OnePlus 10 Pro: análisis

Análisis en dos minutos

Hubo un tiempo en el que los teléfonos OnePlus eran conocidos como ‘flagship killers’, que es el término que se usa para los dispositivos que cuentan con las mejores características del mercado, pero que llegan con precios impresionantemente bajos, de forma que son más baratos que otros móviles de la competencia que cuentan con las mismas especificaciones.

Pero esos tiempos quedaron atrás para OnePlus, y la compañía abandonó sus raíces de gama media y pasó a crear los mismos buques insignia que tiempo atrás trataban de vencer.

Dicho esto, si bien el OnePlus 10 Pro no se puede considerar para nada económico, sí que mantiene una chispa de aquella filosofía, ya que es un móvil premium en toda regla, cuyo precio difiere un poco con los demás topes de gama que hemos visto hasta ahora en 2022, y creemos que es una estrategia realmente inteligente la que ha adoptado OnePlus.

Decimos esto porque el OnePlus 10 Pro es un móvil con un precio relativamente asequible. No en plan barato, pero sí que es más económico que otros modelos Pro del mercado, y es posible que gracias a esto el teléfono sea todo un éxito y venza a sus rivales.

Como sabréis, el OnePlus 10 Pro fue lanzado primero en China a principios de enero de 2022, y ahora acaba de ser lanzado a nivel global, uniéndose a otros nuevos móviles de este año como el Samsung Galaxy S22+, el Xiaomi 12 Pro y el Oppo Find X5 Pro. Pues bien, el OnePlus 10 Pro cuesta menos que todos ellos, y en algunos casos con una diferencia bastante notable, y eso que cuenta con las mismas especificaciones.

La comparación más lógica sería la del OnePlus 10 Pro con el Oppo Find X5 Pro, ya que ahora que estas dos compañías se han fusionado, han lanzado dos móviles muy similares. El software que ejecutan es casi el mismo, ambas cámaras se benefician de la asociación con la mítica Hasselblad, tienen pantallas muy parecidas... y aun así, el buque insignia de OnePlus te costará menos.

Por lo tanto, si estás buscando un teléfono de gama alta, el OnePlus 10 Pro es tu mejor opción si quieres pagar el menor precio posible. Eso sí, es una pena que este año la compañía no vaya a lanzar un OnePlus 10 estándar.

En conclusión, el nuevo OnePlus 10 Pro es un móvil impresionante, y destacamos su pantalla, ya que cuenta con una de 6.7 pulgadas con resolución 2K que es perfecta para ver películas y series en streaming, jugar a juegos y navegar por tus redes sociales.

(Image credit: Future)

Cabe señalar que es una pantalla muy grande, y es posible que las personas con manos pequeñas tengan problemas para usar el teléfono con una sola mano, pero la parte positiva, es que podrás disfrutar de un gran tamaño para ver tus contenidos preferidos.

Esto no es todo: el OnePlus 10 Pro es también muy potente. Equipa el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 1, que es el que equipan todos los buques insignia Android de 2022. Este procesador trae mejoras que apreciarás tanto en tareas simples, como revisar tu correo electrónico, así como en las tareas más intensas, como editar fotos o jugar juegos.

Claro que como este es el mismo chip que equipan prácticamente todos los móviles premium de 2022, no es algo con lo que se pueda para marcar la diferencia.

Hay que señalar el hecho de que el Snapdragon 8 Gen 1 presenta problemas de sobrecalentamiento, tal como estamos viendo en los teléfonos que lo equipan. Y aquí entra en juego el sistema de refrigeración que tenga cada modelo, el cual se convierte en algo vital.

El sistema de refrigeración del OnePlus 10 Pro compensa este problema hasta cierto punto: pudimos jugar bastante tiempo antes de que el móvil se calentara demasiado. Resulta curioso que si optas por un dispositivo con un chip de gama media no te encontrarás con este problema, ya que no mueve tanta potencia, y aun así te ofrecerá una fantástica experiencia de juego (te recomendamos echar un vistazo al POCO X4 Pro 5G, que solo te costará 299€).

(Image credit: Future)

Pasemos a hablar de las cámaras del OnePlus 10 Pro. Están bien, encontramos una principal de 48MP, que viene acompañada de una ultra gran angular de 50MP y un teleobjetivo de 8MP para hacer zoom óptico. La experiencia general que nos ofrece este conjunto de lentes es buena; podrás hacer fotos con buenos resultados, pero que sea buena no quiere decir que sea excelente. Además, hay ciertas circunstancias en las que al OnePlus 10 Pro le cuesta más estar a la altura, sobre todo en comparación con la competencia.

