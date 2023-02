Samsung Galaxy S23 Ultra: análisis en profundidad - La estrella del espectáculo

(opens in new tab)

Samsung Galaxy S23 Ultra: Análisis en dos minutos

El Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) es muy similar al Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), pero eso no significa que no venga con varios cambios sutiles pero significativos; es sólo que no han renovado su diseño como lo han hecho en el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) y el Galaxy S23+ (opens in new tab) (puedes pinchar sobre sus nombres para leer qué nos han parecido esos modelos).

El mismo diseño rectangular alberga ahora una pantalla modificada que ofrece una mayor superficie plana, lo que da al lápiz óptico S Pen (opens in new tab) más espacio para trabajar. La parte delantera y la trasera llevan ahora el último y más resistente Gorilla Glass Victus 2, y el tope de gama ha mantenido características del S22 Ultra como la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, y la carga por cable de 45W.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung también ha trabajado para integrar más materiales reciclados en la construcción del teléfono, con redes de pesca recicladas en la cubierta interior del S Pen y el módulo del altavoz, por ejemplo.

Algunos elementos, como la pantalla Super AMOLED adaptativa de 6,8 pulgadas, la tasa de refresco variable de 1Hz a 120Hz y la batería de 5.000mAh, han recibido retoques aparentemente menores (mayor precisión del color y un 20% más de eficiencia energética, en el caso de estos ejemplos).

Por otro lado, en el interior hay algunos cambios más importantes, como el nuevo chip "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" en el que han colaborado Samsung y Qualcomm, que ha sido diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento superior al de la competencia (un 51% más de rendimiento de la NPU, un 41% de rendimiento de la GPU y un 33% de rendimiento de la CPU que la versión normal del chip, según Samsung). El Ultra, junto con el Galaxy S23 y el Galaxy S23+, es también uno de los primeros teléfonos con memoria RAM LPDDR5X más rápida y eficiente y almacenamiento UFS 4.0.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Su conjunto de cuatro cámaras traseras tiene un aspecto familiar pero esconde un nuevo sensor principal de 200MP que ofrece un pixel-binning (opens in new tab)de 16 a 1 con el objetivo de avanzar en las capacidades de fotografía nocturna del S23 Ultra para todo tipo de capturas, desde fotografías generales a fotos de retrato, pasando por vídeos del cielo nocturno utilizando el nuevo modo "Hyperlapso Astronómico". En la práctica, aunque imperfecto, te costará encontrar un teléfono alternativo con el mismo nivel de coherencia, calidad y confianza en sus distintos sensores.

Aquellos que deseen disparar con mayor control ahora también se benefician de un control de edición mejorado, con la posibilidad de hacer fotos de hasta 50MP en modo RAW Experto (antes limitado a 12MP).

El Samsung Galaxy S23 Ultra sigue contando con un cámara ultra gran angular de 12MP y dos teleobjetivos de 10MP cada uno, con zoom 3x y 10x (periscópico), respectivamente, lo que garantiza que las cámaras del S23 Ultra ofrezcan el mismo nivel de versatilidad que las del Galaxy S22 Ultra.

Samsung también ha renovado su compromiso de ofrecer cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad en toda la serie Galaxy S23. Los tres llegan con One UI 5.1 sobre Android 13, que incorpora un mejor trabajo colaborativo en las Notas de Samsung y un panel de privacidad mejorado, entre otras cosas.

Samsung ha duplicado el almacenamiento de base hasta 256GB, que viene acompañado de 8GB de RAM, mientras que la variante superior cuenta con 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM.

Lamentablemente, todos los Samsung Galaxy S23 han subido de precio en España respecto sus predecesores, incluido el Ultra.

Si quieres conocer más detalles sobre este increíble móvil, a continuación tienes nuestro análisis en profundidad, y te vamos a contar qué nos ha parecido en cada una de las áreas, pero ya te adelantamos que si estás dispuesto a gastar una tremenda cantidad de dinero por un teléfono, el Samsung Galaxy S23 Ultra no te va a decepcionar en ningún aspecto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Precio y disponibilidad

Parte de 1.409€

El precio de partida ha subido 50€, el precio de la variante de 1TB ha subido 170€

Ha desaparecido la variante de 128GB

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra: precios comparados RAM / Capacidad Precio Samsung Galaxy S23 Ultra Precio Samsung Galaxy S22 Ultra 8GB / 128GB NO HAY 1.259€ 8GB / 256GB 1.409€ NO HAY 12GB / 256GB NO HAY 1.359€ 12GB / 512GB 1.589€ 1.459€ 12GB / 1TB 1.829€ 1.659€

Samsung presentó el Samsung Galaxy S23 Ultra (junto con el Galaxy S23 (opens in new tab) y el Galaxy S23+) el 1 de febrero de 2023. El teléfono ya se puede reservar en la web de Samsung (opens in new tab) y ya está a la venta (desde el 17 de febrero).

