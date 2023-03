Samsung Galaxy S23: análisis en profundidad - Potencia en un cuerpo bonito y compacto

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Samsung Galaxy S23: anáisis en dos minutos

Si dejamos las comparaciones aparte, el Samsung Galaxy S23 es un móvil Android excelente, de proporciones casi perfectas, que cumple o supera las expectativas.

Sin embargo, en el mercado de la telefonía móvil las comparaciones son inevitables, y el Galaxy S23 es juzgado junto a todos los mejores smartphones (opens in new tab), incluyendo su propio hermano mayor, el grande y potente Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), y su competidor más cercano de Apple, el iPhone 14 Pro.

En este sentido, el último buque insignia de Samsung se defiende muy bien, con una excelente gama de cámaras, el SoC Qualcomm más potente hasta la fecha, una magnífica pantalla y un montón de otras prestaciones. Pero no llega al novel del S23 Ultra ni al iPhone 14 Pro. En algunos casos, el S23 no tiene nada que envidiar a Apple. En otros, me pregunté por qué el Galaxy S23 era (dejando aparte el diseño) tan parecido al Galaxy S22 y tan flojo en comparación con el bestial Galaxy S23 Ultra.

Como mínimo, Samsung podría haber equipado el Galaxy S23 con el sensor de la cámara principal de 108MP del S22 Ultra del año pasado. En lugar de eso, ha optado por dejar las cámaras (salvo la cámara selfie) sin tocar. No me malinterpretéis, el S23 hace unas fotos preciosas, pero Samsung podría haber dejado intacta la duración de la batería (200mAh más no van a ningún lado), haber añadido un zoom periscópico de 10MP y haber mejorado radicalmente también las capacidades de Zoom Espacial del terminal.

Naturalmente, es difícil recomendar a alguien que tenga el aún muy respetado Samsung Galaxy S22 que se pase al S23, porque no es una gran mejora. Dicho esto, los recién llegados a Samsung o al espacio Android (así como los usuarios de modelos Galaxy S mucho más antiguos) no lo tendrán fácil para encontrar una mejor combinación de diseño, tamaño, potencia, utilidad, comunicación, duración de la batería y rendimiento fotográfico.

Las 6,1 pulgadas resultan ser un punto medio encantador para la mayoría de las manos y hacen que uno se pregunte por qué existe el S23+ de 6,7 pulgadas, que sólo ofrece una batería más grande y una cámara de vapor para el calor más grande.

Sea cual sea el terminal S23 que elijas, obtendrás el mismo rendimiento gracias a la nueva plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy. Las pruebas de GeekBench 5 sitúan al SoC móvil a tiro del A16 Bionic de Apple, líder del sector, pero la realidad es que los números no cuentan toda la historia. Apenas hay un apartado en el que el Galaxy S23 no pueda competir con un iPhone 14 Pro.

Las cámaras del teléfono pueden disparar con un zoom óptico de hasta 3 aumentos y un zoom espacial de 30 aumentos mejorado por el procesador de imagen. También puede grabar vídeo 8K, que puedes editar un poco en la aplicación de cámara del teléfono. Es un teléfono capaz para el gaming, el consumo de contenidos y la productividad, con un sólido soporte 5G.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si te gustó el set de cámaras del S22, el Galaxy S23 te encantará. Es tan bueno como el anterior, pero con la ventaja añadida de un mejor procesamiento de la imagen y nuevos trucos de la aplicación Cámara para fotografía nocturna y astrofotografía.

Al menos, la cámara frontal ha aumentado sus 2MP a 12MP y saca unas fotos selfie estándar y de retrato impresionantes.

La pantalla plana de 6,1 pulgadas Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ (que tiene un orificio en la parte superior, en el centro para la cámara selfie) es, en su mayor parte, una réplica de la del S22 pero con frecuencias de actualización variables mejoradas de entre 48Hz y 120Hz, y un nuevo recubrimiento Gorilla Glass Victus 2 en la parte frontal (el cristal cepillado de la parte trasera está hecho del mismo material).