Aun así, si no has probado nunca lo que son capaces de ofrecerte otros móviles de gama alta, entonces la cámara del OnePlus 10 Pro te parecerá genial, sobre todo gracias a los modos que aporta la mítica compañía Hasselblad y otras herramientas y extras.

Cambiando de tema, la velocidad de carga del OnePlus 10 Pro es realmente rápida, ya que soporta 80W, y podrás conseguir una carga completa de la batería en apenas media hora.

En definitiva, creemos que si buscas un móvil de gama alta sin ninguna duda tienes que echar un vistazo al OnePlus 10 Pro, ya que ningún otro teléfono te ofrecerá lo mismo a este precio.

Con esto termina nuestro análisis en dos minutos, ahora pasemos al análisis en profundidad, donde vamos a repasar todos los detalles de cada uno de los aspectos de este móvil.

OnePlus 10 Pro: precio y disponibilidad

(Image credit: Future)

Podrás comprar el OnePlus 10 Pro en España en dos variantes distintas y se pondrá a la venta el 5 de abril.

También puedes reservarlo desde ya mismo (31 de marzo) en la web oficial de OnePlus y en Amazon, y te llevarás unos auriculares OnePlus Buds Pro de regalo.

Los precios del OnePlus 10 Pro en España, según la variante que elijas, son estos:

La configuración básica cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y cuesta 909€, mientras que la superior, que cuenta con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, tiene un precio de 999€ en nuestro país.

Esto significa que el OnePlus 10 Pro cuesta exactamente lo mismo y cuenta exactamente con las mismas configuraciones que su predecesor, el OnePlus 9 Pro.

Pero resulta que aun así, cuesta menos que los rivales de la competencia.

Por dar algo de contexto, el Samsung Galaxy S22+ parte de 1.059€ con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, mientras que el Xiaomi 12 Pro tiene un precio de 999,99€ en su variante de 8GB+256GB.

Por último, cabe señalar que la variante básica del OnePlus 10 Pro solo se venderá en color negro, mientras que la configuración superior estará disponible también en verde (además del negro).

Precios España OnePlus 10 Pro RAM+Almacenamiento Precio Color 8GB+128GB 909€ Negro 12GB+256GB 1089€ Negro / Verde

OnePlus 10 Pro: diseño

(Image credit: Future)

El OnePlus 10 Pro tiene un diseño distintivo, pero sin llegar a ser raro. Con esto nos estamos refiriendo sobre todo a su módulo trasero de cámaras, que parece estar gritando "¡soy genial para la fotografía!".

El módulo de cámaras es enorme, pero no en plan que sobresale demasiado, sino solo que es muy alto y ancho. Lo cierto es que es sorprendentemente fino, sobre todo en comparación con otros móviles del mercado, y esto es algo que nos resulta realmente práctico. Sí que se puede tambalear un poco si lo dejas sobre una superficie plana, pero ni de lejos de forma tan exagerada como hemos visto en otros teléfonos.

A primera vista, parece que el módulo cuenta con cuarto sensores, pero en realidad solo son tres: lo otro es el flash LED en forma de anillo, que es sorprendentemente grande.

Dejando de lado el módulo de cámaras, lo cierto es que el resto del móvil tiene la apariencia típica de los teléfonos Android, eso sí, añadiendo el típico logo de OnePlus en su parte trasera.

El OnePlus 10 Pro cuenta con puerto USB Tipo-C, aunque no encontrarás conexión de audio minijack. En el lado izquierdo está el controlador de volumen, mientras que en el derecho está el botón de encendido y el clásico interruptor deslizante para silenciar de la compañía, que nos permite cambiar de forma rápida entre modo silencio, vibración y sonido.

Es posible que el OnePlus 10 Pro resulte demasiado grande para que algunas personas lo puedan sujetar cómodamente en la mano. Tiene unas dimensiones de 163 x 73.9 x 8.6mm y un peso de 201g, por lo que no es un móvil pequeño. Si lo que buscas es un móvil de tamaño compacto, te sugerimos que eches un vistazo al Xiaomi 12 (estándar), ya que ese es su mayor punto de venta.

(Image credit: Future)

La parte trasera del OnePlus 10 Pro está protegida por el resistente Gorilla Glass Victus, y cuenta con un revestimiento que garantiza que no se manche. Como hemos comentado antes, podrás comprar el móvil en color verde o negro.

