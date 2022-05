Oppo Find X5 Pro: análisis

Análisis en dos minutos

El Oppo Find X5 Pro es un teléfono con una cámara fantástica, siempre y cuando, no quieras usar demasiado el zoom. Es un tope de gama que tiene un extraño punto débil en lo que respecta a la fotografía, que podría tirar para atrás a algunos compradores, mientras que a otros, puede darles igual.

Oppo lleva un tiempo tratando de posicionarse como una marca de móviles con cámaras premium (opens in new tab), y el Oppo Find X5 Pro es el siguiente paso lógico hacia ese objetivo.

Como sucesor del Find X3 Pro (opens in new tab), el X5 Pro tiene mucho que ofrecer a los fotógrafos. Las cámaras llegan en asociación con la legendaria compañía Hasselblad, y ofrecen un montón de modos y características, y algunos sensores realmente buenos y potentes...

… pero, el sistema de cámaras tiene un punto débil que ensombrece la capacidad del Oppo Find X5 Pro de enfrentarse cara a cara con sus máximos rivales, como el Samsung Galaxy S22+ (opens in new tab), el iPhone 13 Pro (opens in new tab) y el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab). ¿A qué nos referimos? Pues al teleobjetivo, que tiene un rango bastante limitado y un sensor de baja resolución. De hecho, no entendemos esa elección de teleobjetivo en comparación con la potente cámara principal y la ultra gran angular; simplemente no está a la altura del resto del sistema de cámaras. Mientras que los móviles de la competencia ofrecen un zoom óptico de 5x, o incluso de 10x, Oppo se queda con un mísero 2x.

La excelente cámara microscópica del Find X3 Pro también se ha quedado por el camino, ya que el Oppo Find x5 Pro no la tiene, y aunque sabemos que la utilidad de esa cámara era limitada, eso no quita que nos de pena no poder usar, si quisiéramos, esa característica tan única (aunque al menos, el Realme GT 2 Pro (opens in new tab) incorporó recientemente algo similar).

Bueno, pues es cierto que el Oppo Find X5 Pro presenta estos inconvenientes, pero eso no quita que por lo demás, estamos ante un móvil premium en todos los demás sentidos: tiene un procesador potente, una pantalla de aspecto fantástico y una buena duración de la batería.

Y aunque nos quejamos de los inconvenientes del sistema de cámaras del Oppo Find X5 Pro, no podemos dejar de elogiar los puntos fuertes de las cámaras: las fotos del sensor estándar y el ultra gran angular pueden darte resultados realmente buenos.

Por otro lado, una de nuestras características preferidas del Oppo Find X5 Pro es su carga por cable increíblemente rápida de 80W, que te permite llenar la batería en menos de media hora. Por supuesto, también ofrece carga inalámbrica, que es de 50W, y es una de las velocidades de carga inalámbricas más rápida que hemos visto en un móvil.

Otro aspecto que tenemos que destacar son las fantásticas opciones de personalización que ofrece el software ColorOS de Oppo, que incluye posibilidades como ajustar la animación del lector de huellas dactilares y la iluminación de los bordes de la pantalla. Por ejemplo, una nueva función del X5 Pro permite añadir bocetos de fotos retrato a la Always-On Display, para darle así un toque más personal al teléfono, incluso cuando no se está usando.

Cambiando de tema, hay otros puntos flojos que debemos comentar sobre el Oppo Find X5 Pro que impiden que podamos calificar este buque insignia como el mejor del mercado o darle una puntuación más alta.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

Hemos dicho que nos encantan las opciones de personalización del software, pero eso no quita que haya algo que ensombrece la experiencia: la interfaz presenta a veces algunos fallos. Algunas de las cosas que nos han pasado mientras analizábamos este teléfono han sido que la pantalla no giraba cuando debía hacerlo, las burbujas de los mensajes no desaparecían cuando se les pedía, y que las ventanas emergentes de las notificaciones no desaparecían.