Aparte de la parte trasera rediseñada, que pierde el incómodo contorno elevado alrededor de las cámaras, las dimensiones son prácticamente las mismas que las del Galaxy S22. Sigue siendo sólido y cómodo de sostener. Me gusta el cristal cepillado de la parte trasera porque hace que el teléfono se resbale menos. Como antes, el teléfono tiene la certificación IP68 de protección contra el polvo y las caídas en agua dulce hasta 1,5 metros durante 30 minutos.

Este es sin duda uno de los mejores smartphones del 2023, pero puede que aún no ofrezca suficientes razones para sustituir el también excelente Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23: precio y disponibilidad

Parte de 959€ en España

El precio básico ha subido 100€

A la venta desde el 17 de febrero

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 y S22: precios comparados RAM / Almacenamiento Precio Samsung Galaxy S23 Precio Samsung Galaxy S22 8GB / 128GB 959€ 859€ 8GB / 256GB 1.019€ 909€

Samsung lanzó el Samsung Galaxy S23 (junto con el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra) el 1 de febrero. Se puso a la venta el mismo día y se envió el 17 de febrero.

Lamentablemente, todos los buques insignia de Samsung han subido de precio en España. En el caso del Galaxy S23 estándar, el precio de partida es de 959€ para la variante básica que cuenta con 128GB de almacenamiento y 8GB de RAM, y la variante superior, que cuenta con 25GB de almacenamiento, cuesta 1.019€.

Eso significa que el Galaxy S23 parte de 100€ más que el Galaxy S22, si nos fijamos en la variante básica, y 110€ más si nos fijamos en la variante superior.

La única razón por la que podrías gastar más es si quieres la pantalla más grande y la mayor capacidad de almacenamiento (256GB frente a 128GB) del Samsung Galaxy S23+, que cuesta a partir de 1.209€. Sin embargo, la última actualización de esta línea es el Samsung Galaxy S23 Ultra (1.409€), con una cámara de 200MP, zoom espacial de 100x, una batería enorme y el lápiz óptico S Pen incluido.

Echa un vistazo a nuestra comparativa Galaxy S23 vs Galaxy S23+ vs Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) para ver con más detalle en qué se diferencian los tres teléfonos.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Puntuación en calidad-precio: 4 / 5

Samsung Galaxy S23: especificaciones

El Samsung Galaxy S23 viene en dos variantes de almacenamiento, 128GB y 256GB, ambos tienen 8GB de RAM.

Swipe to scroll horizontally Especificaciones del Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Dimensiones: 70.86 x 146.3 x 7.62 mm Peso: 168g SO: Android 13 Tamaño pantalla: 6.1 pulgadas Resolucion: 2316 x 1080 píxeles CPU: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB / 256GB Bateríia: 3,900mAh Cámaras traseras: 50MP principal, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo Cámara frontal: 12MP

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 review: diseño

El contorno ha desaparecido y ahora tiene un aspecto más limpio

Excelente aspecto, tacto y materiales

Buena protección, ahora con Gorilla Glass Victus 2

Es sorprendente lo mucho que puede cambiar el aspecto de un smartphone simplemente quitándole algo.

Samsung no rediseñó sus teléfonos Galaxy S. En cambio, en los Galaxy S23 y S23+, ha eliminado el contorno metálico elevado que rodea las tres cámaras del teléfono. Es un aspecto más limpio y atractivo, aunque casi hace que el Galaxy S23 se parezca un poco más a una legión de otros smartphones Android y, sí, a la línea iPhone 14. Mientras tanto, la banda de aluminio ligeramente curvada con aspecto de acero inoxidable da al teléfono un toque de estética retro que recuerda a los humildes comienzos de la serie Galaxy.

Ese cincelado del contorno también hace que las cámaras del Galaxy S23 parezcan más grandes, pero no lo son. Los objetivos tienen el mismo tamaño que el año pasado.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Se trata de un dispositivo muy bien fabricado, con clasificación IP68 (1,5 m de agua durante 30 minutos) y materiales de primera calidad, desde el Gorilla Glass Victus 2 cepillado de la parte trasera hasta la versión brillante de ese material que cubre la pantalla de 6,1 pulgadas de borde a borde.

