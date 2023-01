Impresionantes y decepcionantes: así son las nuevas muestras de cámara del Samsung Galaxy S23 Ultra filtradas

Si estás tan emocionado como nosotros por el próximo lanzamiento del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), probablemente una de las razones sea el increíble potencial de sus cámaras que nos ha prometido la compañía (opens in new tab) y del que tanto se está hablando.

Está claro que las cámaras serán unos de los puntos clave que harán que el modelo Ultra destaque por encima de los demás móviles de la gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab). Pues bien, ahora podemos hacernos una idea más clara de lo que podrían ser capaces de hacer las cámaras del S23 Ultra, gracias a unas nuevas fotos filtradas, supuestamente hechas con el próximo tope de gama de Samsung.

Estas muestras de cámara las ha publicado en Twitter el usuario Edwards Urbina (opens in new tab), y cabe decir que no son las primeras muestras que comparte (opens in new tab). Eso sí, esta vez nos ha mostrado una selección más amplia de escenarios fotografiados.

Entre las imágenes más impresionantes que ha compartido encontramos algunas escenas nocturnas de la calle, aunque no está claro cuánta luz había disponible, por lo que no podemos estar seguros de la inmensidad del logro conseguido por el S23 Ultra.

📲😍 llego la noche para mi movil. $XXIII@clipset @isa_marcial @MARCIANOPHONE @TecnonautaTV @TopesdGama pic.twitter.com/MWoN3iNKy6January 25, 2023

Aun así, las imágenes resultantes son muy detalladas y agradables a la vista, y eso a pesar de la pérdida de calidad que conlleva subirlas a Twitter, ya que han sido comprimidas.

Esa compresión significa que en realidad las fotografías serán mucho mejores todavía.

Pero no todas las imágenes impresionan tanto. Urbina también ha compartido una imagen de la Luna, que está... bien, pero que no parece mejor que las fotos de la Luna que pueden hacer otros teléfonos de gama alta.

MOON X30 #23S pic.twitter.com/FJWDBLQ0VSJanuary 25, 2023

Es una pequeña decepción, ya que Samsung había promocionado recientemente las imágenes lunares en unos vídeos de avance que ha publicado (opens in new tab).

También hay fotos con zoom de 10x y 30x. Las de 10x tienen buena pinta, como era de esperar, ya que contamos con que el Samsung Galaxy S23 Ultra sea capaz de hacer zoom óptico de 10x. Pero por otro lado, las fotos a 30 aumentos se hacen con zoom digital, y los resultados que vemos son más variados.

Hay una de un árbol que se ve bastante bien, teniendo en cuenta que es digital: no es tan nítida como para dejarnos flipados, pero tiene un nivel de detalle respetable. Pero es la foto de un mono la que nos ha dejado un poco preocupados, ya que parece que la cámara tiene dificultades para enfocar.

Image 1 of 2 Una foto con zoom 10x (a la izquierda) y una foto con zoom 30x (a la derecha) (Image credit: Edwards Urbina) Una foto con zoom 10x (a la izquierda) y una foto con zoom 30x (a la derecha) (Image credit: Edwards Urbina)

Las que os hemos mostrado son para nosotros las imágenes más interesantes, pero no son las únicas muestras de cámara que ha compartido Edwards Urbina: puedes verlas todas en su perfil de Twitter (pinchando aquí) (opens in new tab).

Resultados variados

El sabor de boca que nos dejan estas muestras de cámara del Samsung Galaxy S23 Ultra que se han filtrado, es un poco una mezcla, tal y como os hemos contado. Pero sea como sea, los resultados, aunque un poco irregulares, parecer prometedores, y si tenemos en cuenta la compresión de Twitter, los posibles errores del usuario y la posibilidad de realizar ajustes en el rendimiento de la cámara, hay muchas posibilidades de que el Galaxy S23 Ultra se convierta en uno de los teléfonos con las mejores cámaras (opens in new tab) del mercado cuando sea lanzado.

En la actualidad, el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab)es el mejor que hay, y con la inclusión casi asegurada de un nuevo sensor de 200MP, cabe esperar que el nuevo modelo sea mejor todavía para la fotografía. Dicho eso, como siempre decimos, más megapíxeles no siempre significan mejor rendimiento, así que tendrás que esperar a nuestro análisis completo del Samsung Galaxy S23 Ultra para saberlo con certeza.