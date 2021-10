iPhone 13 Pro: análisis

El iPhone 13 Pro es uno de los mejores smartphones del 2021, incluso aunque no merezca la pena hacer el cambio desde el iPhone 12 Pro. La batería es la mejor que hemos visto en un modelo Pro, y el rendimiento, la cámara y una pantalla de 120Hz lo convierten en una bestia. Aunque las mejoras no son muchas, han añadido lo suficiente para que la experiencia sea fantástica.

Análisis en dos minutos

El iPhone 13 Pro no es el mejor dispositivo de Apple ahora mismo, pero ofrece una fantástica experiencia general, con lo que podría ser el mejor rendimiento y la mejor duración de batería que hemos visto hasta ahora en un iPhone. Todo ello, junto a unas cuantas pequeñas mejoras, lo hacen un teléfono ejemplar.

El iPhone 13 Pro Max puede ser la mejor opción para los que buscan lo mejor de Apple, pero lo que le hace genial al Pro Max también lo tiene el Pro, y por un precio algo más bajo: 1.159€.

Si ya tienes un iPhone, el probable que el iPhone 13 Pro sea una gran mejora, a no ser que tengas el iPhone 12 Pro o Pro Max del año pasado.

La excepción es el diseño, que se mantiene similar al del iPhone 12 Pro. Hay un acabado mate en la parte trasera y los bordes son de acero inoxidable, lo que lo convierte en un dispositivo premium en la mano.

El nuevo procesador A15 Bionic junto con los 6GB de RAM dan la suficiente potencia para todas las apps que encontrarás en la App Store, y el almacenamiento parte de los 128GB, con opciones de hasta 1TB para los usuarios más extremos.

El iPhone 13 Pero también ofrece una experiencia fotográfica fantástica, con tres objetivos muy versátiles que manejan el día y la noche con facilidad. Las cámaras teleobjetivo y macro se traducen en poder fotografiar desde muchas distancias.

La duración de la batería es otra de las grandes mejoras, y el iPhone 13 Pro fue capaz de aguantar un día entero, sin importar lo que le eches. No durará tanto como el iPhone 13 Pro Max, pero sí más que cualquier otro iPhone que hayas usado hasta ahora.

Así que el iPhone 13 Pro es un smartphone realmente bueno, pero también lo son el resto de la familia del iPhone 13, y no valen tanto como el Pro. El estándar se pierde un par de mejoras y funciones, pero también te estarás ahorrando un dinero importante.

Si se te ha metido entre ceja y ceja el iPhone 13 Pro con su pantalla de 120Hz, sus cámaras mejoradas y un toque más de RAM, será el mejor teléfono para ti, sobre todo si no necesitas el enorme panel del iPhone 13 Pro Max.

Lee nuestras primeras impresiones sobre el iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro: fecha de lanzamiento y precio

El iPhone 13 Pro se anunció el 14 de septiembre, y ya puedes comprar el dispositivo desde Apple o cualquier otro vendedor o compañía de móvil. Está disponible desde el 24 de septiembre.

El precio parte de los 1.159€, y tendrás 128GB de almacenamiento. Si quieres más, puedes optar por el modelo de 256GB desde 1.279€, el de 512GB por 1.509€ o el máximo almacenamiento disponible, 1TB, por 1.739€.

Es la primera vez que vemos un iPhone de 1TB, y el precio es alto en consonancia. Si quieres un poco más de especificaciones y una mayor pantalla y batería, tienes el iPhone 13 Pro Max, que parte de los 1.259€.

iPhone 13 Pro: diseño

El iPhone 13 Pro es el dispositivo más premium que ha hecho la compañía, aunque no incluya un Max en el nombre, y es que su tamaño es mucho más realista para el uso a una sola mano. Si quieres un iPhone nuevo y de tamaño estándar, este o el iPhone 13 normal deberían de ser perfectos para ti.

Apple ha refinado el diseño del iPhone 12 Pro, pero las diferencias son mínimas.

Viene con unos bordes en acero inoxidable, un acabado mate en la parte de atrás y el Ceramic Shield de Apple protegiendo tanto la parte delantera como la trasera. Dicen los de Cupertino que esta protección de vidrio lo hace cuatro veces más resistente a una rotura al caer, comparado con un iPhone que no tiene este cristal.

Imagen 1 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 6 (Image credit: TechRadar)

No te recomendamos que lo pruebes para verificarlo, evidentemente, pero te puedes quedar más tranquilo sabiendo que si se cae no le pasará 'nada'.

