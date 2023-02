Samsung Galaxy S23+: primeras impresiones - Más refinado y con mejores especificaciones

Primeras impresiones:

A primera vista, parece que Samsung ha mejorado la estética, se ha centrado en el rendimiento, y puede que tengamos aquí a todo un campeón de la temporada con una pantalla bien grande.

Pros:

- Un nuevo look

- Versión exclusiva mejorada del nuevo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- Más almacenamiento de partida

Contras:

- Pocas actualizaciones

- Merecía un sensor de 108MP

- Ha subido de precio

- Ya no hay opción de 128GB

Samsung Galaxy S23+: primer vistazo

Aún no sabemos si nos convence que el nuevo Samsung Galaxy S23+ haya perdido el diseño llamado “Contour-Cut” de su predecesor. En la nueva línea de teléfonos de Samsung, la serie S23, el módulo metalizado para la cámaras ha desaparecido, y ahora las lentes salen de forma independiente de la parte trasera. Es un aspecto más limpio que, estéticamente, nos gusta, pero también nos preocupa que este teléfono de 6,6 pulgadas, y su hermano más pequeño de 6,1 pulgadas (el Galaxy S23 (opens in new tab)), hayan perdido un aspecto muy propio, y algo que les distinguía entre los demás móviles del mercado.

Sin embargo, lo interesante del Samsung Galaxy S23+ no es tanto su aspecto limpio como su interior. Los tres nuevos buques insignia de Samsung llevan el nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Y no sólo eso, sino que además cuentan con una edición especial y exclusiva de ese SoC, denominada Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy".

Es un nombre ingenioso y hecho a medida que define el ingrediente secreto de estos terminales Android 13: todas las CPU móviles están aceleradas hasta lo que podría ser el récord del sector: 3,6 GHz. La mayoría de las CPU móviles, incluido el Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm y el formidable A16 Bionic de Apple en la línea iPhone 14, son lo suficientemente rápidas para la gran mayoría de los usuarios. Pero este extra de potencia que Samsung y Qualcomm han sacado del 8 Gen 2 podría suponer una mejor grabación 8K a 30 fps, gaming más fluido y acciones más potentes con la CPU, como la edición de vídeo 8K.

Sin embargo, como verás en nuestra experiencia práctica, aún no hemos tenido tiempo suficiente para probar realmente ese rendimiento (y mucho menos para pasarlo por un benchmark). Aun así, esa CPU es fundamental para la historia de la gama Samsung Galaxy S23, que incluye el Galaxy S23 (opens in new tab), el Galaxy S23+ y el atrevido Galaxy S23 Ultra (opens in new tab).

Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ese procesador es importante valorarlo teniendo en cuenta que el bloque de cámaras no tiene apenas cambios. Sigue teniendo un objetivo angular principal de 50MP, un ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3X. La cámara frontal es ahora de 12MP, en lugar de los 40MP que le permiten tomar fotos de 10MP combinando 4 píxeles en 1 gracias al pixel binning (opens in new tab). Samsung afirma que la fotografía es mejor, sobre todo gracias a la potencia de la CPU mejorada y sus funciones de IA más potentes. En resumen, e incluso en nuestro limitado tiempo de uso, esas promesas se cumplen.

Samsung ha tenido en cuenta el dicho de "si no está roto, no lo arregles" con la pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ de 6,6 pulgadas. Sigue teniendo un lector de huellas dactilares ultrasónico debajo, y la cámara selfie perforada cerca de la parte superior. Todo sigue brillante y lleno de color. La tasa de refresco adaptativa es capaz de llegar a 48Hz y alcanza un máximo de 120Hz (todo igual que en el predecesor).

Aunque el Samsung Galaxy S23+ es un duplicado virtual del Galaxy S23, hay diferencias obvias (en el tamaño, por ejemplo) y otras más cruciales.

Samsung ha mantenido prácticamente inalteradas las dimensiones del Galaxy S22+, pero, comparado con el S23, el S23+ es un teléfono más grande que se siente más imponente en mano, aunque no es en absoluto incómodo. Ese cuerpo más grande, protegido por Gorilla Glass Victus 2 y Armor Aluminum, dejan espacio para una batería más grande de 4.700mAh (200mAh más que la del Galaxy S22+) y una cámara de refrigeración más grande.

El S23+ parte de 256GB de almacenamiento y llega hasta los 512GB, a diferencia del Galaxy S23 estándar que parte de 128GB de almacenamiento y sólo llega hasta 256GB. El Galaxy S23+ también añade conectividad UWB (banda ultraancha), que podría utilizarse para localizar con precisión el teléfono y otros dispositivos conectados (como lo que hace Apple con sus funciones UWB y Find My).

