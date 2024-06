¿Por qué no se conecta mi VPN?

Las VPN (Redes Privadas Virtuales) son programas de seguridad innegablemente útiles. Protegen tus sesiones de navegación de los fisgones que intentan vigilar tu actividad, desbloquean contenidos en streaming de servicios con restricciones geográficas e incluso incluyen funciones de seguridad adicionales (como bloqueadores de anuncios y gestores de contraseñas).

Por desgracia, Internet es Internet, e incluso las mejores VPN tienen problemas ocasionales. Puede que pierdas la conexión justo en mitad de una película, o que tu VPN se niegue rotundamente a conectarse a cualquier servidor que intentes por muy lejos que vayas.

Antes de que canceles tu suscripción (o te sientas frustrado), aquí tienes algunos consejos para solucionar problemas.

1. Comprueba tu conexión a Internet

Es tentador culpar a la VPN cuando se cae la conexión, pero tu conexión a Internet podría ser la verdadera culpable. La forma más rápida de confirmarlo es intentar acceder a un sitio web sin la VPN conectada (recuerda desactivar el interruptor de corte si lo tienes activado).

Si no te encuentras con ningún problema, entonces tu VPN podría estar causando problemas, pero si los sitios web no se cargan, tendrás que volver a comprobar que tu conexión a Internet es estable (o si hay algún corte en tu área local).

2. Comprueba el estado de tu servidor VPN

Los servidores VPN también se ven afectados por los periodos de inactividad, lo que puede impedir que te conectes. Algunas VPN (como ExpressVPN) tienen una práctica lista de ubicaciones de servidores que también muestran si los servidores están activos o inactivos, lo que te ofrece una forma rápida y sencilla de comprobar si el servidor que estás intentando utilizar tiene problemas.

3. Prueba con otro servidor

Si has comprobado el estado del servidor pero no ves ningún problema evidente, y el servidor no aparece como caído o en mantenimiento en el sitio web del proveedor, aún hay razones por las que podrías tener problemas para conectarte a él. Puede que esté sobrecargado de tráfico o que la ubicación específica esté en la lista negra del servicio que intentas utilizar.

Por suerte, la mayoría de los proveedores de VPN tienen cientos (o incluso miles) de servidores repartidos por todo el mundo. Merece la pena intentar conectarse a una de estas alternativas si un servidor concreto no funciona.

Además, si quieres desbloquear contenidos con restricciones geográficas, las mejores VPN de hoy en día suelen tener varios servidores en cada país.

4. Comprueba tus credenciales VPN

Siempre merece la pena volver a comprobar que has iniciado sesión con el correo electrónico y la contraseña correctos; al fin y al cabo, todo el mundo comete errores. Si estás seguro de que utilizas los datos correctos, puede que merezca la pena ir a la web de tu proveedor de VPN y utilizar el enlace para restablecer la contraseña.

También deberías comprobar que tu suscripción a la VPN no ha caducado. Puedes confirmarlo en el sitio web de tu proveedor accediendo a tu cuenta, pero también a través del menú de configuración de tu cliente VPN.

5. Reinicia tu VPN (y tu dispositivo)

«¿Has probado a encenderlo y apagarlo de nuevo?», Es una pregunta antigua (y un meme techie), pero reiniciar tu aplicación VPN y/o tu dispositivo puede resolver todo tipo de problemas.

Cuando reinicias el cliente VPN, le obligas a crear una nueva conexión. Sin embargo, es posible que tengas que utilizar el administrador de tareas para forzar la salida de la aplicación si funciona lentamente o se congela. Una vez finalizado el proceso, vuelve a abrir la VPN como lo harías habitualmente.

Si esto sigue sin funcionar, prueba a reiniciar todo el dispositivo. Esto detendrá todos los procesos en ejecución que puedan estar causando problemas y, a menudo, será todo lo que necesites hacer para volver a funcionar.