Samsung también ha ajustado la posición de algunos botones, aunque es posible que no notes la diferencia. Sigue habiendo una ranura fina para el altavoz en el borde superior de la pantalla y una rejilla para el altavoz en el borde inferior. La línea Samsung Galaxy S23 es compatible con las eSIMs, pero todos siguen teniendo una ranura SIM física. Como en las últimas generaciones, tampoco hay conector de 3,5mm. Durante mis pruebas, emparejé el teléfono por bluetooth con unos Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Con unas dimensiones de 70,86 x 146,3 x 7,62mm, el Galaxy S23 tiene básicamente el mismo tamaño y peso (168g) que antes. He llegado a la conclusión de que este es el punto justo de los tamaños de teléfono. Coincide básicamente con el Apple iPhone 14 Pro y, como ese teléfono, se adapta perfectamente a mis manos. El S23+ y, sobre todo, el potente S23 Ultra, son poco manejables para mí y mis los bolsillos de mis vaqueros.

También merece la pena mencionar que, aunque el teléfono se entrega con un cable de carga y datos USB-C, el adaptador de carga se vende por separado. El S23 es compatible con la carga rápida por cable (por lo que es recomendable agenciarse un cargador de 25 W), pero no con la carga súper rápida por cable, como ocurre con el S23+ y el S23 Ultra, que llegan a los 45W.

Mi unidad de prueba es de color crema (no es la que hubiera elegido, pero es bonito), pero puedes elegir entre los acabados verde, Phantom Black o lavanda. Hay algunas opciones de color adicionales disponibles sólo a través de Samsung.com (opens in new tab) que incluyen lima y grafito.

Sostenibilidad

Por primera vez, algunas partes externas del dispositivo están fabricadas, en parte, con materiales reciclados, como los botones de volumen y encendido y la mencionada rejilla del altavoz en la parte superior de la pantalla. Además, el Gorilla Glass Victus 2 incluye vidrio reciclado y parte del embalaje del teléfono está hecho de materiales reciclados. Incluso la cubierta de plástico que se despega de la pantalla es parcialmente reciclada.

Puntuación de diseño: 4 / 5

Samsung Galaxy S23: pantalla

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nítida y colorida

Movimiento fluido gracias a la alta frecuencia de actualización

Brillo suficiente para una buena visibilidad bajo la luz del sol

La pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ de Samsung no ha cambiado esencialmente respecto al Galaxy S22. Como mete el mismo número de píxeles en un espacio más reducido, el Galaxy S23 gana a su hermano mayor (el S23+) en píxeles por pulgada: 425ppi frente a 393ppi. Es una pantalla preciosa con 1.750 nits de brillo a plena luz del sol. Ha sido cómodo utilizarla tanto en interiores como en exteriores.

La frecuencia de refresco dinámica va de 48Hz a 120Hz (si eliges el S23 Ultra, más caro, puede llegar hasta 1Hz). En la mayoría de los casos, sin embargo, el Samsung Galaxy S23 está un paso por detrás del iPhone 14 Pro de Apple, que ofrece una mayor resolución de pantalla (2556x1179), mejor densidad de píxeles (460ppi), y una gama más amplia de frecuencia de actualización adaptativa (1Hz a 120Hz). Por otro lado, incluso en las pruebas uno junto al otro, es difícil notar una gran diferencia.

Todo, desde las fotos y los vídeos hasta las aplicaciones y los juegos, se ve muy bien en la pantalla del S23, y la frecuencia de actualización de 120Hz hace que los juegos se vean y se sientan fluidos, y con una gran capacidad de respuesta. Desactivé el refresco adaptativo automático, que, con una frecuencia fija de 60Hz, el teléfono dice que puede ahorrar batería (y nuestras pruebas lo confirman), y noté la diferencia. Al desplazar el texto por una página web bastante larga, puede parecer que se salta fotogramas al deslizar el dedo de arriba a abajo, y los juegos parecen un poco menos fluidos a 60 Hz. De nuevo, no es una gran diferencia, pero si al final quieres un poco más de tiempo de juego, visualización y uso, reducir la frecuencia de refresco es una opción que no te costará escoger.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un nuevo Vision Booster avanzado ajusta automáticamente la pantalla para conseguir una precisión cromática y un contraste óptimos en determinadas condiciones de iluminación ambiental (tres, para ser exactos). Es el tipo de función que, cuando funciona bien, apenas se nota.

