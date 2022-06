Google Pixel 6: análisis

(opens in new tab)

El Google Pixel 6 no es el móvil más potente del mercado, pero su nuevo procesador Tensor eleva sus capacidades fotográficas el máximo nivel. Aunque no tiene teleobjetivo y su batería no sorprende demasiado, no se le puede pedir más a un teléfono con una pantalla de 6.5 pulgadas, un diseño totalmente nuevo y un precio por debajo de sus rivales.

Como verás en este análisis del Google Pixel 6, esta es la mayor actualización de la línea de smartphones del gigante tecnológico en años, y aunque el nuevo procesador Tensor de Google no es lo más de lo más, eleva la fotografía del dispositivo con las mejores imágenes que hemos visto en un móvil.

El Pixel 6 es un dispositivo más premium que sus predecesores, ofreciendo un diseño más elegante y cámaras más potentes. Además, tiene el nuevo procesador Tensor, el primero de la compañía.

En cualquier caso, si esperabas la potencia de un iPhone, será mejor que vayas a otro lado. No es que el Pixel 6 sea lento, pero sus resultados en los benchmarks colocan el rendimiento del smartphone en lugares más atípicos, como el que ocupan el Galaxy Z Flip 3 o el Samsung Galaxy S20 FE.

Por lo que vale el Pixel 6, no pasa nada. El teléfono tiene 8GB de RAM y dos versiones de almacenamiento (128GB o 256GB) y una batería de 4.612mAh que dura todo el día. La pantalla OLED FHD de 6.4 pulgadas es más grande que la mayoría de topes de gama, y su una tasa de refresco de 90Hz es lo mínimo que esperábamos ver en un Pixel 6 con un precio de gama media-alta.

En cualquier caso, serán las cámaras del móvil lo que entusiasmará a la mayoría de fans del Pixel. Google por fin ha puesto sensores de alta resolución acordes a su software, además del procesador Tensor configurado para sacar el máximo partido de los algoritmos. El hype vale la pena: el Pixel 6 hace muy buenas fotos, a todos los niveles de luz, capturando todo el color y las sombras, así como la nitidez y claridad de las imágenes nocturnas. Ningún otro móvil ha conseguido estos resultados hasta ahora.

Las dos cámaras traseras son un sensor principal de 50MP y un ultra gran angular de 12MP con 114º de campo de visión. No tiene zoom, así que tendrás que conseguirlo recortando la imagen desde cualquier distancia.

No pasa nada, ya que muchos gama alta hacen lo mismo, pero tener un teleobjetivo de 4 aumentos podría ser la razón principal por la que pasarse al Pixel 6 Pro. Aun así, el Pixel 6 está entre los mejores smartphones del mercado.

(Image credit: Future)

El teléfono es el primero que llegó con Android 12 de fábrica, y hay un montón de funciones nuevas. La mayoría de ellas no van a cambiar el mundo, pero hay algunas muy interesantes.

Por encima de todo está la nueva paleta de colores Material You, que sincroniza todos los iconos y la interfaz con los colores del fondo de pantalla. Y esa es solo la superficie: hay algunas funciones de Android 12 que solo están disponibles en los Google Pixel 6 y 6 Pro, como la traducción automática del audio y otras características de Google Lens.

Sí, el Pixel 6 llega con un hermano mayor, pero la gran pantalla y la batería de 5.000mAh no es lo único que le diferencia de su hermano menor. Tiene un panel OLED de 6.7 pulgadas QHD+ con 120Hz de tasa de refresco, y viene con 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. Además, tiene una cámara trasera extra: una lente de periscopio con zoom de hasta 4 aumentos.

El Pixel 6 Pro es significativamente más caro que el pixel 6 estándar, convirtiendo a este último en el mejor con relación calidad-precio de los dos. Muy potente, con una batería que dura todo el día, pero con unas cámaras y software de imagen que destacan del resto de los gama alta. Puede que no sea el más impresionante del mercado, pero es muy capaz de todo y tiene grandes funciones a un precio no tan alto.