6. Prueba otro protocolo VPN

WireGuard es el protocolo VPN más reciente y mi mejor elección para equilibrar velocidad y seguridad. OpenVPN es el favorito de los puristas de la privacidad por su naturaleza probada, pero es un poco más antiguo y consume más recursos.

Si sigues sin tener suerte a la hora de acceder a los sitios que quieres, puede que merezca la pena cambiar a otro protocolo VPN. Las mejores VPN de hoy en día suelen ofrecer varias opciones, disponibles a través del menú de configuración, entre las que puedes cambiar con unos pocos clics.

(Image credit: Getty Images)

7. Actualiza tu cliente VPN

Como cualquier otra aplicación, tu VPN debe mantenerse actualizada para que los desarrolladores puedan corregir errores y otros problemas. Estas vulnerabilidades pueden afectar al rendimiento general de la VPN y, lo que es peor, dañar tu privacidad.

Asegúrate de que utilizas la versión más reciente de tu VPN. La mayoría de los clientes VPN incluyen una función de actualización automática, y te recomiendo encarecidamente que no solo la tengas activada, sino que instales las nuevas versiones cuando estén disponibles.

8. Desconéctate del Wi-Fi

Hay todo tipo de razones por las que tu VPN tiene problemas para conectarse mientras utilizas una conexión Wi-Fi. Por ejemplo, las restricciones de red podrían estar bloqueándola, y algunas redes públicas incluso tienen restricciones que impiden por completo el uso de VPN.

Si tu red tiene un cortafuegos, esto puede causar problemas con tu conexión VPN. La forma más fácil de evitarlo, si puedes, es desconectarte de la red Wi-Fi y utilizar tu conexión de datos móviles.

9. Comprueba la configuración de tu cortafuegos

Esto es un poco más técnico, pero a veces el cortafuegos de tu dispositivo se entusiasma demasiado y bloquea las conexiones VPN. Si tienes problemas, vale la pena que compruebes si la configuración de tu cortafuegos es demasiado estricta, lo que impediría a tu VPN hacer su trabajo.

Para ello, desactiva temporalmente el cortafuegos o añade tu VPN a una lista blanca (una lista de aplicaciones que pueden comunicarse a través de tu cortafuegos) e intenta conectarte de nuevo.

Si utilizas Microsoft Defender, tendrás que hacerlo:

Abre el Centro de seguridad de Windows Defender

Selecciona «Configuración de Protección contra virus y amenazas».

Haz clic en Exclusiones > Agregar o quitar exclusiones

A continuación, añade tu VPN a la lista de exclusiones.

10. Reinstala tu VPN

Si has vuelto a comprobar tus datos de acceso, has confirmado que el servidor elegido está en funcionamiento y reiniciar no ha solucionado el problema, puede que tengas que reinstalar por completo el cliente VPN. Así te asegurarás de que estás utilizando la versión más reciente de la aplicación y eliminarás cualquier problema de configuración persistente que pueda ser el origen de tus problemas.

Tendrás que desinstalar la VPN, reiniciar el dispositivo y, a continuación, dirigirte al sitio web del proveedor para volver a instalarla. Inicia sesión en la aplicación con normalidad (modifica los ajustes que necesites) y, a continuación, conéctate a un servidor para comprobar si ha cambiado algo.

Si eres un experto en tecnología y te apetece investigar un poco más, puedes consultar la base de conocimientos de tu proveedor de VPN. Aquí encontrarás una colección de artículos de ayuda, tutoriales y otros recursos que podrían ayudarte a volver a poner en marcha tu VPN.

Si no tienes suerte o prefieres hablar con alguien, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente de tu VPN. Las mejores opciones de hoy tienen chat en vivo 24/7, lo que significa que no tendrás que esperar a que te respondan, y puedes obtener respuestas tanto a primera hora de la mañana como en mitad de la noche.

Alternativamente, si el problema no es tan urgente como para necesitar ayuda en ese mismo momento, siempre puedes enviar un correo electrónico o registrar un ticket con los equipos de soporte de tu proveedor.