Una de las diferencias fundamentales en las variantes respecto a las del Galaxy S22 Ultra es que el almacenamiento base se ha duplicado hasta los 256GB, es decir, ya no hay opción de 128GB para Ultra, lo que conlleva que la diferencia en el precio de partida del S23 Ultra con el S22 Ultra sea mayor, de 150€ (pero como hemos dicho, tiene el doble de almacenamiento).

La variante básica del S23 Ultra, que cuenta con 256GB de almacenamiento, viene con 8GB de RAM, mientras que el S22 Ultra de 256GB iba con 12GB de RAM, sin embargo, tal y como podéis ver en la tabla de arriba, la variante con ese almacenamiento ha subido de precio, 50€ concretamente.

Las otras dos variantes superiores tienen la misma memoria y mismo almacenamiento tanto en el Galaxy S23 Ultra como en el Galaxy S22 Ultra, por lo que están en "igualdad de condiciones". Pues bien, en este caso, el nuevo tope de gama con 12GB+512GB ha subido 130€ respecto a su predecesor, y la variante de 12GB+1TB ha subido 170€... Sin comentarios.

Por último, es justo comentar que sea cual sea la configuración de almacenamiento que elijas, que te pidan pagar un extra por lo mejor de Samsung no debería sorprenderte demasiado en un mercado en el que también tenemos al iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), que tiene un precio similar, además de ofrecer un creciente abanico de teléfonos plegables (opens in new tab) que casi todos superan cómodamente los 1.000€.

Puntuación del precio: 3.5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra: Especificaciones

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

El Samsung Galaxy S23 Ultra viene en tres configuraciones de almacenamiento: 256GB, 512GB y 1TB, con 8GB de RAM (LPDDR5X) en el modelo base y 12GB en las dos variantes superiores.

Por lo demás, las especificaciones son las mismas en las tres variantes. Os dejamos una tabla para que podáis verlas en un vistazo:

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra: ficha técnica Samsung Galaxy S23 Ultra Dimensiones: 78.1 x 163.4 x 8.9mm Peso: 234g Pantalla: 6.8 pulgadas, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X Resolución: 3088 x 1440 píxeles CPU: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB / 12GB Almacenamiento: 256GB / 512GB / 1TB SO Android 13 con One UI 5.1 Cámaras traseras: 200MP principal angular, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo (3x), 10MP teleobjetivo (10x) Cámara frontal: 12MP Batería: 5,000mAh Velocidad de carga: 45W (por cable) + inalámbrica + carga inversa Colores "Phantom Black" (negro), "Cream" (crema), "Green" (verde) y "Lavender" (lavanda) Colores exclusivos de Samsung.com Red" (rojo), "Sky Blue" (azul cielo), "Graphite" (gris oscuro) o "Lime" (lima)

Samsung Galaxy S23 Ultra: Diseño

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Diseño casi idéntico al predecesor

Aspecto, tacto y materiales premium

Más respetuoso con el medioambiente

El S22 Ultra fue el primer teléfono de Samsung en fusionar realmente los Galaxy S con el Galaxy Note, y al hacerlo, dejó atrás el módulo de cámaras metalizado en su parte trasera, cambiando de estética. El Galaxy S23 Ultra ha heredado ese diseño de su predecesor, y presenta la misma forma y la ranura para guardar el lápiz óptico S Pen.

Por cierto, este año, el Galaxy S23 y el S23+ también han adoptado ese diseño para las cámaras traseras, que salen de forma independiente de la parte trasera.

Volviendo al Galaxy S23 Ultra, como decimos, se parece mucho a su predecesor, a excepción de algunos sutiles refinamientos que, a simple vista, son casi imposibles de detectar.

El S23 Ultra presenta la parte delantera y la trasera de cristal curvado que se introduce en un marco metálico, aunque un cambio que notarán los usuarios del S22 Ultra cuando cojan el S23 Ultra en la mano es que Samsung ha reducido el radio de los bordes curvados de la pantalla, lo que ofrece una mayor superficie plana para usar el S Pen integrado; un ajuste sutil pero bienvenido, funcionalmente hablando.

También podríamos decir que este pequeño cambio hace que el teléfono sea más difícil de coger de una superficie plana, pero la diferencia es insignificante. Sin embargo, su silueta rectangular no le gustará a todo el mundo, ya que hace que sea más difícil de guardar en el bolsillo que el Galaxy S21 Ultra (opens in new tab), que tenía las esquinas redondeadas. No obstante, sigue siendo un dispositivo con un aspecto innegablemente atractivo que hace honor a su posición de gama alta y a la potencia que promete.

