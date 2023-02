Samsung Unpacked 2023: todo lo que han anunciado en el evento de lanzamiento de los Galaxy S23

El evento anual Galaxy Unpacked de Samsung se celebró el 1 de febrero, y como era de esperar, la compañía ha lanzado su nueva gama de móviles Samsung Galaxy S23 (opens in new tab). Pero aunque estos tres teléfonos, entre los que se incluye el tope de gama Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), han sido el plato fuerte del evento, también se han presentado otras novedades interesantes.

Tal y como sugerían las filtraciones, también se han presentado los nuevos portátiles de la serie Galaxy Book 3 de Samsung, que incluye distintos modelos de Ultrabooks. Entre ellos, el Galaxy Book 3 Ultra (opens in new tab), un potente equipo que pesa menos que el MacBook Pro de Apple (opens in new tab).

Por supuesto, eso no quita que los tres nuevos móviles de Samsung, los Galaxy S23, fueran los protagonistas del día. Si quieres, puedes leer todos los detalles, precios y nuestras primeras impresiones del modelo Galaxy S23 estándar pinchando aquí, (opens in new tab) que es un móvil de tamaño reducido fantástico.

Por otra parte, si la fotografía es tu prioridad y/o te gustan los teléfonos más grandes, puedes conocer más de cerca al tope de gama de Samsung, es decir, el Samsung Galaxy S23 Ultra, en nuestro artículo de primeras impresiones (opens in new tab).

A continuación, tienes un breve resumen de los tres móviles, los portátiles, y alguna cosa más que ha presentado Samsung en su evento Galaxy Unpacked 2023 del 1 de febrero.

Cómo volver a ver el Samsung Galaxy Unpacked 2023

Si te perdiste el evento y lo quieres ver, la grabación de la retransmisión está disponible en la web de Samsung (opens in new tab) y en su canal de YouTube (opens in new tab).

También lo puedes ver a continuación, ya que te dejamos el video incrustado:

Todas las novedades presentadas en el Samsung Galaxy Unpacked 2023

1. Samsung Galaxy S23

Puede que el Samsung Galaxy S23 estándar no fuera el anuncio más emocionante del evento Galaxy Unpacked 2023, pero aun así cuenta con todo lo necesario para convertirse en un móvil Android muy popular.

Tal y como habían sugerido las filtraciones, el nuevo buque insignia comparte muchas cosas con su predecesor, el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), como la misma pantalla FHD+ de 6,1 pulgadas, la misma tasa de refresco de 120Hz, la misma cantidad de RAM (8GB) y las mismas cámaras traseras, es decir, un sensor principal de 50MP, uno ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP, con zoom óptico de 3 aumentos.

Pero también viene con algunos cambios bajo el capó, destaca por encima de todo lo demás su nuevo chip Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy", que es una versión mejorada y exclusiva de Samsung de este chip, que ha sido overclockeado para ser más rápido y mejorar las capacidades de juego y vídeo. Y el diseño también se ha refinado gracias a la llegada de un nuevo aspecto más limpio, más parecido al del Ultra.

Por otro lado, es una lástima que haya subido de precio: su precio de partida es 100€ más caro que el Galaxy S22.

Echa un vistazo a nuestro artículo de primeras impresiones de Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), donde encontrarás todos los detalles y precios.

2. Samsung Galaxy S23+

Si prefieres una pantalla más grande, el Galaxy S23+ te ofrece una de 6,6 pulgadas. Este modelo, al igual del estándar, viene con el nuevo diseño, más parecido al Ultra, que le da un aspecto más limpio gracias a la omisión del módulo metalizado para las cámaras.

Por dentro, el Galaxy S23+ equipa el mismo procesador Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" que tienen los demás modelos de la gama. Una diferencia entre el S23+ con el estándar, es que el Plus parte de más almacenamiento, 256GB, lo cual es el doble de almacenamiento de partida que el año pasado. Esto, entre otras cosas, conlleva que el precio de partida del S23+ haya subido 150€.

Nos hubiera gustado que el S23+ heredara la cámara principal de 108MP del S22 Ultra del año pasado, pero el móvil sigue con las mismas cámaras que su predecesor: una principal de 50MP, una ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico. El único cambio es en la cámara frontal, que pasa a tener 12MP frente a los 10MP del Galaxy S22+ (opens in new tab).

En definitiva, el Galaxy S23+ es casi igual que el S23 estándar, siendo las únicas diferencias notables una pantalla más grande, una batería de más capacidad y una velocidad de carga mayor.