El acabado mate en la parte trasera es muy premium, sobre todo cuando lo comparamos con el cristal normal del iPhone 13.

En el tiempo que hemos tenido el iPhone 13 Pro, notamos que el diseño es cómodo: es un pelín más pesado que el iPhone 13, pero ayuda a que se asiente en la mano mejor.

Tanto el iPhone 13 Pro como el normal son casi idénticos en tamaño, pero no puedes ponerle las fundas de uno al otro por el módulo de cámaras.

El módulo trasero del iPhone 13 Pro sobresale mucho del cuerpo, y puede ser un problema para algunos: se nota mucho cuando lo dejamos sobre una superficie plana, si queremos escribir, va a estar tambaleándose todo el tiempo.

El lado derecho alberga el botón de encendido, mientras que el izquierdo tiene el conmutador de silencio, los botones de volumen y la ranura SIM. En la parte de abajo están los altavoces y un puerto Lightning para la carga.

El teléfono está disponible en Grafito, Plata, Azul Sierra o Dorado. El Azul Sierra es nuevo de este año, y es uno de los más llamativos que ha hecho Apple en bastante tiempo. Es una gran opción si quieres un Pro que llame la atención.

Pantalla

(Image credit: TechRadar)

Como el iPhone 13, el iPhone 13 Pro tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas Super Retina XDR. Este panel no tiene la mejor relación píxeles por pulgada (para ello, coge el iPhone 13 mini), pero tiene 460ppp, y la calidad de imagen es muy nítida.

La gran mejora aquí es la introducción de la tasa de refresco de 120Hz, lo que significa que la imagen se actualiza 120 veces por segundo para una experiencia más fluida con respecto a los anteriores iPhones; y se nota más cuando estás en los menús o en las aplicaciones del sistema.

Es una tasa de refresco dinámica, así que se ajusta automáticamente dependiendo de las aplicaciones que estés usando, por ejemplo: la mayoría de los juegos usarán los 120Hz, pero leer contenido haría que la tasa baje hasta 1Hz. La idea es ahorrar batería en las apps que no necesiten la alta tasa de refresco.

Imagen 1 de 2 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 (Image credit: TechRadar)

La nueva tecnología de pantalla funciona bien, aunque su disponibilidad es limitada, ya que muchas apps no están todavía optimizadas para los 120Hz. Los desarrolladores tienen acceso a ella, así que esperamos ver la función mucho más dentro de un tiempo.

Esta tasa de refresco funciona muy bien con las apps compatibles, y es un cambio del que te darás cuenta en seguida deslizando los menús de Apple o las apps que ha hecho la compañía. No es razón suficiente para comprarlo, pero vale la pena, y lo valdrá aún más cuando se añada para todas las aplicaciones.

Apple también ha reducido el tamaño del notch en el iPhone 13 Pro. No, no hay todavía una cámara bajo pantalla, pero el notch es un 20% más pequeño que el del iPhone 12 Pro, así que tienes más pantalla para lo que necesites.

Todo cuenta, pero es algo que no apreciarás si no tienes en la mano el modelo anterior. No esperes sorprenderte con el tamaño del nuevo notch cuando saques el iPhone de la caja.

Cámara

Imagen 1 de 4 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 4 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 4 (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 4 (Image credit: TechRadar)

La configuración de cámaras del iPhone 13 Pro se compone de 3 objetivos de 12MP: el principal (gran angular) con una apertura f/1.5, el teleobjetivo con f/1.8 y zoom óptico de 3x, y un ultra gran angular con apertura f/1.8 y un campo de visión de 120 grados.

También hay un escáner LiDAR que mide la profundidad. Ayuda al que el enfoque sea mejor, y mejora la precisión del bokeh en el modo Retrato distinguiendo entre el sujeto y el fondo. Además de servir para fotografía, el escáner también funciona en varias aplicaciones de realidad aumentada.

La cámara principal es genial, y aunque no sea muy diferente de la del iPhone 12 Pro, ofrece algunas mejoras importantes que la convierten en una de las mejores en un smartphone.

La calidad general de imagen es excelente, cuando hay buena luz son muy coloridas y detalladas, y el modo noche es fantástico para cuando quieres hacerle una foto a algo que está más oscuro.

El teleobjetivo del iPhone 13 Pro tiene zoom óptico 3x, mientras que el de 2020 era solo de 2x. La diferencia no es notable, pero la calidad de las fotos con zoom es muy buena.