Los tres Galaxy S23 están disponibles en los mismos colores (opens in new tab)en su lanzamiento. Podrás elegir entre estos cuatro colores: "Phantom Black" (negro), "Cream" (crema), "Green" (verde) y "Lavender" (lavanda), sin embargo, como en años anteriores, también hay algunos colores exclusivos de Samsung.com, incluyendo "Red" (rojo), "Sky Blue" (azul cielo), "Graphite" (gris oscuro) y "Lime" (lima). Tenemos que decir que el rojo, con su marco rojo, nos encanta.

Mientras que la tapa del S Pen es del mismo color que el cuerpo del móvil, el resto del lápiz es negro, independientemente del acabado que elijas.

Al igual que el reciente Google Pixel 7 Pro (opens in new tab) de color "Verde Liquen" o el nuevo OnePlus 11 (opens in new tab)"Verde Eterno", el acabado verde del Galaxy S23 Ultra que hemos puesto a prueba es claramente apagado, especialmente cuando se ve con luz artificial. A algunos les parecerá sutil y de buen gusto, pero a otros les parecerá soso; así que si tienes la oportunidad, prueba el color que elijas antes de desembolsar el dinero.

Image 1 of 7 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Los excelentes esfuerzos de la compañía en materia de durabilidad también persisten, con una certificación IP68 para proteger al móvil frente al agua y al polvo, un resistente maro de aleación de aluminio de diseño propio y, por primera vez en un teléfono, el último cristal protector Corning Gorilla Glass Victus 2. Esto también es bueno porque, como los bordes redondeados (aunque este año son ligeramente menos redondeados), junto con la parte delantera y trasera lisa, y el gran tamaño del teléfono, hacen que el dispositivo sea difícil de manejar con una mano, puede caerse más a menudo.

A pesar de toda la tecnología avanzada que Samsung ha conseguido incorporar a la serie S23, también ha intentado subir la apuesta en términos de materiales respetuosos con el medio ambiente, siendo el Ultra el verdadero campeón de esta iniciativa. El 80% de la lámina decorativa utilizada en la fabricación de la parte trasera del móvil es reciclado, al igual que el 22% del vidrio utilizado en todo su cuerpo, junto con el 20% de la cubierta interior del S Pen, al parecer tallada, en parte, a partir de poliamida de origen marino.

Samsung afirma que otros materiales reciclados que se han utilizado para dar forma al S23 Ultra incluyen redes de pesca desechadas, barriles de agua, botellas de plástico y aluminio reciclado, que han contribuido a la construcción de componentes como los botones de volumen, la bandeja SIM, la disposición de los altavoces, la antena 5G, y mucho más.

Aunque Samsung no es el único fabricante que se esfuerza por mejorar las credenciales ecológicas de sus teléfonos, esta es sin duda la vez que más hemos visto a la empresa hablar de un teléfono en particular y representa una iniciativa que esperemos que sigan los fabricantes de teléfonos rivales.

Puntuación del diseño: 4 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra: Pantalla

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Experiencia de visualización similar a la de su predecesor

Promesa de colores más precisos y mejor confort visual

Lápiz óptico S Pen que responde realmente bien

Aparte de esa curvatura reducida en sus bordes y una mayor protección gracias al nuevo Gorilla Glass Victus 2, la pantalla del S23 Ultra ofrece una experiencia de visualización muy parecida a la de su predecesor.

Vuelve a tener un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas con una resolución de 1440 x 3088 y una tasa de refresco dinámica que puede variar entre 1Hz y 120Hz, ya que cambia automáticamente para priorizar la eficiencia energética o la fluidez visual según sea necesario. Al mostrar la tasa de refresco en pantalla mediante las opciones de desarrollador, pudimos ver cómo la pantalla alternaba entre 24Hz, 48Hz, 60Hz y 120Hz, una gama de frecuencias más amplia que la que he visto en cualquier otro teléfono Android con tasa de refresco dinámica, lo que respalda las afirmaciones de Samsung de una mayor eficiencia energética en esta generación.

Las pantallas de Samsung siguen siendo de las más bonitas que hay en móviles y la del S23 Ultra no es una excepción. Los colores y la visibilidad, incluso con luz ambiental intensa, son excelentes, con ángulos de visión que muestran una caída mínima del brillo y una buena consistencia de los colores. De hecho, parece que Samsung ha ajustado la pantalla para que ofrezca colores más precisos en una gama más amplia de escenarios de luz ambiental (tres, para ser precisos), con lo que denomina "Advanced Vision Booster", que ajusta el tono y el color según sea necesario.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

El brillo máximo sigue sin estar a la altura del impresionante pico de brillo del iPhone 14 Pro (opens in new tab) de 2.000mAh (el tope de los Galaxy S23 está en 1.750 nits), pero en la práctica, nos pareció que las películas, los juegos y otros efectos visuales tienen un aspecto excepcional. Por otro lado, Samsung no ha dicho nada nuevo sobre una reducción de la latencia del S Pen o la funcionalidad adicional de los gestos, pero lo cierto es que el lápiz óptico ya respondía impresionantemente bien antes, y la experiencia de usuario se ha mejorado de otras maneras que benefician la productividad.

