Google afirma que Gemini consume muy poco, pero los expertos lo ponen en duda

Dentro de un centro de datos donde los servidores de almacenamiento ocupan docenas de bastidores.

Un nuevo estudio de Google sostiene que el modelo de inteligencia artificial Gemini utiliza cantidades mínimas de agua y energía por cada solicitud: el consumo medio sería de unas 5 gotas (0,26 mililitros) de agua y el equivalente energético a 9 segundos de visionado de televisión (unos 0,24 vatios-hora), con una emisión estimada de apenas 0,003 gramos de CO2.

Sin embargo, varios expertos han puesto inmediatamente en duda estas afirmaciones. Según The Verge, Google habría omitido datos clave en su estudio, subestimando significativamente el impacto medioambiental del modelo.

Si bien es cierto que los modelos y los centros de datos se han vuelto más eficientes, parece que detrás de las cifras presentadas por Google hay mucho más de lo que se ha declarado oficialmente.

La punta del iceberg

Uno de los autores de un artículo citado en el estudio de Google, Shaolei Ren, profesor asociado de ingeniería eléctrica en la Universidad de California, declaró a The Verge: «Simplemente están ocultando información crítica. Esto realmente transmite un mensaje erróneo al mundo».

Los modelos de IA como Gemini se basan en centros de datos: enormes almacenes llenos de servidores que consumen enormes cantidades de agua y energía, lo que ejerce presión sobre los recursos locales. En todo el mundo, los gobiernos están autorizando la construcción de estos centros, a pesar del impacto devastador que pueden tener en el medio ambiente circundante, y al final serán probablemente los consumidores quienes paguen los costes energéticos adicionales.

Uno de los puntos más controvertidos del estudio de Google es que omite el consumo indirecto de agua, que representa la parte más importante del impacto relacionado con la IA. Los datos proporcionados son técnicamente correctos, pero sin el contexto del enorme consumo energético de los centros de datos, el panorama resulta engañoso.

El informe solo tiene en cuenta el agua que utilizan los centros de datos para refrigerar los servidores, pero descuida la necesaria para producir la electricidad que alimenta las instalaciones, que a menudo procede de centrales de gas o nucleares, las cuales a su vez requieren agua para la refrigeración o vapor para accionar las turbinas.

Además, el agua no es el único dato «ajustado»: el estudio solo presenta una medida de las emisiones de carbono «basada en el mercado», que reduce los valores calculando las compensaciones relacionadas con las promesas de Google de utilizar energías renovables en sus centros de datos.

En TechRadar Pro, Savannah Goodman, directora de Advanced Energy Labs, comentó:

«Esperamos compartir métricas medioambientales que sean representativas del comportamiento típico de los usuarios y razonablemente comparables a lo largo del tiempo. Sin embargo, con la rápida evolución de las arquitecturas de los modelos de IA y los modos de uso, existen valores extremos relacionados con subconjuntos restringidos de comandos, tanto con baja como con muy alta complejidad».

«Para proporcionar datos que reflejen la experiencia media de los usuarios y sean sólidos en un contexto en constante evolución, hemos optado por medir el impacto en la orden de mediana, que ofrece una representación más precisa del consumo energético típico de una interacción».