Es un teléfono en el que no hay ningún elemento que destaque como razón para cambiar el Galaxy S22+. Sin embargo, podría ser una opción convincente para quienes se acercan a la línea Galaxy por primera vez, los que podrían descartar el Galaxy S23 por ser demasiado pequeño y el potente Galaxy S23 Ultra por ser excesivo y demasiado caro.

Samsung Galaxy S23+: precio y disponibilidad

Desde 1.209,00€, un precio de partida 150€ más caro que el Samsung Galaxy S22+

Hay una oferta de lanzamiento de la versión de 512GB al precio básico

Ya no hay variante de 128GB de almacenamiento, pero sí una de más capacidad con 512GB

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23+: precios RAM / Almacenamiento Precio España 8/256GB 1.209,00€ 8/512GB 1.329,00€

Samsung presentó el Samsung Galaxy S23+ (junto con el Galaxy S23 y el Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)) el 1 de febrero de 2023. El teléfono ya se puede reservar en la web de Samsung (opens in new tab) y saldrá a la venta el 17 de febrero.

El precio del modelo base del Galaxy S23+ cuesta 1.209€, lo que quiere decir que tiene un precio de partida 150€ más caro que el Samsung Galaxy S22+, aunque al menos, cuenta con el doble de almacenamiento.

Por otro lado, si prefieres más almacenamiento, ahora hay una opción con 512GB que te costará 120€ más, es decir, 1.329€. Por suerte, hay una promoción de lanzamiento, gracias a lo cual puedes ahorrarte esa diferencia durante un tiempo limitado, ya que si reservas el 512GB te costará lo mismo que el de 256GB.

A modo de comparación, el Galaxy 23 Ultra ofrece hasta 12GB de RAM y 1TB de almacenamiento.

Samsung Galaxy S23+ en blanco (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23+: especificaciones

El Samsung Galaxy S23+ se va a comercializar en dos variantes, una de 256GB de almacenamiento y otra de 512GB, y ambas cuentan con 8GB de RAM.

Cabe señalar que el año pasado, en el S22+ no podías optar por subir el almacenamiento a 512GB; eso es una novedad de este año. Por otro lado, en el S23+ ya no tienes la opción de 128GB de almacenamiento.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23+: especificaciones Samsung Galaxy S23+ Dimensiones: 76.2 x 157.73 x 7.62 mm Peso: 195.9g OS: Android 13 Pantalla: 6.6 pulgadas Resolución 2316 x 1080 píxeles CPU: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 for Galaxy RAM: 8GB Almacenamiento: 256GB/512GB Batería: 4700mAh Cámaras traseras: Gran angular de 50MP, ultra gran angular de 12MP, teleobjetivo de 10MP Cámara frontal: 12MP

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23+: diseño

Los cambios de diseño lo hacen más limpio y sencillo

Aspecto, tacto y materiales excelentes

Buena actualización con el Gorilla Glass

Samsung ha dado un toque sutil a la línea Galaxy S23, haciendo un puñado de cambios de diseño que alejan un poco los teléfonos de su herencia de la línea Galaxy.

En el caso del Galaxy S23+ (y del Galaxy S23), se ha eliminado el emblemático módulo de cámaras metalizado para las cámaras. Ahora, los objetivos salen de forma independiente de la parte superior izquierda de la parte trasera del teléfono, que de cristal Gorilla Victus 2 con acabado cepillado (el mismo cristal protector también está por delante, pero con un acabado brillante).

Es un cambio que le da un aspecto muy limpio, pero hace que los teléfonos nos sean tan obviamente Samsung a primera vista como antes. Para evitar confusiones, Samsung ha mantenido su nombre en un lugar destacado de la parte trasera.

A pesar de haber eliminado el módulo de cámaras, la mayoría de las dimensiones del Galaxy S23+ son casi exactamente las mismas que las del Galaxy S22+. Su tamaño de 76,2 x 157,73 x 7,62mm y su peso de 195g se ajusta casi a la perfección a la mano (es ligeramente más grande que el iPhone 14 Pro, pero un poco más pequeño que el iPhone 14 Pro Max de 6,7 pulgadas) y la banda metálica curvada que rodea el dispositivo resulta fresca y suave al tacto.

Hay algunas otras alteraciones de diseño, como los botones de encendido y volumen que se han movido un poco hacia abajo en el borde del dispositivo (tal vez eso hará que sean más fáciles de alcanzar) y el reposicionamiento de algunas bandas de antena. Incluso los orificios de la rejilla del altavoz del borde inferior, que están junto al puerto USB-C, los orificios del micrófono y la ranura SIM, son ligeramente más grandes.