Puntuación de la pantalla: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra: Cámaras

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Primer teléfono Samsung con un sensor de 200MP

Fotografía nocturna mejorada para fotos, retratos y vídeos

El formato RAW Experto integrado admite ahora hasta 50MP

Las cámaras son un área donde el Ultra siempre ha destacado entre la multitud y la configuración de múltiples sensores que Samsung ha estado utilizando durante las últimas generaciones ha asegurado consistentemente que los Galaxy Ultra consigan un puesto en nuestro ranking de móviles con las mejores cámaras del mercado (opens in new tab) año tras año.

Aunque la cámara ultra gran angular de 12MP y los dos teleobjetivos de 10MP (con zoom óptico 3x y 10x, respectivamente) del Samsung Galaxy S23 Ultra son muy parecidos, o incluso iguales, que en el Galaxy S22 Ultra, nos encontramos una gran mejora en la cámara principal. Samsung ha cambiado el sensor de 108MP del año pasado por uno de 200MP, que parece que es el ISOCELL HP2 del que os hablamos en otro artículo (opens in new tab) destacando todo lo que ofrece.

Un cambio tan importante en el hardware a veces puede resultar en un descenso de la calidad para algunos fabricantes, ya que los equipos que se encargan de las cámaras tienen que reajustar los algoritmos y la ciencia del color para obtener lo mejor de los nuevos componentes, y no siempre consiguen hacerlo de forma óptima. Pero al igual que con el cambio de Google a un nuevo sensor primario de 50MP en su serie Pixel 6 (opens in new tab)y el cambio de Apple de un sensor primario de 12MP a uno de 48MP el año después con los iPhone 14 Pro (opens in new tab), está claro que el equipo de cámaras de Samsung se ha asegurado de que la salida del nuevo sensor Adaptive Pixel de 200MP del S23 Ultra ofrezca una experiencia tan consistente e impresionante como su predecesor.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Muestras de las cámaras

Image 1 of 24 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Galaxy S23 Ultra (arriba) | Google Pixel 7 Pro (abajo).

Rango de zoom del S23 Ultra (0,6x a 100x) frente al del Pixel 7 Pro (0,5x a 30x). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) La versatilidad de la cámara de la S23 Ultra se ve reforzada por su extraordinaria estabilización y su impresionante post-procesamiento, que conserva un detalle y una consistencia de color excepcionales en todo su rango de zoom en escenarios bien iluminados. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) La S23 Ultra parece utilizar de forma predeterminada la medición matricial cuando se utiliza el modo de fotografía estándar, que suele dar grandes resultados, pero en escenarios de mayor contraste puede llevar a la subexposición o sobreexposición del sujeto (como se ve en estas muestras de 10x y 100x). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (izquierda) | Galaxy S23 Ultra (centro) | iPhone 14 Pro Max (derecha)

En ambientes muy oscuros, el S23 Ultra maneja el disparo en modo nocturno de manera muy diferente a sus rivales más importantes, llevando la exposición hacia arriba y revelando más en las zonas más oscuras de una escena, pero a veces a expensas de la precisión del color y los detalles finos. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Los esfuerzos de Samsung en la fotografía nocturna, la cual denomina "Nightography" no son sólo una exageración, es un teléfono fenomenal para disparar con poca luz, incluso si los resultados son un poco estilizados. Lo que es más impresionante es que puede ofrecer esto en toda la gama de zoom, especialmente hasta su techo de zoom óptico de 10x. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Mientras que las muestras anteriores se hicieron con el modo de fotografía estándar, estas las hemos hecho con el modo Noche y ponen de relieve que la función se utiliza mejor en condiciones más extremas con menos luz para trabajar, ya que aquí los sensores de teleobjetivo en particular sufren de un tinte verde y más ruido. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Es verdad que no es algo que se vaya a usar a diario, pero capturar una imagen de la Luna como esta con un móvil siempre parece mágico. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (izquierda) | Galaxy S23 Ultra (centro) | iPhone 14 Pro Max (derecha)

Observa la diferencia de color en el cielo entre el S23 Ultra y sus mayores rivales en sus respectivos rangos máximos de zoom óptico (5x, 10x y 3x). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (izquierda) | Galaxy S23 Ultra (derecha)

Aunque ambos teléfonos capturan el color maravillosamente, si te gustan los colores y el contraste con un toque más llamativo, deberías optar por el Galaxy S23 Ultra. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) La (supuesta) medición matricial mencionada anteriormente no sólo afecta a la exposición, sino también a la reproducción del color en los distintos sensores traseros del teléfono. Fíjate en lo desvaída que se ve la muestra del zoom 10x (izquierda), en comparación con la misma sección del edificio a distancias focales cortas. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (izquierda) | Galaxy S23 Ultra (centro) | iPhone 14 Pro Max (derecha)