Cabe señalar que la compañía no ha dotado al teléfono de una certificación IP de resistencia al agua y al polvo, por lo que no sabemos si está protegido.

OnePlus 10 Pro: pantalla

Que el OnePlus 10 Pro sea un móvil grande se debe a su gran pantalla. Es una AMOLED de 6.7 pulgadas, y ofrece mucho más que su gran tamaño: se ve preciosa y tiene un brillo fantástico, entre otras cosas.

La resolución es de 3216 x 1440, es decir 2K, y el nivel de brillo máximo es de 1.300nits, lo que quiere decir que podrás ver igual de bien los contenidos independientemente de si te está dando el Sol en la pantalla.

Además, OnePlus ha integrado en el móvil un algoritmo de IA que aprende cómo te gusta tener el nivel de brillo en los distintos escenarios, y como resultado se adapta automáticamente a tus preferencias personales.

La tasa de refresco de la pantalla del OnePlus 10 Pro es de 120Hz, y cuenta con tecnología LTPO 2.0 (una versión mejorada), gracias a la cual, la tasa cambia automáticamente, ahora de forma más rápida, en un intervalo de 1Hz a 120Hz según lo que estés haciendo. Por ejemplo, si estás leyendo bajará al mínimo para así ahorrar batería, pero cuando estés navegando por tus redes sociales se pondrá a tope para que veas al instante todo el contenido cuando te desplaces por el feed.

(Image credit: Future)

Si eres de los que desea disfrutar de una pantalla con todos los extras, el OnePlus 10 Pro te muestra más de mil millones de colores y soporta HDR10+. Si bien no todos los usuarios apreciarán todos esos colores o notarán los beneficios del HDR, los fans de la tecnología más exigentes apreciarán estos extras.

Al igual que muchos otros móviles de gama alta, el OnePlus 10 Pro te permite activar la pantalla "always-on", también conocida como "pantalla siempre encendida", que te muestra la hora y tus notificaciones incluso cuando el teléfono está en suspensión. Claro que esta es una función que consume bastante energía, pero lo cierto es que con este dispositivos no hemos notado un impacto demasiado notable en la duración de la batería.

OnePlus 10 Pro: cámaras

El OnePlus 10 Pro hace fotos fantásticas, pero si lo único que buscas en un móvil es que tenga la mejor cámara del mercado, entonces este teléfono no es el más indicado para ti.

Cuando pusimos a prueba el rendimiento de la cámara principal de 48MP con apertura f/1.8, la ultra gran angular de 50MP f/2.2 y el teleobjetivo de 8MP f/2.4 que te permite hacer zoom óptico a 3.3x, en general nos gustó la experiencia, pero nos hemos encontrado algunos inconvenientes que han hecho que no podamos estar impresionados.

Lo cierto es que no le ponemos pegas a la cámara principal; te divertirás mucho usándola: las fotografías se ven con buen brillo, plenitud de colores, con una profundidad muy natural en capturas en primer plano, y con gran nivel de detalle en fotos más amplias. Eso sí, parece que la optimización de escena por IA del OnePlus 10 Pro aumenta un pelín de más la saturación, lo que hace que las imágenes puedan parecer poco naturales.

Pasando a hablar de la ultra gran angular. Tiene un campo de visión de 150 grados, que es muy amplio para una lente, y permite a OnePlus ofrecer un modo de estilo "ojo de pez" (puedes ver las muestras de cámara a continuación). Posiblemente este modo resulte divertido para algunas personas, pero lo cierto es que nosotros lo probamos una vez, y luego tuvimos bastante claro que probablemente no lo volveríamos a usar: es una función muy de nicho.

Imagen 1 de 3 Ultra-angular (Image credit: OnePlus) Imagen 2 de 3 1x zoom (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 3.3x zoom (Image credit: OnePlus)

Claro que también podrás hacer fotos con el modo estándar de la ultra gran angular, pero esto recortará la imagen desde los 150 grados al ángulo establecido, por lo que en realidad no estarás aprovechando todos los 50MP (aunque tampoco creemos que haya mucha gente que necesite toda esa resolución para una foto panorámica). Los resultados son buenos, y nos ha sorprendido la poca distorsión que presentan, pero hemos notado cierto efecto artificial.

Por último, está el teleobjetivo, que te permite hacer zoom óptico a 3.3x, lo cual es un nivel bastante bueno, pero otros móviles con lente periscópica son capaces de llegar a 5x o 10x. Además, los 8MP que tiene se quedan algo cortos en comparación con otros teleobjetivos del mercado.

