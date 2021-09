Xiaomi 11T Pro: análisis

Si bien la gama principal de teléfonos de Xiaomi suele ser en la que debutan las nuevas tecnologías y características de la compañía, la serie T es donde empieza la verdadera acción.

El Xiaomi 11T Pro ha sido lanzado unos seis meses después del Xiaomi Mi 11, y ofrece mucho de lo que encontramos en el móvil premium pero a un precio menor. Si bien han hecho un par de recortes para mantener el coste más bajo.

Ese es precisamente el enfoque de la gama T, pero mientras que el Xiaomi Mi 10T Pro era una gran alternativa tanto para el Mi 10 como para el Mi 10 Pro, el 11T Pro es un dispositivo impresionante que tentará a los compradores del Xiaomi Mi 11 estándar.

El Xiaomi 11T Pro, que como sabéis ya no lleva el ‘Mi’ en su nombre ya que la compañía ha decidido prescindir de esa nomenclatura, es un teléfono insignia en los aspectos más importantes.

Tiene prácticamente las mismas cámaras y el mismo chip que el Xiaomi Mi 11, mientras que su batería es de más capacidad y carga más rápido. Claro que la pantalla es un poco más pequeña, pero como es plana (y no curva como la del Mi 11) el área visible es prácticamente el mismo.

La carga rápida que hemos mencionado antes es sin dudas la característica más impactante del Xiaomi 11T Pro. El móvil se puede cargar a 120W usando el cargador que viene incluido en la caja. Esa velocidad duplica la del Xiaomi Mi 11, que ofrece 55W. En comparación con la competencia, el Samsung Galaxy S21 carga a escasos 25W y el iPhone 12 a 15W.

¡El Xiaomi 11T Pro tarda solo 17 minutos en cargarse de 0% a 100%!

Muchas de las especificaciones del Xiaomi 11T Pro nos las esperábamos, pero teniendo en cuenta el precio del móvil impresionan bastante. Por ejemplo, su chip Snapdragon 888 normalmente solo lo encontramos en teléfonos premium (aunque también hay algún modelo más económico que lo equipa). Este procesador va sobrado de potencia para rendir de forma magnífica para los juegos o para otras tareas.

Pero también hay que mencionar algo que no es bueno: el Snapdragon 888 ha demostrado tener ciertos problemas de sobrecalentamiento cuando se le exige un poco más de lo normal, y eso puede reducir su rendimiento hasta que vuelva a la temperatura habitual. Por lo tanto, si le das un uso intenso a tu móvil es probable que te encuentres con este inconveniente.

Lo cierto es que hay un par de cosas más que nos han resultado algo molestas en el Xiaomi 11T Pro: en el material que han usado en su parte trasera las huellas dactilares se quedan marcadas muy fácilmente, y las personas con manos más pequeñas pueden tener problemas para alcanzar los botones laterales del móvil, ya que el dispositivo es bastante voluminoso.

Pero por lo demás, nos ha impresionado bastante el Xiaomi 11T Pro durante nuestro análisis. Es una pena que se vea superado por su propio hermano pequeño, el Xiaomi 11T, cuyo precio es más bajo sin tener que renunciar a demasiadas características.

El Xiaomi 11T Pro se pondrá en preventa en España a partir del 23 de septiembre, y finalmente el 3 de octubre se empezarán a enviar los terminales.

El Xiaomi 11T Pro se comercializará en España en dos variantes: la básica tiene 8GB de RAM y 128GB y su precio es de 649.99€, y la superior mantiene la misma RAM pero tiene el doble de almacenamiento, es decir, 256GB: su precio es de 699.99€.

Por comparar, el Xiaomi Mi 11, que cuenta con la misma RAM y el mismo almacenamiento en sus dos variantes, cuesta 749.99€ (8GB+128GB) y 799.99€ (8GB+256GB), por lo que el Xiaomi 11T Pro cuesta 100€ menos.

