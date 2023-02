OnePlus 11 5G : análisis - Una experiencia única y el mejor rendimiento por menos dinero que la competencia

OnePlus ha lanzado un buque insignia potente que no te costará tanto como sus rivales. Es una opción muy interesante, especialmente para los que quieren algo único y que tengan un sentido más artístico a la hora de hacer fotos. Ahora bien, no es tan resistente como los móviles de la competencia, lo cual es un poco preocupante.

OnePlus 11: Análisis en dos minutos

El OnePlus 11 es un teléfono único que ofrece un rendimiento impresionante a un precio fantástico, por lo que su relación calidad-precio es increíble. Es una gran móvil, y una gran opción si estás dispuesto a renunciar a algunas cosas. Tiene todo lo que les encanta a los fans de la compañía, y este año ha bajado de precio respecto a su predecesor.

El OnePlus 11 tiene muchas cosas que nos han encantado, pero antes de comprarlo asegúrate de leer lo que te contamos, para que tengas claro también cuáles son sus puntos flojos (según tus necesidades, te resultarán un problema, o te serán indiferentes).

Lo mejor del OnePlus 11 es su precio, ya que puede ser tuyo por 849€ para su variante con 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM. Eso es bastante menos que el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), y mucho menos que el iPhone 14 (opens in new tab), los cuales además son más pequeños, tienen baterías de menor capacidad, y ofrecen menos almacenamiento en sus variantes básicas.

Las cámaras del OnePlus 11 vienen ajustadas por la mítica Hasselblad, y ofrecen una experiencia muy artística. El teléfono también tiene una pantalla muy grande con una gran batería a juego.

Esa batería dura mucho tiempo, y encima el OnePlus 11 también se carga más rápido que casi cualquier otro móvil que puedas comprar: soporta 100W, y es una maravilla. Ahora bien, no tiene carga inalámbrica, y si eres de los que suele cargar su teléfono sin cables, debes tenerlo en cuenta.

Tal vez el mayor punto flojo del OnePlus 11 es que no es tan resistente al agua como otros buques insignia de la competencia. Mientras que un iPhone 14 o un Samsung Galaxy S23 pueden darse un chapuzón en la bañera contigo, el OnePlus 11 aguanta una lluvia fuerte y ya está.

Nos gustaría que contara con una certificación más alta de resistencia al agua, pero cabe señalar que el OnePlus 10 Pro (opens in new tab) ofrecía lo mismo en este aspecto.

OnePlus 11: Precio y disponibilidad

El OnePlus 11 5G parte de 849€ en España (ha bajado de precio)

Ya se puede reservar

Se pondrá a la venta el 16 de febrero

Si bien el OnePlus 11 se puso a la venta en China el 9 de enero de 2023, no ha sido hasta el 7 de febrero cuando ha sido lanzado a nivel global.

El OnePlus 11 se pondrá a la venta en España el 16 de febrero, aunque ya lo puedes reservar, y su precio parte de 849€ para su variante básica con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y sube a 919€ si prefieres el doble de todo: 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

Recordemos que el OnePlus 10 Pro (opens in new tab), que se puso a la venta en nuestro país el 5 de abril de 2022, tenía un precio de partida de 909€ para su variante inicial con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y de 999€ si optabas por la configuración superior con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

Eso quiere decir que el nuevo OnePlus cuesta 60€ menos que su predecesor si optas por la variante básica, y lo que es mejor todavía: la superior cuesta 80€ menos, y eso que tiene más RAM.

Por si fuera poco, si reservas ya tu OnePlus 11 recibirás de regalo un altavoz Bang & Olufsen o unos auriculares OnePlus Buds 2.

Francamente, OnePlus nos ha sorprendido mucho. En esta época de inflación en la que no paramos de ver que los móviles suben de precio, ejemplos de ello son los iPhone 14, los Samsung Galaxy S23 e incluso los Xiaomi, llega OnePlus y baja el precio de su buque insignia.