Las fotografías realizadas con este nivel de zoom (3.3x) se ven bien, pero si pasas a usar el zoom digital a 30x los resultados se ven granulados. Por cierto, también cabe señalar que nos ha pasado unas cuantas veces que al pulsar el botón de zoom de la cámara, el móvil se quedaba congelado durante algunos segundos.

Otro problema que nos hemos encontrado ha sido al cambiar entre una lente y otra en la aplicación: no están equilibradas, por lo que el perfil de color cambia notablemente a medida que te acercas o te alejas de un sujeto. Las imágenes amplias se ven algo pálidas, las principales son un poco más amarillas y las hechas con zoom son más oscuras; no es que afecte a las fotografías si las miras de forma individual, pero cuando cambies de una cámara a otra notarás que las imágenes se ven ligeramente distintas.

Imagen 1 de 3 Una foto retrato estándar con una profundidad natural (Image credit: OnePlus) Imagen 2 de 3 Una foto en modo retrato de un perro, con el pelo de su cuerpo adecuadamente desenfocado (Image credit: OnePlus) Imagen 3 de 3 Una foto en modo retrato en el que el césped cercano se ve demasiado borroso (Image credit: OnePlus)

El modo retrato hizo fotos maravillosas de personas cuando funcionó bien, y conseguimos algunas fotos listas para las redes sociales... cuando tuvimos suerte. Lo cierto es que a veces parece que esta función de la aplicación de la cámara no funciona de forma estable y funciona bien cuando quiere.

Al igual que con todos los modos retrato, OnePlus desenfoca el fondo, pero a menudo nos pareció que la aplicación abusaba demasiado de esto, sobre todo porque fallaba a la hora de ajustar la profundidad de forma óptima: el suelo cercano al sujeto a veces se veía con el mismo desenfoque que el fondo lejano. Eso sí, puedes ajustar manualmente el desenfoque, pero no siempre se notaba la diferencia.

Si bien el efecto bokeh a veces es demasiado exagerado, eso no quita que el modo retrato sea fantástico para ciertas ocasiones o sujetos. Por ejemplo, nos impresionó cómo funcionaba con el pelo, ya que no vimos ni un solo pelo que no tuviera el nivel de desenfoque perfecto.

En principio, concluiríamos que esto se debe al "nivel de inteligencia" de la IA de la cámara de este móvil, pero no es cierto del todo, ya que al usar el mismo efecto con la cámara frontal, pudimos apreciar cierto desacierto a la hora de elegir difuminar o mantener enfocadas ciertas partes del sujeto.

Imagen 1 de 2 Una foto selfie en modo estándar (Image credit: OnePlus) Imagen 2 de 2 Una foto selfie con el modo retrato (Image credit: OnePlus)

Probablemente, lo más acertado sea limitarse al modo estándar de la cámara selfie, que por cierto es de 32MP con apertura f/2.2. O si no, al menos bajar manualmente el nivel de desenfoque del modo retrato.

Casi al final de nuestro tiempo de análisis de la cámara del OnePlus 10 Pro, recibimos una nueva actualización con un software que está enfocado a "optimizar la calidad de las fotos hechas con el modo retrato". No está muy claro qué mejoras concretas trae, y cuando quisimos probarlo posteriormente en la práctica, lo cierto es que no notamos ningún cambio notable, pero al menos esto significa que OnePlus está decidida a mejorar los modos de sus cámaras, incluso después del lanzamiento del móvil.

Hablemos ahora sobre la capacidad de hacer vídeos del OnePlus 10 Pro, ya que hasta ahora nos hemos centrado en la fotografía.

Podrás grabar en 8K, pero si quieres beneficiarte de algunas funciones de la IA como estabilización de imagen o el retoque del color, tendrás que bajar a una resolución de 1080p, lo cual es un inconveniente incluso para los que quieran grabar en 4K.

Seguramente te hayas dado cuenta que llevamos ya mucho tiempo hablando de las cámaras del OnePlus 10 Pro, y todavía no hemos mencionado a Hasselblad, que es la mítica compañía de cámaras con la que OnePlus se ha asociado desde los OnePlus 9 del año pasado, tal y como se puede ver plasmado en el módulo de cámaras con una inscripción.

(Image credit: Future)

La asociación con Hasselblad más que nada nos trae algunos modos: han retocado el modo Pro, que se supone que viene con algunos ajustes que harán que sea mejor que el modo Pro de cualquier otro móvil, y también el está el modo XPan, que hace fotos en un formato de fotografía clásico de Hasselblad con una amplio campo de visión.

