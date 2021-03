Análisis: Oppo Find X3 Pro

Si no fuera por su precio súper elevado, no dudaríamos en recomendar el Oppo Find X3 Pro gracias a su atractiva pantalla, sus sensores y modos de cámara personalizados, su potente procesador, su carga rápida y mucho más. Sin embargo, dado que este teléfono cuesta lo que cuesta, solo lo recomendamos para profesionales y gente con mucho presupuesto.

Análisis en dos minutos

El Oppo Find X3 Pro es el teléfono insignia más premium de Oppo en el 2021, que viene con características completamente nuevas y tecnología a medida para un dispositivo de aspecto llamativo, y es un ejemplo de por qué debes prestar atención a Oppo como marca que, en cuanto a gustos, puede ir de la mano de Samsung y Apple.

Lanzado junto con un dispositivo Lite de gama baja y un Neo de gama media, no hay Find X3 'no Pro', el Oppo Find X3 Pro es sin duda un súper smartphone que rivaliza con el Samsung Galaxy S21 Ultra y el iPhone 12 Pro Max en características así como en el precio. También es el sucesor del Find X2 Pro del 2020, el dispositivo de gama más alta de la línea Find X2, aunque si por un lado es una mejora en muchas áreas, también es un retroceso en otras.

Al igual que con todos los smartphones súper premium, nuestro mayor problema con este teléfono es insalvable: su precio. Es muy, muy difícil recomendar un móvil que cueste tanto como el Oppo Find X3 Pro, sin importar las increíbles especificaciones y características que encierra en su interior, y a menos que necesites un teléfono con las mejores especificaciones para trabajar o tienes mucho dinero que no sabes en qué gastar, vale la pena echarle un ojo al Find X3 Neo, o posiblemente al Samsung Galaxy S21 o al Xiaomi Mi 11, si no eres fan de ninguna marca.

Sin embargo, si puedes mirar más allá del astronómico precio del Oppo Find X3 Pro, encontrarás un teléfono que de otra manera sería difícil de encontrar; de hecho, dos de las "desventajas" que hemos comentado antes, su diseño y la ausencia de una cámara con zoom de periscopio, son puntos muy subjetivos que quizás no te importen.

En primer lugar, Oppo ha promocionado durante mucho tiempo las atractivas pantallas de sus móviles y, efectivamente, la pantalla aquí tiene buena pinta, especialmente gracias a un software completamente nuevo llamado Full-Path Color Management System. Esto asegura que los vídeos o fotos que hagas o emitas no se comprimirán ni modificarán al mostrarse en la pantalla del dispositivo, por lo que aquí no hay nada que criticar.

En segundo lugar, pero quizá más útil, el Oppo Find X3 Pro tiene un conjunto de cámaras realmente novedosas, y no, no decimos esto llevados por la emoción, estas cámaras traseras son nuevas de verdad. Los objetivos principales y el ultra gran angular tienen sensores Sony personalizados más grandes que los que suelen llevar los smartphones de hoy en día, y también hay una cámara de "microscopio" que puede hacer fotos de pequeños detalles con primerísimos planos ampliados. Consulta la sección Cámaras de este análisis para obtener más información al respecto.

El teléfono se queda sin la cámara de periscopio que solían tener los teléfonos Oppo, incluido el Find X2 Pro, y como resultado, pierde facultades en la fotografía de larga distancia.

Da gusto usar ColorOS, la superposición de Android de Oppo, principalmente gracias a la variedad de opciones de personalización, que superan con creces al Android "estándar", así como a las alternativas de muchas otras marcas. Si te gusta personalizar el aspecto de tu teléfono, esta es una gran opción.

También debemos aplaudir al Oppo Find X3 Pro por evitar algunos errores que hemos visto con otros teléfonos insignia de principios del 2021: la duración de la batería es buena, el sensor de huellas dactilares funciona bien y el teléfono viene con mucho espacio de almacenamiento.

Dejando de lado su precio por un momento, el Oppo Find X3 Pro se gana fácilmente su lugar en primera división, con muy pocos problemas que comentar, y si el precio no es un problema para ti, te lo recomendamos sin pestañear. Para la mayoría de las personas, sin embargo, ese precio será inalcanzable, por lo que no podemos darle a este excelente teléfono una puntuación más alta.

