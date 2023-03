Xiaomi 13 Pro: primeras impresiones - Un caro tope de gama que quiere ser el rey de la fotografía

(opens in new tab)

Xiaomi 13 Pro: Análisis en dos minutos

La espera se ha hecho larga, pero Xiaomi por fin ha lanzado a nivel global sus últimos buques insignia: los Xiaomi 13 (opens in new tab). Ahora, los mejores móviles (opens in new tab) del panorama mundial, como el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) y el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), tienen un nuevo competidor del que preocuparse; y uno que llega pisando fuerte, según nuestro experiencia inicial con el Xiaomi 13 Pro.

Aunque pretende ser un sucesor directo del Xiaomi 12 Pro (opens in new tab), uno de los mayores puntos de venta del 13 Pro (su nuevo sistema de cámaras de marca Leica) es en realidad una continuación directa de la tecnología vista por primera vez en el Xiaomi 12S Ultra (opens in new tab) exclusivo para China que conocimos en agosto de 2022.

Aquel modelo fue el primero en mostrarnos qué podía ofrecernos la asociación de Xiaomi con Leica, combinada con el considerable sensor Sony IMX989 de 1 pulgada y el procesamiento de imágenes propio de Xiaomi. Y lo cierto es que pareció ser una fórmula ganadora, tal vez, el móvil con la mejor cámara que habíamos probado (opens in new tab).

Xiaomi 12S Ultra combina la óptica Leica con un sensor Sony de 1 pulgada. (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Que el Xiaomi 12S Ultra no se comercializara a nivel internacional fue una verdadera lástima, pero por suerte ha llegado el Xiaomi 13 Pro, y nos ofrece la misma experiencia, y por eso este lanzamiento es tan significativo.

Esa brutal configuración de cámara, cuenta con un trío de sensores traseros de 50MP, incluyendo un teleobjetivo con zoom óptico 3.2x con una disposición de lente flotante. El Xiaomi 13 Pro también viene con un cuerpo de cerámica, además del último y mejor chip móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, y con un tipo de memoria y almacenamiento más rápidos y eficientes que su predecesor.

En cuanto a la carga, tenemos los mismos 120W por cable, 50W de carga inalámbrica y 10W de carga inalámbrica inversa que antes, pero esta vez combinados con una batería más grande, de 4.820mAh, lo cual está genial.

Aunque todavía no podemos dar nuestro veredicto final sobre si este es uno de los mejores teléfonos Android (opens in new tab) del año, ya que para eso tendremos que analizarlo durante más tiempo, sin duda tiene todos los ingredientes de un gran buque insignia; uno que estamos deseando poner a prueba al completo.

Mientras tanto, sigue leyendo para conocer qué nos ha parecido el Xiaomi 13 Pro durante el tiempo que hemos podido probarlo hasta ahora, y por cierto, si te interesa su hermano pequeño, también tenemos nuestro artículo de primeras impresiones del Xiaomi 13 (opens in new tab) (estándar).

Xiaomi 13 Pro: precio y disponibilidad

El Xiaomi 13 Pro, junto con el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Lite (opens in new tab), fue lanzado a nivel global el 26 de febrero de cara al MWC 2023, después de que fuera presentado en China el 11 de diciembre de 2022.

En España, podrás comprar el Xiaomi 13 Pro a partir del 8 de marzo, aunque ya lo puedes pre-comprar en los principales vendedores como MediaMarkt (opens in new tab)y Amazon (opens in new tab).

El precio del Xiaomi 13 Pro en España es de 1.399€ y sólo se comercializará en una única variante que cuenta con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

Cabe señalar que este precio significa que Xiaomi ha vuelto a subir el precio de sus buques insignia (igual que ya hizo el año pasado). Para que os hagáis una idea, el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab) se lanzó en España por 999,99€, por lo que el precio de partida ha subido 399€, una barbaridad. Por otro lado, el Xiaomi 12 Pro estaba disponible en más variantes, y si nos fijamos en la que cuenta con la misma RAM y almacenamiento, el Xiaomi 13 Pro cuesta 300€ más.

Dicho eso, no olvidemos lo que hemos comentado al principio, y es que el Xiaomi 13 Pro es más Ultra que Pro.