Google Pixel 6: fecha de lanzamiento y precio

Lanzado en octubre de 2021, llegó a España en febrero

Parte de los 649€

Especificaciones del Google Pixel 6 Peso: 207g

Tamaño: 158.6 x 74.8 x 8.9mm

Pantalla: 6.4 pulgadas

Resolución: 1080 x 2400

Tasa de refresco: 90Hz

Densidad de píxeles: 411ppp

Procesador: Google Tensor

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128GB / 256GB

Cámaras traseras: 50MP + 12MP

Cámara frontal: 8MP

Batería: 4,614mAh

El Google Pixel 6 fue desvelado el 19 de octubre junto al Google Pixel 6 Pro y, aunque los modelos se empezaron a vender el 25 de octubre, no llegaron a España hasta el 3 de febrero de 2022.

El precio del Google Pixel 6 tiene un precio de 649€ para un único modelo de 128GB.

Google se ha saltado alguna serie de su Pixel en España, ya que desde el Google Pixel 3a la compañía no había vendido ningún smartphone en nuestro país.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: diseño

Diseño distintivo e inusual

Muy robusto

Sin entrada de auriculares

El Google Pixel 6 tiene un nuevo look que se reveló oficialmente meses antes de que se lanzaran los teléfonos. Tal vez lo hicieran para preparar al público para el cambio radical del diseño frente al genérico Google Pixel 5, que tenía un solo color y lo interrumpía un sensor de huellas dactilares y el bloque de cámaras cuadrado.

La parte trasera del Pixel 6, por otra parte, tiene dos colores divididos por un bloque de cámaras horizontal que va de un lado al otro del teléfono. Es un diseño muy bonito, único, y probablemente la opción a elegir para los que quieren un módulo de cámaras modesto pero elegante. El Pixel 6 necesita sí o sí una funda debido a este diseño, nos parece extremadamente necesaria.

Google ha incluido una funda para el Pixel 6 en la caja, reduciendo el enorme hueco entre el módulo de cámaras y el propio cuerpo del teléfono, y para que no se dañe el cristal cuando dejes el dispositivo encima de la mesa. No estamos muy seguros de que vaya a sobrevivir a un impacto; y tampoco de que vaya a aguantar el Gorilla Glass Victus que protege la parte frontal.

En cualquier caso, hemos dejado puesta la funda de Google en el Pixel 6 mientras lo analizábamos, y aunque no añade mucho peso, lo transforma en un móvil muy grande, lo que hará saltar las alarmas de los que tienen las manos pequeñas.

Con o sin la funda, el Pixel 6 no se queda plano en una mesa, ya que el tamaño del módulo de cámaras causa un balanceo imposible de evitar.

(Image credit: Future)

En cualquier caso, a diferencia del Pixel 5, el iPhone 13 y el Galaxy S21, la enorme barra con las cámaras del Pixel 6 hace que el dispositivo no se balancee cuando le das a la pantalla. Los últimos modelos de Apple y Samsung siguen teniendo los módulos de cámaras en una esquina, haciendo que se muevan cuando los ponemos sobre una superficie plana al usarlos.

Esa barra tiene un impacto en el peso del Pixel 6. Con 207g, el móvil pesa más que el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro, así como el Galaxy S21 y el Galaxy S21+. Cógelo y notarás que pesa, y requiere un agarre firme cuando lo coges con una mano para que no nos dé la sensación de inseguridad. Ese desequilibrio que forma el módulo de cámaras en la parte trasera lo hace menos esbelto que otros teléfonos. Tal vez tardes más en sacarlo del bolsillo o de la mochila, ya que puede atrancarse al salir.

El Pixel 6 tiene una parte trasera de cristal, en lugar de el metal que tenía el Pixel 5, pero el nuevo dispositivo tiene un acabado mate similar a su marco de metal, y es un material que no parece barato. Tanto el botón de volumen como el de bloqueo están en el lado derecho, y quedan un poco por debajo del punto de apoyo natural del pulgar. Será más cómodo para los que tienen las manos pequeñas, pero tampoco es que sea un lugar terrible.