Naturalmente, hay un modo oscuro que, en las aplicaciones compatibles, se ve realmente nítido. Empiezo a pensar que lo prefiero al modo estándar y, con menos luz entrando por la pantalla, puede que también ahorre algo de batería.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Puntuación de la pantalla: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23 review: cámaras

La misma cámara trasera del año pasado

Una nueva cámara selfie

Una mejora de más nivel no hubiera estado mal

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung dejó su set de cámaras traseras prácticamente sin cambios desde el S22. En defensa de Samsung, si algo no está roto, no hay que arreglarlo. Por otro lado, ya podrían al menos haber cogido el sensor de 108MP de la Samsung Galaxy S22 Ultra y ponerlo en los Galaxy S23 y S23+.

Prácticamente todas las mejoras fotográficas pueden atribuirse al procesamiento de imágenes de la nueva plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy y la mayoría de ellas giran en torno al rendimiento con poca luz.

Las tres cámaras traseras principales son:

Objetivo principal de 50 MP f1,8 con OIS y campo de visión de 85 grados

de 50 MP f1,8 con OIS y campo de visión de 85 grados Ultra gran angular de 12 megapíxeles, f2,2 con un campo de visión de 120 grados

de 12 megapíxeles, f2,2 con un campo de visión de 120 grados Teleobjetivo de 10 megapíxeles y 2,4 aumentos (3x) con OIS y campo de visión de 36 grados

Son tres sensores excelentes que hacen fotos que están a la altura de lo mejor que puede ofrecer Apple con su línea iPhone 14. Pero tengo algunas quejas.

Samsung sigue viendo el mundo demasiado vibrante. Los azules son más azules, los verdes más brillantes y, en general, todo "salta" con un contraste acentuado. Desde un punto de vista, esto hace que algunas imágenes realmente excelentes directamente de la cámara, pero no pueden escapar al hecho de que no son una representación perfecta del mundo real. Si las comparo con las fotos del iPhone 14 Pro del mismo modelo, veo una imagen más detallada y realista en la segunda.

Esta foto a contraluz es un ejemplo perfecto. Se podría argumentar que cualquiera de las dos fotos hechas con el teleobjetivo de cada teléfono es excelente. De hecho, la imagen del S23 podría ser más agradable, pero si te fijas en las hojas te darás cuenta de que se pierde parte del detalle celular de la planta y el color verde es más uniforme. Incluso el cielo exterior a través de la ventana y la pantalla es más azul de lo que debería.

Los resultados son los mismos con el objetivo principal de 50MP, que utiliza por defecto un sistema de binning de píxeles 4 en 1, lo que significa que cada "píxel" de la imagen final se renderiza utilizando la información de cuatro. En estas fotos de mi orquídea, el Galaxy S23 de Samsung favorece un púrpura vibrante sobre el exquisito detalle capturado en la toma del iPhone 14 Pro. Sí, esta última es más apagada, pero también es más fiel al tono real de la planta.

Para que quede claro, las cámaras del Samsung Galaxy S23 no tienen nada de malo y estoy seguro de que mirarás todas las imágenes y las proclamarás "preciosas". Sin embargo, algunas de ellas no están a la altura de lo que se puede conseguir con un iPhone 14, especialmente en lo que se refiere a la autenticidad.

Donde la línea S23 empieza a dar vueltas alrededor del iPhone es en las capacidades de zoom. El S23 tiene un zoom óptico de 3 aumentos (10MP), pero también dispone de un zoom espacial asistido por IA que, en incrementos de 10, llega hasta 30 aumentos. A pesar de no ser óptico, el zoom mejorado digitalmente supera con creces lo que se puede conseguir con un zoom digital de hasta 15x en el iPhone 14 Pro.

Hay un montón de trucos de procesamiento de imágenes para conseguir buenas fotos de la luna con 30 aumentos y a menudo me pregunto cuánto del resultado final es la IA rellenando los huecos, pero tampoco hay nada parecido en el espacio fotográfico de los smartphones. Por supuesto, el Zoom Espacial 100x del S23 Ultra es lo más emocionante, si estás dispuesto a pagar al menos 1.199 dólares, y al otro lado del charco empresas como Xiaomi se han atrevido a desafiar al Ultra de Samsung, pero en general las alternativas son escasas, si se comparan las capacidades de zoom de toda la gama S23.

