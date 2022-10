¿Qué es el pixel binning? - Te explicamos por qué esta técnica te ayuda a conseguir mejores fotos con tu móvil

Aunque no es ni mucho menos una tecnología nueva, cada vez se habla más del "pixel binning". A día de hoy es muy habitual escuchar este término cada vez que se anuncia un nuevo móvil, y es normal que te preguntes qué significa eso exactamente. Además, seguro que tienes curiosidad por saber qué puede aportar a la calidad de las fotos que hagas con tu teléfono.

Para explicarlo, tal vez deberíamos empezar comentando brevemente qué es exactamente un píxel. En pocas palabras, el píxel es la unidad más pequeña de una imagen digital; son esos pequeños puntos que a veces puedes ver si miras muy de cerca la pantalla.

La palabra "píxel" también se utiliza a menudo para hablar de las celdas individuales que captan la luz en los sensores de las cámaras, aunque técnicamente se llaman "fotodiodos". Sin embargo, para simplificar, en esta explicación sobre el pixel binning utilizaremos la palabra "píxel" para describirlos.

Cuanto más grandes sean los píxeles de un sensor, mayor será su capacidad de captar la luz. Pero claro, también se necesitan muchos píxeles si se quiere representar los detalles con precisión. También hay que decir que no todos los píxeles son iguales; el tamaño se mide en micras, y cuanto más grande, mejor, ya que son capaces de captar más luz.

Encontramos píxeles de distintos tamaños en las cámaras de los móviles, según el modelo, pero por muy grandes que sean, siguen quedándose cortos en comparación con los de una cámara sin espejo o en una DSLR. Los píxeles que se encuentran en los sensores de las cámaras de cuadro completo pueden llegar a ser de 8,4 micras, por lo que suelen ser mucho mejores para fotografiar con poca luz que los de un smartphone, sobre todo cuando se examina una imagen de cerca.

Apple acaba de implementar el pixel binning con el iPhone 14 Pro. (Image credit: Future)

El problema que tienen los móviles es que el tamaño físico de su sensor es necesariamente pequeño, ya que tiene que estar alojado en un dispositivo de tamaño reducido. A lo largo de los años, el tamaño de los sensores de los teléfonos ha ido aumentando, pero es imposible meter un sensor del tamaño de una DSLR en un smartphone.

Ahí es donde radica el problema: hay que conseguir meter el mayor número de píxeles posible en un área pequeña, y enci8ma los píxeles tienen que ser cuanto más grandes posibles. Los píxeles pequeños son malos para fotografiar con poca luz, pero, igualmente, reducir el número de píxeles significa que no podrás conseguir buenas fotos súper nítidas cuando la luz es buena. Hay varias formas de evitar esto desde el punto de vista del hardware, pero todas tienen sus inconvenientes.

Podrías reducir el número de píxeles del sensor para que cada píxel sea lo más grande posible. Pero entonces, acabarías teniendo imágenes de muy baja resolución. Claro que se podría aumentar el número de píxeles sin reducir su tamaño, pero entonces también habría que aumentar el tamaño del sensor para que cupieran, y eso eso no es físicamente posible, a no ser que hagas un ladrillo enorme de móvil.

Aunque algunos de los smartphones actuales son bastante grandes, si empiezan a ser también más gruesos, eso no sería nada práctico y nadie los compraría. Por último, se podría utilizar un gran número de píxeles en un sensor pequeño, con la esperanza de que la mayoría de los usuarios se dediquen a hacer fotos principalmente en escenarios de buena luz, dejando de lado así la fotografía nocturna.

Para solucionar todo esto tenemos la técnica del pixel binning, que trata de reunir lo mejor de ambos mundos. ¿Pero cómo funciona?

¿Qué es el pixel binning?

El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene una cámara de 108MP y es capaz de aplicar pixel binning 9 en 1. (Image credit: Future)

Si buscas en Google qué significa pixel binning, encontrarás muchas y variadas descripciones de cómo funciona exactamente esta tecnología, así como muchos debates sobre sus beneficios. Aquí intentaremos explicártelo de forma sencilla.

Podríamos empezar diciendo que "pixel binning" significa en español "agrupamiento de píxeles", y eso ya nos da una buena pista de qué es lo que hace esta técnica.

Básicamente, lo que hace el pixel binning es juntar los datos de varios píxeles (mínimo cuatro) en uno solo más grande. De esta forma, se crean "súper píxeles" más grandes que son más capaces de recoger y procesar la luz disponible en la escena. La desventaja es que la resolución efectiva se reduce al capturar la imagen. Por ejemplo, si la cámara de un móvil es solo de 12MP y cuenta con pixel binning 4 en 1, entonces las fotos se harían a 3MP.

