El Wi-Fi 8 no será más rápido, pero será mejor: te explico por qué

Wi-Fi 8 planea solucionar las interrupciones en los límites de cobertura, donde los extensores suelen fallar a la hora de mantener un funcionamiento fluido

Wi-Fi 7 maximiza el rendimiento, mientras que Wi-Fi 8 garantiza que funcione en cualquier lugar y en todo momento

Wi-Fi 8 introducirá dominios de movilidad únicos para que los dispositivos puedan desplazarse entre puntos de acceso sin interrupciones

Apenas unas horas después de la ratificación oficial del Wi-Fi 7, los primeros detalles de su sucesor, el Wi-Fi 8, ya están causando revuelo.

Un comunicado de Qualcomm señaló que el Wi-Fi 8 no promete velocidades máximas más rápidas, sino que se centra en mejorar la estabilidad, reducir la latencia y garantizar un rendimiento más fluido en entornos con muchos dispositivos conectados.

Mientras que el Wi-Fi 7 hacía hincapié en el rendimiento bruto y el aumento del ancho de banda, el Wi-Fi 8 se está diseñando para mantener esas ventajas bajo presión, garantizando un rendimiento constante incluso en entornos congestionados o propensos a las interferencias.

Reconsiderando el papel del Wi-Fi

Dos tendencias fundamentales están marcando el rumbo del Wi-Fi 8. La primera es el creciente ecosistema de dispositivos personales, como las gafas de realidad aumentada y los monitores de salud de última generación, que exigen conexiones fluidas y de baja latencia con los dispositivos complementarios cercanos.

La segunda es el auge de los sistemas basados en inteligencia artificial, que dependen de un acceso rápido y fiable a la inteligencia periférica o basada en la nube.

Juntas, estas tendencias están empujando a las redes locales, incluyendo su router Wi-Fi o incluso un router móvil 5G, a un territorio para el que no fueron diseñadas originalmente.

El Wi-Fi 8 se está perfilando como la capa fundamental de conectividad que sustentará estos sistemas cada vez más dinámicos y sensibles a la latencia.

Y, a diferencia de un extensor Wi-Fi básico que simplemente amplía el alcance de la señal, el nuevo estándar replantea cómo funcionan juntos los puntos de acceso, cómo se desplazan los dispositivos y cómo se preserva la calidad de la señal en los límites de las zonas de cobertura.What gives Wi-Fi 8 its edge is the ongoing development of the 802.11bn standard.

Varias características fundamentales tienen como objetivo hacer que el Wi-Fi sea más fiable en el mundo real, no solo en condiciones ideales de laboratorio.

Una de las innovaciones clave es «Single Mobility Domains» (dominios de movilidad únicos), que permiten a los dispositivos moverse entre múltiples puntos de acceso sin sufrir interrupciones, algo especialmente beneficioso en entornos como aeropuertos, hospitales u oficinas de varias plantas.

Otra mejora importante es el rendimiento en el límite, es decir, en los límites externos del alcance de la señal.

Las configuraciones actuales, incluso con un extensor Wi-Fi, suelen sufrir caídas y retrasos en estas áreas. Wi-Fi 8 introduce actualizaciones de la capa física destinadas a mejorar la consistencia sin depender de la fuerza bruta de la señal.

La coordinación de múltiples puntos de acceso es otro cambio, ideal para grandes recintos o viviendas urbanas densas, ya que, en lugar de que cada unidad funcione de forma aislada, Wi-Fi 8 prevé redes coordinadas que comparten de forma inteligente el tiempo de emisión y evitan solapamientos.

La coexistencia en los dispositivos, especialmente cuando radios como Bluetooth o banda ultraancha compiten por el espacio de la antena, también está recibiendo atención.

El Wi-Fi 8, que se espera que esté finalizado en 2028, refleja un replanteamiento más profundo de lo que realmente requiere la conectividad moderna.

El objetivo no es conseguir cifras de rendimiento que acaparen los titulares, sino una experiencia inalámbrica que funcione como una infraestructura cableada.