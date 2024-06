Euro 2024: Me dedico a hacer reviews de televisiones, y estas son mis cuatro TVs 4K preferidas para la Eurocopa

Hazme caso, si estás deseando ver la Eurocopa este verano, hazte con una de estas televisiones para llevar tu experiencia a un nuevo nivel. Y sí, he añadido una opción más asequible por si no quieres gastar demasiado.

Con la Eurocopa 2024 a la vuelta de la esquina, puede que estés mirando tu televisor y pensando que ha llegado el momento de renovarlo. Pero, ¿en qué te debes fijar para elegir? Cuando se trata de los mejores televisores para ver deportes, hay que tener en cuenta varios aspectos importantes, y yo estoy aquí para ayudarte.

Lo primero y más importante es cómo maneja el movimiento. Los partidos de fútbol pueden ser trepidantes e ir todo el rato de un lado a otro rápidamente, sobre todo cuando hay mucho en juego, como el título europeo. Eso significa que puede haber muchos cortes rápidos y panorámicas desde una multitud de cámaras que intentan captar cada acción, y necesitarás un televisor con un buen procesamiento del movimiento para que todo se vea bien.

Algunos televisores (por lo general, los de gama alta) pueden manejar el movimiento rápido sin necesidad de ajustes de suavizado de movimiento, como la reducción del desenfoque y del efecto Judder (que básicamente es un desfase temporal entre los fps de la grabación y los hercios (Hz) que puede mostrarnos la TV). Otros pueden necesitar la ayuda de esos ajustes y utilizarlos a su favor. En cualquier caso, el control del movimiento de un televisor es clave para el deporte.

Otro aspecto a tener en cuenta es el brillo. Con tantos equipos compitiendo en la Eurocopa 2024 (24 para ser exactos) en sólo cuatro semanas, una gran parte de los partidos se emitirán durante el día. Pero la luz del día puede provocar molestos reflejos en el televisor (y más en pleno verano). Los televisores Mini-LED de marcas como Sony, Samsung, Hisense y TCL tienen un alto brillo, lo que puede limitar estos reflejos, y algunos incluso vienen con pantallas antirreflejos.

El color también es importante. Una gran parte de la imagen será en todo momento el verde del terreno de juego, mientras que hay algunas equipaciones de colores realmente brillantes (mira las de Bélgica y Alemania, por ejemplo), por lo que tu televisor necesita que estos colores vivos y brillantes parezcan vibrantes pero naturales al mismo tiempo. Cualquier televisor que no pueda mostrar el color verde con precisión no merece la pena.

He seleccionado cuatro televisores que se adaptan a presupuestos diferentes. Algunos de ellos son también los mejores televisores del mercado, y te ayudarán a disfrutar al máximo de la Eurocopa 2024. ¡Empecemos con la opción más económica!

Samsung Q60B

(Image credit: Samsung)

Es un televisor 4K que aunque ya tiene un tiempo, sin dudas sigue mereciendo la pena y ahora encontrarás a un precio fantástico.

¿Buscas un televisor que te ofrezca una gran experiencia al ver la Eurocopa de Fútbol, pero que no te cueste un ojo de la cara? Entonces echa un vistazo a esta TV Samsung de gama media, la Q60B, ya que puede ser perfecta para ti. La pantalla QLED te ofrecerá un color y un contraste mejorados respecto a los modelos LCD más baratos, aunque carece de las impresionantes luces de fondo de las pantallas de más alto nivel: no está a la altura de OLED o Neo QLED cuando se trata de brillo o profundidad cinematográfica.

Sin embargo, Samsung es una marca de televisores fiable con un buen nivel de calidad de imagen incluso en este rango de precios, y la amplia oferta de distintos tamaños de pantalla te dará mucha flexibilidad para elegir el modelo adecuado para tu hogar. El procesamiento de movimiento de Samsung es bueno, aunque adquirir un televisor de este precio implica una pantalla de 60Hz en vez de 120Hz, por lo que el movimiento es un poco menos fluido y claro. Pero si quieres una pantalla grande y potente que pueda mostrar el espectáculo de un estadio deportivo a toda potencia, esta es una televisión que te ofrece mucho por su precio.

Samsung QN90C

(Image credit: Future)

El QN90C es un televisor mini-LED de 2023 (o, como lo llama Samsung, Neo QLED), lo que significa que ofrece un mayor brillo de pantalla en comparación con los OLED al colocar capas de LED ultrafinas detrás de sus píxeles. Junto con una pantalla antirreflejos para reducir al mínimo los reflejos de la luz, es nuestra elección para ver deporte durante el día, porque en una habitación luminosa con la luz del sol entrando, un mayor brillo significa que las imágenes superan cualquier reflejo, por lo que realmente se puede ver lo que está pasando. En nuestro análisis, medimos el brillo máximo en más de 1.700 nits, el más alto de todos los televisores OLED que hemos probado.

No sólo para los aficionados al deporte, el televisor también incluye una gran cantidad de funciones de juego, como HDMI 2.1 en sus cuatro puertos HDMI y una gran variedad de funciones de juego basadas en la nube con soporte para Xbox, Nvidia GeForce Now y mucho más.

Aunque no es la opción más económica y no es compatible con Dolby Vision, la imagen fantásticamente brillante del QN90C sin duda le da ventaja sobre otros televisores en habitaciones bien iluminadas. Y no se trata sólo del brillo: en nuestro análisis, nos impresionó el manejo del movimiento (que es estupendo para el deporte), así como los detalles y sus profundos tonos negros para las películas.

¡Atención porque hay ofertas muy jugosas ahora mismo para este televisor!

Sony X90L

(Image credit: Future)

El Sony X90L es un televisor LED de gama media que funciona como un televisor de gama mucho más alta, con un excelente escalado y un procesamiento de movimiento que hará maravillas en el deporte. Por lo general, los televisores LED de Sony ofrecen un detalle de imagen excelente y colores brillantes, y el X90L no es una excepción. El brillo máximo a pantalla completa del X90L es de 645 nits (en modo Cineasta), una cifra impresionante para un televisor LED estándar y perfecta para limitar los reflejos que distraen.

No es que el Sony X90L sea nuestra elección como mejor televisor de gama media. Ese título es para el Hisense U8K, una opción mini-LED más brillante y económica. Sin embargo, cuando se trata de deporte, recomendamos el X90L sobre el U8K gracias a su superior manejo del movimiento y precisión del color. De todos modos, más abajo te dejamos también las opciones de compra del Hisense por si quieres echarle un vistazo.

Samsung S95D

(Image credit: Future)

El Samsung S95D es un televisor de gama alta lo mires por donde lo mires. Este modelo QD-OLED tiene una calidad de imagen excepcional, con detalles impecables, colores asombrosos, un contraste rico y un excelente manejo del movimiento.

Pero lo que realmente hace que el Samsung S95D sea ideal para la Eurocopa 2024 es su tecnología antirreflejos OLED Glare Free. Como los televisores OLED dan prioridad a los negros profundos y al contraste sobre el brillo, pueden sufrir mucho con los reflejos. Sin embargo, la tecnología OLED Glare Free del S95D es tan eficaz que elimina los reflejos incluso en las condiciones de luz más adversas.

Como este televisor salió a la venta hace sólo un par de meses y es el buque insignia OLED de Samsung, tiene un precio elevado. Eso sí, ahora mismo en PcComponentes está en oferta y tiene un descuento del 24% en su versión de 55 pulgadas. Sea como sea, puede que tengas que estirar tu presupuesto, pero si puedes hacerlo, merecerá la pena.