El Pixel 6 tiene certificación IP68 contra el agua y el polvo, así que sobrevivirá un día en la playa o un baño tranquilo en la piscina.

En general, el Pixel 6 no es tan curvado como el Pixel 4 o el Pixel 5, con esquinas más rectas en un look que no llega a ser muy diferente del Sony Xperia 1 III. Parece un poco más ancho, lo que podría ser algo incómodo para algunos, y no está pensado para usarlo con una sola mano.

En cualquier caso, destaca mucho para ver contenido (y escucharlo). Nos encantaron los altavoces del Pixel 4, y somos fans del sonido del Pixel 6, que está muy equilibrado en altos y bajos. Otros dispositivos dividen la potencia entre los dos altavoces (uno en la parte de arriba y otro al lado del puerto de carga), y los bajos o los agudos favorecen siempre a uno sobre otro; el Pixel 6 parece ir mucho más allá, ya que ambos altavoces dan mucha riqueza al sonido.

El peso añadido y ese diseño más fuera de lo común crean una estética muy novedosa para Google y el Pixel 6, ayudando a que parezca un rival mucho más premium.

No hay jack para auriculares, lo que mantiene al Pixel 6 en línea con el Pixel 5 y el Pixel 4. Si eres fanático de escuchar la música con cables, necesitarás cruzar los dedos para que el Pixel 6a llegue con entrada de auriculares. Google ha mantenido hasta la fecha este conector en su gama más económica.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: pantalla

Buena pantalla de 6.4 pulgadas

90Hz de tasa de refresco

La pantalla OLED de 6.4 pulgadas del Pixel 6 es la más grande que hemos visto en un Pixel, a excepción del Pixel 6 Pro, que es de 6.7 pulgadas, superando con creces al Google Pixel 4 XL, que tenía 6.3 y era de 2019.

La resolución FHD+ es de 2400 x 1080 (no es QHD), y tiene 441ppp, lo mismo que otros teléfonos de ese rango de precios (e incluso más caros, como el Samsung Galaxy S21).

Pero en las comparaciones cara a cara entre el Pixel 6 y su hermano Pixel 6 Pro, que tiene un panel QHD 3120 x 1440, éramos incapaces de diferenciar cualquier detalle mirando el mismo contenido (un vídeo de YouTube escalado a la máxima resolución de cada móvil). De hecho, hasta que no nos acercamos a solo varios centímetros, no notamos la diferencia, y era mínima.

La pantalla tiende a ofrecer un color más vivo que en dispositivos como el iPhone 12 Pro, y no ocurre en la paleta de colores general. La pantalla OLED del Pixel 6 muestra un gran contraste de los colores adyacentes, y en comparación directa con el iPhone 12 Pro, los colores tienen mucha más profundidad.

La gran mejora del Pixel 6 es su tamaño, pero la alta tasa de refresco, como vimos con su predecesor, también es bien recibida. Son 90Hz, y hace que navegar por la interfaz sea muy fluido. Aunque la diferencia con respecto a paneles con 120Hz como el del Pixel 6 Pro es algo notable, el precio del Pixel 6 es mucho más bajo que el de otros móviles con 120Hz, y 90Hz será suficiente para la mayoría de usuarios. Es mucho mejor que quedarse en los típicos 60Hz.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: cámaras

Gran angular de 50MP y ultra gran angular de 12MP

Capaz de sacar muy buenas fotos

El Pixel 6 no tiene un módulo con más cámaras que su predecesor (eso lo encontrarás en el Pixel 6 Pro, que tiene un teleobjetivo añadido, pero los dos sensores que hay han sido mejorados en resolución y software, ya que están potenciados con el procesador Tensor de Google.

En cualquier caso, la prueba son las fotos, y comparado con las imágenes que sacamos con el iPhone 12 Pro o el Pixel 5a, el Pixel 6 saca mejores imágenes. Hay muchos más tonos y sombras, además de una temperatura mucho más natural que refleja las condiciones reales.

Por otro lado, el Pixel 6 tiene una cámara principal de 50MP con una apertura f/1.85 y un ultra gran angular con un campo de visión de 114º y una apertura f/2.2.