Los tres teléfonos ofrecen una impresionante captura de detalles en sus rangos máximos de zoom óptico, sin embargo, en este ejemplo el manejo del rango dinámico del Pixel ofrece un mayor detalle en las zonas más oscuras del encuadre. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Galaxy S23 Ultra (arriba) | Pixel 7 Pro (abajo)

Tanto el Ultra como el Pixel ofrecen una fotografía en modo retrato agradable a múltiples distancias focales, con un buen nivel de efecto bokeh y una sólida detección de bordes alrededor del sujeto en ambos casos. El desenfoque del Pixel parece más natural por defecto, pero ambos móviles te permiten ajustar la cantidad de desenfoque y el área de enfoque, lo que es realmente potente. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Si bien hay un grado de consistencia , en términos de rango dinámico en todo el rango de zoom del S23 Ultra con poca luz, el sensor 3x procesa los colores de manera diferente y el sensor primario de 200MP utiliza todos esos datos de imagen adicionales para aplastar el ruido mucho mejor que cualquier otra cámara en la parte posterior del teléfono. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) La inclinación de Samsung por resaltar las cosas hace que los negros cercanos al gato en este retrato están completamente aplastados; un escenario en el que disparar en RAW Experto podría haber sido prudente. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Cámara principal (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Cámara ultra gran angular (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Por defecto, la cámara principal de 200MP del S23 Ultra hace las fotos siguiendo la técnica de pixel binning (opens in new tab)16:1, lo que se traduce en imágenes de 12,5MP que utilizan todos esos datos de píxeles adicionales para suavizar el ruido de la imagen, a la vez que capturan colores más precisos y captan más luz. Hablando de eso, la fotografía con poca luz parece ser un área de gran interés para la experiencia de la cámara este año, con la promesa de mejorar las fotos nocturnas en todos los ámbitos, incluidos los retratos, además del modo de vídeo llamado "Hyperlapso Astronómico".

También se ha mejorado la estabilización de fotos y vídeos, con el doble de ángulo de movimiento posible ahora en el sistema OIS (estabilización óptica de imagen), en comparación con el Ultra del año pasado (3 grados en el S23 Ultra), junto con un enfoque automático más rápido gracias al sensor "Super Quad Pixel", como lo denomina Samsung.

Para los usuarios que quieran disfrutar de una experiencia fotográfica más controlada con el Ultra, el modo RAW Experto, integrado en la interfaz de usuario de la cámara, admite ahora una salida de hasta 50MP, en lugar de los 12MP anteriores. El S23 Ultra también permite, por supuesto, hacer fotos de 200MP, por si se quiere jugar con todo el detalle disponible en el sensor.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Imagen original (izquierda) | Archivo RAW con EV+3 (centro) | JPEG con EV+3 (derecha)

Aquí puedes ver cuántos más datos de imagen y fidelidad se conservan al ajustar un raw y un jpeg de la misma imagen al mismo valor de exposición exagerado.

En la práctica, aunque disparar en RAW permite una mayor fidelidad y una edición significativamente más robusta, permitiendo extraer más datos de las partes más oscuras o más claras de una imagen, el S23 Ultra parece subexponer sistemáticamente en RAW Experto y todos los resultados vienen con un perfil graduado de serie, en lugar de una imagen neutra.

Un cambio en las cámaras lo encontramos por delante, ya que los tres modelos de la serie S23 también incorporan esta generación una nueva cámara frontal de 12MP, situada en un pequeño hueco de la pantalla. En cierta manera, esto aporta consistencia a la experiencia de usar la cámara frontal, independientemente del modelo.

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung califica la cámara de la serie S23 como su primera "cámara selfie Super HDR". (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (izquierda) | Galaxy S23 Ultra (centro) | iPhone 14 Pro Max (derecha)

La cámara frontal de 12MP parece un sensor más rápido que el de su predecesor, y ofrece una buena imagen general con un rango dinámico impresionante.

Cuando pusimos a prueba de forma comparativa las cámaras selfie del Samsung Galaxy S23 Ultra, del Google Pixel 7 Pro y del iPhone 14 Pro Max, el S23 Ultra se acerca más al buque insignia de Apple y ofrece una imagen final sorprendentemente natural, con un detalle impresionante y lo que a menudo se percibe como tonos de piel más agradables y naturales que el Pixel, que se quedó inusualmente detrás frente a los teléfonos de Samsung y Apple en las pruebas.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung también sigue colaborando estrechamente con grandes redes sociales como Snap, TikTok e Instagram para garantizar que teléfonos como el S23 Ultra se beneficien de una calidad de imagen y vídeo de mayor fidelidad, así como de una integración más estrecha con las funciones creativas de cada aplicación social, que es algo que los fabricantes de teléfonos Android rivales se pierden.