Como hemos comentado antes, la verdadera competencia del 11T Pro es el 11T estándar, que es verdad que se carga un poco más lento y que su chip es algo menos potente, pero gracias a su precio de 499€ (cuesta 150€ menos que el Pro) son cosas que se compensan y convierten al 11T en una compra realmente buena.

El Xiaomi 11T Pro no es el móvil más atractivo del mercado, pero tampoco esperamos eso de la gama T.

El Xiaomi 11T Pro es un teléfono grande, tal vez demasiado voluminoso para que algunas personas lo usen cómodamente, porque nosotros estábamos casi al límite y nuestras manos son de tamaño medio. Esto es debido al gran área de la pantalla.

En el lado derecho del móvil hay un lector de huellas dactilares, que pudimos alcanzar bien, pero podría ser más complicado para personas con manos más pequeñas. Eso sí, el rendimiento del lector nos pareció impresionante: rápido y fiable, y no tuvimos ni un solo problema para que detectara correctamente nuestra huella dactilar.

De hecho, casi nos pareció alguna vez que el sensor era demasiado sensible, cuando por ejemplo íbamos corriendo con el Xiaomi 11T Pro en la mano y un breve toque de nuestro pulgar desbloqueaba el móvil (sin querer). Claro que no podemos criticar una característica por ser demasiado buena, pero merece la pena mencionarlo.

Justo encima del lector de huellas dactilares está el controlador de volumen. El Xiaomi 11T Pro cuenta con puerto USB Tipo-C, pero no tiene conexión de audio minijack, por lo que si te gusta usar auriculares con cable tendrás que usar un adaptador... o siempre puedes comprarte unos auriculares inalámbricos.

Una mejora respecto al Mi 10T Pro es la protuberancia de la cámara trasera, que en el predecesor sobresalía muchísimo pero en el Xiaomi 11T Pro tiene mucho menos relieve.

Los colores disponibles del Xiaomi 11T Pro son blanco, azul o gris, y la parte trasera es de plástico.

Sobre el papel, la pantalla del Xiaomi 11T Pro es el mayor recorte respecto al Xiaomi Mi 11. No es que esta sea mala, está perfectamente bien, lo que pasa es que la pantalla del buque insignia es uno de sus mayores puntos de venta y en el Xiaomi 11T Pro se han centrado más en las cámaras.

Es una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas (algo más pequeña que la de 6.81 pulgadas del Mi 11), y en el Xiaomi 11T Pro no es curvada sino plana. Además, el hueco para la cámara selfie está situado en la parte superior central del panel (en el Mi 11 está arriba a la izquierda).

La resolución es de 2400 x 1080, lo cual es el estándar para la mayoría de móviles de esta gama de precio, mientras que en el Xiaomi Mi 11 es de 3200 x 1440. Pero lo cierto es que 1080p es suficiente para la mayoría de las cosas, de hecho cuando veas películas en streaming o juegues no usarás una resolución mayor que esa. Nosotros en ningún momento tuvimos la sensación de estar quedándonos cortos.

El Xiaomi 11T Pro tiene una tasa de refresco de 120Hz: lo mismo que el Mi 11 pero menos que los 144Hz del Mi 10T (pero de todos modos pocas aplicaciones llegan a ese nivel).

En conclusión, como puedes ver, en la práctica los recortes de la pantalla del Xiaomi 11T Pro son todo cosas con las que puedes vivir y apenas te afectarán.

Si estás familiarizado con las especificaciones de las cámaras del Mi 11 verás que las del Xiaomi 11T Pro son bastante similares: el mismo sensor principal de 108MP y telemacro de 5MP, pero la ultra-angular y la cámara selfie son inferiores; 8MP y 16MP respectivamente.

