Colores del Samsung Galaxy S23: todos los tonos, incluidos el S23+ y S23 Ultra

La gama Samsung Galaxy S23 por fin es oficial, formada por el S23 estándar, el S23+ y el S23 Ultra, y si estás pensando en comprarte alguno de estos móviles, también deberías ir pensando en qué color lo quieres

Hay bastantes opciones, sobre todo si lo compras directamente en la tienda web oficial de Samsung, ya que ahí cuentan con algunos colores exclusivos. A diferencia del año pasado, que había un conjunto de colores para el Samsung Galaxy S22 y para el Galaxy S22+, y otro conjunto distinto para el Samsung Galaxy S22 Ultra, este año, a excepción del azul cielo y el rojo que son exclusivos del Ultra, todos los demás colores son los mismos para los tres modelos.

Por cierto, si todavía no has decidido qué teléfono vas a comprar, también podemos ayudarte: echa un vistazo a nuestros artículos de primeras impresiones del Samsung Galaxy S23, del Samsung Galaxy S23+ y del Samsung Galaxy S23 Ultra para leer qué nos han parecido al probarlos y todos los detalles que tienes que conocer, incluido su precio.

A continuación vamos a repasar todos los colores disponibles para los móviles de la gama Samsung Galaxy S23, para que sepas cuáles son y qué aspecto tienen. Recuerda que a Samsung le gusta ponerles nombres en inglés a los colores de sus móviles, pero te hemos puesto la traducción al castellano al lado también.

Cream (crema)

El color "Cream", es decir, crema, es algo así como un blanco roto, y es lo más parecido al blanco que vas a encontrar en la gama Galaxy S23. Está disponible para todos los modelos.

Creemos que será un color muy popular, ya que aunque no es que sea llamativo o emocionante, a mucha gente le gusta un aspecto más discreto para su móvil, en vez de tener uno que destaque entre la multitud.

Lavender (lavanda)

El color "Lavender", es decir, lavanda, es un morado muy pálido, casi rosa. Es un tono discreto, pero un poco más inusual que el blanco o negro. Está disponible en todos los modelos.

Puede considerarse el sustituto del "Pink Gold" (oro rosa) del Samsung Galaxy S22, que este año no está disponible. En mi opinión este color es más bonito.

Green (verde)

También puedes comprar el Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ y Samsung Galaxy S23 Ultra en color "Green", es decir, verde. Este tono es una de las opciones más interesantes, simplemente porque no es un color particularmente común para un teléfono.

Vale la pena señalar que también había una opción verde para la serie Samsung Galaxy S22, pero el tono era distinto, más atrevido. Como en el caso de la opción lavanda, se trata de un color discreto y elegante; la primera impresión, en nuestra experiencia, es que la vivacidad se ve especialmente apagada bajo una luz cálida.

Phantom Black (negro)

El color "Phantom Black" es un clásico de Samsung que ya hemos visto antes. Este color tampoco es nada especial, ya que se trata de un simple negro, pero eso no quita que sea uno de los colores más populares y comunes que vemos en los móviles.

Por supuesto, hay varios tipos de negro, y la forma en que la luz se difunde en la parte trasera Gorilla Glass Victus 2 de los teléfonos muestra que también hay una cualidad gris metálico oscuro, que añade un poco de interés. Está claro que a Samsung no le interesan los tonos brillantes, atrevidos o llamativos con esta línea de móviles.

Lime (lima)

Si buscas un color más especial, tal vez este sea el tuyo.

Mientras que los cuatro colores anteriores están disponibles en todos los vendedores, los tonos que vienen a partir de ahora son exclusivos de la tienda de Samsung (por lo que es de esperar que sean menos comunes entre la gente).

También es posiblemente el color más brillante y más llamativo en el que puedes comprar el Galaxy S23 y el S23+. El Samsung Galaxy S23 Ultra también está disponible en este tono, pero hay otra opción igualmente llamativa de la que os hablaremos más adelante en este artículo.

Ten en cuenta que este acabado incluye un marco plateado, mientras que los tonos de los que hemos hablado hasta ahora cuentan con marcos de color a juego con el móvil.

Graphite (grafito / gris oscuro)

"Graphite", es decir, Grafito, es otra exclusiva de la tienda de Samsung Store para Galaxy S23, el Galaxy S23+ y el Samsung Galaxy S23 Ultra.

Se trata de un color gris oscuro que tiene un aspecto elegante, y es una alternativa sólida al modelo "Phantom Black", si quieres algo oscuro pero un poco diferente. También destaca un poco por tener un marco negro oscuro, más oscuro incluso que el marco utilizado por el modelo negro.

Sky Blue (azul cielo)

Y con esto llegamos a los dos últimos colores, que son los más exclusivos, ya que sólo están disponibles en la web de Samsung, y exclusivamente para el Galaxy S23 Ultra.

Empezamos con este color "Sky Blue", es decir, azul cielo. Es un agradable azul pálido, brillante pero no chocante. Además, al igual que el tono lima, tiene un marco plateado que contrasta muy bien con el azul.

Red (rojo)

Este color es probablemente el que más llama la atención de entre todos, ya que hablamos de un tono rojo. También es exclusivo del Galaxy S23 Ultra, y sólo está disponible en la web de Samsung.

Este acabado en particular es sorprendentemente brillante, hasta el punto de que no parece encajar con el resto de opciones de color que se ofrecen. Es un rojo que apunta a un naranja quemado que hace que el contraste con el marco no sea demasiado radical.

Hablando del marco, es negro, el mismo tono más oscuro que también encontrarás en el color "Graphite".

Sin duda será una elección controvertida, pero a los que busquen algo más atrevido les encantará.