Sea como sea, lo cierto es que el precio del Xiaomi 13 Pro es casi el mismo que el del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), que parte de 1.409€, y cuesta algo menos que el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), que parte de 1.469€. Ahora bien, es mucho más caro que el último buque insignia de OnePlus, el OnePlus 11 (opens in new tab), que viene con el mismo chip y confía en la experiencia de Hasselblad para sus cámaras en lugar de Leica.

Por último, a modo informativo, el Xiaomi 13 estándar parte de 999€ y hay un tercer modelo más asequible en la gama que también fue presentado el mismo día, el Xiaomi 13 Lite, que parte de 499€.

Xiaomi 13 Pro: especificaciones

En China, el Xiaomi 13 Pro se comercializa con más opciones de memoria (8GB o 12GB), almacenamiento (128GB / 256GB / 512GB) y colores o acabados (azul o blanco cerámico, negro o verde). Sin embargo, las opciones son menos numerosas en el resto del mundo. En España, el Xiaomi 13 Pro se comercializa en una única variante que cuenta con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, y en dos colores: Negro Cerámico y Blanco Cerámico.

No está claro por qué Xiaomi reduce la variedad de 13 Pros que los clientes pueden elegir en el extranjero, pero supongo que es porque la empresa no puede garantizar las ventas del mismo modo que en su país de origen.

Al igual que la gama Galaxy S23 (opens in new tab), el Xiaomi 13 Pro también viene con las últimas tecnologías de memoria y almacenamiento, con una memoria RAM tipo LPDDR5X y un almacenamiento tipo UFS 4.0 (frente a LPDDR5 y UFS 3.1 del Xiaomi 12 Pro), que son tipo más rápidos y eficientes.

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 13 Pro: ficha técnica Header Cell - Column 1 Dimensiones: 74.6 x 162.9 x 8.38mm Peso: 229g Pantalla: 6.73 pulgadas 20:9 WQHD+ (3200 x 1440) 120Hz LTPO E6 AMOLED, protegida por Gorilla Glass Victus Chip: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB (LPDDR5X) Almacenamiento: 256GB (UFS 4.0) SO: Android 13 con MIUI 14 Cámara principal: 50MP, f/1.9, 23mm sensor de 1 pulgada con OIS (Sony IMX989) Cámara ultra gran angular: 50MP, f/2.2, 14mm, 115° campo de visión Teleobjetivo: 50MP, f/2.0, 75mm, 3.2x zoom óptico con OIS Cámara frontal: 32MP, f/2.0, 1mm, 89.6° campo de visión Audio: Altavoces estéreo con Dolby Atmos Batería: 4.820mAh Carga: 120W por cable, 50W inalámbrica, 10W inversa Colores: Negro Cerámico, Blanco Cerámico

Xiaomi 13 Pro: diseño

Elegante acabado cerámico

Gigantesco módulo de cámaras

Un imán para las huellas de los dedos

A diferencia de las generaciones anteriores, la serie Xiaomi 13 no es tan consistente en todos los modelos, estéticamente hablando.

Tanto el 13 como el 13 Pro tienen la parte trasera protegida (de Gorilla Glass en el caso del 13 y de cerámica en el caso del Pro), así como una prominente protuberancia de cámara con la marca Leica. Y vaya protuberancia; la del Pro, en particular, tiene que hacer sitio para ese enorme sensor de 1 pulgada y dos sistemas OIS (estabilización de imagen óptica), lo que significa que se eleva por encima de la parte trasera del teléfono. y mucho, mucho.

La verdad es que no tiene reparos, lo cual admiro, y aunque quizá no tenga un aspecto tan elegante como los módulos de cámara de la serie Xiaomi 12, es una declaración innegable que representa la potencia y la destreza fotográfica del teléfono.

El 13 y el 13 Pro también se diferencian entre sí por el uso de un marco de aluminio redondeado en el segundo (no muy diferente del OnePlus 11 (opens in new tab)), frente al borde pulido plano del modelo estándar, decididamente similar al del iPhone 14 (opens in new tab). Curiosamente, de los tres nuevos teléfonos, el diseño del Xiaomi 13 Lite es el que más se parece al de los Xiaomi 12.