Puntuación de las cámaras: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra: Rendimiento

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Chip personalizado que ofrece un rendimiento excepcional

Memoria y almacenamiento más rápidos y eficientes que muchos rivales

El aumento de rendimiento con respecto al estándar 8 Gen 2 es insignificante

Por fin, Samsung ha equipado sus buques insignia con chips Snapdragon a nivel global, por lo que no tendremos que contentarnos con un Exynos en España, como había pasado en los últimos años.

Todos los Samsung Galaxy S23 vienen con el último y mejor chip Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Esto elimina las discrepancias de rendimiento que antes hacían que los usuarios de teléfonos Galaxy S con Exynos se sintieran algo engañados, ya que este chip demostró no ser tan potente como el Snapdragon. Además, esto también ayuda en aspectos como el procesamiento de la cámara (gracias al uso del mismo ISP en todas las regiones) y la consistencia de la duración de la batería.

El Snapdragon 8 Gen 2 ya ha demostrado sus capacidades (nuestro análisis del OnePlus 11 (opens in new tab) ya ofrece información de primera mano sobre el rendimiento del chip), pero es que además, Samsung ha conseguido hacerse con una versión exclusiva del chip denominada "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy", que es todavía mejor. En pocas palabras, han overclockeado el núcleo Cortex-X3 principal del chip de forma que lo han acelerado hasta los 3,6GHz, en lugar de los 3,2GHz habituales, y lo han hecho sin comprometer la eficiencia ni la longevidad.

Como señaló Nick Porter de Samsung durante una entrevista con TechRadar antes del lanzamiento, la cámara de vapor es "2,7 veces más grande de media en toda la serie S23" este año, lo que ayuda a la eficiencia térmica, mientras que el uso de tecnologías más rápidas y eficientes de memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0, ofrecen un mayor rendimiento, y además conservan mejor la batería.

En nuestras pruebas, los benchmarks (software de análisis) han revelado lo que sospechábamos: el Galaxy S23 Ultra gana una ligera ventaja sobre el OnePlus 11 (que tiene el mismo chip, pero en su versión estándar) si nos fijamos en los números, pero la superioridad real del Ultra es tan pequeña que es poco probable que sientas algún beneficio en la práctica. Lo cierto es que esa mayor velocidad de reloj del núcleo principal es mucho más beneficiosa para la campaña de marketing de la gama Samsung Galaxy S23 que para el usuario final, pero a pesar de todo, eso no quita que estarás disfrutando de uno de los teléfonos más potentes, si no el más potente, del mercado.

En el uso en el mundo real, la combinación del nuevo chip, la RAM y el almacenamiento ofrece un rendimiento que, como cabría esperar de un dispositivo de la categoría y el precio del S23 Ultra, parece sólido como una roca. La tarea más exigente a la que se enfrentó el Ultra durante el análisis fue ejecutar el juego Genshin Impact, con unos ajustes intencionadamente ajustados al máximo. Todo funcionó sin problemas durante los 20 minutos de juego, pero el móvil se calentó notablemente, hasta el punto de que casi sugeriríamos seguir con la configuración predeterminada del juego (en el que todavía se ve y se ejecuta fantásticamente).

Puntuación del rendimiento: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra: Batería

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Velocidad de carga por cable de 45W

Carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4.5W

La misma capacidad de batería que el S22 Ultra, pero con un 20% más de eficiencia energética

Las especificaciones de la batería son las mismas que las del S22 Ultra, con una capacidad de 5.000mAh y una velocidad de carga por cable de 45W (junto con carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa). Sin embargo, Samsung afirma que entre las mejor eficiencia de hardware y la mayor integración entre hardware y software, se consigue una mejora del 20% que se traduce en "la mayor duración de batería jamás conseguida en un smartphone Galaxy S"; y por lo que hemos podido comprobar, estamos bastante de acuerdo.

Mientras que las velocidades de carga de 100W del OnePlus 11 y de 125W del Motorola Edge 30 Ultra dejan al S23 Ultra por los suelos, la duración real de la batería del nuevo buque insignia de Samsung ha mejorado mucho, a pesar de que el teléfono tiene la misma capacidad de batería que su predecesor.

Lo que era un móvil que te aguantaba un día, en el mejor de los casos, ahora dura un día y medio, con un uso normal, y si quieres ver Disney+ con el brillo al máximo, o jugar una hora entera al CoD: Mobile o al Wreckfest, tal y como hemos comprobado, también te aguantará un día entero.

En nuestras pruebas, el S23 también proporcionó uno de los mayores tiempos de pantalla por carga de todos los teléfonos que hemos probado recientemente, con aproximadamente ocho horas; superando a los dispositivos rivales con baterías de capacidad similar en al menos media hora.

