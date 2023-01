La cámara de 200MP del Samsung Galaxy S23 Ultra es mucho más que una estrategia de marketing

Hay mucha expectación en torno a la presentación del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)en el evento Samsung Unpacked 2023 (opens in new tab) que se celebrará el 1 de febrero. Tenemos mucho interés en ese sensor principal de 200MP que tanto se ha rumoreado que llevará el móvil, y que podría implicar que el teléfono ofrezca una versatilidad fotográfica aún mayor que la del S22 Ultra (opens in new tab).

Samsung ya ha fabricado anteriormente un sensor de 200 megapíxeles, el ISOCELL HP1 (opens in new tab), que es el que llevan el Motorola Edge 30 Ultra (opens in new tab) y el Xiaomi 12T Pro (opens in new tab), pero no se puede encontrar en ningún teléfono Samsung... todavía.

Se rumorea que el S23 Ultra supondrá el debut de la nueva versión de este sensor de 200MP, el chip ISOCELL HP2 (opens in new tab), del cual Samsung ha compartido mucha información recientemente. En resumen, el S23 Ultra supondrá la actualización más importante en la cámara de un Galaxy en cinco años y, sobre el papel, debería sustituir al S22 Ultra como el teléfono con la mejor cámara (opens in new tab) hasta la fecha.

Sin embargo, 200 millones de píxeles no es necesariamente la característica más interesante de la posible cámara del tope de gama Galaxy S23 Ultra. Hay un montón de nuevas tecnologías que trae este sensor y que deberían beneficiar a la reproducción del color, el rango dinámico y la potencia del enfoque automático, entre otras cosas. A continuación hemos repasado todas las potenciales implicaciones que supondrá el nuevo sensor utilizado en el S23 Ultra, así como lo que puedes esperar de él.

La locura de los megapíxeles

200 millones de píxeles es un gran argumento de venta, ya que son un montón de píxeles; casi el doble que los 108MP del sensor ISOCELL HM3 del Samsung Galaxy S22 Ultra. Para dar algo de contexto a lo que supone esta cantidad, la resolución máxima de una cámara profesional convencional es actualmente de 100MP (que encontramos en la Fujifilm GFX100S) y de 61MP en una cámara de fotograma completo como la Sony A7R V. Y se trata de cámaras increíbles con sensores enormes.

En vez de preguntarte "¿acaso necesito todos esos píxeles?" (al fin y al cabo, la mayoría de la gente no va a imprimir imágenes en tamaños enormes desde su móvil, tal y como muestra Samsung en este anuncio) (opens in new tab). No, la pregunta que deberías hacerte es "¿cómo maximiza Samsung la calidad de la cámara para su uso real y práctico en el día a día?". Y la respuesta a eso, en pocas palabras, es que el sensor hace muchas cosas que no vemos; un trabajo entre bastidores, por así decir.

Mejorando el pixel binning

El Pixel binning (opens in new tab) es una técnica que usan la mayoría de móviles que cuentan con cámaras de muchos megapíxeles. El iPhone 14 Pro (opens in new tab) tiene una cámara principal de 48MP y es capaz de hacer pixel binning de 4:1, lo que da como resultado una resolución de imagen de 12MP por defecto.

El nuevo sensor ISOCELL HP2 ofrece pixel binning adaptativo de 4:1 y 16:1, lo que da como resultado imágenes de 50MP y 12,5MP a partir de ese sensor de 200MP, en función de lo que sea más adecuado para cada escenario. Como referencia, el pixel binning del S22 Ultra es de 9:1 a partir del su sensor de 108MP, lo que da como resultado imágenes de 12MP.

Vale, ¿pero qué significa eso de 4:1, 9:1, 16:1 y todo eso? Veámoslo.

Vayamos por partes, el pixel binning es el proceso de combinar varios píxeles en uno para aumentar su tamaño de forma efectiva. Pixel binning 4 en 1, por ejemplo, significa que junta 4 píxeles en uno más grande. El sensor ISOCELL HP2 tiene un tamaño de píxel de 0,6 µm a 200MP, pero de 1,2µm a 50MP y de 2,4µm a 12MP, que es un tamaño muy similar al del iPhone 14 Pro. Las cámaras profesionales como la Fujifilm GFX100S y la Sony A7R V tienen píxeles de 3,76 µm de forma nativa, sin ningún tipo de pixel binning (es decir, los píxeles son mucho más grandes).