Sí, claro, encontramos algunos recortes respecto a la competencia, pero en los tiempo que corren, muchos preferimos prescindir de ciertas cosas que tampoco es que usemos tanto, y a cambio, poder tener un móvil súper potente que nos cueste mucho menos.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 OnePlus 11 5G OnePlus 11 5G Precio 849€ 919€ RAM 8GB 16GB Almacenamiento 128GB 256GB

Es difícil decidir qué competidores merecen la comparación directa de precios. El OnePlus 11 es el mejor teléfono OnePlus que puedes comprar este año, pero cuesta mucho menos que un iPhone 14 o un Galaxy S23, en sus versiones básicas, y ya ni hablemos de los distintos modelos "Pro" y "Ultra" que ofrecen Apple y Samsung.

Además, el OnePlus 11 te da más pantalla por tu dinero, lo cual aumenta su valor, pero también significa que si quieres un móvil de tamaño más reducido deberás buscar una alternativa.

Puntuación del precio: 4/5

OnePlus 11: Diseño

Acabado liso y brillante, un poco resbaladizo

Sin resistencia al agua IP68 (sólo IP64)

Vuelve el interruptor físico para las alertas típico de la compañía

OnePlus ha adoptado un enfoque un tanto retro en el diseño de su buque insignia, con un diseño brillante y deslumbrante para la versión verde del OnePlus 11 (que es la que hemos puesto a prueba). Los móviles actuales del mercado han pasado a un acabado más mate o texturizado, pero el OnePlus 11 busca captar la luz y destacar en todo su elegante esplendor.

Pero nos hemos encontrado con un gran inconveniente, y es que se nos ha caído el teléfono alguna vez, ya que es muy resbaladizo. Haznos caso, querrás comprar una funda si te haces con este móvil. Por otro lado, lo cierto es que el OnePlus 11 tiene un defecto de diseño que es un punto en contra importante a la hora de recomendar su compra.

El OnePlus 11 tiene certificación IP64, lo que significa que es resistente a las partículas de polvo y similares, pero su resistencia al agua deja mucho que desear, ya que como mucho aguanta un chorro directo de agua. Si quieres que sobreviva, no lo puedes sumergir, y mucho cuidado con que no se te caiga al váter o con llevártelo a la piscina.

Básicamente, todos los demás buques insignia del mercado cuentan con certificación IP68, lo que significa que puedes usarlos bajo el agua, y pueden soportar una inmersión en un metro de agua durante 30 minutos. Esta no es sólo una característica divertida, sino algo importante para que el teléfono te aguante más tiempo de cara al futuro.

El daño causado por el agua es una de las principales razones por las que la gente necesita reemplazar su móvil, por lo que cuando es resistente al agua, se elimina esa amenaza. Hoy en día, todos los teléfonos deberían ser duraderos y resistentes al agua. Un dispositivo que cuesta cientos de euros debería ser capaz de sobrevivir a los pequeños accidentes que se producen en el día a día, y sin esta protección, es difícil recomendar el OnePlus 11. Lo que no quiere decir que no sea un gran móvil, pero es algo que queríamos dejar claro.

El interruptor de silencio del OnePlus 11 tiene una textura muy satisfactoria

El OnePlus 11 es un teléfono bonito, pero no tiene un diseño tan refinado y pulido como un iPhone o un Samsung Galaxy. Si le das la vuelta al móvil en tu mano, te darás cuenta de los bordes y las costuras. El marco parece un poco más grueso en la parte superior e inferior, y no es perfectamente uniforme.

No obstante, nos ha gustado su borde plano en las partes superior e inferior, y la curva que se forma en su parte trasera.

Los fans de los teléfonos OnePlus estarán encantados de encontrar el interruptor de alertas típico de la compañía en el lateral del móvil, que se puede deslizar hacia arriba para silenciar el teléfono o hacia abajo para volver a activar el sonido. Te da una satisfactoria sensación de clic cuando lo mueves, y un borde con textura que hace que sea fácil de encontrar y accionar teniendo el teléfono en el bolsillo, cuando se necesita silenciarlo rápidamente.

En el borde inferior está el puerto USB y la ranura para la tarjeta SIM (el móvil también es compatible con eSIM). Ya no hay conexión jack para auriculares.

Puntuación del diseño: 2.5 / 5

OnePlus 11: Pantalla

(Image credit: Future / Philip Berne)

La pantalla de 6.7 pulgadas es mucho más grande que la de sus rivales, que además son más caros

Pantalla colorida y brillante, y con una alta tasa de refresco

La pantalla del OnePlus 11 realmente llama la atención. Es grande, brillante y colorida, y es fantástica para jugar o ver fotos. Su rápida tasa de refresco se beneficia enormemente del increíble rendimiento del chip Snapdragon.