Precio y disponibilidad del Oppo Find X3 Pro

(Image credit: Future)

El teléfono cuesta nada menos que 1.169€ en España , y eso lo convierte en uno de los smartphones más caros que hemos visto últimamente. Este precio es para la versión con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, la única que hay, de hecho.

Para tener un poco de contexto, el iPhone 12 Pro Max está a partir de 1.259 euros, y el Samsung Galaxy S21 Ultra a partir de 1.240 euros, por lo que el Oppo Find X3 Pro se une directamente al club de los 'móviles súper caros'.

Diseño

Esta puede ser una opinión polémica, pero el Oppo Find X3 Pro nos parece menos atractivo que su predecesor, el Find X2 Pro, un teléfono del que dijimos en nuestro análisis que "sube el listón de belleza en móviles". Claro, ese teléfono subió los estándares, y aunque el Find X3 Pro no se queda muy corto, no ha conseguido llegar al nivel que se esperaba de él.

¿Por qué decimos esto? El Find X2 Pro estaba disponible en cuero o cerámica, tenía una espectacular pantalla de bordes curvos en forma de "cascada" y utilizaba un diseño de color complementario de dos tonos; el Find X3 Pro no tiene nada de esto. No es en absoluto feo, y le haríamos más la pelota si su predecesor no existiera, pero ahí está.

El Oppo Find X3 Pro pesa 193 gramos, por lo que es ligero para los estándares de hoy, y se nota al tenerlo en la mano. Mide 163,6 x 74,0 x 8,26mm, por lo que también es bastante fino en comparación con algunos de sus rivales. Tiene protección IP68, por lo que es resistente al agua y al polvo.

El teléfono tiene una parte trasera de vidrio, que se curva suavemente hacia arriba en la esquina superior izquierda para formar el cuadro de la cámara, que tiene una disposición triangular de objetivos parecida a la de un iPhone. Según Oppo, este diseño trasero de vidrio curvo es una maravilla de la ingeniería y da buenas sensaciones, aunque creemos que el cuero es mucho más agradable de sostener. El teléfono está disponible en negro o azul y, como puedes ver en las imágenes, hemos probado este último.

(Image credit: Future)

En el borde derecho del teléfono hay un botón de encendido, mientras que el control de volumen está en el borde izquierdo; encontramos este último un poco difícil de alcanzar con la misma mano que sujeta el teléfono, por lo que tendrás que usar ambas, a no ser que tengas manos grandes. El smartphone tiene un puerto USB-C, pero no tiene entrada para auriculares de 3,5mm, por lo que los fanáticos del audio por cable necesitarán usar un adaptador para sus cascos.

El Oppo Find X3 Pro tiene una pantalla curva en los bordes, como la mayoría de los teléfonos premium, pero no tienen un ángulo tan pronunciado y la pantalla no se extiende tanto hacia los lados como hacía la de su predecesor, que tenía un verdadero borde de "cascada". Como resultado, el teléfono no descansa tan bien en la mano, aunque se reduce el riesgo de presionar botones accidentalmente.

Pantalla

El Oppo Find X3 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución QHD+ (3216 x 1440) y un brillo máximo de 1300 nits. Nos pareció que se veía genial, con colores llamativos y un contraste superior.

La frecuencia de actualización alcanza un máximo de 120Hz, pero cuando eliges la configuración, tienes dos opciones: 60Hz, o una frecuencia de actualización variable que va entre 10Hz y 120Hz, según lo que estés haciendo. En teoría, los puristas pueden encontrar molesto que no haya una configuración 'pura' de 120Hz, pero en la práctica no notarás cuando es más baja, ya que solo cambia para cosas que no sacarían partido a los 120Hz de todos modos, y esto también ahorra batería.

(Image credit: Future)

Algo que Oppo ha promocionado a los cuatro vientos sobre la pantalla Find X3 Pro son sus colores: es una pantalla de mil millones de colores, que es mejor que la mayoría de la competencia, y muestra más del 100% de la gama de colores DCI-P3, además de tener HDR10+. Es decir, tiene una gran precisión de color y algunos profesionales pueden notar la diferencia. Sin embargo, si el comienzo de este párrafo te suena un poco a chino, probablemente no sea un gran argumento para venderte el dispositivo.

Aquí es donde hay que hablar del Sistema de administración de color de ruta completa de Oppo (qué nombre tan pegadizo): para abreviar una explicación larga y técnica, esto consigue que las fotos, los vídeos y los archivos no se compriman ni se modifiquen demasiado desde su fuente hasta la pantalla del teléfono.