Por lo tanto, cuanta más alta sea la resolución de las cámaras, más píxeles habrá disponibles para juntar, y por lo tanto, más megapíxeles tendrán los resultados tras aplicar la técnica del pixel binning.

El número de píxeles que se combinan puede variar dependiendo de la implementación de la tecnología, pero generalmente cuanto mayor sea el número de megapíxeles del sensor, más píxeles individuales se combinarán durante el proceso.

Veamos algunos ejemplos: el OnePlus 10 Pro tiene una cámara principal de 48MP y ofrece pixel binning 4 en 1, eso quiere decir que las fotos que se hagan así serán de 12MP. Otro ejemplo es el Samsung Galaxy S22 Ultra, que tiene una cámara de 108MP y es capaz de aplicar pixel binning 9 en 1, por lo que también se obtienen fotos a 12MP, aunque con muchos más datos por píxel.

En algunos casos, el teléfono te permitirá elegir entre diferentes ajustes para hacer esto, y en otros, el dispositivo lo decidirá por ti en función del entorno. Por ejemplo, Samsung anunció en septiembre de 2021 un sensor de 200MP con lo que llama "Chameleon Cell". Esta tecnología permite combinar cuatro píxeles para hacer fotos de 50MP (con un tamaño de píxel de 1,28 micras) o combinar 16 píxeles para hacer fotos de 12,5MP (con un tamaño de píxel de 2,56 micras). Y por supuesto, también es capaz de usar los 200MP al completo, por lo que es un sensor realmente versátil.

Puede que pienses que para qué molestarse en hacer un pixel binning sobre 108MP o 200MP, en vez de ofrecer directamente un sensor de 12MP con píxeles más grandes y mejores. Pues bien, hay dos respuestas para esto, una de ellas puede que la hayas deducido si has prestado atención a todo lo que hemos dicho hasta ahora.

Hacerlo de esta manera te da más versatilidad: puedes usar el pixel binning en escenarios de poca luz, mientras que en lugares bien iluminados podrás hacer fotos con los 108MP para aprovechar todo ese detalle adicional.

Pero también hay otra razón: puro marketing. Es mucho más fácil vender un móvil si en su etiqueta pone que la cámara tiene muchos megapíxeles. La mayoría de los compradores se sienten más atraídos por un sensor de 108MP que por uno de 12MP, y no se van a parar a pensar que los resultados pueden ser mejores con la cámara de menor resolución.

¿Es el pixel binning la única solución?

El iPhone 14 Pro Max tiene un modo nocturno especialmente eficaz. (Image credit: Apple)

No todos los fabricantes ofrecen pixel binning, sino que optan por equipar sus teléfonos con sensores de menos megapíxeles y confían en la fotografía computacional para mejorar el rendimiento con poca luz. Dicho esto, es cada vez más habitual encontrar esta técnica, por ejemplo, Apple parecía que se negaba a dar el salto, pero ahora, acaba de mejorar el sensor del iPhone 14 Pro a uno de 48MP y ha implementado el pixel binning 4 en 1, mientras que Google decidió ofrecer pixel binning a partir de sus Pixel 6.

Por otro lado, tener una gran cantidad de detalles es también completamente innecesario si el único lugar donde vas a ver tus imágenes es en la pantalla de tu teléfono.

También hay otras formas de evitar el problema de la poca luz, que se basan en cómo usas la cámara de tu móvil y en el software, en vez de hacer uso de la solución de hardware que ofrece el pixel binning. A día de hoy, son muchos los teléfonos que ofrecen "modos nocturnos", que disparan una serie de exposiciones cortas y las combinan para dar la apariencia de dejar entrar más luz. También puedes utilizar exposiciones largas reales, siempre que tengas un trípode o una superficie estable a mano.

Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Es el pixel binning solo un truco de marketing diseñado para hacernos invertir en nuevos móviles que prometen mejorar nuestra fotografía?

Por desgracia, como suele ocurrir con estas cosas, la respuesta en parte es que sí. El pixel binning es una buena solución si se quiere ofrecer el mejor detalle en condiciones de buena iluminación, y al mismo tiempo ser capaz de conseguir fotos de alta calidad con poca luz. Es una buena solución que te dará mucha versatilidad al hacer fotos con tu smartphone, ya que será capaz de adaptarse a las distintas situaciones de luz en las que te puedas encontrar.

Dicho esto, queremos que entendáis que el hecho de que un móvil tenga una cámara de menor resolución no significa que no sea capaz de capturar imágenes excelentes utilizando diferentes métodos, como la inteligencia artificial o los ajustes de software.