Además, el OnePlus 11 es mucho más grande que los competidores en este rango de precios, o incluso que dispositivos más caros. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, en comparación con la pantalla de 6,1 pulgadas del iPhone 14 o el Galaxy S23. Eso también significa que es un teléfono más grande a la hora de sostenerlo y manejarlo, pero el cacho adicional de pantalla se agradece.

También hay que destacar que OnePlus no ha escatimado en píxeles. Con una densidad de 525 píxeles por pulgada (ppp), esta pantalla es más nítida con una resolución más alta que cualquiera de la competencia, incluso teniendo un tamaño mucho más grande. Por dar algo de referencia, la pantalla Retina del iPhone 14 sólo tiene 460 ppp.

Por otro lado, no es la pantalla más brillante que puedas comprar, pero lo compensa con un contraste y colores deslumbrantes. El OnePlus 11 también es compatible con los estándares Dolby Vision y HDR10+ para el rango dinámico. El iPhone 14 tiene el mismo soporte de precisión de color, pero no puede igualar la tasa de refresco, y no se ve tan vibrante.

El OnePlus 11 también utiliza la tecnología de pantalla LTPO, por lo que debería ser capaz de mostrar la pantalla "always-on" (siempre encendida) sin gastar apenas batería, y también puede bajar la tasa de refresco cuando una alta no sea necesaria.

Puntuación de la pantalla: 5 / 5

OnePlus 11: Cámaras

En colaboración con Hasselblad para mejorar el color y la iluminación

Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 48MP, teleobjetivo de 32MP, cámara selfie de 16MP

Sólo zoom óptico 2x

La colaboración con Hasselblad debutó con el OnePlus 9 y sigue con el OnePlus 11, en el que vemos el logo de Hasselblad en la cámara. Vemos un patrón similar al de años anteriores. Eso significa que no debes esperar un gran zoom ni unas fotos macro excepcionales. El teleobjetivo de 32MP del teléfono sólo tiene zoom óptico 2x, mientras que competidores como el Motorola Edge 20 Pro llegan hasta el zoom óptico 5x.

El OnePlus 11 sí destaca en fotografía de retrato y paisaje. En los retratos, si bien no siempre pudimos conseguir la cantidad de detalles deseada, la iluminación y los colores eran excelentes. Las fotos tienen un aspecto rico y natural que el iPhone y el Google Pixel no pueden igualar. Mientras Apple y Google buscan precisión y realidad, el OnePlus 11 le ha dado un toque artístico a sus cámaras.

(Image credit: Future / Philip Berne)

La cámara no es demasiado versátil, pero sí que es capaz de captar imágenes muy bonitas. Aunque no es una cámara para todo el mundo, a nosotros nos ha encantado. El ultra gran angular de 48MP es notablemente más amplio con un ángulo de visión de 115 grados, en comparación con la mayoría de los competidores que tienen 118 grados. Así se consiguen unas fotos estupendas con un bonito desenfoque del fondo. A veces, este efecto es tan bueno que crees que se ha creado de forma natural, sin ayuda del software de la cámara.

Image 1 of 13

Aun así, no todo fue como la seda. Al acercar mucho el zoom (digital), la imagen se volvía borrosa y los detalles empezaban a parecer pinturas impresionistas. El zoom óptico funciona bien cuando te acercas, lo que nos permitió mantener el encuadre estable, pero el resultado siguió siendo poco detallado en general.

El modo retrato no nos funcionó a la perfección todo el rato; con las personas y los rostros suele funcionar muy bien, pero en cuanto quieres usarlo con objetos, los resultados son poco convincentes. En la foto retrato de nuestra cerveza, por ejemplo, parte del vaso se perdió en el desenfoque del fondo (puedes verla a continuación).

Image 1 of 2 Una buena foto hecha con el modo normal Una foto fallida hecha con el modo retrato: falta parte de la copa

Además, a menudo, el fondo aparecía antinaturalmente borroso en lugar de suave con un enfoque claro, como cabría esperar de una auténtica cámara Hasselblad.

Ahora bien, cuando funciona, hace mejores fotos que la competencia. Nuestra comida se veía más sabrosa y menos artificial a través de la lente del OnePlus 11, y al hacer una foto de un perro, su pelo mostraba colores cálidos y realistas.