3. Samsung Galaxy S23 Ultra

La estrella del evento fue el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), que es el caro, pero excelente, tope de gama de este año, y que viene con la gran novedad de un sensor de 200MP.

Que quede claro, el S23 Ultra nos impresiona, es un móvil increíble, pero también es terriblemente caro. Su precio de partida ha subido 150€ frente a su predecesor, aunque cabe señalar que cuenta con el doble de almacenamiento, ya que este año lo mínimo son 256GB, mientras que el S22 Ultra (opens in new tab) tenía una opción de 128GB.

Si bien el S23 Ultra está lejos de ser una renovación completa de su predecesor, hay pequeñas mejoras en todos los aspectos, como una pantalla más resistente, memoria y almacenamiento más rápidos y una batería más eficiente. También hay una mejora en especial que es la más importante de todas.

El Samsung Galaxy S23 Ultra es el primer móvil de la compañía que cuenta con un sensor de 200MP, el nuevo ISOCELL HP2 que Samsung desveló antes del lanzamiento y que viene con varias mejoras importantes además de la gran cantidad de megapíxeles (opens in new tab). Samsung hizo mucho hincapié en el evento para hablar de su nuevo sistema de cámara de "nivel profesional".

Junto con el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy", parece que el S23 Ultra mejora notablemente el rendimiento de sus cámaras en escenarios de poca luz, tanto en vídeos como en fotos, y estamos deseando hacer nuestro análisis en profundidad para contaros cómo de buena es la cámara en la práctica.

Hasta entonces, puedes leer nuestras primeras impresiones del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), que incluye todos los detalles y precios.

4. Samsung Galaxy Book 3

En el evento no vimos sólo móviles, sino que Samsung también presentó tres portátiles Galaxy Book 3, que están destinados a los profesionales creativos.

El más potente es el Galaxy Book 3 Ultra (opens in new tab), que ha llegado junto con las versiones Pro y Pro 360 del Galaxy Book 3. Gran parte del atractivo de los tres serán sus pantallas AMOLED, y el Galaxy Book 3 Ultra, más pesado, también cuenta con las CPU y GPU para portátiles más recientes, por lo que además de ser perfecto para los creativos, también es bueno para el gaming.

Aunque el precio de la versión Ultra en España todavía no ha sido confirmado por Samsung, está claro que será caro. Aun así, parece un rival interesante para los portátiles gaming y Ultrabooks de gama alta que hay en el mercado. Puedes leer más sobre este portátil en nuestro artículo de primeras impresiones del Samsung Galaxy Book 3 Ultra (opens in new tab).

También tenemos nuestras primeras impresiones sobre los otros dos portátiles, el Samsung Galaxy Book 3 Pro (opens in new tab) y el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 (opens in new tab), donde encontraréis todos los detalles y los precios.

5. One UI 5.1

Además de los nuevos dispositivos, Samsung también ha presentado un nuevo software en el evento de lanzamiento: One UI 5.1.

En resumen, Samsung ha hecho algunos retoques en su capa One UI, que personaliza la interfaz de Android 13. Está lejos de ser un rediseño importante, pero hay algunos cambios como características que incluyen una actualización de su aplicación Notas para facilitar la edición y el uso compartido.

Habría sido bienvenido un rediseño más importante, junto con las correcciones de errores y parches de seguridad, aunque es posible que veamos cambios más importantes cuando se lance Android 14 más avanzado el año.

Lo que NO vimos en el lanzamiento de los Samsung Galaxy S23

Lo anterior es todo lo que Samsung presentó en su evento Galaxy Unpacked 2023 de presentación de los Samsung Galaxy S23, lo que a la vez significa que hay muchos dispositivos que no debutaron en el evento.

Para empezar, no presentaron la Samsung Galaxy Tab S9, a pesar de que la serie de tablets Galaxy Tab S8 (opens in new tab) debutó junto con la gama Samsung Galaxy S22.

Según los informes, las nuevas tablets se han retrasado (opens in new tab) debido a las escasas ventas de los modelos actuales, y esa es una afirmación creíble, dado que se ha rumoreado muy poco sobre la serie Tab S9.

Más allá de eso, hay otros productos importantes de Samsung que están en camino, como los plegables Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) y Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab), y el smartwatch Samsung Galaxy Watch 6, pero los nuevos modelos de estas líneas de producto no se esperan hasta agosto de 2023, a juzgar por lo que hemos visto en los últimos años, por lo que no esperábamos verlos en el evento del 1 de febrero, y así fue. Igualmente, el calendario no cuadraba con el lanzamiento de unos nuevos auriculares Galaxy Buds.