Por primera vez, algunas partes externas de los móviles están hechas de materiales reciclados, incluidos los botones de volumen y encendido, y la rejilla del altavoz. Además, el Gorilla Glass Victus incluye vidrio reciclado, y parte del embalaje del teléfono está hecho de materiales reciclados. Incluso la cubierta de plástico que se retira de la pantalla es parcialmente reciclada.

También hay una buena colección de colores entre los que elegir. Hemos visto los modelos “Cream” (crema), “Phantom Black” (negro), “Lavender” (lavanda) y “Green” (verde), y habrá colores adicionales, como el "Graphite" (gris oscuro) y el "Lime" (lima), que sólo estarán disponibles a través de Samsung.com.

Toda la línea de dispositivos Galaxy S23 tiene clasificación IP68, lo que significa que el agua ocasional y el polvo no deberían ser un problema en ninguno.

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23+: trasera de Gorilla Glass Victus 2 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23+: pantalla (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23+: parte inferior (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23+: Pantalla

Como la mayoría de los otros aspectos de la línea Galaxy S23, la pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ no ha cambiado mucho desde la gama S22.

La pantalla de 6,6 pulgadas del Samsung Galaxy S23+ es grande, brillante y sensible. La tasa de refresco adaptativa predeterminada hace que la pantalla se actualice en función de lo que estés haciendo, y es capaz de bajar hasta 48Hz o subir a 120Hz. En nuestra limitada experiencia, vimos que esto se traduce en un movimiento y acción fluidos en los vídeos de YouTube que hemos reproducido.

El teléfono también tiene una tasa de entrada táctil de 240Hz para una respuesta rápida en los juegos.

Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nos sumergimos en la configuración para desactivar la tasa de refresco adaptativa (y posiblemente ahorrar algo de batería), y nos dimos cuenta de lo diferente que parecía el desplazamiento.

Es una pantalla que no tuvo problemas con la luz brillante establecida para hacer nuestra fotografía de producto. Eso es probablemente gracias a los 1.750 nits de brillo máximo, aunque normalmente la pantalla funcionará a 1.200 nits.

El sistema de brillo adaptativo del teléfono incluye ahora más pasos para ajustarse adecuadamente a los distintos entornos de visualización, aunque esto fue algo difícil de ver en nuestra breve experiencia.

Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: cámaras

Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Gracias a la eliminación del módulo de cámaras metálico elevado, las tres lentes parecen un poco más grandes, pero se trata esencialmente de la misma configuración de cámara que en el Galaxy S22. Las grandes diferencias en el rendimiento de la captura de imágenes se deben, naturalmente, al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que las respalda.

Las tres cámaras traseras principales son:

50MP (OIS) f/1.8 angular, campo de visión 85 grados

12MP f/2.2 ultra angular, campo de visión120 grados

10MP (OIS) f/2,4 teleobjetivo (3x), campo de visión 36 grados

Es una pena que los Galaxy S23 y S23+ no hayan adoptado el conjunto de cámaras del Galaxy S22 Ultra, con su sensor de 108 MP y ese asombroso zoom espacial 100x. Aun así, este conjunto, con su procesamiento de imagen mejorado, está bien.

Hicimos un montón de fotos en el estudio donde usamos el móvil, probando el ultra gran angular, el principal y el teleobjetivo, e impulsando el zoom espacial 30x. El rendimiento de las tres cámaras fue bueno. De hecho, parecía que podría ser ligeramente mejor que lo que experimentamos cuando probamos el conjunto similar en el Galaxy S22 y S22+.

Tanto la precisión del color como la definición fueron excelentes. El sensor de 50MP dispara, por defecto, en el modo de pixel-binning de 4,5 a 1 píxeles. También hicimos algunas fotos de 50MP con la cámara principal. La captura y el procesamiento fueron más lentos de lo que esperábamos, pero este no es el modo que la mayoría de la gente va a utilizar. Hay que decir que, con esas imágenes de 50MP, pudimos hacer zoom con un alto nivel de detalle.

Image 1 of 6 Samsung Galaxy S23+ cámara principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23+ teleobjetivo (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23+ 10X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23+ 20X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23+ 30X space zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23+ cámara selfie (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung promete una mejor fotografía nocturna (que Samsung llama Nightography), que no es algo que realmente pudiéramos probar en profundidad, pero sí que queríamos ver el rendimiento con poca luz. Teniendo en cuenta las condiciones, el Galaxy S23+ hizo un buen trabajo.