Otra cosa que el Galaxy S23 hace muy bien es la estabilización óptica y electrónica de la imagen. Sería difícil capturar algo que valga la pena a 30x sin esa ayuda.

El ultra angular de 12MP (con su campo de visión de 120 grados) hace un buen trabajo, aunque creo que es hora de que Samsung poner un sensor de 48MP o superior detrás de él para mantener algunos de los detalles en estas tomas súper amplia; se ha quedado con lo que se piensa que es el mismo sensor de 12MP para más de un par de generaciones en este punto.

Me quedé especialmente impresionado con la fotografía en modo Retrato tanto de la cámara principal trasera como de la nueva cámara selfie de 12MP del S23. Ambas lentes hicieron un trabajo excelente al separar los elementos adecuados del fondo. Puedes ajustar el nivel del efecto de desenfoque antes de disparar o después. Gracias a la mejora del rendimiento con poca luz, las fotos en modo retrato con poca iluminación también se ven mejor, aunque notarás el granulado si haces zoom en las fotos.

Como ya he mencionado, la cámara del Galaxy S23 es más eficaz con poca luz y de noche, este año. Hice fotos en una amplia gama de condiciones de iluminación y estaba invariablemente satisfecho con los resultados.

Sin embargo, para mí, el modo de astrofotografía, cuyo nombre es algo impreciso, es lo más destacado. He creado una serie de secuencias de cielos nocturnos que muestran estrellas, aviones, satélites y nubes cruzando el cielo nocturno. Para ello, tienes que utilizar el ajuste Hyperlapse en "Más" en la aplicación de la cámara. Aquí es donde encontrarás cosas como cámara lenta, controles de fotografía profesional, fotografía RAW experta (si quieres editar imágenes de 50MP en, por ejemplo, Adobe Lightroom), fotografía nocturna fija para una toma de las estrellas, vídeo retrato (como Cinematic Video de Apple) y tomas panorámicas.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tras seleccionar 300x (que es la velocidad adecuada, según Samsung, para grabar el movimiento de las estrellas) y un pequeño icono de "Star Trails", coloqué el teléfono en un trípode durante entre dos y cuatro horas para capturar 14 segundos de vídeo timelapse. Con todo, los resultados son bastante impresionantes, para ser la cámara de un smartphone.

En general, se trata de un sistema de cámara tremendamente versátil, capaz de disparar en la mayoría de las condiciones de iluminación. En cuanto al vídeo, permite grabar hasta 8K a 30fps (con un aspecto fluido pero no siempre editable en aplicaciones de terceros) y el modo de vídeo Super Steady es un competidor capaz del modo Acción del iPhone 14.

Image 1 of 17 Ultra angular del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultra angular del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 30X Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Cámara principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 10x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Cámara principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 10x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Cámara principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Cámara principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Cámara selfie (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Puntuación de la cámara: 4 / 5

Samsung Galaxy S23: rendimiento y audio

El procesador personalizado se nota

Tiene un volumen potente

Toda la serie Samsung Galaxy S23 funciona con la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, una versión personalizada y ligeramente más rápida (overclockeada a 3,36 GHz) de la CPU móvil estándar que se encuentra en teléfonos como el OnePlus 11.

Las puntuaciones de Geekbench 5 superan ampliamente a las del Snapdragon 8 Gen 1, con un enorme salto en las puntuaciones OpenCL. Aunque las puntuaciones gráficas son más fácilmente comparables entre plataformas, las puntuaciones de un solo núcleo y multinúcleo del Galaxy S23 siguen estando por detrás de las del A16 Bionic del iPhone 14 Pro. Aun así, Qualcomm está acortando distancias. No está de más que Samsung respalde su Snapdragon 8 Gen 2 a medida con 8 GB de RAM (RAM LPDDR5X más rápida y eficiente energéticamente, frente a los 6 GB de RAM LPDDR5 del iPhone 14 Pro).

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future)

En nuestras pruebas de laboratorio, el chip Qualcomm parece tener tanto margen como el A16 Bionic, superando muchas de nuestras pruebas de Adobe Premiere Rush. En el renderizado Extreme, los tiempos y las puntuaciones generales se quedaron un pelín por detrás del A16 Bionic.

