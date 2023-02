Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: comparación de los teléfonos más premium

Tras el evento Samsung Unpacked (opens in new tab) y la presentación de los últimos smartphones insignia Galaxy de Samsung, por fin tenemos información concreta sobre lo que aportan estos tres nuevos lanzamientos. Hemos tenido en nuestras manos cada uno de los nuevos modelos (el Samsung Galaxy S23, el S23 Plus y el S23 Ultra) y los tres nos han impresionado de diferentes maneras.

Como era de esperar, Samsung ha reservado la tecnología y las funciones más potentes para el Galaxy S23 Ultra de gama alta. Con todo ello, ¿cómo se compara con el mejor smartphone premium de Apple, el iPhone 14 Pro Max?

A continuación, hemos comparado los dos buques insignia de gama alta para ver cuál se lleva la corona.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: precio y disponibilidad

El iPhone 14 Pro Max se lanzó en septiembre de 2022 con un precio base de 1.469€, situándose firmemente en el extremo superior de la horquilla de precios de los smartphones premium. Sin embargo, el modelo superior de iPhone ha tenido su cuota de problemas de producción desde el lanzamiento, con la fabricación y disponibilidad del iPhone 14 Pro Max habiendo sido afectada por interrupciones debido al Covid. En ocasiones, esto ha supuesto largas esperas de hasta 4 - 5 semanas para los posibles compradores, aunque estos problemas parecen haberse resuelto.

El Samsung Galaxy S23 Ultra, por su parte, no se lanzará oficialmente hasta el 17 de febrero de 2023, pero ya se puede reservar. El precio del S23 Ultra comienza en 1.409€, en la línea del iPhone 14 Pro Max.

Press image of the Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Samsung)

En la sitación eonoómica actual, siempre iba a ser inevitable algún tipo de subida de precios, y se prevé que Apple haga lo mismo con su sucesor del iPhone 14 Pro Max cuando llegue a finales de este año. Aun así, el precio de lanzamiento del Samsung Galaxy S23 Ultra es sorprendentemente competitivo si lo comparamos con el del iPhone 14 Pro Max (para empezar, incluye el lápiz óptico S Pen y mejoras en la CPU y el sensor de imagen, por ejemplo), por lo que se lleva el round en relación calidad-precio si tenemos en cuenta el resto de actualizaciones que incorpora.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: diseño

Estéticamente hablando, ni el Galaxy S23 Ultra ni el iPhone 14 Pro Max hacen mucho para distinguirse de sus predecesores, al menos a primera vista.

Con la Dynamic Island (opens in new tab) sustituyendo al notch en el iPhone 14 Pro Max, hay un poco más de espacio en la pantalla en comparación con los modelos anteriores de iPhone Pro en un teléfono que mide 160,7 x 77,6 x 7,9mm. Fino casi hasta el punto de sentirse ligero en las manos, el iPhone 14 Pro Max puede que no haga demasiados cambios drásticos en el diseño, pero es claramente consciente de que no necesitaba hacerlo.

El Samsung Galaxy S23 Ultra hace algo parecido, manteniendo las mismas esquinas afiladas pero retocando la pantalla lo justo para ofrecer una superficie total mayor que su predecesor. Esto es especialmente interesante si se tiene en cuenta el espacio extra que ofrece al lápiz óptico S Pen para trabajar.

Con 162,5 x 78,7 x 8,9mm, sin embargo, el Samsung Galaxy S23 Ultra es el más grande de los dos buques insignia, pero, teniendo en cuenta que el S23 Ultra pesa 8g menos que el iPhone 14 Pro Max, el aumento de tamaño y el diseño cuadrado, no parece tan ladrillo.

Y dado que ambos terminales también incluyen las calificaciones IP68 de resistencia al polvo y al agua, es difícil elegir un claro ganador entre los dos en lo que respecta al diseño. Empate técnico.

Un vistazo a la pantalla frontal del Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: pantalla

Dadas sus dimensiones, no es de extrañar que el Galaxy S23 Ultra supere al iPhone 14 Pro Max en tamaño de pantalla, aunque por poco, ya que la del primero es de 6,8 pulgadas frente a las 6,7 del segundo.

Más allá del tamaño, tanto el Galaxy S23 Ultra como el iPhone 14 Pro Max cuentan con pantallas de alta calidad.

El panel Dynamic AMOLED 2X del S23 Ultra es impresionante, con una resolución máxima de 3088 x 1440, superior a la resolución de 2796 x 1290 del iPhone 14 Pro Max. Ambos cuentan con idénticas tasas de refresco adaptativo de 1Hz a 120Hz pero, sobre el papel, el iPhone 14 Pro Max alcanza mayores niveles de brillo con hasta 2.000 nits frente a los 1.750 nits del S23 Ultra.

Más allá del uso en exteriores, el Galaxy S23 Ultra tiene una ligera ventaja sobre el iPhone 14 Pro Max basándonos en nuestra experiencia con el terminal, ya que la inclusión de una nueva CPU en el S23 Ultra hace que su pantalla alcance un pico ligeramente superior al del iPhone 14 Pro Max en nuestra opinión.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: cámaras

Comparando el bloque de cámaras de los dos terminales es donde las cosas se ponen realmente interesantes.