La mayoría de estos problemas de software eran solo molestias menores que finalmente desaparecieron, pero otros persistieron y nos han resultado un tanto irritantes. Por suerte, todas estas son cosas que se pueden solucionar fácilmente con una actualización del sistema, por lo que suponemos que estos problemas desaparecerán en algún momento.

Si nos preguntáis cuál es el mayor inconveniente que podría echar para atrás a la mayoría de compradores a la hora de comprar el Oppo Find X5 Pro, lo tenemos claro: su precio. Este móvil cuesta 1.299€, y lo cierto es que con la cantidad de dispositivos maravillosos de gama media que hay en el mercado hoy en día, mucha gente ya no necesita gastar tanto dinero para conseguir un móvil fantástico.

Pero aun así, si te lo quieres permitir, hay muchas razones por las que optar por este teléfono, sobre todo si eres fan de la carga rápida o de Hasselblad. Es uno de los mejores teléfonos Android (opens in new tab), pero simplemente no estamos seguros de que el dispositivo en su conjunto compense su alto precio.

Oppo Find X5 Pro: precio y disponibilidad

(Image credit: Future)

El Oppo Find X5 Pro se puso a la venta en España el 14 de marzo de 2022.

Se comercializa en una sola variante, que cuenta con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, y su precio es de 1.299€, lo que significa que ha subido de precio respecto a su predecesor, el Oppo Find X3 Pro (opens in new tab), que se lanzó por 1.169€ (aunque ahora ya lo puedes comprar rebajado).

El Oppo Find X5 Pro se comercializa en color blanco y negro. Por último, un consejo: si tienes contrato con alguna compañía de teléfono, pregunta a ver si lo tienen, ya que puedes ahorrarte bastante dinero.

Oppo Find X5 Pro: diseño

El Oppo Find X5 Pro tiene un diseño muy parecido a su predecesor: es un dispositivo largo y delgado que desprende calidad, tanto por su aspecto como por su tacto.

(Image credit: Future)

Oppo ha mantenido casi las mismas dimensiones para el Find X5 Pro: 163,7 x 73,9 x 8,5 mm. Estas medidas solo difieren en unos 0,2mm del Find X3 Pro, y el X5 Pro solo pesa 2g más, lo que se queda en 195g.

El Oppo Find X5 Pro tiene certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

La parte trasera está hecha de un material cerámico que se siente caro en la mano, pero es importante tener en cuenta que este tipo de material no siempre se mantiene después de una caída. Por otro lado, el móvil tiene en su parte trasera un montón de logotipos diferentes: el "powered by MariSilicon" junto a la cámara, un gran "Oppo | Hasselblad" en la parte inferior derecha, e incluso un texto en letra pequeña con información (que incluye la dirección de la sede de Oppo en China) junto con varios símbolos, entre los cuales está el cubo de basura que recuerda que no tires el móvil a un contenedor normal.

Es cierto que este no es el único teléfono que cuenta con tanto texto en su parte trasera, pero en cierta manera estropea ese diseño tan elegante que tiene el Oppo Find X5 Pro.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

Como hemos comentado antes, en España puedes comprar el Oppo Find X5 Pro en color blanco o negro, y en ambos casos cuenta con ese acabado cerámico.

La gran diferencia de diseño entre el X3 Pro y el X5 Pro es que han modificado un poco el diseño del módulo de cámaras trasero. Ahora, en vez de ser algo cuadrado es más... ¿rectangular? ¿Con bordes más curvados? A ver, es como rectangular, pero con lados irregulares. No es exactamente un cambio revolucionario, pero sí que sirve para distinguir ambos móviles. Al igual que en el X3 Pro, la parte trasera del teléfono se eleva con elegancia para unirse al módulo de cámaras, lo que hace que el diseño sea suave y agradable de recorrer con el dedo. Sea como sea, es un diseño distintivo.

Por último, cabe mencionar que, al menos en la versión negra, verás que tus huellas se quedan marcadas fácilmente en la parte trasera, y el material refleja muchísimo, lo cual, mirándolo por el lado positivo, puede resultar práctico si necesitas un espejo en algún momento determinado.