En cuanto al almacenamiento, el Galaxy S23 empieza con 128 GB. Si quieres más espacio, puedes optar por el S23+ o el S23 Ultra, ambos con 256 GB.

Para los usuarios de mercados menos afortunados que el estadounidense, también merece la pena destacar que ya no hay discrepancias en el silicio: todos los S23 del mundo funcionan con hardware Qualcomm, en lugar de una división de Snapdragon y Samsung Exynos (siempre inferior), que variaba de una región a otra.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Galaxy S23 ofrece un sonido estéreo decente que es nítido, claro y, como no podía ser de otra manera, carente de graves reales. Samsung oculta extrañamente sus capacidades Dolby Atmos en los ajustes, pero querrás activarlas si planeas usar esos altavoces para ver una peli. Yo no diría que el sonido es envolvente, pero es bueno. Aunque en general prefiero conectar el teléfono, que no tiene conector de audio, a un par de Galaxy Buds 2 Pro, que proporcionan un excelente audio y cancelación de ruido.

Pude descargar aplicaciones, hacer streaming de Netflix en calidad HD durante mis desplazamientos y enviar mensajes de texto llenos de contenido multimedia a mis amigos. También utilicé el teléfono como punto de acceso personal y pude trabajar bastante durante el trayecto. En casa, no tuve problemas para conectarme a mi red Wi-Fi de 5 GHz. Lamentablemente, no tengo acceso a una red WiFi 6E para probar las capacidades WiFi de última generación del S23.

Por ahora, Samsung no está a la altura de Apple en lo que se refiere a conectividad por satélite. Esta última lanzó el SOS de emergencia vía satélite con la línea iPhone 14 y Qualcomm mostró cómo un dispositivo de demostración equipado con Snapdragon 8 Gen 2 podía enviar y recibir textos vía satélite en el CES 2023. Tanto el S23 como el S23+ emparejan el Snapdragon 8 Gen 2 con el módem X70 5G, el mismo que Qualcomm me dijo que es capaz de realizar comunicaciones vía satélite, pero la capacidad no está habilitada y no hay plazo para activarla.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Puntuación de rendimiento: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23 review: Software

A estas alturas, ya me he acostumbrado y me siento cómodo con la capa One UI de Samsung. Sigo evitando la mayoría de sus apps propias, incluido el navegador, pero ahora utilizo la aplicación Galería y, por supuesto, la aplicación de la Cámara. Intenté usar la aplicación de mensajería de Samsung, pero me di por vencido cuando no podía enviar más de dos imágenes a la vez. La aplicación de mensajería de Google no tenía esa limitación, y me quedé con ella.

Hay algunas actualizaciones importantes como Samsung Notes, funciones de co-creación, co-vigilancia en Google Meet y funciones de seguridad mejoradas. Estas últimas añaden la posibilidad de poner tu S23 en Modo Mantenimiento (añadido en One UI 5.0), para que todos tus datos estén protegidos mientras alguien trabaja en tu teléfono. También hay un panel de privacidad mejorado.

Samsung también promete cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo para estos teléfonos con Android 13 y cinco años de actualizaciones de seguridad.

Samsung Galaxy S23 y Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Puntuación del software: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23: batería

Samsung ha conseguido instalar una batería ligeramente mayor en el Galaxy S23, pasando de los 3.700mAh del S22 a los 3.900mAh del S23 (100mAh menos que la batería del Galaxy S21).

Curiosamente, la batería me duró más de un día, y cuando digo "un día" me refiero a coger el teléfono a las 7 de la mañana y que aún le quede batería a las 10 de la noche. Si no lo cargaba durante la noche, podía llegar a la mitad de la mañana con esa misma carga.

En nuestras pruebas de laboratorio, el Galaxy S23 consiguió 10:27 horas de duración de la batería en modo de frecuencia de actualización adaptable y 11:20 horas a 60Hz.

En las pruebas de carga, cargué más del 50% en 30 minutos utilizando un cargador de 25W, lo que coincide básicamente con nuestras pruebas de laboratorio, donde comprobamos que podíamos cargar hasta el 55% en 30 minutos.