Al igual que con la amplia gama de colores de la pantalla, no todos apreciarán esta nueva función, pero si estás usando tu teléfono para trabajar o realmente eres capaz de distinguir este tipo de detalles, será algo que te gustará.

Cámaras

(Image credit: Future)

El Oppo Find X3 Pro tiene cuatro cámaras traseras: una principal de 50MP f/1.8, una ultra gran angular de 50MP f/1.8, un teleobjetivo de 13MP f/2.4 y una microobjetivo de 3MP f/3.0. También hay una cámara para selfies de 32MP f/2.4 en la parte frontal.

Como sugieren esas especificaciones, las cámaras principal y ultra gran angular usan el mismo sensor (que se usó por primera vez en ciertos dispositivos de la serie Oppo Reno 5), fabricado especialmente por Sony para Oppo. Tiene un tamaño de sensor bastante grande, por lo que puede 'ver' bien la luz y el color y, como resultado, hacer mejores fotografías; la razón por la que se usa el mismo sensor en dos cámaras es para que las fotografías hechas con el objetivo de de gran angular se vean igual de bien que las hechas con el principal.

Las imágenes capturadas con la cámara principal se ven bastante bien, como demostrarán las pruebas de la cámara. Son atrevidas, coloridas y con muchos detalles. De forma predeterminada, las imágenes se guardan en 12.5MP a través de la agrupación de píxeles, pero puedes cambiar a 50MP si lo prefieres.

(Image credit: Future)

El modo nocturno en el Oppo Find X3 Pro funcionó bien en entornos concretos: en los más oscuros, iluminó el modelo y redujo la exposición de las luces de fondo. Sin embargo, para algunas fotos, preferimos tomas oscuras hechas sin el modo nocturno, ya que el contraste entre las áreas oscuras y las brillantes se enfatiza más.

Debido a que tienen el mismo sensor, las imágenes capturadas con el ultra gran angular tienen el mismo aspecto (en términos de color y brillo) que las tomadas con el objetivo principal. También se ve muy poca distorsión de la que normalmente hay en este tipo de imagen. Esta lente también se usa para imágenes macro, que son diferentes a las de microscopio, sobre las que hablaremos más adelante.

Descubrimos que el teleobjetivo es el eslabón débil del grupo de cámaras, no porque sea malo en ningún sentido, sino porque no es tan bueno como el de periscopio del Find X2 Pro, en términos de larga distancia. Este teleobjetivo admite zoom óptico de 3x, híbrido de 5x o digital de 20x.

Imagen 1 de 5 Ultra gran angular (Image credit: Future) Imagen 2 de 5 Modo normal (Image credit: Future) Imagen 3 de 5 Zoom x2 (Image credit: Future) Imagen 4 de 5 Zoom x5 (Image credit: Future) Imagen 5 de 5 Zoom x20 (Image credit: Future)

Las fotos con zoom de 3x se ven bien, con suficiente detalle y brillo, pero si usas el 5x el perfil de color de las imágenes cambia de manera espectacular. Las fotos hechas con un zoom de 20x se veían mejor que algunas otras que hemos visto con este nivel de zoom, pero aún así son un poco borrosas.

Si has leído la introducción de esta sección y se te preguntabas qué es un microobjetivo, no estás solo, ya que es algo que normalmente no vemos en los smartphones. Básicamente, es un objetivo diseñado para hacer fotografías de pequeños detalles en súper primeros planos, como telas o texturas, con un zoom de hasta 60x. Básicamente se trata de una cámara macro con el 'power' al 11.

Para hacer una foto de microscopio (como se las llama), activa el modo y coloca el teléfono sobre una superficie (o pégalo contra un objeto): un anillo de luz LED alrededor del objetivo asegura que lo que vas a fotografiar está iluminado. Usando esto, tomamos instantáneas de texturas de toallas, semillas de amapola e incluso los LED individuales en un monitor de pc. Es muy divertido jugar con este modo, ya que captura un nivel de detalle extraordinario que un ojo humano simplemente no puede ver.

Las selfies de 32MP eran vivas, brillantes y de alta resolución, por lo que son buenas; sin embargo, nos tocó evitar el modo Retrato en algunas ocasiones, ya que a veces podía atenuar la luz y crear imágenes demasiado dramáticas. Sin embargo, esto solo era un problema en entornos muy bien iluminados.