Oppo Find X5 Pro: pantalla

No ha habido ningún cambio notable en la pantalla desde la última generación del tope de gama de Oppo, pero eso no necesariamente algo malo, ya que es una pantalla muy buena.

Es un panel AMOLED de 6,7 pulgadas que solo es interrumpido por un pequeño hueco en la parte superior izquierda para la cámara selfie, y es un pantalla con los bordes curvados. La resolución es de 1440 x 3216, tiene una tasa de refresco de 120Hz, el brillo máximo es de 1300 nits y la relación de aspecto es 20:9.

Es una gran lista de especificaciones, pero ¿qué significa todo eso desde la perspectiva del usuario? Pues que es una pantalla muy bonita a la vista con un contraste fantástico, colores vivos y un brillo muy alto (cuando lo aumentas manualmente).

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

El lector de huellas dactilares incrustado en pantalla parece responder mejor que en el modelo predecesor, y gracias a las novedades en las opciones de personalización del software, la Always-On Display (la "pantalla siempre encendida" que se ve cuando el móvil está bloqueado"), es un verdadero placer de usar (profundizaremos más en esto en la sección de Software más adelante).

Oppo Find X5 Pro: cámaras

Las cámaras constituyen uno de los principales enfoques y puntos de venta de la campaña de marketing de Oppo para promocionar el Find X5 Pro, y eso que en realidad cuenta con menos cámaras que el X3 Pro (y menos que rivales como el Galaxy S22 Ultra). Claro que la colaboración con la mítica compañía de cámaras Hasselblad aporta ciertas características de software a la experiencia fotográfica que pueden resultar tentadoras.

La cámara principal es de 50MP f/1,7, y le acompaña una ultra gran angular de 50MP f/2,2 con un campo de visión de 110 grados y un teleobjetivo de 13MP f/2,4 con zoom óptico de 2x. Lo cierto es que es la misma combinación que tenía el modelo del año pasado, pero sin incorporar la cámara microscópica del Find X3 Pro, lo cual es una lástima porque nos parecía un extra muy divertido.

Las fotos realizadas con las dos primeras cámaras que hemos enumerado tienen un aspecto estupendo: son brillantes, coloridas y están llenas de detalles. En otras palabras, te encantarán los primeros planos, las capturas más amplias, las fotos hechas por la noche o en condiciones de poca luz y las que hagas en modo Retrato.

(Image credit: Anastasia Lazaridis)

En parte, esto es gracias al chip de procesamiento neuronal MariSilicon X, que ha sido desarrollado por Oppo y se estrenó a finales de 2021. Este chip está pensado para el aprendizaje automático y la optimización, y aunque todas sus ventajas son probablemente imperceptibles para el usuario medio, muchos notarán que la cámara es más rápida cuando se usa.

Como os hemos adelantado al principio de este análisis, el teleobjetivo es el punto débil del sistema de cámaras, ya que el zoom 2x simplemente no se puede comparar con las lentes de periscopio 5x-10x que equipan otros móviles. Las imágenes se ven bien en 2x, e incluso hicimos algunas fotos con zoom 5x que quedaron bien, pero más allá de ese nivel, cuanto más te acercas al límite de zoom de 20x, peor es la calidad.

Cuando hablamos de baja calidad, lo decimos al comparar con otros teléfonos rivales como el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), el Huawei P50 Pro (opens in new tab) o el Xiaomi Mi 11 Ultra (opens in new tab), donde puedes hacer zoom hasta 120x, y lo cierto es que puedes hacer fotos a 10x o 20x sin apenas perder calidad.

Si lo que buscas es un móvil con un zoom fantástico, entonces el Oppo Find X5 Pro no es el mejor para ti.

Por delante, encontramos una cámara selfie de 32MP f/2.4, que está bien, aunque no es la mejor que hayamos probado hasta ahora, por así decirlo. Las imágenes se ven un poco "pálidas" en comparación con las que hemos hecho con otros teléfonos. Dicho esto, si no has probado muchos móviles de gama alta, entones lo más probable es que te impresionen los resultados.