Image 1 of 9 ¡Cómo sobresale el módulo! (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Lleva siempre encima una toallita para quitar tus huellas... (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) La rejilla elíptica del altavoz se asemeja a una forma de onda de audio. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Uno de los pocos teléfonos que aún cuenta con un emisor de infrarrojos que te sirve de mando para la televisión y para controlar el aire acondicionado y mucho más. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Todos los botones físicos se encuentran en el lado derecho del teléfono. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La parte trasera de cerámica negra (que puedes ver en la imagen) del Xiaomi 13 Pro tiene un buen tacto, mientras que su forma redondeada hace que este teléfono bastante grande se adapte cómodamente a la mano. Dicho eso, hay que comentar que ese acabado pulido no es menos susceptible a las huellas dactilares y las manchas que el cristal.

Con un peso de 229g, el Xiaomi 13 Pro es bastante pesado, incluso para el tamaño que tiene, y parece que le cuesta un poco equilibrar ese gran peso de su enorme módulo de cámaras. Claro que no pesa tanto como el Galaxy S23 Ultra (234g) o el último iPhone 14 Pro Max iPhone (240g), pero está en la misma línea. Por otro lado, su forma redondeada también es resistente al polvo y al agua con certificación IP68, lo cual es de agradecer.

Aunque nos hubiera gustado que el móvil estuviera disponible en más colores, nos parece que el acabado negro es el que mejor complementa ese enorme módulo de cámaras y, en mi opinión, ofrece el aspecto más elegante en general (si las huellas dactilares lo permiten).

Xiaomi 13 Pro: pantalla

Pantalla AMOLED "AdaptiveSync Pro" de 6,73 pulgadas con brillo y ángulos de visión excepcionales.

Tasa de refresco dinámica de 1Hz a 120Hz. Tasa de entrada táctil de 240Hz

Parte frontal protegida por Gorilla Glass Victus

El brillo fue un aspecto muy destacable de la pantalla del Xiaomi 12 Pro, especialmente durante la reproducción de vídeos. Pues bien, también es la mejora más importante que encontramos en la pantalla de nuevo Xiaomi 13 Pro, que alcanza ahora los 1.900 nits, frente a los 1.500 del predecesor.

A la vista, aunque el brillo es innegablemente impresionante, tal vez nos sorprendieron más los excepcionales ángulos de visión de la pantalla, que parecen mostrar una caída mínima del brillo o distorsión del color, incluso en ángulos extremos.

Más allá de estas características clave, el Xiaomi 13 Pro ofrece una experiencia de visualización similar a la de su predecesor, con una capa protectora Gorilla Glass Victus.

La pantalla AMOLED "AdaptiveSync Pro" de 6,73 pulgadas del Xiaomi 13 Pro tiene una relación de aspecto 20:9 y ofrece una tasa de refresco dinámica que puede variar entre 1Hz y 120Hz, con una tasa de entrada táctil de 240Hz ideal para jugar con el móvil. La resolución WQHD+ en este tamaño también garantiza una mayor nitidez que las pantallas de la mayoría de los rivales, con una densidad de píxeles de 522ppp.

El software MIUI de Xiaomi también ofrece mucho control sobre la experiencia de visualización, que es lo bastante flexible como para admitir varios estándares de visualización, desde Dolby Vision hasta HDR10+. Es más, viene con la certificación "SGS Eye Care", lo que significa que la pantalla del 13 Pro está equipada para garantizar menos fatiga ocular que las pantallas de algunos competidores (probablemente posible gracias a tecnologías incluidas como su atenuación 1920PWM y el modo de lectura adaptativo).

También hay un lector óptico de huellas dactilares en pantalla que responde perfectamente, sin embargo, el desbloqueo facial habilitado por el agujero en la parte superior central de la pantalla nos ha impresionado más todavía, ya que permite desbloquear el teléfono en algunos ángulos y distancias increíbles.