Imagen 1 de 3 Ultra gran angular (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 3 Gran angular (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 3 Zoom óptico 3x (Image credit: TechRadar)

Apple también ha introducido un sensor de estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en los modelos Pro, y ahora es más fácil y rápido hacer una foto sin que salga borrosa. Notamos que es bastante mejor que la estabilización del iPhone 12 Pro, pero ten en cuenta que la estabilización óptica también está en el iPhone 13 más económico.

El nuevo modo macro es una gran mejora, y te permite hacer primeros planos desde muy cerca a flores, insectos y otros objetos pequeños. Es una función que hemos visto en muchos Android, y nos encanta que Apple la haya introducido.

Un ejemplo de lo que puede hacer el modo macro (Image credit: TechRadar)

Para usar el modo macro, solo necesitas acercar la cámara a un objeto o sujeto y se activará automáticamente. Es un poco complicado mantener el pulso para este tipo de fotos, pero hemos podido hacer algunas muy chulas, y es uno de los modos de cámara más accesibles de Apple.

Imagen 1 de 3 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 3 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 3 (Image credit: TechRadar)

Estilos fotográficos es otra novedad en el iPhone 13 Pro, y permite aplicar tu propio estilo a las fotos: alto contraste, brillante, cálido y frío.

A diferencia de un filtro, estos se aplican directamente a la imagen en su totalidad. La idea es que le puedas dar un toque personal a las fotos, por ejemplo haciendo más cálido un retrato o aumentando los colores en un paisaje.

No va a cambiar la manera en la que haces fotos con la cámara principal, pero es divertido experimentar con ellos. Es algo difícil averiguar cuánto difiere de un filtro normal, pero es un extra en el ámbito de la fotografía.

En la parte delantera tenemos un gran angular de 12MP f/2.2 que funciona muy bien en videollamadas y haciéndonos selfies. No es tan espectacular como las de atrás, pero es muy sencillo hacerse fotos en modo retrato, y quedan genial.

No esperes muchos cambios en esta cámara si tienes un iPhone reciente, pero la calidad de imagen ha mejorado en cualquier situación que la uses.

En cuanto al vídeo, el iPhone 13 Pro graba en 4K a 24, 30 y 60fps, mientras que en FullHD puede grabar a 30, 60, 120 y 240fps.

Tiene soporte para Dolby Vision HDR, que hace de tu vídeo una maravilla. El modo Cinemático de Apple, a su vez, te permite grabar con un efecto bokeh que se cambia automáticamente entre objetos o sujetos cuando abandonan o entran al plano.

(Image credit: TechRadar)

En nuestras pruebas funcionó muy bien, y la cámara identifica perfectamente quién está en escena. Si no funciona como quieres, lo puedes editar manualmente y cambiar el enfoque a tu gusto.

Es una función que se hará popular entre los videógrafos, vloggers y otros creadores de contenido, aunque probablemente no cuaje tanto entre los que solemos grabar vídeos muy de vez en cuando. Ahora mismo es como la primera vez que vimos el modo Retrato, nos tenemos que acostumbrar y esperamos que sea más popular en unos años.

Luego está el vídeo Apple ProRes, que no hemos podido probar porque no estará disponible hasta finales de 2021. Es un formato de vídeo que está diseñado para ser más fácil de editar y más compatible con tu ordenador cuando lo copies desde el iPhone, ya que no se dañará ni bajará la calidad.

Un consejo: si quieres poder grabar en Pro Res a 4K, no compres el iPhone 13 Pro de 128GB, ya que Apple ha confirmado que no será compatible. Esto sugiere que el metraje en ProRes ocupará mucho espacio, así que te recomendamos que vayas a por los modelos de 512GB o 1TB si le vas a dar mucho uso a esta función.

Ejemplos de la cámara

Imagen 1 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 6 (Image credit: TechRadar)

Especificaciones y rendimiento

Como todos los nuevos iPhones, el iPhone 13 Pro lleva el procesador A15 Bionic, y la compañía dice que es el mejor chip del mercado de smartphones ahora mismo.

En nuestras pruebas, pudo abrir cualquier aplicación con facilidad, y no notamos problemas de lag. Jugar en este iPhone es muy fluido, y todos los juegos iban muy rápido.

No vas a notar un gran cambio si tienes un iPhone 12 o un Android reciente, pero si vienes de un iPhone antiguo notarás mucho la diferencia. El chip A15 con los 6GB de RAM ayuda al rendimiento tan bueno del iPhone.

(Image credit: TechRadar)

En los benchmarks, el iPhone 13 Pro obtuvo 4718 puntos en Geekbench 5 (un poco más que el iPhone 13, con 4688). También es importante recalcar que el iPhone 12 Pro obtuvo 3669 puntos.