En la parte frontal hay una nueva cámara de 12 MP. Esto supone un cambio respecto a la cámara selfie de 10 MP del Galaxy S22+. Nos hicimos algunos selfies en los modos estándar y retrato, y el nivel de detalle fue excelente en ambos casos.

Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23+: audio y rendimiento

Promete un rendimiento líder en el sector

Las primeras pruebas fueron fluidas y ágiles

No sólo toda la línea Samsung Galaxy S23 viene con lo mejor que Qualcomm tiene que ofrecer en CPUs móviles, sino que los teléfonos incluso cuentan con su propia edición especial del chip.

El Samsung Galaxy S23+ (y todos los dispositivos S23) funcionan con la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy". Esto se traduce en un poco más de potencia, ya que la CPU funciona a 3,6GHz. Es mucha potencia para un smartphone tan pequeño.

Obviamente, no hemos podido probar el teléfono para verificar esa cifra. Lo que podemos decir es que todo lo que se hace en el móvil da una sensación suave y fluida. No llegamos a jugar a ningún juego, ni a estresar el Galaxy S23+ de forma que nos pudiera mostrar, por ejemplo, si el teléfono se calienta. Por otro lado, el S23+ tiene un sistema de refrigeración mejor que el S23, pero el teléfono más pequeño tampoco se calentó en ningún momento. De nuevo, sólo estuvimos un par de horas con los dos teléfonos, así que tómate esta información con cautela.

También pudimos ver el tráiler de la nueva película de Dungeons & Dragons en el Samsung Galaxy S23+. Se veía muy bien, y los altavoces estéreo se oían alto y nítido (sin muchos graves, obviamente). Después activamos el Dolby Atmos, que pareció mejorar un poco la claridad. Queremos pasar más tiempo con el teléfono para ver si el audio puede ser aún más envolvente.

Todos los teléfonos Galaxy S23 son compatibles con 5G.

Una cosa que Samsung no está promocionando actualmente es cualquier tipo de conectividad por satélite, que, dado el entorno competitivo actual, es un poco sorprendente. Apple, por ejemplo, introdujo el SOS de emergencia vía satélite con la línea iPhone 14, y Qualcomm mostró en el CES cómo un dispositivo de demostración equipado con Snapdragon 8 Gen 2 podía enviar y recibir mensajes de texto vía satélite.

Tanto el S23 como el S23+ combinan el Snapdragon 8 Gen 2 con el módem X70 5G, el mismo que, según Qualcomm, es capaz de realizar comunicaciones por satélite, por lo que Samsung y sus operadores asociados podrían activar esta función más adelante.

Sin embargo, de momento Samsung no se ha pronunciado al respecto en la línea Galaxy S23.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23+: software

Toda la línea Samsung Galaxy S23 se comercializará con Android 13 y la interfaz OneUI 5.1 de Samsung. Samsung promete cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad.

En general, la experiencia de software es muy familiar, y prácticamente sin cambios desde la línea S22. Dicho esto, Samsung ha introducido una serie de nuevas características de software que no hemos tenido la oportunidad de probar, incluyendo mejoras en las Notas de Samsung (ahora hay funciones de co-creación), co-watching en Google Meet, y características de seguridad mejoradas. Esta última añade la posibilidad de poner tu S23 en Modo Mantenimiento, para que todos tus datos estén protegidos mientras alguien repara tu Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23+: batería

Una de las razones por las que se compra un teléfono más grande es por su mayor batería. El Galaxy S23 tiene una batería de 4.700mAh, 200mAh más que la del Galaxy S22+ y 800mAh más que la del Galaxy S23.

Esto, y lo que debería ser un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 más eficiente, podría dar como resultado una duración de la batería mucho mayor que la que obtuvimos con el S22+ del año pasado, aunque esto es sólo una especulación hasta que podamos realizar algunas pruebas comparativas de batería.

El teléfono admite Super Fast Charging 2.0 (con un cargador rápido por cable de 45W). También dispone de carga rápida inalámbrica Super Fast Charging Wireless (de hasta 10W), y PowerShare inalámbrico por si quieres cargar tus Galaxy Buds Pros, u otro Galaxy S22 o S23, en la parte trasera del nuevo dispositivo. Naturalmente, no pudimos probar ninguna de estas funciones.

Samsung Galaxy S23+. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En general, el Samsung Galaxy S23+ es un smartphone atractivo y de construcción impresionante que parece ofrecer un amplio rendimiento y cámaras de alta calidad respaldadas por una impresionante CPU móvil.

Es una pena que haya subido de precio, aunque al menos viene con el doble de almacenamiento, y además viene con un mejor sistema de refrigeración y una batería mucho mayor. Aun así, no tendremos un juicio definitivo hasta que podamos probarlo a fondo.