Xiaomi 13 Pro: cámaras

Primera configuración de triple cámara trasera de marca Leica para Xiaomi, a nivel mundial

Cámara principal de 50MP f/1,9 con OIS, sensor Sony IMX989 de 1 pulgada y objetivo Leica Vario-Summicron ASPH de 23mm

Teleobjetivo "flotante" de 50MP f/2,0 con OIS y zoom óptico de 3,2 aumentos

Cámara ultra gran angular de 50MP f/2,2 con 115° de campo de visión

Si estás dispuesto a aceptar el gran relieve del módulo de cámaras del Xiaomi 13 Pro, estarás ganando lo que parece ser un formidable trío de sensores de 50MP, ajustados en colaboración con los maestros de la cámara de Leica.

Mientras que el Xiaomi 12S Ultra fue el primer teléfono en aprovechar la asociación de Xiaomi con Leica después de que la anterior colaboración de la empresa de cámaras con Huawei llegara a su fin, la serie Xiaomi 13 es el primer dispositivo de la empresa que se lanza internacionalmente con tecnología de cámara respaldada por Leica.

Más allá de que se vea la marca en la parte trasera y de la elaborada configuración del objetivo "Vario-Summicron ASPH", la participación de Leica se extiende también al software. Se puede elegir entre disparar en modo "Leica Vibrant" o "Leica Authentic". El primero sirve para aumentar el contraste y la saturación del color, y el segundo para obtener imágenes más fieles a la realidad, algo que pondremos a prueba en el análisis completo.

Lo que Xiaomi denomina "sistema de lentes maestras" hace que elegir la lente adecuada para el resultado deseado sea más fácil, mientras que el "motor de imagen Xiaomi" está preparado para ofrecer menos retardo de obturación que las versiones anteriores y un enfoque automático más rápido de los sujetos, incluso si están en movimiento.

También existe la opción de disparar en modo Pro, que permite capturar RAW DNG de 10 bits, con perfiles de color creados por Adobe.

Los 50MP de cada una de las cámaras garantizan un mayor nivel de coherencia al fotografiar el mismo escenario utilizando las tres lentes traseras del teléfono; sin embargo, la capacidad de ese enorme sensor Sony de una pulgada para combinar cuatro píxeles en un único píxel más grande 3,2 micras debería permitir realizar excelentes capturas con poca luz, con el apoyo de un sistema OIS (estabilización de imagen óptica) llamado "HyperOIS" y una configuración de lente 8P para una mayor claridad y una reflectividad reducida.

El teleobjetivo de 50MP, con zoom óptico de 3,2 aumentos, también resulta impresionante gracias a su construcción de lente flotante, que debería resultar especialmente útil a la hora de capturar retratos.

También ofrece grabación de vídeo 8K a 24 fps y captura de vídeo 4K compatible con Dolby Vision a 30 fps, con mejoras prometidas para la grabación nocturna.

Por delante, merece la pena mencionar que hay una cámara frontal de 32MP, situada en la parte superior de la pantalla, que también admite HDR y retratos.

Por si no ha quedado claro llegados a este punto, las cámaras son una gran parte de lo que define la experiencia del Xiaomi 13 Pro y hay mucho en lo que profundizar, por lo que cuando hagamos el análisis en profundidad del móvil os aseguramos que os mostraremos un montón de muestras de las cámaras y una evaluación completa de la capacidad fotográfica del Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 Pro: rendimiento y audio

Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

La conectividad incluye el último estándar Wi-Fi 7

Potentes altavoces estéreo

Tanto el Xiaomi 13 como el 13 Pro funcionan con el último y mejor chip móvil de Qualcomm: el Snapdragon 8 Gen 2. Aunque no es la versión mejorada exclusiva de los Samsung Galaxy S23, lo cierto es que incluso en su forma estándar, este chip ya ha demostrado su potencial como uno de los mejores del mercado, ofreciendo notables ganancias en rendimiento, gráficos y juegos, y computación de IA.

Como hemos mencionado anteriormente, podrás comprar el Xiaomi 13 Pro en España con 12GB de RAM LPDDR5X y hasta 256GB de almacenamiento UFS 4.0; ambos tipos ofrecen mayores velocidades de lectura y escritura, así como una mejor eficiencia energética, en comparación con la RAM y el almacenamiento del Xiaomi 12 Pro del año pasado.

La conectividad incluye 5G, con soporte dual SIM, NFC y el último estándar Wi-Fi 7.