Una característica interesante de las fotos selfie es que la aplicación elegirá automáticamente si usar un campo de visión más amplio o más cercano dependiendo de quién esté en el encuadre. Elegirá un ángulo más amplio si hay muchas personas, o uno más estrecho si se trata de una foto selfie en solitario. Eso sí, cuando pusimos a prueba esta función, la verdad es que el móvil siempre escogía el ángulo más amplio, independientemente de si era una foto de una persona o de un grupo. Y claro, si la función no está pulida, pues parece que pierde cierta utilidad.

(Image credit: Future)

Puedes grabar vídeos hasta en 8K con el Oppo Find X5 Pro, aunque suponemos que muy poca gente necesitará usar esa resolución. También puedes grabar en 4K con 30fps o 60fps. La estabilización de imagen al grabar es bastante impresionante, sobre todo cuando usas la resolución 1080p, ya que es cuando puedes usar el modo avanzado de estabilización. Por lo tanto, este móvil es una gran opción para todos aquellos que hagan muchos vídeos.

La colaboración con Hasselblad muestra sus frutos de varias maneras. La primera, que probablemente no aprecies a nos ser que estés familiarizado con la mítica compañía de cámaras, es que el botón del obturador es de su icónico color naranja, y el sonido que hace cuando haces una foto también es el clásico de las cámaras de esa marca.

Al parecer, Hasselblad ha participado en el desarrollo del modo Pro (todos los móviles con cámaras destacables lo tienen, básicamente te permite ajustar manualmente la velocidad de obturación, la apertura y el balance de blancos). A ver... eso es lo que ha afirmado la compañía, pero lo cierto es que no estamos totalmente seguros de cuánto ha aportado Hasselblad, y a juzgar por nuestras pruebas, nos atreveríamos a decir que "no mucho".

Una novedad es el modo Hasselblad XPan basado en la famosa cámara de cine de los años 90, que permite hacer fotos con una relación de aspecto más amplia y con un bonito filtro y aspecto granulado. Es un modo divertido, sobre todo porque es fácil cambiar entre color y monocromo (blanco y negro). Por cierto, también encontramos el modo XPan en el OnePlus 10 Pro (opens in new tab) (ambas compañías son "hermanas").

Muestras de la cámara del Oppo Find X5 Pro

Image 1 of 12 Un primer plano de una planta (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una foto con zoom 5x de una ardilla (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una imagen ultra angular (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una foto con zoom 1x, es decir, estándar (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una foto con zoom 2x usando el teleobjetivo (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una foto con zoom 20x usando el zoom digital (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Un primer plano de comida (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una fotografía nocturna de un edificio (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una foto selfie en modo estándar (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una foto selfie hecha con el modo retrato (Image credit: Future ) Image 1 of 12

Una foto en blanco y negro con el modo XPan (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Una imagen de una planta con el modo macro (Image credit: Future ) Image 1 of 12

Oppo Find X5 Pro: rendimiento y especificaciones

El Oppo Find X5 Pro es un teléfono súper potente, que cuenta con el mismo chip de gama alta que todos los buques insignia Android de 2022, es decir, el Snapdragon 8 Gen 1.

Viene acompañado de 12GB de RAM, y no hay más configuraciones disponibles, pero sí que podrás ampliar la RAM de forma virtual con una función que convierte temporalmente el almacenamiento en más memoria; es una tecnología que vemos en muchos teléfonos nuevos.

En definitiva, el Oppo Find X5 Pro es un móvil muy potente que te rendirá muy bien ya quieras jugar a juegos o ejecutar tareas exigentes, como la edición de imágenes. Cuando pusimos el Oppo a prueba con el benchmark Geekbench 5, consiguió una puntuación multi-núcleo de 3.270, lo que lo sitúa a la altura de otros teléfonos de gama alta de los últimos años.