Nos ha parecido que la lente de 108MP y apertura f/1.75 rinde de forma muy parecida a como lo hace en el Mi 11: las fotografías se ven fantásticas con buenas condiciones lumínicas, con un buen contraste, colores llamativos y muchos detalles. De forma predefinida la cámara utiliza la tecnología 'pixel binning' para combinar varios píxeles (4) en uno solo y conseguir un mayor tamaño de píxel, lo cual es mejor para captar la luz. Esto también significa que por defecto las fotografías son de 27MP.

Si quieres puedes cambiar al modo de alta resolución y usar los 108MP, las fotos hechas así tienen una resolución realmente alta, lo que te da más margen para editar la imagen posteriormente, pero no conseguirás los mismos colores ni la misma cantidad de luminosidad.

En condiciones de poca luz, el Xiaomi 11T Pro está algo más limitado, ya que muestra algo de ruido en los resultados: para conseguir las mejores fotos posibles deberías hacer uso del pixel binning que acabamos de comentar.

Hablemos ahora de la cámara ultra-angular, que tiene una resolución de 8MP y una apertura de f/2.2. Como estas especificaciones son relativamente bajas, las fotos se pueden ver un poco granuladas en algunas zonas, pero no se nota mucho a no ser que te fijes conscientemente. Los colores son parecidos a los que se consiguen con la cámara principal, pero nos hemos encontrado con algunos problemas de sobreexposición.

Al igual que en el Xiaomi Mi 11, el sensor más destacable de todos es el telemacro de 5MP y apertura f/2.4. Hace fotografías en primer plano y macro realmente fantásticas: ningún otro móvil del mercado está a la altura en este aspecto.

La cámara enfoca muy rápido y de forma sencilla, y te permite captar pequeños detalles y texturas en sujetos pequeños que no verías de otra forma. Nos hemos divertido mucho haciendo fotos de plantas y de comida en primer plano (y eso que hicimos lo mismo con el Mi 11 hace unos meses).

Respecto a la cámara delantera, los resultados de las fotos selfie del Xiaomi 11T Pro nos han parecido satisfactorios; el hecho de que el sensor sea de menos resolución que muchos otros móviles rivales no nos ha importado: 16MP son más que suficientes.

Las fotos en modo retrato muestran un contraste llamativo, y parece que las sombras y las luces se ajustan en este modo fotográfico para hacer que el sujeto destaque más. El efecto 'bokeh' (que lo que hace es desenfocar el fondo y mostrar a la persona de forma nítida) parece funcionar muy bien en el modo retrato del Xiaomi 11T Pro, y separa correctamente el sujeto del fondo. Solo un par de veces pudimos apreciar que los bordes del sujeto estaban también algo desenfocados.

Sí, las fotos en modo retrato con la cámara delantera se ven bien, pero es que el mismo modo con la cámara principal consigue resultados todavía mejores, son fotografías realmente fantásticas.

Teniendo en cuenta el bombo que le ha dado Xiaomi a las capacidad de grabación de vídeos del Xiaomi 11T Pro, parece ser que esta es una característica destacable. Se puede grabar hasta en 8K o a 60fps (aunque no ambos a la vez), y el móvil viene con un montón de modos y funciones muy útiles y curiosos, que hará realmente divertido el hecho de grabar vídeos con el Xiaomi 11T Pro. Algunos de estos son el vídeo macro, el seguimiento de objetos y el audio zoom (este último lo que hace es que conforme haces zoom a un objeto mientras grabas, el sonido que proviene de este lugar también se vuelve más fuerte).

No se puede negar que Xiaomi destaca sobre la competencia gracias a los múltiples modos y trucos que ofrece para hacer fotos o vídeos, y eso es justo lo que pasa con el Xiaomi 11T Pro. Para las fotografías tenemos el modo cielo (que te permite cambiarlo fácilmente), el modo Vlog (que junta rápidamente varios vídeos cortos en uno solo automáticamente), el modo clon (que muestra la imagen repetida como en un espejo tanto para fotos como para vídeos), los efectos de película para los vídeos (que añaden diversos filtros de colores), y mucho más.

