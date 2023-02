La comparativa definitiva entre las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra y del iPhone 14 Pro Max al detalle

Hemos enfrentado a dos de los teléfonos con las mejores cámaras (opens in new tab), para poder dar respuesta a la pregunta que se hace muchísima gente. No nos hemos limitado a echar unas cuantas fotos, sino que realmente hemos puesto a prueba todo tipo de escenarios y condiciones, así como usos de las cámaras.

Por un lado, tenemos al iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), el último buque insignia de Apple, que ha dado un salto en la calidad de la cámara con respecto a su predecesor, gracias a su sensor de imagen físicamente más grande que el del iPhone 13 Pro Max (opens in new tab), y que ahora es de 48MP.

Por otro lado, tenemos a su nuevo contrincante: el recién lanzado Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), que no lo tiene fácil para superar a su propio predecesor, ya que el S22 Ultra (opens in new tab) cuenta con las cámaras de móvil más versátiles del mercado, gracias, entre otras cosas, a su amplia gama de objetivos y a la función Space Zoom. La principal característica del S23 Ultra es su nuevo sensor de 200MP (opens in new tab), que incorpora un montón de nuevas tecnologías y promete una experiencia de cámara realmente emocionante.

Después de la configuración inicial, la experiencia de uso real de las cámaras (navegar por los distintos modos, menús y funciones) es prácticamente la misma. Para esta prueba, hemos capturado imágenes idénticas hasta donde lo permite cada teléfono, a través de una variedad de escenarios, incluyendo paisajes urbanos, retratos a la luz del día con el objetivo zoom 3x, cielos nocturnos y más.

Para cada prueba que hemos hecho, verás la foto resultante, y en cada una de ellas, puedes deslizar el marcador que hay en la imagen hacia la izquierda y la derecha para poder comparar mejor.

Como punto de partida para cada prueba, hemos utilizado la configuración estándar de cada móvil, disparando en formato JPEG, ya que es poco probable que la mayoría de las personas que utilizan estos teléfonos cambien la configuración predeterminada para utilizar todas las funciones que tienen a su disposición. Sin embargo, también hemos realizado pruebas más exhaustivas, incluyendo disparos en formato RAW.

Samsung Galaxy 23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: Nivel de detalle de la cámara principal

A pesar de una diferencia bestial en el número total de píxeles (el sensor principal del Samsung S23 Ultra tiene 200MP, mientras que el del iPhone 14 Pro Max tiene 48MP), lo cierto es que por defecto, ambas cámaras disparan prácticamente a la misma resolución: 12,5MP y 12MP, respectivamente. ¿Por qué? Pues porque el ambos móviles usan la técnica del Pixel binning, a 16:1 y a 4:1, respectivamente. Puedes leer más sobre qué es y qué hace el pixel binning pinchando aquí, pero básicamente, eso significa que la cámara junta varios píxeles en uno solo más grande. En el caso del Samsung, por ejemplo, se juntan 16 píxeles en uno. Cuanto más grande es un píxel, más capacidad tiene de captar la luz, lo que se traduce en una mayor calidad.

Para disparar a 48MP en el iPhone, hay que ir al menú principal de ajustes, buscar la opción de cámara, luego formatos, activar la casilla "Apple ProRaw" y escoger la opción de 48MP. Eso sólo hay que hacerlo una vez; después cuando lo quieras usar, en la aplicación de la cámara busca el icono donde pone "RAW" para usar el modo.

En el caso del Galaxy S23 Ultra, tiene opciones de captura JPEG de 200MP y 50MP en el menú principal de la cámara, así como un formato "RAW experto" de 50MP escondido detrás de la opción "Más".

Vamos con la primera muestra de cámaras, a continuación puedes comparar el resultado de las fotos de ambos móviles con su sensor principal (puedes deslizar el marcador que hay en la foto hacia la izquierda y la derecha para poder comparar mejor).

iPhone 14 Pro Max a la izquierda, Samsung Galaxy S23 Ultra a la derecha

La mayoría de la gente probablemente mantendrá la resolución por defecto de la cámara cuando haga fotos con estos móviles. En ese caso, las imágenes que se producen son esencialmente del mismo tamaño y deberían ofrecer niveles comparables de detalle. Sin embargo, la realidad es que el Samsung Galaxy S23 Ultra tiene la ventaja sobre el iPhone 14 Pro Max con detalles visiblemente más nítidos. No es de extrañar cuando se piensa en ello, ya que el Samsung tiene cuatro veces más píxeles con los que trabajar. La diferencia no es enorme, pero se nota al ver al 100% las imágenes hechas con el pixel binning.

