Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: comparativa y diferencias entre los tres nuevos móviles

¿Te preguntas cuáles son las diferencias entre el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), el Galaxy S23 (opens in new tab)+ y el Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)? Entonces estás en el lugar perfecto, ya que pretendemos contestar precisamente a eso con esta comparativa.

Los tres buques insignia de Samsung para 2023 por fin son oficiales, tras su presentación el 1 de febrero en el evento Galaxy Unpacked, (opens in new tab) por lo que ya sabemos exactamente qué ofrece cada modelo.

Es normal que te preguntes cuál deberías comprar, y cómo se comparan los tres teléfonos ya que, por ejemplo, el Galaxy S23 Ultra es mucho menos caro que los demás, pero, ¿merece la pena? ¿Qué más te ofrece por tu dinero? Podríamos decir que el Galaxy S23 estándar es perfecto para aquellos que busquen un móvil de tamaño reducido y quieran gastar menos, el Galaxy S23+ es para aquellos que deseen un teléfono más grande que el estándar, y el Galaxy S23 Ultra te ofrecerá una experiencia increíble con las cámaras, además de otros extras.

Vemos exactamente en qué difieren, para que puedas decidir cuál supone mejor compra para ti. Para ello, hemos puesto todas las características de cada teléfono cara a cara, lo que incluye sus especificaciones, diseño, cámaras, precios, y más.

Por cierto, si quieres indagar más sobre un modelo concreto, también puedes leer nuestros artículos de primeras impresiones del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), del Samsung Galaxy S23+ (opens in new tab) y del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), para averiguar qué nos han parecido al probarlos.

Especificaciones comparadas

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: especificaciones comparadas

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Pantalla 6.1 pulgadas AMOLED 120Hz 6.6 pulgadas AMOLED 120Hz 6.8 pulgadas AMOLED 120Hz Resolución pantalla 2.340 x 1.080 2.340 x 1.080 3.088 × 1.440 Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM 8GB (LPDDR5X) 8GB (LPDDR5X) 8GB / 12GB (LPDDR5X) Almacenamiento 128GB / 256GB 256GB / 512GB 256GB / 512GB / 1TB Cámara principal 50MP 50MP 200MP Cámara ultra gran angular 12MP 12MP 12MP Cámara teleobjetivo 10MP, zoom óptico 3X 10MP, zoom óptico 3X Dos de 10MP, zoom óptico 3X y 10X Cámara frontal 12MP 12MP 12MP Dimensiones 70.86 x 146.3 x 7.62 mm 76.2 x 157.73 x 7.62 mm 78.74 x 162.56 x 8.89 mm Peso 168g 195.9g 232.47g Bateria 3,900 mAh 4,700 mAh 5,000 mAh Velocidad carga (por cable) 25W 45W 45W Precio de partida 959€ 1.209€ 1.409€

Precio y disponibilidad

La gama Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: precio y disponibilidad

Todos han subido de precio

Ya se pueden reservar y se pondrán a la venta el 17 de febrero

Doble almacenamiento gratis si reservas

Los tres modelos de la gama Galaxy S23 fueron presentados el 1 de febrero. Ya se pueden reservar en la web de Samsung (opens in new tab) y saldrán a la venta el 17 de febrero.

Lamentablemente todos los buques insignia de Samsung han subido de precio en España respecto a sus predecesores. La buena noticia es que si reservas uno de los tres modelos hasta el 16 de febrero en la web de Samsung (opens in new tab), podrás ahorrar mucho dinero, ya que la compañía te dará el doble de almacenamiento gratis.

Cada móvil viene en distintas variantes disponibles, según la RAM y el almacenamiento que quieras. El S23 estándar parte de 128GB, mientras que el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra parten de 256GB. Además, el modelo superior cuenta con una configuración de 1TB de almacenamiento que es exclusiva de la web de Samsung, cosa que no ofrecen sus hermanos.

A continuación os dejamos una tabla con todos los precios y todas las variantes de los Galaxy S23:

Swipe to scroll horizontally Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 8GB / 128GB 959€ NO HAY NO HAY 8GB / 256GB 1.019€ 1.209€ 1.409€ 8GB / 512GB NO HAY 1.329€ NO HAY 12GB / 512GB NO HAY NO HAY 1.589€ 12GB / 1TB NO HAY NO HAY 1.829€

Como podéis ver en la tabla, si comparamos los precios de la variante que los tres móviles tienen en común, es decir, la que cuenta con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, el modelo intermedio, el Galaxy S23+, cuesta 190€ más que el Galaxy S23 estándar, y el Galaxy S23 Ultra cuesta 390€ más que el S23 estándar, o visto de otra manera, 200€ más que el S23+.

Como veréis a continuación, la diferencia entre el Galaxy S23 estándar y el S23+ es básicamente que el segundo tiene una pantalla y una batería más grandes, y que se carga más rápido, por lo que deberías plantearte si eso te compensa pagar 190€ más. Por otro lado, el Galaxy S23 Ultra es verdad que cuesta mucho más dinero, pero también te ofrece muchas cosas más por su precio, como una cámara principal impresionante, una pantalla más grande, y un lápiz óptico S Pen integrado e incluido en el precio.

Veamos las diferencias detalladamente.