(Image credit: Future)

El teléfono graba vídeo a hasta 4K y 60fps en la cámara trasera y 1080p y 30fps en la frontal, y ambas te permiten añadir un efecto bokeh digital al vídeo, algo que no muchos teléfonos te permiten hacer.

La novedad es el modo película, que es básicamente como el modo de fotografía profesional pero para vídeo, y te permite modificar muchas configuraciones como el valor de exposición, ISO, balance de blancos y más; se parece a la aplicación Cinema Pro que Sony tiene en sus propios teléfonos. Es muy útil para las personas que graban vídeos de manera profesional o saben lo que están haciendo con todas estas configuraciones, aunque es posible que otros prefieran seguir con el modo de vídeo predeterminado.

A diferencia de otros smartphones emblemáticos, no hay una gran selección de modos de cámara en el Find X3 Pro más allá de los que hemos detallado. Hay algunos que tienen la mayoría de móviles, como panorámica, modo profesional, vídeo de doble vista, timelapse y cámara lenta.

Muestras de cámara

Imagen 1 de 8 Una foto normal, con mucha luz (Image credit: Future) Imagen 2 de 8 Una foto con el modo noche (Image credit: Future) Imagen 3 de 8 Una foto con modo normal (Image credit: Future) Imagen 4 de 8 Una foto con ultra gran angular (Image credit: Future) Imagen 5 de 8 Una foto de unas sábanas de lino con el microobjetivo (Image credit: Future) Imagen 6 de 8 Una selfie con modo retrato (Image credit: Future) Imagen 7 de 8 La misma selfie, sin modo retrato (Image credit: Future) Imagen 8 de 8 Una foto macro de una pizza. (Image credit: Future)

Rendimiento y especificaciones

Al igual que la mayoría de sus homónimos tope de gama del 2021, el Oppo Find X3 Pro tiene el chip Snapdragon 888, el mejor procesador disponible para los teléfonos Android desde su lanzamiento, que ofrece altas velocidades de rendimiento y optimizaciones de la batería.

Este es un teléfono potente: en el benchmark Geekbench 5, el dispositivo obtuvo una puntuación de multi-núcleo de 3257, cerca de la parte superior del ranking.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que algunos teléfonos con el Snapdragon 865 (el predecesor del 888) superaron ligeramente esta marca, con el OnePlus 8 y el Motorola Edge Plus por delante con 3401 y 3344 puntos respectivamente.

El Xiaomi Mi 11 y el Asus ROG Phone 5 con Snapdragon 888 superaron al Oppo Find X3 Pro por mucho, con 3569 y 3732 puntos respectivamente, pero en esta parte alta del ranking de procesamiento, es probable que pocos noten la diferencia.

El teléfono tiene 12GB de RAM, así como 256GB de almacenamiento, una cantidad más que decente; sin embargo, no hay almacenamiento extra disponible, por lo que si necesitas más, es posible que debas considerar una cuenta de almacenamiento en la nube. Por otro lado, tiene espacio para dos tarjetas SIM.

(Image credit: Future)

El Oppo Find X3 mueve muy bien los videojuegos, en parte gracias al chip y a los 12GB de RAM del teléfono, y en parte debido a la pantalla premium, y también gracias al modo Game Space de Oppo, que silencia las notificaciones y optimiza el procesamiento mientras estás jugando.

Los altavoces Dolby estéreo suenan más que la media, son buenos para jugar títulos con volumen alto o ver películas, pero encontramos que el altavoz trasero se escuchaba mucho más alto que el superior, a veces estropeando un poco el sonido envolvente del audio.

Software

La mayoría de los fabricantes de teléfonos Android tienen sus propias versiones personalizadas del sistema, y Oppo no va a ser menos, con su ColorOS por encima del omnipresente sistema operativo de Google. Al igual que con todas las capas de personalización de Android, la diferencia está principalmente en el diseño, aunque Oppo trae suficientes funciones nuevas para hacer de ColorOS una gran versión de Android.

De forma predeterminada, ColorOS tiene un diseño bastante relajante: los colores son elegantes, las ventanas y los iconos de las aplicaciones están suavizados y la fuente es sans serif. Si te gusta esto o no, ya depende exclusivamente de tus preferencias. Pero ColorOS también tiene una gran cantidad de opciones de personalización, por lo que realmente puedes 'customizar' el teléfono hasta la médula.