Veredicto: Gana el Samsung Galaxy S23 Ultra

Cámaras de teleobjetivo (zoom)

¿Es tan impresionante el zoom del S23 Ultra como el de su predecesor? Pues ya te digo. Y en comparación con el iPhone 14 Pro Max, pasa lo que esperábamos, ya que básicamente el Samsung cuenta con dos teleobjetivos para hacer zoom óptico (uno a 3x y otro a 10x), mientras que el iPhone tiene uno (con zoom óptico 3x).

Eso quiere decir que el Galaxy S23 Ultra cuenta con lentes ópticas de 0,6x, 1x, 3x y 10x, mientras que el iPhone 14 Pro Max ofrece lentes ópticas de 0,5x, 1x y 3x (con un recorte en la principal de 48MP que produce un zoom óptico adicional de 2x a 12MP nativos). Ambas cámaras también pueden hacer zoom digital más allá de su alcance óptico.

La calidad del zoom digital siempre queda muy por detrás a la del zoom óptico en términos de fidelidad de imagen, y cuando el iPhone 14 Pro Max se amplía digitalmente a 10x para igualar la lente óptica de 10x del S23 Ultra, el Samsung lo supera tanto en detalle como en manejo. La estabilización de imagen basada en sensor del S23 Ultra (que cuenta con hasta tres grados de movimiento para compensar las sacudidas) es espectacular, y componer fotos con el objetivo de 10 aumentos es pan comido. En comparación, el iPhone 14 Pro Max no está diseñado para ser utilizado a 10x, y como tal, las imágenes resultantes no pueden competir.

iPhone 14 Pro Max a la izquierda, Samsung Galaxy S23 Ultra a la derecha

La comparación entre los teleobjetivos capaces de hacer zoom óptico 3x es mucho más ajustada, y los detalles del iPhone parecen ligeramente más nítidos en este caso. Hay que mencionar que hay ligeras diferencias en la distancia focal entre los objetivos, lo que hace que la composición sea ligeramente diferente en imágenes por lo demás idénticas. La cámara principal del S23 Ultra es más ancha (23mm), la lente 3x (69mm) y la lente 10x (230mm). La cámara principal del iPhone 14 Pro Max tiene una lente de 24mm, mientras que la lente 3x es de 77mm, por lo que sus imágenes aparecen un poco más ampliadas.

Veredicto: Gana el Samsung Galaxy S23 Ultra

Color

El iPhone 14 Pro Max te permitirá personalizar diferentes perfiles de color en JPEG, mientras que el Samsung S23 Ultra toma el control del color en JPEG. Cuando las cámaras de ambos teléfonos se ajustan a un perfil de color estándar y se ven de forma aislada, el color parece ser decente en ambos móviles. Pero si pones imágenes idénticas hechas con cada dispositivo una al lado de la otra, una de las cámaras destaca.

En cuanto a la precisión del color, el iPhone 14 Pro Max es sistemáticamente más fiel a la realidad y preciso en todos los aspectos: las imágenes parecen más frías cuando deberían, por ejemplo los paisajes urbanos nublados; los retratos a la luz del día tienen una agradable calidez; hay suficiente magenta en los tonos de piel de los retratos nocturnos; y el teléfono también clava esos colores difíciles de la ropa.

iPhone 14 Pro Max a la izquierda, Samsung Galaxy S23 Ultra a la derecha

En cuanto al estilo (que, por supuesto, es algo subjetivo), en general, las imágenes del S23 Ultra tienen un aspecto más saturado, mientras que las del iPhone 14 Pro Max parecen más naturales. En nuestro caso, preferimos esto último, porque el S23 Ultra puede a veces pasarse con la saturación, con ciertos colores que aparecen demasiado dominantes (un ejemplo es de labios demasiado rosados en los retratos). Pero como decimos, eso es cuestión de gustos.

Veredicto: Gana el iPhone 14 Pro Max

Fotos en modo retrato

El modo retrato es ese en el que la foto se centra en destacar el sujeto, aplicando un desenfoque en el resto de la imagen.

Hicimos varias fotos en modo retrato con la cámara de zoom 3x de ambos teléfonos en exteriores con tiempo nublado, y con las cámaras principales en el interior de un pub por la noche, y las diferencias en la calidad de imagen iban de lo sutil a lo exagerado.

Ambas cámaras son muy capaces de aplicar un desenfoque realista alrededor de un sujeto retratado, con pocas diferencias en los resultados. Tal vez el iPhone es más hábil con las partes del sujeto más difíciles de detectar, especialmente en los retratos con poca luz, pero ninguna de las dos cámaras es inmune a este problema, que puede ser especialmente visible en detalles como el pelo.

iPhone 14 Pro Max a la izquierda, Samsung Galaxy S23 Ultra a la derecha

En los retratos a la luz del día, el S23 Ultra suavizó los detalles de la ropa, lo que es lamentable, mientras que el iPhone mantuvo esos detalles nítidos. En otro ejemplo, el S23 Ultra mantuvo la nitidez de una planta situada a un par de metros detrás del sujeto, mientras que el iPhone la difuminó un poco, con lo que el resultado fue, de nuevo, más fiel a la realidad.