Estas diferencias no son especialmente notables en el día a día, pero si llevas el iPhone a los límites, apreciarás ese extra de potencia que es capaz de ofrecer el iPhone 13 Pro.

Puedes elegir entre 128GB, 256GB, 512GB o 1TB de almacenamiento. No te recomendamos la versión de 1TB a menos que realmente necesites tanto espacio (si grabas mucho vídeo, por ejemplo), pero también menos algo limitado el modelo de 128GB, pero la mayoría estará bien servida con lo que hay entre una y otra.

El iPhone 13 Pro está preparado para el 5G, y podrás usar la nueva generación de conexiones si vives en un área donde esté disponible.

Software

(Image credit: TechRadar)

iOS 15 está predeterminado en el iPhone 13 Pro. Una mejora mínima sobre iOS 14 (la actualización de 2020 que cambió cómo se veía el iPhone) que trae un par de funciones y retoques.

Por ejemplo, los nuevos modos de concentración permiten ajustar a medida las notificaciones a lo largo del día, así que si quieres limitar tus mensajes de Twitter mientras trabajas, ahora puedes.

El software funciona muy bien en el iPhone 13 Pro, y no hemos tenido ningún bug que arruinara nuestra experiencia.

El iPhone 13 Pro tendrá varias actualizaciones a lo largo de los años; iOS 15 es compatible hasta con el iPhone 6S de 2015, así que podemos estar tranquilos, tendremos iOS para largo.

Batería

La batería del iPhone 13 Pro es mejor que la que hemos visto en anteriores modelos Pro de la compañía, peor no es tan buena como el hermano mayor de la familia, el iPhone 13 Pro Max.

Este iPhone es capaz de durar un día de uso normal. Si le das mucha caña, puede que necesites cargarlo antes de que te vayas a dormir.

En días de poco uso, el móvil tendrá entre un 10 y un 20% al final del día, y es mucho mejor aguante del que tenía el iPhone 12 Pro y otros modelos Pro anteriores.

El terminal soporta carga rápida de hasta 20W (dependiendo del cargador que uses), lo que está bien para cargar el móvil en aproximadamente una hora. En 15 minutos tendrás alrededor de un 25%, y en media hora un 53%.

No es ni de lejos la carga más rápida en un smartphone, ya que algunos Android han llegado a la friolera de 120W, pero para la mayoría de los usuarios está bien así.

Ten en cuenta que no hay base de carga en la caja, ya que Apple continúa su batalla por no crear basura electrónica, así que tendrás que comprarte uno si todavía no tienes.

También puedes cargar el iPhone 13 Pro con una velocidad de 15W de manera inalámbrica usando MagSafe, o hasta 7,5W con una base de carga Qi.

¿Debería comprar el iPhone 13 Pro?

(Image credit: TechRadar)

Cómpralo si…

Te gustan las nuevas funciones de la cámara El modo macro del iPhone 13 Pro es muy interesante, y las nuevas funciones como el modo Cinemático o el ProRes llaman a la puerta de los que quieren grabar vídeo todos los días.

Quieres buena batería La batería del iPhone 13 Pro es la mejor que hemos visto en un iPhone hasta la fecha, y puede llegar al día entero de uso sin problemas.

Necesitas un smartphone potente Todos los modelos de iPhone 13 son potentes, pero el iPhone 13 Pro es uno de los más rápidos que hemos usado. Si quieres un terminal al que poder llevar al extremo todos los días, esta es tu opción ideal.

No lo compres si…

Tienes un iPhone 12 Pro Hay muchos cambios desde el iPhone 12 Pro, pero son menores, y no añaden lo suficiente como para que valga la pena hacer el cambio si ya tienes el de 2020. Te recomendamos que esperes hasta el año que viene (como mínimo) para comprarte el próximo iPhone.

Quieres una alternativa más económica El iPhone 13 Pro es fantástico, pero también lo es el iPhone 13. Si quieres gastarte menos, el 13 normal es la mejor opción, y ofrece casi tanto como el modelo Pro. Si no estás seguro de tu compra, compáralos para ver si necesitas realmente todas las funciones.

Quieres una pantalla de 120Hz compatible con todas tus apps La introducción de la tasa de refresco de 120Hz en el iPhone se ha hecho de rogar, pero hasta ahora hemos visto que no está en todas las aplicaciones. Si estás desesperado por esta función, mira en el mundo de Android...

Primer análisis: septiembre 2021