En definitiva, cuantos más megapíxeles tenga la cámara, más capacidad tendrá para hacer pixel binning, consiguiendo píxeles de mayor tamaño, y conseguir aun así fotografías con una mayor resolución. píxel, más luz captará y mejor será la calidad de la imagen (al menos en escenarios de poca luz). Por lo tanto, la cámara principal del S23 Ultra, que podría alcanzar los 200MP, captará una gran cantidad de detalles en condiciones de mucha luz y se adaptará a resoluciones más bajas en condiciones de poca luz para conseguir fotografías de mejor calidad, pero de menor resolución. Lo que en teoría es lo mejor de ambos mundos.

Si quieres leer más sobre el pixel binning, tenemos una guía en profundidad donde lo explicamos al detalle (puedes leerla pinchando aquí) (opens in new tab).

Pero sigamos, porque el sensor de 200MP del S23 Ultra influirá en más cosas además del pixel binning.

Más allá de los megapíxeles

Entre los aspectos más destacados del nuevo sensor HP2 se incluye la tecnología D-VTG ("Dual Vertical Transfer Gate"), que aparentemente aumenta la absorción de electrones en cada píxel en un 33% en comparación con el sensor HP1, lo cual, según afirma Samsung, debería suponer una mejor reproducción del color. En pocas palabras, se trata de maximizar la absorción de luz de cada píxel.

También hay una característica que hace posible imágenes HDR de hasta 50MP, lo cual es una primicia en un teléfono Galaxy. Luego está el "Smart-ISO Pro", que combina dos lecturas ISO (alta o media) con una baja en una sola imagen para maximizar el detalle en las zonas de altas luces y sombras.

Así que, al contrario de lo que ocurre con los píxeles más pequeños, que se traducen en un peor rendimiento con poca luz, el sensor trabajará duro para maximizar la calidad de imagen en todos los aspectos: detalle, color y tono.

El S23 Ultra también debería ser un móvil con una cámara con buena capacidad para los momentos de acción. Samsung afirma que su nueva cámara tiene la mitad de retardo de obturación (el retardo entre que se pulsa el botón para hacer una foto y se hace la foto), el doble de velocidad de disparo (a 15fps) y también enfoque automático por detección de fase para cada píxel (en vez de sólo en el 3% de los píxeles, como en el S22 Ultra). Así que, en general, podemos esperar una cámara mucho más capaz para capturar secuencias de acción nítidas.

Mejores fotografías con zoom

Lo que no ha dejado tan claro la información compartida por la compañía sobre el sensor antes del lanzamiento, es su posible impacto en la función "Ultra Space Zoom" del teléfono. El Galaxy S22 Ultra cuenta con un zoom óptico de 3x y 10x, pero también ofrece el "Ultra Space Zoom" de 30x a 100x, que es un zoom digital de menor calidad.

La calidad del zoom digital disminuye cuanto más se amplía la imagen, principalmente porque se recorta mucho la imagen original conforme se hace más zoom. Pero si se añaden más píxeles a la ecuación (en este caso, casi el doble), el "Ultra Space Zoom" de esta generación debería, en teoría, duplicar la calidad.

Aún no sabemos qué objetivos incorporará el S23 Ultra, ¿tendrá el mismo teleobjetivo periscópico que su predecesor? Sea como sea, lo que está claro es que el sensor de 200MP podría mejorar enormemente las fotografías con zoom.

Lo que está por venir

Tendremos que esperar a que podamos poner a prueba por nosotros mismos la nueva cámara de 200MP del Samsung Galaxy S23 Ultra para saber cómo de buena es en la práctica y en los distintos escenarios, pero ya se han filtrado algunas muestras de cámara (opens in new tab)que parecen demostrar unas capacidades decentes con poca luz y con zoom. Y cabe decir que en este artículo ni siquiera hemos hablado de las especificaciones de vídeo mejoradas, como 8K ahora hasta 30p con pixel binning 4:1 (la imagen de 50MP).

El Galaxy S22 Ultra ya ocupa el primer puesto de nuestro ranking de móviles con las mejores cámaras del mercado (opens in new tab), ya que su conjunto de cámaras es sin dudas el más versátil que hay ahora mismo, y parece que el S23 Ultra va a ser todavía mejor.

Sin duda, después de leer la información sobre las tecnologías con las que cuenta este nuevo sensor y cómo se traducirá en la experiencia de la cámara del S23 Ultra, todo suena increíble sobre el papel y estamos deseando probarla y ver de lo que es capaz. Por supuesto, os contaremos qué nos ha parecido cuando lo hayamos hecho.