Puntuación de la batería: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra: Software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Android 13 con One UI 5.1

Cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad

Personalizable y con muchas funciones

En el mercado de los móviles Android (opens in new tab), Samsung es líder en términos de soporte de actualizaciones, prometiendo cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad en toda la serie Galaxy S23.

Los tres nuevos móviles vienen de fábrica con Android 13, con la capa de personalización de Samsung One UI 5.1.

Es una experiencia familiar, con los mismos iconos cuadrados con las esquinas redondeadas, y con el estilo gráfico generalmente plano de serie, aderezado con algunas novedades que parecen centrarse en la colaboración, la comodidad y la seguridad.

Las Notas de Samsung ahora permiten a creadores simultáneos trabajar en un único documento de forma colaborativa, y las rutinas y los modos se pueden configurar para adaptarse a diferentes escenarios en los que te puedas encontrar, ajustando la configuración en consecuencia. Además, hay un panel de privacidad mejorado que debería disipar la ambigüedad en torno a la seguridad de tu dispositivo.



Los gestos y las funciones del lápiz óptico S Pen se mantienen, ofreciendo la posibilidad de controlar la cámara, traducir texto y cortar y pegar contenido en pantalla de forma instantánea, con sencillas acciones impulsadas por el lápiz táctil, aunque los controles de la cámara en particular requieren un poco de tiempo para que te acostumbres.

Aunque One UI no será del gusto de todos, es una interfaz única, bastante personalizable y muestra un nivel de pulido que es evidente desde la configuración inicial hasta el uso diario, y que difícilmente encontrarás en otro sitio. ¿Quieres escanear un código QR para conectarte a la Wi-Fi durante la configuración, en lugar de tener que escribir tu contraseña? Hecho. ¿Quieres que tu dispositivo se reinicie automáticamente cuando detecte una degradación del rendimiento? Hay una opción para ello. ¿Quieres ejecutar simultáneamente dos instancias de la misma aplicación de mensajería con cuentas diferentes? También hay una opción para eso.

Puntuación del software: 4.5 / 5

¿Debería comprar el Samsung Galaxy S23 Ultra?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra: tabla de puntuaciones Sección Comentarios Puntuación Calidad-precio A pesar de tener el doble de almacenamiento de base, es más caro que su predecesor, y el S22 Ultra ya era un teléfono caro. 3.5 / 5 Diseño Casi idéntico al S22 Ultra, con cambios ergonómicos que, aunque se agradecen, no lo hacen más fácil de llevar en el bolsillo. 4 / 5 Pantalla Una pantalla asombrosa con una precisión cromática aún mayor que antes 4.5 / 5 Cámaras Icónica versatilidad Ultra con un nuevo sensor que mejora las capturas con poca luz 4.5 / 5 Rendimiento El teléfono Android con mejor rendimiento del mercado 4.5 / 5 Batería Las mejoras de eficiencia proporcionan una mayor duración de la batería y la misma experiencia de carga que antes. 4.5 / 5 Software Personalizable, pulido y con muchas actualizaciones a largo plazo 4.5 / 5

Cómpralo si...

Quieres el mejor móvil Android que existe

Hay pocas cosas que el Samsung Galaxy S23 Ultra no sea capaz de hacer, y además las hace bien. Tiene todo lo que puedes necesitar, y más.

Quieres uno de los teléfonos con las mejores cámaras del mercado

Es difícil de lograr la consistencia perfecta entre los sensores de la cámara y el S23 Ultra hace un gran trabajo al ofrecer una experiencia fotográfica persistente, al mismo tiempo que viene con un nuevo sensor y mejora el rendimiento con poca luz.

Necesitas toda la potencia que sea posible tener

Ya quieras jugar, trabajar en multitarea o cualquier darle al móvil cualquier otro uso de productividad, el Galaxy S23 Ultra ofrece algunos de los componentes más potentes disponibles actualmente en un teléfono, y sólo lo supera el iPhone 14 Pro de Apple, aunque las comparaciones de rendimiento de igual a igual entre estos dos son complicadas.

No lo compres si...

No quieres gastar tanto dinero

Los Ultra se comercializan como lo mejor de lo mejor, lo que conlleva un coste elevadísimo. Además, el S23 Ultra es incluso más caro que su predecesor.

No te gustas los móviles grandes

No sólo es grande, la silueta que tiene el S23 Ultra, con las esquinas bastante marcadas, hace que sea especialmente poco adecuado para guardártelo en el bolsillo. Usarlo con una sola mano también es un reto.