No queremos darte envidia con este delicioso gofre, solo mostrarte resultados de la cámara principal.

El Xiaomi 11T Pro equipa el chip Snapdragon 888, que si bien ya no es el más potente del mercado porque han sacado el Snapdragon 888+, sí que está el top 2. Es un procesador muy potente que, en teoría, debería hacer que el móvil sea rapidísimo, que rinda genial también para el gaming y que no se amedrente ante nada.

Pero hemos dicho 'en teoría' por algo: rinde de forma inestable. ¿Qué queremos decir? Pues que cuando pusimos a prueba el Xiaomi 11T Pro con el software de análisis (benchmark) Geekbench 5, obtuvimos resultados que oscilaban en un rango entre 2787 y 3058. Normalmente los resultados pueden variar en 100 puntos, pero no en 300 como pasa aquí.

Por dar algo de contexto, tanto el Xiaomi Mi 11 como el Mi 11 Ultra equipan el mismo procesador, y consiguen resultados por encima de los 3500 puntos. Es más, las puntuaciones que alcanza el Xiaomi 11T Pro son inferiores a todos los demás móviles del mercado que cuentan con el chip Snapdragon 888. De hecho, hay terminales como el Samsung Galaxy S20 FE y el OnePlus 8 Pro que tienen un procesador inferior y puntúan mejor.

Creemos que el origen de todo esto está en ese problema de sobrecalentamiento del que hemos hablado antes. La culpa en parte la tiene el propio procesador Snapdragon 888, ya que muchos usuarios con móviles de otras marcas que tienen el mismo chip se han quejado de que cuando realizan tareas más exigentes, su teléfono se calienta más de lo que debería. Y a nosotros nos ha pasado lo mismo cuando jugábamos con el Xiaomi 11T Pro.

Esto parece confirmarlo el hecho de que las puntuaciones obtenidas con el móvil iban bajando con cada repetición del test, ya que el teléfono estaba cada vez más caliente. Por lo que podemos concluir que la alta temperatura es la que hace que el 11T Pro rinda menos unas veces que otras. Además, en el caro Xiaomi Mi 11 Ultra pasaba lo mismo, por lo tanto todo parece indicar que la compañía necesita trabajar más en los sistemas de refrigeración de sus móviles.

Dicho esto, todo eso no quita que la experiencia al jugar con el Xiaomi 11T Pro fue buena: todo se ejecutaba rápido y fluido (y hemos probado con varios juegos distintos que son exigentes). Podría ser que si juegas durante muchas horas seguidas te encuentres con problemas, pero al hacerlo nosotros durante una hora todo ha ido bien.

Como todos los móviles de Xiaomi, el 11T Pro ejecuta Android con la capa de personalización de la compañía, MIUI. El móvil viene con Android 11 instalado, y la compañía ha anunciado que los móviles recibirán 'tres generaciones' de actualizaciones de Android, y cuatro años de parches de seguridad.

MIUI tiene tanto ventajas como inconvenientes. Lo malo es que viene con muchas aplicaciones preinstaladas, como eBay, LinkedIn o AliExpress, y además el sistema presenta habitualmente varios errores o fallos. Por ejemplo, nos ha pasado un par de veces que el fondo de pantalla que habíamos puesto se ha cambiado solo, o se ha modificado nuestra configuración de la pantalla always-on. Por último, tiene una función de seguridad que puede resultar bastante molesta ya que te salta una notificación independientemente de lo que estés haciendo cada vez que se actualiza o instala una app.

Pero si tratas de ignorar esos inconvenientes, también es verdad que MIUI cuenta con varias cosas buenas que los compensan.

La interfaz está muy bien. Por ejemplo, puedes deslizar tu dedo desde la parte superior izquierda hacia abajo para ver tus notificaciones, y de la superior derecha para ver los iconos de accesos directos (como la conexión de datos, WiFi, Bluetooth, GPS, etc.). Esto difiere de otros teléfonos Android donde los iconos y las notificaciones están mezclados. Y hay que decir que una vez que te acostumbres a esto te costará mucho volver a la gran lista estándar donde todo está junto.