Lo que ofrece el OnePlus 11 es una fotografía muy artística, muy chula. No hay un objetivo zoom versátil, pero sí una excelente cámara principal de 50MP que ha demostrado su valía varias veces en el pasado. La cámara es ideal para quienes se atreven a experimentar. Se podría decir que no es la mejor cámara para hacer fotos, pero sí para crear fotos.

Image 1 of 7

Puntuación de la cámara: 4 / 5

OnePlus 11: Software

Oxygen OS sobre Android 13

Interfaz limpia y bonita

4 años de actualizaciones de Android

La interfaz de OnePlus 11, llamada Oxygen OS, se ejecuta sobre Android 13. Se parece bastante al aspecto original del Android que ejecuta el Pixel 7 (opens in new tab). Parece limpia y moderna, aunque puedes personalizarla hasta el punto de que parezca cursi y saturada, con transiciones de pantalla, botones flotantes y gestos de deslizamiento.

Lo cierto es que la interfaz de Samsung se ha alejado tanto de Google, que la interfaz del OnePlus 11 casi parece igual que la del Android de los Pixel. Pero OnePlus ha añadido muchas funciones útiles y ha mantenido algunas cosas que Google eliminó. Todavía puedes organizar en cierta medida el cajón de aplicaciones en el OnePlus, mientras que Google ahora no te permite modificarlo.

Como en el caso de Samsung, merece la pena indagar en los ajustes y las funciones, porque en OnePlus llevan años desarrollando Oxygen OS. Aunque la interfaz principal se ha simplificado, hay algunas cosas interesantes escondidas.

Una característica que nos gustó especialmente fue la posibilidad de utilizar la cámara selfie para grabar vídeo mientras se graba la pantalla. Esto permite grabar fácilmente vídeos de la acción del juego con una foto de reacción insertada en la esquina.

OnePlus tiene un menú de Ajustes llamado "Características especiales" y otro llamado "Ajustes adicionales" y ambos están repletos de conceptos únicos que pueden sorprenderte.

Puntuación del Software: 4 / 5

OnePlus 11: Rendimiento

Súper rápido gracias al chip Snapdragon 8 Gen 2

Rendimiento impecable para jugar y grabar vídeos

El OnePlus 11 es puro rendimiento. La combinación de su rápido procesador junto con la pantalla de alta resolución hacen que la experiencia con este móvil a la hora de jugar a los juegos más recientes, editar fotos o incluso simplemente usar la interfaz, sea un auténtico placer.

Hemos probado a jugar a Marvel Snap en el OnePlus 11 y en el iPhone 14 Pro a la vez, y francamente, no hay color. El OnePlus 11 manejó todas las partículas voladoras y las olas, todos los efectos de movimiento y todas las sutilezas de los gráficos con facilidad.

En el caso del iPhone, tuvimos que comprobar que la velocidad de fotogramas no se hubiera reducido, ya que simplemente no se veía tan fluido y detallado como en el OnePlus. Todo se veía mejor en el OnePlus 11, independientemente del juego al que jugáramos.

A la hora de poner a prueba el rendimiento del móvil con los benchmarks, hemos notado un comportamiento extraño en el OnePlus 11.

El teléfono parece bloquear algunos test de gráficos a 60fps, que es bastante bajo para lo que el Snapdragon 8 Gen 2 es capaz de ofrecer. Nos pusimos en contacto con OnePlus para preguntar si habían limitado el rendimiento del móvil para cuando se ponga a prueba con este tipo de software de análisis, y nos han dicho que no, por lo que sospechamos que hay un problema con el software de benchmark, que a menudo no es fiable y no representa el uso real que se le da a los teléfonos en la práctica.

Independientemente del resultado de los benchmarks, no hemos tenido ningún problema a la hora de jugar con el OnePlus 11. La mayor velocidad de fotogramas que pudimos conseguir jugando a Call of Duty Mobile fue de 90fps en el modo de velocidad de fotogramas Ultra del juego. Con los ajustes gráficos al máximo, conseguimos unos fluidos 60fps en cada partida.

En cualquier caso, el OnePlus 11 no nos ha decepcionado en ningún momento en términos de rendimiento, y verás lo potente que es incluso cuando reproduzcas vídeos en 8K de forma fluida.