(Image credit: Future)

Hay opciones que vemos en muchos móviles: widgets, fondos de pantalla dinámicos, transiciones de menú y más. Pero hay algunos que es posible que no encuentres en otros dispositivos: personalización avanzada del diseño del menú, la capacidad de diseñar tu propia pantalla, y varias formas de cambiar el aspecto de los iconos de las aplicaciones. Cuando comenzamos a probar el Oppo Find X3 Pro, pasamos un buen rato ajustando cada configuración que pudimos encontrar, y valió la pena.

Gracias a las especificaciones mencionadas anteriormente, el Find X3 Pro es rápido de navegar y usar, y puedes pasar de un menú a otro y entrar y salir de las aplicaciones sin problemas.

También hay un escáner de huellas dactilares en la pantalla, y lo encontramos súper rápido de usar; tan rápido que, a veces, apenas pudimos ver el indicador escaneando nuestro dedo.

Batería

Muchos tops de gama sufren de duración precaria de la batería: las pantallas grandes y las funcionalidades complejas pueden consumir bastante energía, pero nos complace informar que el Oppo Find X3 Pro, con su batería de 4.500 mAh, parece estar bien por encima de la media.

(Image credit: Future)

En nuestras pruebas, comprobamos que el teléfono duró un día con un uso ligero y medio, y solo con un uso intensivo (como toneladas de gaming y grabación de vídeo) no pudo llegar a las 12 horas. Sin embargo, parece poco probable que el teléfono dure dos días completos de uso, sin importar cuánto administres la batería.

La carga se realiza a velocidad de 65W, y es una de las más rápidas que hemos visto en un teléfono tope de gama convencional, aunque ciertos dispositivos pueden cargarse incluso más rápido. Se tarda unos 40 minutos en cargar el teléfono de cero a cien.

Nos alegró ver que el Find X3 Pro tiene un modo de carga inteligente, por lo que si conectas el teléfono cuando te vas a la cama, acabará de llegar al 100% justo cuando te despiertes. Esto evita la sobrecarga y puede ser excelente para la longevidad de la batería del dispositivo.

A diferencia del Oppo Find X2 Pro, aquí tenemos carga inalámbrica, a 30W, que será útil para los fans de la alimentación sin cables, especialmente porque 30W es más rápido de lo que muchos teléfonos cargan incluso con cable. También hay carga inalámbrica inversa, por lo que puedes usar el teléfono para recargar otros dispositivos con carga inalámbrica.

¿Debería comprar el Oppo Find X3 Pro?

(Image credit: Future)

Cómpralo si...

Te lo puedes permitir El Oppo Find X3 Pro es un gran teléfono, por lo que si tu presupuesto se ajusta a su alto precio, podemos recomendártelo fácilmente.

Te encanta personalizar tu smartphone Si te gusta ajustar cada pequeño detalle y la configuración de tu móvil, el Oppo Find X3 Pro te permitirá hacerlo en profundidad, lo que lo convierte en una excelente opción para ti.



Necesitas una pantalla de primer nivel Gracias a su amplia gama de colores y al sistema de gestión de color de ruta completa, la pantalla de Find X3 Pro es de primer nivel y será ideal para las personas a las que les encanta la precisión del color. Si eres un profesional que usa su móvil para tareas relacionadas, es una compra obligada.

No lo compres si...

Te gusta hacer fotografías con zoom Si te gustan más las imágenes con zoom que las microscópicas, probablemente sea mejor que elijas uno de los otros teléfonos de Oppo con el zoom híbrido 10x de la compañía, ya que serán mejores para esas fotos.

Puedes encontrar el Find X2 Pro rebajado El Oppo Find X3 Pro trae mejoras con respecto a su predecesor, pero su falta de teleobjetivo de periscopio y un diseño menos atractivo puede marcar la diferencia. Si puedes encontrar el X2 Pro con un buen descuento, podría valer la pena considerarlo.

No eres de hacer muchas fotos con el teléfono Si hacer muchas fotos con tu smartphone no es algo que te interese, entonces olvídate del Find X3 Pro; sus mejores características están en la sección de cámaras, y no tiene sentido pagar un precio tan alto solo por la potencia de procesamiento y la pantalla.

Analizado por primera vez: Marzo del 2021