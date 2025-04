Samsung ha presentado la nueva Galaxy Tab Active5 Pro, una tablet ultrarresistente diseñada para entornos de trabajo extremos. Con una pantalla LCD TFT WUXGA de 10,1 pulgadas y ratio 16:10, ofrece una frecuencia de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y soporte táctil incluso con guantes finos (hasta 2 mm) o con la pantalla mojada, pero no bajo el agua.

En el panorama actual, son pocas las tablets resistentes que ofrecen las principales marcas, y este modelo destaca por su robusta construcción: certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, norma militar MIL-STD-810H de durabilidad en condiciones extremas, y cristal Victus+ Gorilla Glass para proteger la pantalla de arañazos y limpiadores agresivos como el alcohol y los agentes a base de lejía.

La duración de la batería corre a cargo de una batería extraíble de 10.100 mAh, compatible con el modo dual hot-swap que permite sustituir una batería sin apagar el dispositivo. También dispone de una interfaz de pines POGO para carga en dock (se vende por separado).

