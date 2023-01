Samsung Galaxy S23 Ultra: cinco aspectos en los que casi seguro superará al iPhone 14 Pro Max

Para mucha gente, el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) es el mejor móvil que hay ahora mismo en el mercado, pero es posible que no lo siga siendo mucho tiempo más, ya que hay muchas probabilidades de que el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) le quite esa corona cuando sea presentado el 1 de febrero (opens in new tab).

De hecho, en el peor de los casos, incluso aunque en el cómputo general el nuevo tope de gama de Samsung no consiga superar al tope de gama de Apple, está prácticamente asegurado que lo supere en distintos aspectos importantes.

Basándonos en las filtraciones y los rumores, tenemos bastante claros cuáles serán esos aspectos clave, y a continuación vamos a enumerar 5 cosas que el Galaxy S23 Ultra hará mejor que el iPhone 14 Pro Max.

1. Creatividad y productividad

El lápiz óptico S Pen del Galaxy S22 Ultra es maravilloso para tomar notas y desatar tu creatividad artística (Image credit: Future)

Podría decirse que el iPhone 14 Pro tiene acceso a un mejor conjunto de aplicaciones para la productividad y la creatividad, ya que hay un gran número de opciones de alta calidad en la App Store.

Pero el Samsung Galaxy S23 Ultra podría ofrecer mejor hardware para tareas creativas y productivas, ya que está prácticamente asegurado que el teléfono vendrá con el lápiz óptico S Pen (opens in new tab) incluido (y una ranura para guardarlo en el propio móvil).

Y sí, Apple ofrece el Apple Pencil para sus iPads, pero no funciona con los iPhones, por lo que si quieres hacer bocetos, editar imágenes con precisión o tomar notas escritas a mano con tu teléfono, el Samsung Galaxy S23 Ultra te resultará mucho más satisfactorio. Y más si se tiene en cuenta que el S23 Ultra probablemente tendrá una pantalla ligeramente más grande de 6,8 pulgadas (por lo que hay más espacio para trabajar), y además tendrá un software diseñado para sacar el máximo provecho de su lápiz óptico.

2. Una cámara principal más sólida

La cámara del iPhone 14 Pro Max no tiene ni de lejos tantos megapíxeles (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si bien nos alegró que Apple por fin decidiera mejorar la cámara en su último tope de gama, cambiando la de 12MP del iPhone 13 Pro Max (opens in new tab) por una de 48MP en el iPhone 14 Pro Max, eso todavía se queda muy lejos de los 108MP del actual Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), y más todavía de los muy rumoreados y esperados 200MP que traerá el Samsung Galaxy S23 Ultra.

Por eso, está prácticamente asegurado que el Galaxy S23 Ultra ofrecerá muchísimos más megapíxeles para que puedas disfrutar de la experiencia fotográfica que el iPhone 14 Pro Max. Es verdad que en teoría eso no tiene por qué garantizar que la cámara sea mejor, pero lo cierto es que tiene todas las de ganar.

Además, según las filtraciones el Galaxy S23 Ultra será capaz de hacer unas fotos excepcionales en escenarios de poca luz (opens in new tab), por lo que podría tener la ventaja también en este aspecto, y no sólo eso, sino que además con todos esos píxeles hay una alta probabilidad de que sus capturas sean también más detalladas con cualquier luz.

3. Un mejor teleobjetivo para hacer zoom

El S22 Ultra ofrece zoom óptico 10x, y el S23 Ultra seguramente también. (Image credit: Future)

Además de una cámara principal potencialmente mejor, el Samsung Galaxy S23 Ultra también tendrá casi con toda seguridad un teleobjetivo mejor que el del iPhone 14 Pro Max. De hecho, el Galaxy S22 Ultra actual ya tiene una capacidad para hacer zoom mucho mejor, por lo que en realidad lo único que tiene que hacer Samsung es no empeorar lo que ya ofrece.

Las filtraciones sugieren que no habrá muchos cambios en los teleobjetivos este año; recordemos que Samsung ya ofrece dos: una cámara de teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x y un periscopio con zoom óptico 10x.

Por su parte, el iPhone 14 Pro Max sólo ofrece un zoom óptico 3x con su teleobjetivo de 12MP, además de la posibilidad de conseguir un zoom 2x recortando las capturas del sensor principal. Así que, si bien el iPhone puede competir en zoom a corta distancia, es poco probable que pueda competir con el S23 Ultra en zoom a larga distancia.

Además, aunque es posible que el hardware del teleobjetivo del S23 Ultra no se actualice, hay indicios de que el software sí lo hará, ya que las primeras muestras de la cámara (opens in new tab) apuntan a mejoras en el zoom digital, lo que significa que las fotos siguen siendo nítidas y detalladas incluso a 20x y 30x.

4. Un recorte mucho más pequeño para la cámara frontal

La Dynamic Island del iPhone 14 Pro está lejos de ser pequeña (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El mayor cambio visual que vimos con el iPhone 14 Pro Max fue la eliminación del anticuado notch en la pantalla. Apple por fin lo reemplazó por un par de recortes para albergar la cámara selfie y el Face ID.

Eso supuso una mejora, y la nueva Dynamic Island (opens in new tab)nos parece ingeniosa, pero una cosa no quita a la otra, y esta sigue ocupando mucho espacio de la pantalla. Por otro lado, en el caso del Samsung Galaxy S23 Ultra esperamos un único y pequeño recorte perforado. Eso significa que habrá menos interrupciones en la pantalla, lo cuál se agradece mucho`.

Por supuesto, no esperamos que Samsung integre hábilmente esa función de Dynamic Island de la interfaz de Apple, y por otro lado, la razón por la que el Galaxy S23 Ultra puede tener solo un pequeño recorte es que no incluye el capaz sistema Face ID de Apple para desbloquear el móvil con la cara, sino que confía en un lector de huellas dactilares incrustado bajo la pantalla. Sea como sea, viendo las ventajas e inconvenientes en su cómputo general, el enfoque de Samsung nos parece más útil en la práctica.

5. Carga más rápida

El iPhone 14 Pro Max se carga lento (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque el Samsung Galaxy S23 Ultra probablemente tendrá una batería de más capacidad que la del iPhone 14 Pro Max, hay una alta probabilidad de que su duración no sea tan buena, ya que tradicionalmente a Apple se le da muy bien lo de la eficiencia energética, sobre todo gracias al sistema operativo de sus dispositivos.

Pero una cosa que probablemente ofrecerá el Samsung Galaxy S23 Ultra es una velocidad de carga más rápida. De hecho, sería muy sorprendente que no cargara más rápido que el Pro Max, puesto que el Galaxy S22 Ultra ya lo hace.

Ese teléfono carga hasta a 45W por cable, y las filtraciones sugieren (opens in new tab) que el Samsung Galaxy S23 Ultra igualará esa cifra, mientras que el iPhone 14 Pro Max sólo alcanza unos míseros 27W.