Xiaomi 12T Pro: primeras impresiones - Una combinación de potencia insignia y muchos megapíxeles

El Xiaomi 12T Pro es el primer teléfono con cámara de 200MP de la compañía que nos trajo el Mi Note 10, que fue el primer teléfono con cámara de 108MP del mundo. Xiaomi también lanzó el Xiaomi 12s Ultra, que fue uno de los primeros teléfonos en llegar con un sensor de 1 pulgada. Ahora bien, en este caso, Motorola se les ha adelantado, ya que su excelente Edge 30 Ultra fue el primero en contar con una cámara de 200MP. Dicho esto, eso no quita que el Xiaomi 12T Pro es una alternativa que llama la atención.

A un precio más bajo que el Motorola Edge 30 Ultra, el Xiaomi 12T cuenta igualmente con la potencia de buque insignia gracias al chip Snapdragon 8+ Gen 1, una fluida pantalla AMOLED de 120Hz, una gran batería de 5.000 mAh y una potente carga por cable de 120W.

Xiaomi ha realizado algunos recortes para poder vender a esta buen precio el Xiaomi 12T Pro, y lo ha hecho concretamente en el diseño, en comparación con el Xiaomi 12 Pro. El Xiaomi 12T Pro, que se ha lanzado junto con el Xiaomi 12T, tiene un marco de plástico y una pantalla plana, en lugar de metal y cristal curvado. Sus cámaras secundarias también son relativamente débiles sobre el papel, con resoluciones bajas y sensores más pequeños.

Pero, ¿podrá el 12T Pro estar a la altura para atraer a la gente que busca una alternativa más barata al Motorola Edge 30 Ultra, o fallará por haber hecho recortes de más?

Nosotros hemos podido probarlo, y te vamos a contar qué nos ha parecido.

Xiaomi 12T Pro: precio y disponibilidad

El Xiaomi 12T Pro está disponible en España en tres variantes: 8GB+128GB, 8GB+256GB y 12GB+256GB, y su precio es de 749€, 799.90€ y 849.90€, respectivamente. Eso quiere decir que presenta un buen valor en comparación con otros dispositivos rivales a ese precio.

El Xiaomi 12T Pro sale a la venta el 13 de octubre pero ya lo puedes reservar, y si lo haces antes del 12 de octubre podrás conseguir de regalo la tablet Redmi Pad, valorada en 329€ (si lo compras en la página web de Xiaomi).

Cabe señalar que aunque Xiaomi España ha dicho en su nota de prensa que existe esa variante inferior de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, esta de momento no está disponible ni en su web oficial ni en Amazon.

Xiaomi 12T Pro: diseño

Si tuviste la oportunidad de usar el Xiaomi 11T Pro, recordarás su acabado plateado y pulido. Era un diseño divertido, pero no especialmente refinado, y eso es algo que ha cambiado en el Xiaomi 12T Pro. El nuevo modelo tiene una parte trasera de cristal curvado con un acabado esmerilado que difumina sutilmente la luz y donde las huellas no se quedan marcadas demasiado rápido.

El Xiaomi 12T Pro es relativamente grande, con su pantalla de 6,7 pulgadas, y no es ligero, ya que pesa 205 gramos. Sin embargo, comparado con el iPhone 14 Pro Max, de 240 gramos, es manejable.

A pesar de parecer un buque insignia cuando lo miras desde atrás, lo cierto es que cuando tengas el móvil en la mano, te llamará la atención su marco de plástico y su pantalla plana, los cuales reducen instantáneamente el aspecto premium. Al lado del Motorola Edge 30 Ultra, se ve menos refinado, aunque se siente más robusto.

En la base del teléfono hay un puerto USB-C y la ranura para las dos tarjetas SIM. Todos los botones están en el lado derecho, y en la parte superior hay un emisor de infrarrojos. El móvil tiene altavoces en la parte superior e inferior que ofrecen un sonido ajustado por Harmon Kardon, y en la parte trasera está el prominente módulo de cámaras.

Xiaomi 12T Pro: pantalla

Con su pantalla de 6,7 pulgadas y relación de aspecto 20:9, el Xiaomi 12T Pro es un móvil de gran tamaño. Tiene una cámara selfie en la parte superior central de la pantalla, y también hay un protector de pantalla preinstalado, encima de un panel plano protegido por Gorilla Glass 5.

Xiaomi no dotado al 12T Pro de una pantalla cualquiera de 120Hz. Se trata de una pantalla AMOLED Dot Display con una tasa de refresco adaptativa que cambia automáticamente entre 30Hz, 60Hz, 90Hz y 120Hz, lo que resulta prometedor desde el punto de vista del ahorro de batería. También se beneficia de una tasa de muestreo táctil de 480Hz, por lo que es una pantalla que responde genial, y debería hacer que el 12T Pro sea un teléfono ideal para los que quieran jugar en el móvil.

La verdad es que lo único que no nos convence de la pantalla del Xiaomi 12T Pro es su nivel de brillo. Con un tope de 500 nits cuando se ajusta manualmente, y 900 nits en el modo de brillo alto, se queda por detrás de bastantes rivales del mercado.

Sin embargo, con las credenciales Dolby Vision y HDR10+, así como un lector de huellas dactilares incrustado en la pantalla, la pantalla del 12T Pro cuenta con florituras suficientes de buque insignia que le ayudan a destacar.

Xiaomi 12T Pro: cámaras

La característica más destacable del Xiaomi 12T Pro es su cámara de 200MP, y es realmente impresionante, tanto sobre el papel como en la práctica. Con un tamaño de 1/1,22 pulgadas, su sensor es físicamente más grande que el nuevo sensor primario del iPhone 14 Pro Max, lo cual es muy chocante e impresionante, dada la diferencia de precio entre los dos teléfonos.