No te gusta la capa One UI de Samsung

La versión de Android que ejecutan los móviles de Samsung no es del gusto de todo el mundo, con sus propios tipos de letra, funciones adicionales y una estética distinta. Aunque hay cierto grado de personalización y puedes usar aplicaciones de terceros para enmascarar partes de la experiencia de usuario, no podrás ocultar los toques específicos de la capa de personalización One UI Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Otros móviles a considerar

El Samsung Galaxy S23 Ultra es la estrella de Samsung de este año, y es digno de admiración, pero si por lo que sea quieres considerar comprar algunas alternativas, aquí te dejamos unas cuantas:

(opens in new tab) Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) Aunque el nuevo Galaxy S23 Ultra viene con varias mejoras interesantes, el Samsung Galaxy S22 Ultra de 2022 sigue siendo un móvil maravilloso. Aunque venga con componentes de gama alta del año pasado (y en España no sea un Snapdragon) y cuente con una cámara principal de menor resolución que el nuevo modelo, te sigue ofreciendo una experiencia muy similar, y lo que es más importante, te costará mucho menos dinero.

(opens in new tab) Apple iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) Si buscas un teléfono insignia que no sea el Galaxy S23 Ultra, que tenga una gran pantalla con un rendimiento líder en su clase y una configuración de cámara capaz, puedes comprar el tope de gama de Apple por un precio similar.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: comparación de los teléfonos más premium (opens in new tab)

(opens in new tab) Google Pixel 7 Pro (opens in new tab) Si quieres gastar menos dinero, el Google Pixel 7 Pro es una gran opción. El tope de gama de Google ofrece una pantalla igual de impresionante, una cámara convincente con zoom óptico 5x y un chip insignia personalizado, hecho a medida para las cargas de trabajo basadas en IA que cada vez vemos más.

Swipe to scroll horizontally Alternativas al Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra Apple iPhone 14 Pro Max Google Pixel 7 Pro Precio de partida: 1.259€ (precio de lanzamiento, ahora lo puedes comprar rebajado) 1.469€ 899€ Dimensiones: 163.3 x 77.9 x 8.9mm 160.7 x 77.6 x 7.85mm 162.9 x 76.6 x 8.9 mm Peso: 229g 240g 212g SO (en su lanzamiento): Android 12 iOS 16 Android 13 Tamaño pantalla: 6.8 pulgadas 6.7 pulgadas 6.7 pulgadas Resolución: 3088x1440 2796 x1290 3120x1440 CPU: Exynos 2200 A16 Bionic Tensor G2 RAM: 8 / 12GB 6GB (est) 12GB Almacenamiento de partida: 128GB 128GB 128GB Batería: 5.000mAh 3.200mAh 5.000mAh Cámaras traseras: 108MP principal, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo (3x), 10MP teleobjetivo (10x) 48MP principal (24mm f/2.8), 12MP ultra gran angular (13mm f/2.2). 12MP teleobjetivo (77mm f/2.8) 50MP principal, 48MP 5x zoom, 12MP ultra gran angular macro Cámara frontal: 40MP 12MP 10MP

Cómo hemos puesto a prueba el Samsung Galaxy S23 Ultra

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Lo hemos estado probando durante 11 días

La pruebas han incluido: uso del día a día, navegación por Internet. redes sociales, fotografías, videollamadas, gaming

Herramientas usadas: Geekbench 5, Geekbench ML, GFXBench, estadísticas incorporadas en Android

Hemos vivido con el Samsung Galaxy S23 Ultra como dispositivo principal durante más de una semana y media, utilizándolo para todo, desde hacer y recibir llamadas hasta capturar fotos y vídeos, desplazarnos por las redes sociales, reproducir música, jugar e incluso anotar alguna que otra nota.

La excelente pantalla se prestó excepcionalmente bien para ver los capítulos de nuestras series preferidas cuando estábamos fuera de casa, y la pantalla junto con el rendimiento líder en su clase del teléfono nos permitió echar partidas a juegos como Apex Legends Mobile, sin que en ningún momento tuviéramos la sensación de estar esperando a que el móvil se pusiera al día.

Aunque valoramos la sensación y el rendimiento en la práctica por encima de todo, también nos gusta usar algunos programas de análisis (benchmarks) para poder cuantificar los elementos de los dispositivos que analizamos para evaluar mejor las afirmaciones de los fabricantes sobre rendimiento, potencia o la duración de la batería.

Con la mayoría de los móviles, usamos el benchmark Geekbench 5 para las pruebas de CPU (el S23 Ultra consiguió las mejor puntuaciones que hemos visto en todos los teléfonos Android que hemos probado hasta la fecha). También usamos Geekbench ML para el aprendizaje automático y la evaluación comparativa de IA y la selección de pruebas en pantalla de GFXBench, con la pantalla configurada a su máxima tasa de refresco y resolución compatibles, para evaluar la GPU. La duración de la batería se evaluó en función del uso real, y como una métrica útil adicional aprovechamos que Android muestra de forma nativa el tiempo de pantalla encendida.

Primer análisis febrero del 2023