La incorporación de un sensor de 200MP a la cámara principal del S23 Ultra, frente a los 108MP del S22 Ultra, indica claramente que Samsung no se conforma con competir con sus rivales. El resultado es lo que el vicepresidente de gestión de productos móviles de Samsung Electronics America, Drew Blackard, denomina "la cámara más avanzada jamás incorporada a un dispositivo Galaxy".

El Samsung Galaxy S23 Ultra montado en un equipo de rodaje (Image credit: Samsung)

Como antes, la calidad de las fotos hechas con el Galaxy S23 Ultra es tan excepcional como siempre, capturando ricos detalles y manteniendo su ventaja sobre lo que los modelos Pro de Apple son capaces de hacer.

Más allá del sensor principal, que es una lente de 48MP en el iPhone 14 Pro Max, la diferencia en el hardware de la cámara entre los dos competidores no es tan marcada como podría pensarse. Junto al sensor de 200MP del S23 Ultra hay un objetivo ultra gran angular de 12MP y dos teleobjetivos de 10MP con zoom 3x y 10x respectivamente, mientras que el teléfono de Apple cuenta con un objetivo ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP con su lente principal de 48MP. Las cámaras frontales de ambos modelos coinciden en 12MP.

El sistema de triple cámara del iPhone 14 Pro en detalle (Image credit: Apple)

Gracias a los modos Cinemático y Acción del iPhone 14 Pro Max, se ha convertido en la opción a la que recurren cineastas y videógrafos aficionados y profesionales.

El Modo Cinemático funciona aprovechando Dolby Vision HDR e implementa transiciones de enfoque para mantener enfocado el sujeto de una grabación, mejorando así su aspecto visual al emplear técnicas de profundidad de campo para difuminar el fondo, mientras que el Modo Acción admite una generosa estabilización que permite una filmación estable. El iPhone 14 Pro Max también ofrece ProRes como soporte para la captura de vídeo de calidad profesional, una técnica que emplea una mayor fidelidad de color y una menor compresión.

Para competir, el Samsung Galaxy S23 Ultra cuenta con la inclusión de funciones Super HDR para obtener una gama más amplia de tonos claros y oscuros con una precisión de color superior. A través de sus cámaras trasera y frontal, el S23 Ultra es capaz de grabar 4K a 60fps Super HDR, u 8K a 30fps, mientras que Samsung ha mejorado aún más los sensores del S23 Ultra para absorber 2,5 veces más luz y conseguir un brillo superior.

Gracias a la incorporación de un nuevo sensor de imagen avanzado, el S23 Ultra bien podría convertirse en el teléfono con la mejor cámara que hemos visto hasta ahora.

The iPhone 14 Pro Max in action (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: batería y rendimiento

El Samsung Galaxy S23 Ultra incluye una batería de 5.000mAh con soporte de carga por cable de 45W, lo que le da una clara ventaja sobre la batería de 4.323mAh del iPhone 14 Pro Max con soporte de carga por cable para un adaptador de 20W o superior. En general, la duración de la batería del iPhone siempre ha sido irregular en el mejor de los casos, dependiendo del uso, y el iPhone 14 Pro Max no es una excepción. Por su parte, Samsung afirma que la batería del S23 Ultra es ahora un 20% más eficiente que antes, algo que tendremos que comprobar en nuestro análisis completo.

A la CPU A16 Bionic del iPhone 14 Pro Max no puede recriminar que sea lenta o que le falte de potencia, mientras que lo mismo puede decirse del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 utilizado en el Galaxy S23 Ultra. Ambos chips son rápidos y ofrecen un gran rendimiento gracias a las generosas capacidades de sus respectivas pantallas. Sin embargo, el uso por parte del S23 Ultra de una memoria LPDDR5X más rápida y eficiente y de almacenamiento UFS 4.0 resulta muy prometedor sobre el papel. Aun así, hasta que no tengamos la oportunidad de pasar más tiempo con el S23 Ultra, es difícil elegir un claro ganador entre los dos smartphones premium en lo que a rendimiento se refiere.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Conclusión

En el momento de escribir estas líneas, sin haber podido poner el S23 Ultra a pleno rendimiento durante un periodo suficientemente largo, sería prematuro declararlo vencedor frente al iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, basándonos en las especificaciones sobre el papel y en el tiempo que hemos tenido con el terminal hasta ahora, el Samsung Galaxy S23 Ultra tiene muchas posibilidades de ser el mejor smartphone Galaxy que hemos visto hasta ahora.

¿Será suficiente un smartphone Samsung de esta calidad para convencer a los usuarios de Apple de que cambien de bando? Es difícil decirlo, sobre todo teniendo en cuenta que el ecosistema de Apple se ha vuelto tan amplio y completo que es difícil pensar en alejarse de él. Pero al menos para fotógrafos y videógrafos, el Samsung Galaxy S23 Ultra parece ser competitivo, si no un claro favorito.

En el poco tiempo que hemos pasado con el S23 Ultra, tanto la captura de fotos como la de vídeo son de una calidad profesional asombrosa en varios ajustes, y la pantalla del S23 Ultra les hace justicia. De hecho, no parece haber ninguna diferencia apreciable en la calidad y el rendimiento de la pantalla entre los dos terminales de gama alta.

Así que, por ahora, consideremos este combate de pesos pesados como indeciso, pero con las apuestas muy inclinadas a favor del S23 Ultra en función de lo que sabemos y hemos experimentado hasta ahora.