En cuanto al audio, Xiaomi ha lanzado el Xiaomi 13 Pro junto con los auriculares Buds 4 Pro true wireless, que pueden conectarse a través de la conexión Bluetooth 5.3 del teléfono, mientras que los altavoces estéreo integrados cuentan con soporte Dolby Atmos. En la práctica, el volumen y la claridad general parecen fuertes, basándonos en nuestras impresiones iniciales.

Xiaomi 13 Pro: duración de la batería

Batería de 4.820mAh que es de más capacidad que la del predecesor

Carga rápida por cable de 120W (incluye cargador en la caja).

Carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W

Gran parte del tamaño y peso del Xiaomi 13 Pro se debe a la nueva batería de 4.820mAh, de mayor capacidad.

Al igual que su predecesor, Xiaomi ha dotado al Xiaomi 13 Pro de unas impresionantes velocidades de carga: carga rápida por cable de 120W "HyperCharge", carga inalámbrica rápida de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W (si la compatibilidad lo permite).

Según la compañía, podrás conseguir una carga completa por cable en tan sólo 19 minutos, y el chip de carga se asegura de que el móvil no se sobrecaliente en el proceso, para que todo sea seguro y no se comprometa la vida útil de la batería.

En comparación, la carga rápida por cable de 67W del Xiaomi 13 estándar promete alcanzar el 100% en 38 minutos, lo que sigue siendo muy respetable y ambos modelos de la serie están muy por encima de los nuevos buques insignia de Apple y Samsung, en términos de tiempo de carga.

Xiaomi 13 Pro: software

Ejecuta Android 13 con la capa de personalización MIUI 14 de Xiaomi

3 años de actualizaciones del sistema operativo, 5 años de parches de seguridad

Las aplicaciones duplicadas pretenden aportar valor añadido

La capa MIUI de Xiaomi lleva mucho tiempo alejándose de la experiencia de usuario Android que encontrarás en teléfonos como los Google Pixel 7 (opens in new tab) y Pixel 7 Pro (opens in new tab), con un diseño y un comportamiento que, a primera vista, recuerdan más a iOS de Apple.

Deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha se revela el menú de ajustes rápidos, mientras que tirando desde la esquina superior izquierda aparecen tus notificaciones. No hay cajón de aplicaciones por defecto, y Xiaomi también favorece la navegación de tres botones como estándar. Sin embargo, estas dos opciones de interfaz se pueden revertir mediante unos ajustes en la configuración.

De hecho, MIUI 14, ejecutándose sobre Android 13 como en el Xiaomi 13 Pro, está repleto de opciones de personalización, con una tienda de temas que puede cambiar todo, desde el fondo de pantalla a los iconos de las aplicaciones, además de la capacidad de cambiar las animaciones de la interfaz de usuario y mucho más.

¿Es ese tu Centro de Control? (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

También hay un buen número de aplicaciones propias de Xiaomi y de terceros que se encuentran junto a las aplicaciones típicas de Google, incluyendo Chrome, Google Fotos, Google Maps y similares. Las aplicaciones de terceros, en su mayoría, parecen spam, ya que muchas de ellas no las querrás usar, pero por suerte, se pueden desinstalar.

En cuanto a las aplicaciones de Xiaomi, aunque hay un buen número de ellas que son casi copias del conjunto de servicios preinstalados de Google, Xiaomi intenta ofrecer un poco de valor añadido. El navegador web de Xiaomi, por ejemplo, tiene varias características adicionales que no se encuentran en Chrome, como una función para descargar vídeos integrada.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

También hay elementos que aportan un toque especial a lo que, por lo demás, es una experiencia de usuario convencional, como la forma en que el almacenamiento utilizado está representado por un líquido virtual que chapotea en la pantalla y reacciona a cómo se mueve y gira el teléfono en la mano.

Xiaomi también mantiene su respetable compromiso con el soporte de software para sus dispositivos insignia, y tanto el Xiaomi 13 como el Xiaomi 13 Pro llegan con hasta tres años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad. Eso está a la par con los Google Pixel y un año menos que lo que ofrecen Samsung y OnePlus, en términos de soporte del sistema operativo, pero aún así, está bastante bien.

Primer análisis: febrero 2023