El pixel 6 también incluye una cámara frontal de 8MP, en un agujero centrado en el panel, con una apertura f/2.0.

No hay zoom óptico, ya que está en el modelo Pro, pero el modo 'Super Res Zoom' del Pixel 6 ofrece un buen zoom digital de 7x.

Ten en cuenta que ese zoom digital no es tan bueno como el óptico, ya que corta la imagen para acercarte a la acción, perdiendo así calidad de imagen. Como era de esperar, las capacidades del zoom del Pixel 6 son muy limitadas. No esperes ver las cosas claras a partir del 2x. Si necesitas más, ve a por el Pixel 6 Pro.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: imágenes con el móvil

Aunque no nos sorprende que el Google Pixel 6 haga buenas fotos, ya que el historial con sus predecesores siempre ha sido positivo, la línea Pixel se ha quedado en los 12MP durante años, y ya iba siendo hora de que el nuevo teléfono incorporara un sensor principal de 50MP.

Y es maravilloso. Aquí tienes un par de muestras: mira los colores tan vivos, unos al lado de otros, donde el resto de móviles sacan paletas de colores planas. Échale un vistazo al cielo también.

Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4

Este es el modo retrato:

(Image credit: Future)

Una imagen de un atardecer con poca luz. Mira las sombras en las nubes y el color del horizonte con el Pixel 6 (primera foto) comparada con la que saca el iPhone 12 Pro (segunda foto) y el Pixel 5a (tercera foto). Este último tiene el mismo sensor de 12MP y el Snapdragon 765G que tiene el Google Pixel 5 estándar.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 iPhone 12 Pro (Image credit: Future ) Image 1 of 3

Y aquí está el Modo Noche, capturando una imagen con casi cero luz. Aunque el móvil te deja hacer zoom en este modo, no te lo recomendamos para nada, ya que todas las fotos van a salir muy movidas. Se aprecia la diferencia entre el Pixel 6 (primera foto) y el modo noche del iPhone 12 Pro (segunda foto) e incluso con el Google Pixel 5a (tercera imagen), que tiene mucho más ruido.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 Google Pixel 6 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3

En cuanto a los nuevos modos, no pudimos sacar una buena imagen con el modo de Larga Exposición, pero nos gustó Action Pan, que te deja inmovilizar a un sujeto y desenfocar el fondo que les rodea. Funciona mejor con bicis y gente corriendo. Por suerte, el Pixel 6 también tiene fotos estáticas de la imagen que tomas, para que puedas comparar unas con otras.

Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4

Por último, aquí tienes un par de selfies. El Pixel 6 Pro tiene un más amplio campo de visión que la cámara selfie del Pixel 6, permitiéndote tener más amigos en la imagen. Pero el último lo hace genial, con buen detalle del cielo en una foto normal, algo que no todas las cámaras frontales consiguen. El modo retrato no saca mucho detalle del cielo, pero no lo necesitamos.

Image 1 of 2 (Image credit: Future ) Image 1 of 2 (Image credit: Future ) Image 1 of 2

Google Pixel 6: rendimiento y especificaciones

Usa el procesador Google Tensor

8GB de RAM

Potente, pero nada especial

Las especificaciones del Google Pixel 6 son otro gran misterio: ¿cómo de bueno es el nuevo procesador Google Tensor? Aunque los benchmarks no parecen colocar al Pixel 6 en buen lugar, el teléfono tiene suficiente potencia para funcionar forma fluida y sacar muy buenas fotos.

El resto de especificaciones clave del Pixel 6 son respetables, con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

La combinación de 8GB de RAM con el Tensor lograron una puntuación media en Geekbench 5 de 2837, un poco enzima del Samsung Galaxy Z Flip 3 con 2801, y por debajo del Samsung Galaxy S20+ con 3034. Ten en cuenta que el Pixel 6 Pro no se queda muy encima con sus 2895 puntos, lo que sugiere que el Tensor no llega a los niveles del Snapdragon 888.