Por dar algo de contexto, el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab) alcanzó 3.600 puntos, el OnePlus 10 Pro (opens in new tab) 3.015 con el modo de alto rendimiento activado y el Samsung Galaxy S22+ (opens in new tab)puntuó 3.431 (en su versión con el chip Exynos).

(Image credit: Future)

Por otro lado, deberíamos mencionar que el predecesor, el Oppo Find X3 Pro, alcanzó 3.257 puntos en la misma prueba, por lo que no es que estemos ante una diferencia muy notable. Pero es cierto que las mejoras en los chips no solo vienen en la forma de potencia bruta de procesamiento, sino que también aportan otras cosas como la optimización de la batería o una IA más inteligente.

Como ya es habitual con los chips Snapdragon serie-8, también en el Oppo Find X5 Pro sufrimos los problemas de sobrecalentamiento: es algo que presentan casi todos los móviles que equipan este chip. Cuando pusimos el teléfono a prueba, o lo usamos para jugar mucho, se calentaba bastante rápido. No es lo ideal, pero como hemos comentado, es básicamente inevitable con este chip (es por su potencia).

Oppo Find X5 Pro: software

De verdad que nos gustaría que el software del Oppo Find X5 Pro nos encantara, pero es que no nos lo pone fácil.

El móvil ejecuta Android 12 (opens in new tab) con la capa de personalización ColorOS de Oppo.

(Image credit: Future)

ColorOS es una interfaz muy colorida, y esa característica destaca todavía más con la llamativa pantalla del Oppo Find X5 Pro. Es agradable a la vista, aunque es posible que la gente que prefiera un aspecto más discreto o "relajado" podría encontrarlo un poco excesivo.

A nosotros lo que más nos gusta es la gran cantidad de opciones de personalización que ofrece: tienes las características típicas de Android, como widgets, fondos de pantalla en movimiento, animaciones para la navegación, etc., pero hay muchas más. Puedes cambiar la forma y el diseño de los iconos y los ajustes, la animación que se reproduce cuando utilizas el lector de huellas dactilares incrustado en pantalla y las luces que parpadean en el borde de la pantalla para las notificaciones.

Una nueva personalización disponible está relacionada con la Always-On Display, es decir, la pantalla que se queda fija aunque no estés usando el móvil. Si eliges una foto retrato, el teléfono reconocerá a la persona y dibujará un boceto, que podrás utilizar como fondo. Se queda realmente chulo, y nos divertimos mucho jugando con esta opción de personalización.

Con todo esto en mente, ¿por qué hemos dicho que "nos gustaría que nos encantara" el software? Que quede claro, gustarnos nos gusta, por todo lo anterior, pero nos ha parecido que tiene muchos fallos, y por eso no nos puede encantar.

No tenemos claro si son errores de la unidad concreta de Oppo Find X5 Pro que hemos puesto a prueba nosotros, o es algo generalizado de esta versión del software... pero tenemos que comentar los problemas que nos hemos encontrado.

(Image credit: Future)

Nos ha pasado a menudo que al girar el teléfono, la interfaz de usuario no giraba, y cuando ya nos dábamos por vencidos y volvíamos a poner el móvil en la posición normal, entonces de repente sí que giraba. Otro problema recurrente que nos hemos encontrado es que no había manera, a veces, de quitar las burbujas de notificación: cuando intentábamos arrastrarlas a la X para eliminarlas, simplemente se desvanecían y volvían a aparecer momentos después. A veces, las notificaciones, tanto las nuevas como las que ya habíamos visto a través del menú desplegable, se quedaban en la pantalla y no se iban.

Estos errores del sistema, hicieron que nos sintiéramos a veces un tanto frustrados, ya que son cosas que estropean la experiencia con el teléfono.

Esperamos que pronto todas estas cosas se solucionen mediante una actualización del software.

Oppo Find X5 Pro: duración de la batería

La mayoría de los teléfonos de gama alta suelen ofrecer una duración de la batería algo justa, pero lo cierto es que el Oppo Find X5 Pro no nos ha decepcionado para nada.