Otro cambio es que el botón del obturador ahora es naranja y reproduce el sonido que hacen las cámaras Hasselblad cuando haces una foto. Todos estos modos ya están disponibles en el Oppo Find X5 Pro y, aunque nos divertimos jugando con ellos, en realidad no los usamos a diario.

Lo mismo pasa con la mayoría de otros modos de cámara adicionales. El ojo de pez y el modo tilt-shift (que básicamente hace que un lugar u objeto de tamaño real se vea como un modelo a escala en miniatura) son divertidos cuando lo que quieres es probarlos, pero no es algo que se vaya a usar de forma habitual en la vida real.

Hemos notado que OnePlus ha eliminado silenciosamente el modo de cámara macro del cual hizo mucho bombo cuando lanzó la serie OnePlus 9, pero tampoco es que nos parezca una gran pérdida, ya que usaba la lenta ultra-angular, y lo cierto que los resultados no se pueden comparar con los que consigue una lente macro dedicada.

Queremos dejar claro que hemos señalado bastantes inconvenientes respecto a la cámara del OnePlus 10 Pro, pero es solo porque ese es nuestro trabajo, y tenemos que ser quisquillosos, pero en ningún momento creemos que estos pequeños problemas sean un factor decisivo a la hora de comprar este móvil. Es solo que no llega a alcanzar la excelencia de las cámaras de los teléfonos de ciertas compañías, pero no eso no quiere decir que no sea buena.

OnePlus 10 Pro: muestras de cámara

Imagen 1 de 6 Una foto de los frutos de un árbol. (Image credit: OnePlus) Imagen 2 de 6 Una fotografía de unos gansos (Image credit: Future) Imagen 3 de 6 Una foto de un queso (Image credit: OnePlus) Imagen 4 de 6 Una fotografía de un grafiti (Image credit: OnePlus) Imagen 5 de 6 Una foto de una puesta de Sol (Image credit: Future) Imagen 6 de 6 Una foto con el modo de ojo de pez (Image credit: OnePlus)

OnePlus 10 Pro: especificaciones y rendimiento

El OnePlus 10 Pro equipa el chip Snapdragon 8 Gen 1, que es el procesador más potente del mercado ahora mismo para teléfonos Android. Este viene acompañado de 8GB o 12GB de RAM.

Cabe recordar algo que pasó el año pasado: después de que el OnePlus 9 se lanzara al mercado, algunos fans de la tecnología descubrieron que el nivel de rendimiento estaba siendo limitado a propósito, reduciendo la potencia de procesamiento que podían usar ciertas aplicaciones. Los juegos se vieron afectados, lo que significa que no se podía aprovechar toda la potencia para jugar, pero claro, esta limitación no se veía refleja en los benchmark (software de análisis), por lo que el nivel de rendimiento que mostraban no coincidía con la experiencia real en la práctica.

Cuando los usuarios y analistas pidieron explicaciones a OnePlus, la compañía argumentó que hacían esto para proteger la duración de la batería y para evitar problemas de sobrecalentamiento, y tras esto, como solución, implementaron un modo de alto rendimiento, que se puede activar manualmente a elección del usuario.

Antes que nada, queremos dejar claro que a Samsung y a Xiaomi se les ha acusado recientemente de lo mismo, no es que esto sea solo cosa de OnePlus.

Pero lo comentamos para explicar los resultados que hemos obtenido cuando hemos hecho los test de rendimiento con nuestro software de benchmark, ya que tener el modo de alto rendimiento encendido es algo que se nota en los resultados.

Concretamente, con el modo apagado, que es como funciona el móvil de fábrica, el OnePlus 10 Pro alcanzó una puntuación multi-núcleo de 2.788 puntos, lo cual es muy poco para un dispositivo que equipa el Snapdragon 8 Gen 1, pero al encender el modo de alto rendimiento, la calificación subió a 3.015.

(Image credit: Future)

Esta segunda puntuación sigue sin ser del todo impresionante, ya que lo cierto es que la más baja que hemos visto en un móvil con este chip. El año pasado, el OnePlus 9 con Snapdragon 888 (que es la versión anterior) alcanzó 3.654 puntos. Y la verdad es que esta es una tendencia de la que ya nos hemos percatado al poner a prueba otros móviles con el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 1.

Esto no significa que el chip no sea bueno, ya que no todas las mejoras que trae están enfocadas al aumento del rendimiento; hay otras áreas como la IA y la optimización del consumo de energía.