Si eso importa o no es otra cuestión: como los Samsung que hemos mencionado arriba, el Pixel 6 es un cometa en la navegación, el multimedia y otras tareas, sin ninguna duda. Esas puntuaciones son notablemente superiores a las del Google Pixel 5, que, con su Snapdragon 765G, tiene una puntuación en Geekbench 5 de 1600.

El Pixel 6 tiene Android 12 de fábrica, complementado con Material You y un montón de otras mejoras. La mayoría son retoques de la interfaz de Android, como los nuevos ajustes de seguridad y la lista por colores. En cualquier caso, otras mejoras son pequeñas e invisibles, como el reconocimiento de orientación (que ahora es más rápido) cuando giras el teléfono. En otras palabras, puede que no sea impresionante, pero ofrece un montón de cosas que mejoran su uso en el día a día.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6: batería

4.614mAh de batería

30W de carga

Al menos podemos decir que Google no va a volver a caer en el error de equipar sus móviles con una batería paupérrima. El Google Pixel 6 tiene 4.614mAh de capacidad, una mejora frente a los 4.080mAh del Pixel 5, y muy por encima de los 2.800mAh del Pixel 4.

Aunque la batería del Pixel 6 Pro ofrece más capacidad, con 5.000mAh, el Pixel 6 aguanta muy bien un día entero de uso. Google dice que el móvil dura hasta 24 horas, pero se pueden extender a 48 horas con el modo de ahorro de batería extremo, aunque esperábamos una cifra menor cuando lo probamos.

El Pixel 6 soporta carga rápida hasta 30W, y aunque el cable USB-C a USB-C se incluye, no hay bloque de carga. Parece que Google se ha unido a otros fabricantes en la batalla contra la basura electrónica, así que tendrás que buscarte un cargador tú mismo.

Nos hemos apañado para cargar el Pixel 6 a un respetable 47% en 30 minutos. El teléfono saca partido de los 30W con el cargador de la compañía, que es un extra por el que pagar. En nuestras pruebas, conseguimos un poco más del 80% de carga en una hora.

No es ni de lejos la carga más rápida que hemos visto: el Realme GT Neo 3 carga el 100% de la batería en 14 minutos con su cargador (incluido) de 150W. Y otros Android de gama media como el Asus ROG 5 o el OnePlus 9 pueden llegar hasta los 65W, dejando al Pixel 6 por los suelos.

Pero el Pixel 6 también es compatible con carga inalámbrica (hasta 21W), permitiéndote cargarlo en una base sin necesidad de cables. Es una velocidad que duplica a otros smartphones, que suelen llegar a 10W o 15W como máximo.

¿Debería comprar el Google Pixel 6?

(Image credit: Future)

Cómpralo si…

Quieres un móvil potente a buen precio

El Google Pixel 6 no es el mejor móvil del mercado, pero tampoco es el más caro, su equilibrio es perfecto.

Quieres fotos geniales en cualquier situación El Pixel 6 saca unas fotos con colores muy reales a plena luz e incluso de noche.

Quieres el último Android en un teléfono rápido

Hasta que llegue el Pixel 7, el Pixel 6 es el móvil que antes tendrá la última versión de Android.

No lo compres si…

Quieres hacer fotos de cosas que están lejos

Sí, el Pixel 6 hace buenas fotos, pero no de lo que está en la distancia. Si quieres zoom, coge el Pixel 6 Pro o el Galaxy S21 Ultra.

Quieres un móvil compacto

El Pixel 6 es grande, con una pantalla de 6.4 pulgadas. Si quieres un Android compacto, tendrás que ir a por el Asus Zenfone 8 o cambiar de sistema con el iPhone 13 mini.

Quieres un teléfono que aguante

El Google Pixel 6 ofrece buena batería, pero dura solo un día. Si quieres un dispositivo que te lleve a las 48 horas, ve a por uno con capacidades de 5.000mAh o más.

A tener en cuenta:

Si este análisis del Google Pixel 6 no ha sido suficiente, échale un vistazo a estas alternativas:

Primer análisis: octubre de 2021