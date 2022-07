Xiaomi tiene un nuevo rival para el Samsung Galaxy S22 Ultra, y es impresionante... pero no podrás comprarlo

Si hay una mala costumbre que tiene Xiaomi, es que la mayoría de sus móviles más bestias no los lanzan a nivel global, sino que los reservan de forma exclusiva para China. Y es una pena.

Esto es lo mismo que ha pasado con el último lanzamiento de la compañía, que ha presentado la nueva serie Xiaomi 12S, formada por 3 modelos distintos, que probablemente hubieran entrado en nuestro ranking de mejores teléfonos de Xiaomi (opens in new tab)... si es que pudiéramos comprarlos aquí.

Uno de los tres móviles que han lanzado es el Xiaomi 12S Ultra, que se postula como un claro rival para el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), y llega con cámaras muy prometedoras y un diseño muy llamativo. El Xiaomi 12S Ultra puede convertirse fácilmente en uno de los móviles con las mejores cámaras del mercado (opens in new tab), ya que llega con una nueva asociación de Xiaomi con la marca Leica.

En comparación con el Samsung Galaxy S22 Ultra, el Xiaomi 12S Ultra "solo" cuenta con tres lentes traseras, pero lo que le falta en cantidad de lentes, lo compensa con la cantidad de megapíxeles.

La cámara principal es de 50MP, y es un sensor de un gran tamaño de una pulgada. Por otro lado, cuenta con una ultra gran angular de 48MP y un teleobjetivo de 48MP con una distancia focal de 120mm. Los dos primeros sensores cuentan con lentes asféricas.

Las cámaras del Xiaomi 12S Ultra cuentan con una nueva tecnología de estabilización llamada HyperOIS, y nueva tecnología de procesamiento de imagen por IA.

Más allá de las cámaras, la pantalla es de 6.73 pulgadas, tiene una resolución 2K y una tasa de refresco de 120Hz. Por dentro, el chip es el nuevo y potente Snapdragon 8+ Gen 1 y la batería es de 4.860mAh, que soporta carga rápida a 67W por cable e inalámbrica a 50W.

Por último, el diseño del móvil es... bueno, solo tienes que mirar la imagen de portada de este artículo: es algo así como una cámara pegada a un rectángulo, y la pantalla secundaria trasera que tenía el Xiaomi Mi 11 Ultra (opens in new tab) ya no está.

Un año más tranquilo de lo normal para Xiaomi

Como hemos comentado al principio, Xiaomi ya ha confirmado que los móviles de la serie Xiaomi 12S no se lanzarán fuera de China.

Cabe señalar que este año está siendo más tranquilo de lo normal para el gigante chino, al menos en lo que respecta a lanzamientos a nivel global, y por tanto, de teléfonos que lleguen aquí a España.

Si no contamos los muchos modelos de las submarcas de Xiaomi, como Redmi y POCO (opens in new tab), lo cierto es que, al menos de momento, la gama insignia de la compañía, que es la Xiaomi 12, es la más reducida desde hace mucho tiempo.

A principios de este año se lanzaron el Xiaomi 12 (opens in new tab)y el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab), pero no ha habido ninguna versión Ultra, ni Lite, ni nada, lo cual es muy raro. Aun así, no perdemos la esperanza, y esperamos que al menos haya un Xiaomi 12T más avanzado este año, pero a día de hoy, no tenemos confirmación oficial de nada.

Es una pena que la compañía haya decidido no lanzar los Xiaomi 12S al resto del mundo, ya que el Ultra, concretamente, suena muy impresionante. Tal vez esto sea debido a que la falta de disponibilidad de chips todavía no se ha solucionado del todo, y es posible que todo ese hardware impresionante del Xiaomi 12S Ultra sea difícil de fabricar a gran escala.

Con un poco de suerte, esperamos que al menos podamos ver algo de esta fantástica tecnología en otros futuros móviles de la compañía que sí que lleguen a España.