Aun así, hemos alabado el rendimiento de este móvil, ¿sabéis por qué? Porque lo cierto es que una vez que un dispositivo alcanza una puntuación superior a 2.500, un usuario estándar no notará la diferencia. La mayoría de las aplicaciones están optimizadas para tener más que suficiente con ese rendimiento. La verdad es que puedes conseguir la misma experiencia de juego con un móvil de gama media que en uno premium como este.

Hay que destacar que el chip Snapdragon 8 Gen 1 está demostrando tener ciertos problemas de sobrecalentamiento. Esto es algo que hemos visto en distintos móviles que lo equipan, y por eso es importante el sistema de refrigeración que tenga cada teléfono.

El OnePlus 10 Pro parece mitigar bien este problema cuando mantienes apagado el modo de alto rendimiento, y hemos podido jugar durante bastante tiempo antes de que el dispositivo comenzara a calentare: ha durado "fresco" más tiempo que otros teléfonos rivales.

Sin embargo, notarás que cargar el móvil, hacer muchas fotos y ver vídeos, el teléfono se calentará hasta cierto punto. Tenlo claro, es un inconveniente que antes o después te vas a encontrar.

OnePlus 10 Pro: duración de la batería y software

El OnePlus 10 Pro viene con un cargador incluido en la caja. (Image credit: Future)

El OnePlus 10 Pro tiene una duración de batería de la que no hay mucho que decir: ni nos decepcionó, ni nos impresionó. Es básicamente la que se espera de los móviles premium.

Al poner a prueba la batería, el teléfono nos aguantó encendido un día entero, pero no esperes mucho más que eso. No es uno de esos casos en los que vas a poder usar un móvil dos días seguidos si no lo cargas. Dicho esto, no es que la carga bajara de ninguna forma inesperada.

La batería es de gran capacidad, ya que es de 5.000mAh, pero aquí lo que pasa es que esa enorme pantalla del OnePlus 10 Pro, con su alto nivel de brillo, su tasa de refresco y demás, consume mucha energía, y lo mismo pasa con su potente procesador y la conectividad 5G. Teniendo en cuenta todo eso, un día entero de uso nos parece bien.

Por suerte, tardarás muy poco en cargar la batería del OnePlus 10 Pro, ya que soporta una velocidad de carga de 80W, lo cual te permite conseguir una carga completa en apenas media hora, que es realmente rápido y muy práctico.

Por cierto, el móvil viene con un cargador incluido en la caja, cosa que ya no hacen muchos otros modelos del mercado.

Respecto a la carga inalámbrica, soporta 50W, lo cual es súper rápido. También cuenta con carga inalámbrica inversa, que te permitirá cargar otros dispositivos más pequeños con el OnePlus 10 Pro.

Por último, el OnePlus 10 Pro viene de fábrica con el software OxygenOS 12.1 basado en Android 12.

¿Debería comprar el OnePlus 10 Pro?

(Image credit: Future)

Cómpralo si...

Quieres usar la cámara, pero la fotografía no es tu prioridad absoluta

Si bien las cámaras del OnePlus 10 Pro están genial, no llegan al nivel de las de algunos de sus rivales, por lo que este móvil es más bien para personas que buscan un paquete completo en un móvil que sea bueno en todos los aspectos, y no solo en el de la fotografía.

Quieres disfrutar de la carga rápida

Gracias a que soporta 80W, podrás cargar tu móvil a una velocidad mucho más rápida que en muchos de sus rivales, y es algo muy práctico sobre todo para esas personas que siempre van con prisa.

Quieres un móvil Pro de gama alta que no te deje en bancarrota

El OnePlus 10 Pro cuesta menos que casi todos sus rivales, y aun así ofrece las mismas especificaciones y características. Eso lo convierte en una alternativa más asequible y muy interesante frente a otros modelos de Samsung, Xiaomi o Apple.

No lo compres si...

Tienes manos pequeñas

El OnePlus 10 Pro tiene un tamaño que se adapta mejor a las personas que tengan manos relativamente grandes, si no estás seguro de si será bueno para ti, te recomendamos que lo cojas en la mano en alguna tienda para probar si te resulta cómodo antes de comprarlo.

Haces muchas fotografías en modo retrato

El modo retrato del OnePlus 10 Pro no nos ha impresionado, sobre todo cuando se usa con la cámara frontal, por lo que si es algo que quieres usar mucho, debes tenerlo en cuenta.