El teléfono admite el mismo pico de carga por cable de 25W que su predecesor, junto con carga inalámbrica rápida y PowerShare inalámbrico, por si quieres cargar tu Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 5 o incluso otro teléfono en la parte trasera de tu nuevo S23.

Al igual que otras funciones interesantes del S23, Wireless PowerShare no está activada por defecto, pero es bastante fácil de encontrar con una búsqueda en Ajustes. Yo lo utilicé para cargar mis Galaxy Buds 2 Pro. Mi única pega es que hay que mover un poco la funda para encontrar el punto de carga.

Puntuación de la batería: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Me gusta mucho el Samsung Galaxy S23 y se lo recomendaría encantado a cualquiera que busque un móvil Android nuevo de gama alta, de tamaño perfecto, potente, duradero y atractivo.

Tiene una pantalla increíble, unas cámaras excelentes y el diseño más limpio de todos los teléfonos Galaxy de los últimos tiempos. Por supuesto, dijimos prácticamente lo mismo del Samsung Galaxy S22, y si hay que quejarse de algo, es que Samsung no ha subido mucho el listón. Me encanta la nueva y potente CPU, la batería más grande y el diseño más limpio, pero yo quería que Samsung diera el siguiente paso en el buque insignia de la fotografía y encontrar una manera de exprimir el zoom óptico 10x y un sensor de 108MP en lo que probablemente será su segundo teléfono más popular de este año.

A lo que voy es que el Galaxy S23 no es una actualización imprescindible para los propietarios del S22. Del mismo modo, no creo que sea el teléfono que atraiga a los usuarios del iPhone de Apple (aunque probablemente sí lo sea el S23 Ultra).

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23: resumen de puntuaciones Apartado Notas Puntuación Calidad/precio Ha subido un poco, pero no es una excepción. 4 / 5 Diseño Un aspecto limpio que mantiene todo lo bueno del S22. 4 / 5 Pantalla Magnífica, brillante y suave. Todo lo que buscas en la pantalla de un smartphone. 4.5 / 5 Cámara Un gran conjunto de cámaras respaldado por un mejor procesamiento de imágenes, pero, sí, quería más. 4.0 / 5 Rendimiento El mejor chip que ha tenido nunca un teléfono Galaxy S. 4.5 / 5 Batería Batería para todo el día que no te dejará tirado. 4.5 / 5 Software Una buena plataforma que ya no se interpone en el camino del mejor software de la plataforma Android de Google. 4.5 / 5

Cómpralo si...

Tienes presupuesto disponible Es un magnífico teléfono, y vale su precio, pero casi 1000€ hoy en día, no los tiene cualquiera para un móvil.

Tienes manos pequeñas Con 6,1 pulgadas es el tamaño prefecto de smartphone, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, lo justo.

No lo compres si...

Tienes el Samsung Galaxy S22 Sí, tienes una CPU más potente y una batería más grande, pero esos y otros cambios bienvenidos no son suficientes para animarte a actualizar desde la generación anterior.

Exiges lo último en cámaras Si eres un fan de Galaxy pero quieres lo mejor que la serie S tiene en capacidades fotográficas, querrás el S23 Ultra y su zoom 10x y Zoom Espacial 100x.

Cómo he probado el Samsung Galaxy S23

Periodo de prueba = 7 días

Pruebas incluidas = Uso diario, navegación web, redes sociales, fotografía, streaming, tethering, juegos

Herramientas utilizadas = Geekbench 5, renderizado de Adobe Premiere, pruebas de agotamiento de la batería

Hice todo lo que pude para utilizar el Samsung Galaxy S23 como móvil de uso diario. Lo utilicé para el correo electrónico, la navegación web, el streaming, el gaming y la productividad.

Instalé mis juegos móviles favoritos, que incluyen Asphalt 9 y Call of Duty, y seguro que jugué un poco más de lo recomendable.

Instalé Apple Music y Google Podcasts y disfruté del audio tanto a través de los altavoces del móvil como con los auriculares Bluetooth conectados.

Disfruté viendo Netflix mientras estaba en el tren y realmente aprecio la sólida conexión 5G hizo posible conectar mi ordenador y trabajar durante el viaje.

Para las pruebas de rendimiento, utilicé una combinación de mis propias pruebas Geekbench 5 y las realizadas por el equipo de Future's Labs.