Puntuación del rendimiento: 5 / 5

OnePlus 11: Batería

Batería de una inmensa capacidad de 5.000mAh

Rapidísima carga por cable de 100W

No ofrece carga inalámbrica

La batería del OnePlus 11 es una historia interesante. La buena noticia es que la batería dura todo el día, siempre y cuando no te vuelvas loco divirtiéndote con todos esos ajustes de alto rendimiento, sus cámaras de alta resolución y la maravillosa experiencia gaming.

La mala noticia es que si compras este teléfono querrás precisamente divertirte con todas esas cosas, y lo vas a usar exigiéndole mucho a la batería. Si bien hay ajustes de juego para optimizar la batería, también hay otros ajustes para maximizar el rendimiento de los juegos, los cuales agotan la batería mucho más rápido.

Pero no te preocupes, ya que aunque consigas drenar esa batería de gran capacidad que tiene, de 5.000mAh, podrás cargar el móvil de forma súper rápida gracias a que soporta una velocidad de 100W. Eso significa que podrás conseguir cargar la batería al 50% en 10 minutos y al 100% en sólo 25 minutos. Por cierto, el OnePlus 11 viene con el cargador incluido.

Algo de lo que carece el OnePlus 11 es de carga inalámbrica, aunque personalmente no es algo que me importe mucho, y menos cuando el teléfono puede cargarse por completo en unos treinta minutos.

En definitiva, el OnePlus 11 tiene potencia de sobra para durar, y encima se carga rapidísimo.

Puntuación de la batería: 4 / 5

¿Debería comprar el OnePlus 11?

Swipe to scroll horizontally OnePlus 11: tabla de puntuaciones Sección Notas Puntuación Valor Excelente relación calidad-precio, aunque con algunos punto a tener en cuenta 4 / 5 Diseño Resbaladizo y brillante, sin la resistencia al agua que necesitamos 2/5 / 5 Pantalla Enorme, nítida, colorida y brillante 5 / 5 Cámaras Estilo único y gran color para retratos, pero carece de la versatilidad de sus algunos competidores. 4 / 5 Software Mantenerse cerca de Android de Google es inteligente, pero muchas funciones están escondidas 4 / 5 Rendimiento De lo más rápido que puedes comprar 5 / 5 Batería La gran batería y la carga rápida hacen que nos olvidemos de que no ofrece carga inalámbrica 4 / 5

Cómpralo si...

Quieres comprar un buque insignia por menos dinero

OnePlus ha vuelto a su objetivo original de competir con los caros buques de gama del mercado con un móvil que ofrezca altas especificaciones, pero a un precio más bajo. Y por eso, el OnePlus 11 es un ganador. Es difícil encontrar algún rival que le supere en valor, en relación calidad-precio, ya que este teléfono ofrece mucho más que los modelos base de la competencia, a la vez que cuesta mucho menos.

Estás aburrido de ver siempre lo mismo

El OnePlus 11 es diferente, en el mejor de los sentidos. Hay un montón de opciones únicas en este móvil, desde las opciones de cámara hasta el diseño de hardware y las características de la interfaz. Si te aburre ver siempre lo mismo, el OnePlus 11 es un soplo de aire fresco.

Haces muchas fotos de paisajes y retratos

Si buscas un móvil que te ofrezca un aspecto y una sensación únicos en tus fotos, más parecidos a los que encontrarías con una cámara artística, el OnePlus te encantará. No maneja bien el zoom ni el macro, pero añade una luz suave y una profundidad cálida a tus fotos.

No lo compres si...

Quieres un móvil que haga el trabajo por ti a la hora de hacer fotos

Puedes conseguir fotos fantásticas con el OnePlus 11, pero te lo tienes que currar un poco. Debes encontrar la iluminación y la perspectiva adecuadas para cada gran fotografía. Los teléfonos con buenas cámaras de la competencia hacen más trabajo por ti, tanto antes como después de hacer la foto.

Hay probabilidades de que se moje

Es difícil recomendar un buque insignia que no ofrezca una certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. Mientras que los teléfonos Pixel, los iPhone y los Galaxy S se pueden caer al agua sin que tengas que preocuparte, el OnePlus 11 se te romperá con casi toda seguridad.

Primer análisis: Febrero 2023