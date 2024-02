¡Xiaomi 14 ha sido lanzado a nivel global! - Pero no hay Xiaomi 14 Pro

A tan solo un día antes de que comenzara el MWC de Barcelona (que ha empezado hoy, 26 de febrero), Xiaomi ha querido celebrar un evento de lanzamiento para traer a nivel global su última serie de móviles insignia; los Xiaomi 14. Ahora bien, a pesar de que la nueva gama de la marca china cuenta con 3 modelos en su país natal, aquí solo han sido lanzados dos de ellos.

Los Xiaomi 14 y 14 Pro se presentaron oficialmente en octubre de 2023 en China, convirtiéndose en el primer par de teléfonos en equipar el último y mejor chip de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 3 (el mismo que equipa la serie Samsung Galaxy S24 en algunos mercados, aunque no en España). Sin embargo, como aquel lanzamiento fue exclusivo para el mercado chino, Xiaomi le dio a otros fabricantes de teléfonos, como Samsung y OnePlus, la oportunidad de ser los primeros en llevar el mismo rendimiento de vanguardia a otros países. Sin embargo, con el evento titulado "Descubre la Leyenda" que ha celebrado la compañía en Barcelona, el terreno de juego parece haberse nivelado, aunque con una ligera alteración.

El Xiaomi 14 (Image credit: Xiaomi)

El 22 de febrero de este año, Xiaomi aumento la gama Xiaomi 14 en China presentando el Xiaomi 14 Ultra, y ese mismo dispositivo ultra-premium se ha lanzado ahora junto al Xiaomi 14 estándar a nivel internacional, quedándose el Xiaomi 14 Pro en el camino.

Xiaomi no ha explicado oficialmente por qué no ha llevado el 14 Pro fuera de las fronteras chinas, pero teniendo en cuenta lo que ofrece cada dispositivo y la competencia que hay a nivel internacional, no es difícil ver que las diferencias más perceptibles entre el Xiaomi 14 estándar y el 14 Ultra hacen que la línea general parezca más fuerte y mejor definida. Los Xiaomi 13 y 13 Pro del año pasado ofrecían una mayor diferenciación entre sí en comparación con los 14 y 14 Pro de este año. El cambio más destacado este año es que, independientemente de si optas por el Xiaomi 14 o el 14 Pro, obtendrás el mismo impresionante trío de sensores de cámara trasera de 50MP, mientras que el Xiaomi 13 tenía una configuración de cámara inferior a la del Pro en 2023.

El Xiaomi 14 Ultra (Image credit: Xiaomi)

Here’s a full spec and pricing breakdown of the international variants of the Xiaomi 14 series:

El Xiaomi 14 Ultra tiene el mismo tamaño de pantalla y la misma resolución que el Pro, pero cuenta con una cuarta cámara trasera de 50MP con mayor alcance de teleobjetivo y un sensor principal de doble apertura mejorado (algo que no encontrarás en el 14 estándar). Aunque el hecho de que el 14 y el 14 Ultra cuenten con el mismo chip y la misma memoria RAM sugiere un rendimiento similar, el Ultra también sube la apuesta con una batería significativamente mayor y una carga inalámbrica más rápida.

Aquí tienes la hoja de especificaciones de la serie Xiaomi 14 en su lanzamiento internacional:

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra Dimensiones: 152.8 x 71.5 x 8.2mm 161.4 x 75.3 x 9.2mm Peso: 193 gramos 219.8 gramos Pantalla: 6.36-pulgadas, 20:9, 2670 x 1200, 120Hz Xiaomi C8 LTPO AMOLED 6.73-pulgadas, 20:9, 3200 x 1440, 120Hz Xiaomi C8 LTPO AMOLED Chip: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12GB (LPDDR5X) 16GB (LPDDR5X) Almacenamiento: 256GB / 512GB (UFS 4.0) 512GB (UFS 4.0) SO: Xiaomi HyperOS (Android 14) HyperOS (Android 14) Cámara principal: 50MP 23mm 1/1.31 pulgadas sensor Xiaomi Light Fusion 900, f/1.6, 0.6μm píxeles, 7P lens con OIS 50MP 23mm 1-pulgadas sensor Sony LYT-900, f/1.6 a f/4.0 apertura variable, 0.8μm píxeles, 8P lens con OIS Cámara ultra gran angular: 50MP 14mm, f/2.2, 112º campo de visión 50MP 12mm, Sony IMX585 f/1.8, 122º campo de visión Cámara teleobjetivo: 50MP (32MP efectividad) 75mm, f/2.0 con OIS 50MP 75mm, Sony IMX585 f/1.8 con OIS Segundo teleobjetivo: N/A 50MP 120mm, Sony IMX585 f/2.5 con OIS Cámara frontal: 32MP f/2.0, 0.7μm píxeles, 5P lens, 89.6º campo de visión 32MP f/2.0, 0.7μm píxeles, 5P lens, 89.6º FoV Batería: 4.610mAh 5.000mAh Carga: 90W cable (incluye cargador)), 50W inalámbrica 90W cable (incluye cargador), 80W inalámbrica Colores: Negro, blanco, verde jade Negro, blanco Precio: 999,99€ (256GB), 1099,99€ (512GB) 1499€

Más novedades además de los Xiaomi 14

Si bien no ha habido un Xiaomi 14 Lite en el lanzamiento internacional de este año (algo notable, ya que Xiaomi presentó el 13 Lite en el mismo evento el año pasado), la compañía también ha presentado otro tipo de productos, incluyendo la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, la Xiaomi Smart Band 8 Pro y el Xiaomi Watch S3 y el Xiaomi Watch 2.

La Xiaomi Pad 6S Pro (Image credit: Xiaomi)

La Xiaomi Pad 6S Pro parece un competidor competente del iPad, con una pantalla 3K 3:2 de 12,4 pulgadas y 144Hz, un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 y colaboración entre dispositivos con otros dispositivos Xiaomi con HyperOS, como la serie Xiaomi 14. El modo Director de la serie 14 permite incluso utilizar la Pad 6S Pro como monitor al disparar con las cámaras del teléfono, de forma inalámbrica. Xiaomi también ofrece un accesorio de teclado y el Xiaomi Focus Pen, que se puede utilizar con la tablet, con 8192 niveles de sensibilidad a la presión y una frecuencia de muestreo de 240 Hz para una baja latencia.

Otras características, como una batería de 10.000mAh con carga rápida de 120W, lo convierten en una primicia mundial, mientras que el precio significa que es inferior al de rivales como el Samsung Galaxy Tab S9 y el actual iPad Air (2022).