Los fondos de pantalla que vienen de fábrica con MIUI están muy bien, sobre todo los que son en movimiento, y además el sistema te da un montón de opciones de personalización para la pantalla 'always-on'. MIUI te ofrece en general muchísimas opciones de personalización (más que la mayoría de móviles Android), de forma que puedas tener tu pantalla de inicio exactamente como a ti te guste.

En conclusión, parece que hay cosas que MIUI hace mejor que otras capas de personalización de Android, mientras que ciertos puntos son peores. Usar el Xiaomi 11T te deja eso realmente claro, y aunque nosotros fuimos capaces de ignorar los inconvenientes, no estamos seguros de que todo el mundo pueda hacerlo.

Si bien una de las mejores características del Xiaomi Mi 10T Pro del año pasado era la duración de su batería, parece ser que el 11T Pro no ha seguido sus pasos, y más bien lo que encontramos es más parecido a lo que pasa en el Xiaomi Mi 11: la duración de la batería no es precisamente impresionante.

Y lo cierto es que nos sorprende, teniendo en cuenta la potente batería de 5000mAh que lleva. El problema está probablemente en la combinación de gran pantalla, alta tasa de refresco, el alto consumo del chip y el 5G, lo que hace que la batería se gaste mucho más rápido de lo que nos gustaría. Claro que siempre puedes apagar algunas de las características para ahorrar batería.

Al poner a prueba la duración de la batería, pudimos comprobar que si limitábamos nuestro uso del móvil, podía aguantar un día entero encendido. Y con limitar el uso nos referimos a que si igual nos apetecía jugar otro nivel más de nuestro juego, o volver a echar un vistazo a las redes sociales aunque lo hubiéramos hecho hace poco, o hacer un foto de la comida... pues decidíamos no hacerlo; pero claro, dejar de hacer estas cosas es prácticamente impensable para la mayoría de la gente.

Claro que aquí entra en juego la característica estrella del Xiaomi 11T Pro: su velocidad de carga. Porque sí, si le das un uso más intenso o incluso moderado al móvil, tendrás que cargarlo antes de que termine el día... ¡Pero es que el 11T Pro solo tarda 17 minutos en conseguir una carga completa! Lo cual es increíblemente rápido.

Si utilizas el cargador que viene incluido en la caja, podrás cargar el móvil a impresionantes 120W, lo cual es lo más rápido que hemos visto en el mercado (a excepción de algún teléfono independiente que se haya lanzado de forma limitada en tan solo algunos lugares concretos).

Esta velocidad de carga sin dudas compensa el hecho de que la batería se gaste tan rápido.

El Xiaomi 11T no cuenta con carga inalámbrica ni inversa, por lo que lo cargarás siempre por cable, pero eso es normal en móviles de este rango de precios.

No te gusta esperar a que se cargue tu móvil Si cuando pones a cargar tu móvil te desespera esperar a que se cargue lo suficiente, entones te encantará el Xiaomi 11T Pro, ya que prácticamente en lo que tardes en preparar el desayuno ya se habrá cargado al completo.

Te gusta el Xiaomi Mi 11, pero se pasa de tu presupuesto El Xiaomi 11T Pro cuenta con muchas características del Mi 11 pero cuesta menos dinero, por lo que si te atraía el Mi 11 pero no te lo habías comprado por no gastar tanto, el Xiaomi 11T Pro es una gran alternativa.

Quieres un software limpio

Aunque no creemos que sea catastrófico, sí que nos hemos encontrado con varios fallos en MIUI. Está claro que no es un sistema tan limpio y fluido como iOS o el Android original, por lo que si eso es un problema para ti, tal vez prefieras comprarte un móvil que no sea de Xiaomi (al menos hasta que solucionen estos problemillas).