Un sensor de gran tamaño suele significar mejores fotografías en escenarios de poca luz, así como una menor profundidad de campo, y en el poco tiempo que hemos pasado con el 12T Pro, definitivamente cumple con lo segundo. Sus fotos de objetos que están a menos de 40cm de distancia están cargadas de un maravilloso desenfoque de fondo.

Entrando en más especificaciones, el sensor de la cámara principal del Xiaomi 12T Pro es un Samsung ISOCELL HP1 con píxeles de un tamaño de 0,64 micras. Si entiendes de cámaras, eso puede sonar pequeño (y eso no es bueno), pero dado el enorme número de píxeles del sensor, el sistema es capaz de combinar 16 píxeles en uno (mediante pixel-binning) para crear un súper-píxel enorme de 2,56μm, lo cual permite hacer fotos de 12MP de gran calidad.

El objetivo de la cámara principal tiene una apertura de f/1.69 y tiene un campo de visión de 85°. Más impresionante es el hecho de que la cámara principal del Xiaomi 12T Pro incorpora OIS (estabilización de imagen óptica) y puede grabar vídeo con una resolución de hasta 8K.

A pesar de que la cámara principal de 200MP cuenta con muy buenas especificaciones, sobre las cámaras secundarias poco hay que decir. La ultra gran angular de 8MP no aporta nada nuevo con su pequeño sensor de 1/4 de pulgada y un campo de visión de 120°, y la cámara macro de 2MP parece estar allí más que nada de relleno. En cuanto a los selfies, el Xiaomi 12T Pro cuenta con una cámara frontal de 20MP con una apertura de f/2.24.

Xiaomi 12T Pro: software

El Xiaomi 12T Pro ejecuta Android 12 de fábrica, con la capa de personalización MIUI 13, por lo que cualquiera que haya usado un Xiaomi, Redmi o POCO en los últimos 12 meses sabrá qué puede esperar del software del nuevo 12T Pro.

El hecho de que el teléfono ejecute Android significa que el soporte de aplicaciones es excelente, y puedes esperar un nivel básico de seguridad por parte de Google. A diferencia de los teléfonos Huawei, el Xiaomi 12T Pro viene con la Google Play Store por lo que podrás descargar fácilmente cualquier aplicación que quieras.

Xiaomi complementa la experiencia de Android con una interfaz de usuario que toma prestados algunos elementos de iOS, como el Centro de Control, y también añade otras funciones a la mezcla, como por ejemplo, un escáner de virus que se ejecuta cada vez que se instala una aplicación.

Aunque está claro que la intención de Xiaomi es darle más valor a su interfaz, aquellas personas a las que les gusta una interfaz más bien sencilla es posible que prefieran el sistema iOS de los iPhone, o el Android de stock (el más puro) que se encuentra en los teléfonos Google Pixel o en los Motorola. El Xiaomi 12T Pro se podrá actualizar a la última versión de Android, Android 13.

Xiaomi 12T Pro: rendimiento

En España, puedes comprar el Xiaomi 12T Pro con 128GB o 256GB de almacenamiento, lo cual te da un montón de espacio para guardar todos tus archivos, fotos, juegos y más. Por otro lado, podrás optar por 8GB o 12GB de RAM, lo que te permitirá trabajar en multitarea sin problemas.

Otra especificación que llama la atención el chip Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm que impulsa el 12T Pro. Es el mismo procesador que se encuentra en el ROG Phone 6 y 6 Pro; que son nuestros teléfonos gaming preferidos en la actualidad.

El Snapdragon 8+ Gen 1 es mucho mejor que el 8 Gen 1 original en lo que se refiere a la gestión del calor, lo que podría convertir a la 12T Pro en el mejor móvil Xiaomi para gamers.

Xiaomi 12T Pro: batería

Con una batería de 5.000mAh, el Xiaomi 12T Pro debería garantizar un día completo de carga sin problemas, y más teniendo en cuenta el relativo reducido nivel de brillo que ofrece el teléfono.

Con la carga rapidísima por cable de 120W, Xiaomi afirma que puedes cargar la 12T Pro en tan solo 19 minutos, y además, encontrarás un cargador rápido en la caja. Lo único que hemos echado de menos nosotros en este área es la carga inalámbrica, pero si la idea de tener una batería que te dure todo el día y la posibilidad de poder cargarla en cuestión de minutos es lo más importante para ti, el Xiaomi 12T Pro debería ser tu mejor opción.

Xiaomi 12T Pro: primer veredicto

Nuestra primera impresión es que el Xiaomi 12T Pro es un campeón de la relación calidad-precio, gracias en parte a su capacidad de almacenamiento de 256GB por 799.99€ y la potencia del chip Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Ahora bien, no es barato, y se han hecho algunos recortes. Por ejemplo, no cuenta con carga inalámbrica, y su marco de plástico junto con la pantalla plana hacen que no se vea tan premium como los móviles que cuentan con pantalla curvada y marcos de metal.

Por otro lado, cabe señalar que el sistema de cámaras es mejorable: la ultra gran angular y la macro son, sobre el papel, entre mediocres y pobres. Dicho esto, la cámara principal de 200MP podría compensar todo lo demás; cualquier defecto de imagen. Tiene un tamaño de sensor enorme, una resolución altísima y, después de nuestras primeras pruebas, ofrece unos resultados muy potentes.

Creemos que el Xiaomi 12T Pro será un teléfono realmente bueno para el gaming, y una opción asequible para cualquiera que realmente busque hacer muy buenas fotos con la cámara principal. Además, el procesamiento fotográfico de Xiaomi es, en general, más natural que el de Motorola, por lo que somos optimistas de que el 12T Pro será también un teléfono con una excelente cámara.