En varios escenarios de retratos, confiaríamos sistemáticamente más en el iPhone 14 Pro Max que en el S23 Ultra, aunque ambos móviles ofrecen un buen rendimiento.

Veredicto: Gana el iPhone 14 Pro Max

Condiciones de poca luz

El tamaño del sensor influye en la calidad de imagen con poca luz. Cuanto más grande sea el sensor, más luz podrá recoger y, por tanto, mejor será la calidad de imagen en condiciones de poca luz. Tanto el S23 Ultra como el iPhone 14 Pro Max cuentan con un sensor de cámara mayor que los de la mayoría de los demás teléfonos del mercado, y sus sensores son prácticamente del mismo tamaño.

El número de píxeles de un sensor, y su impacto en la calidad de imagen con poca luz, es un tema muy debatido en los círculos fotográficos. Algunos creen que si los píxeles son más pequeños porque hay más, la calidad de imagen con poca luz se resiente, mientras que otros creen que la diferencia no sería perceptible si se vieran esas imágenes una al lado de la otra al mismo tamaño.

iPhone 14 Pro Max a la izquierda, Samsung Galaxy S23 Ultra a la derecha

Sabemos que el S23 Ultra tiene más del cuádruple del número de píxeles en su sensor de la cámara principal en comparación con el iPhone 14 Pro Max, pero en el modo de foto estándar, donde la resolución de salida es prácticamente la misma, la calidad de imagen con poca luz es comparable. Por otro lado, la verdad es que preferimos la calidad de la salida de 200MP del S23 Ultra a la de sus propias fotos de 12,5MP con poca luz. Sin embargo, en esta prueba, usando el pixel binning, los teléfonos ofrecen una calidad de imagen similar con poca luz.

Veredicto: Empate

Formato RAW

Los fotógrafos que sepan lo que significa el formato RAW estarán encantados de saber que ambos teléfonos pueden capturar imágenes RAW, además del JPEG estándar. Las imágenes RAW ofrecen más margen que las JPEG para realizar ajustes de exposición y color en el software de edición posterior, por lo que, entre otras cosas, se puede ajustar el brillo con menos pérdida de detalle tonal y ajustar el balance de blancos para obtener resultados más fieles a la realidad.

Normalmente la fotografía computacional de los teléfonos ya exprime al máximo el rendimiento de la cámara, por lo que no a todo el mundo le entusiasma usar el formato RAW en móviles. Pero ambas cámaras pueden disparar en RAW, a 50MP en el S23 Ultra y a 48MP en el iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max a la izquierda, Samsung Galaxy S23 Ultra a la derecha

Ambas capturan una exposición notablemente oscura por defecto, presumiblemente para ofrecerte un mayor margen para recuperar los detalles de las altas luces. Es un enfoque sensato, pero conlleva el riesgo de que los detalles de las sombras se difuminen cuando se aclaran. La calidad de las imágenes RAW (sin procesar) de ambas cámaras nos han impresionado por igual, y nos plantearíamos utilizar este formato para las fotos importantes.

Veredicto: Empate

Veredicto

Teniendo en cuenta lo versátiles que son las cámaras de los buques insignia de Samsung, sería una apuesta segura decir que el sistema de cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra, que es el más versátil de Samsung hasta la fecha, salga vencedor en un cara a cara que compara una serie de características en una amplia gama de escenarios.

Pero no todo son megapíxeles y lentes, y el iPhone 14 Pro Max se impone en algunos aspectos. Por ejemplo, preferimos el aspecto general de los retratos y, en particular, la precisión del color.

Por mucho que nos gustaría dar una respuesta definitiva sobre cuál es la mejor cámara, en general es un empate, y lo cierto es que la decisión sobre cuál es la mejor para ti, dependerá de tus preferencias personales. En cierta manera preferimos el aspecto general de las imágenes del iPhone 14 Pro Max, pero el Samsung Galaxy S23 Ultra es el teléfono con las cámaras más versátiles de los dos, y desde luego que si quieres hacer mucho zoom, es el que deberías elegir.

Por cierto, si estás tratando de decidir cuál de los dos móviles deberías comprar, echa también un vistazo a nuestra comparativa entre el Samsung Galaxy S23 Ultra y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), donde hemos comparado cada una de las características de cada móvil (diseño, especificaciones, rendimiento, precio, etc.), ya que al fin y al cabo, las cámaras no son lo único en lo que deberías fijarte a la hora de elegir.