El teléfono cuenta con una batería de 5.000mAh, que es una capacidad que en los móviles de gama media te ofrece una duración de hasta dos días, pero claro, entre la conectividad 5G, el potente chip y las pantallas grandes y brillantes, los topes de gama suelen consumir mucha más energía.

Aun así, el Find X5 Pro nos permitió pasar un día completo de uso, incluso usando mucho la cámara y las redes sociales a lo largo del día. Esto es algo que no todos los móviles de gama alta te ofrecen, mientras que es posible que si te pasas el día jugando o haciendo streaming pues no llegue al día entero.

(Image credit: Future)

Como decimos, la duración de la batería del Oppo Find X5 Pro está bien, pero su velocidad de carga es que es fantástica. La carga por cable es de 80W. Oppo afirma que el teléfono puede pasar de 0% a 50% en 12 minutos, y nosotros, después de probarlo, estamos de acuerdo. Puedes conectar este móvil a la corriente mientras te preparas el desayuno, y la batería se habrá llenado antes de que termines de desayunar.

En el ámbito de los teléfonos de gama alta, este es uno de los modelos que más rápido se carga, y poder cargar un móvil tan rápido es una característica que realmente te cambia la vida.

La carga inalámbrica es de 50W, lo que es rápido, y tarda unos tres cuartos de hora en cargarse por completo con un cargador inalámbrico de esa potencia. Lo que más nos choca, es que todavía haya algunos teléfonos rivales. que cuestan un precio similar, que no permiten esa velocidad ni por cable.

Por último, el Oppo Find X5 Pro también ofrece carga inalámbrica inversa a 10W, que te permite cargar otro dispositivo utilizando tu teléfono como si fuera un cargador. La velocidad está bien, aunque nos parece que esta función no es que sea la más útil del mundo, más allá de salvarte en algún momento concreto, ya que no es eficiente desde el punto de vista energético; cuando la uses, consumirá mucha más energía del móvil que la que recibirá el otro dispositivo.

¿Debería comprar el Oppo Find X5 Pro?

Cómpralo si...

No te gusta estar esperando a que se cargue tu móvil

Gracias a la carga por cable de 80W y la carga inalámbrica de 50W, apenas tendrás que esperar cuando pongas a cargar tu móvil cada día, y eso es algo que les encantará a todos aquellos a los que les cuesta soltar el teléfono.

Te gusta que se note que tu móvil es tuyo

Gracias a todas las opciones de personalización que ofrece el Find X5 Pro, podrás adaptar el móvil totalmente a tu gusto. A nosotros, nos han gustado especialmente los ajustes de la Always-On Display.

Eres fan de Hasselblad

Los fans de las clásicas cámaras de Hasselblad estarán encantados con lo que encontrarán en el Oppo Find X5 Pro; desde la aplicación de la cámara con la combinación de colores y el sonido del obturador, hasta el modo XPan que simula la experiencia de usar una cámara XPan de la mítica compañía.

No lo compres si...

Sueles hacer muchas fotos con zoom

Si sueles tirar mucho del zoom del móvil a la hora de hacer fotografías, puede que la cámara del Oppo Find X5 Pro te decepcione un poco.

No quieres gastar tanto dinero

Este no es el móvil adecuado para aquellos que busquen uno asequible, o que ofrezca una fantástica relación calidad-precio. El Oppo Find X5 Pro es muy caro, y hay muchos otros teléfonos en el mercado que te ofrecerán una experiencia fantástica y te costarán menos.

El Oppo Find X3 Pro te tienta

El Oppo Find X3 Pro sigue siendo un buen teléfono para la mayoría de la gente, y además, tiene una fantástica cámara de microscopio, y encima ha bajado mucho de precio. Es cierto que el nuevo Oppo Find X5 Pro viene con algunas mejoras como una carga más rápida y un mejor chip, pero si no necesitas estas características, el X3 Pro es una alternativa tentadora que te costará bastante menos.