalla grande, altavoces estéreo, un montón de almacenamiento y una gran potencia, es muy posible que el 12T se ajuste a lo que buscas, pero para estar seguro, permanece atento a nuestro análisis en profundidad, que procuraremos tener lo antes posible.