Diseño

Image 1 of 3 Galaxy S23 (Image credit: Samsung) Galaxy S23+ (Image credit: Samsung) Galaxy S23 Ultra (Image credit: Samsung)

El diseño de las cámaras traseras es el mismo en los tres modelos

S23 Ultra tiene el cristal curvado en la parte frontal

S23 Ultra está disponible en dos colores adicionales

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: diseño

Mientras que el diseño del Galaxy S23 Ultra es prácticamente el mismo que el de su predecesor, el Galaxy S22 Ultra, los modelos Galaxy S23 y S23+ vienen este año con un nuevo diseño para sus cámaras traseras, ya que las distintas lentes salen ahora de forma independiente de la parte trasera de los dispositivos, en vez de contar con un módulo para albergar las cámaras: si esto te suena familiar, es porque ese es precisamente le diseño de las cámaras Ultra.

En otras palabras, este año los tres modelos de la gama vienen con el mismo diseño para sus cámaras, por lo que se parecen más que nunca.

Ahora bien, sí que encontramos diferencias. Mientras que el Galaxy S23 y el S23+ son prácticamente idénticos, siendo la excepción el tamaño, el Galaxy S23 Ultra, además de ser el más grande de los tres, tiene una forma con las esquinas mucho más marcadas, y además, cuenta con cristal curvado en su parte delantera, mientras que en los otros dos modelos la pantalla es plana.

Otra diferencia clave es que el Ultra viene con una ranura para guardar el lápiz óptico S Pen, cosa que no tienen sus hermanos pequeños.

Algo que tienen en común los tres teléfonos de la gama Galaxy S23 es que este año vienen protegidos, tanto por delante como por detrás, por el cristal protector Corning Gorilla Glass Victus 2, siendo su acabado brillante por delante, y cepillado por detrás. Esto quiere decir que los tres son más resistentes que sus predecesores.

Otra característica que comparten todos los modelos S23 es que cuentan con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

Una novedad de este año es que los tres móviles están disponibles en los mismos colores, que son: “Phantom Black” (negro), “Lavender” (lavanda), “Cream” (crema), y “Green” (verde), y de forma exclusiva en la web de Samsung, tenemos "Graphite" (gris oscuro) y el "Lime" (lima).

Hasta ahora, el Ultra solía tener su propio conjunto de colores, distinto al de los otros dos. Eso sí, hay dos tonos adicionales exclusivos para el Ultra (que sólo podrás comprar en la web de Samsung): "Red" (rojo) y "Sky Blue" (azul cielo).

Si quieres ver qué aspecto tienen todos estos colores, tenemos una guía en la que encontrarás todas las imágenes (opens in new tab).

Pantalla

Samsung Galaxy S23 ajustes de pantalla (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: pantalla

La pantalla del S23 es de 6.1 pulgadas, la del S23+ de 6.6" y la del S23 Ultra de 6.8"

Todos tienen una tasa de refresco de 120Hz, aunque sólo la del Ultra es capaz de bajar hasta 1Hz para ahorrar batería (el mínimo de los otros es de 48Hz).

Todos tienen el mismo nivel de brillo máximo

El tamaño de la pantalla es la mayor diferencia visual entre los tres modelos Samsung Galaxy S23. La pantalla del Galaxy S23 estándar es de 6,1 pulgadas con una resolución de 2.340 x 1.080 píxeles y la del S23+ es de 6,6 pulgadas, y tiene la misma resolución. El S23 Ultra, por su parte, tiene una pantalla de 6,8 pulgadas con una resolución mayor de 3.088 x 1.440 píxeles.

Todas las pantallas son AMOLED, con tasas de refresco adaptativas de 120Hz. Sin embargo, sólo el S23 Ultra puede bajar a 1Hz, igual que el año pasado, lo que le da ventaja a la hora de ahorrar batería, ya que el S23 y S23+ sólo pueden bajar a 48Hz.

Los tres tienen también el mismo nivel de brillo máximo, que es de 1.750 nits; los rumores de que el S23 Ultra podría alcanzar los 2.150 nits resultaron estar equivocados, lamentablemente.

Por último, como hemos comentado antes, las pantallas de los tres modelos está protegida por el nuevo cristal protector Gorilla Glass Victus 2.

Cámaras

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: cámaras

S23 Ultra se diferencia de los demás más todavía que el año pasado, gracias a su nuevo sensor de 200MP

S23 Ultra cuenta con teleobjetivo adicional para zoom óptico 10x

Todos los teléfonos vienen con ciertas mejoras fotográficas

Las cámaras siempre han sido uno de los elementos diferenciadores clave entre el modelo estándar, el Plus y el Ultra de la gama Samsung Galaxy S, y este año han seguido esa tendencia. De hecho, la diferencia es aún mayor que el año pasado.

¿Por qué? Pues muy fácil, porque las cámaras de los modelos S23 y S23+ siguen siendo las mismas que el año pasado, lideradas por una principal de 50MP, mientras que el Galaxy S23 Ultra llega con una nueva cámara principal de 200MP (mejorada frente a la de 108MP del Galaxy S22 Ultra) .

Las mejoras que esto implica no se limitan a la gran cantidad de megapíxeles: el nuevo sensor, llamado ISOCELL HP2 viene con algunos trucos muy ingeniosos. Por ejemplo, utiliza la tecnología Adaptive Pixel de Samsung para ofrecer pixel binning adaptativo de 4:1 y 16:1, lo que da como resultado imágenes de 50MP y 12,5MP a partir de ese sensor de 200MP, en función de lo que sea más adecuado para cada escenario (según la luz que se necesite captar). Si te interesa leer todas las demás tecnologías y mejoras que trae este nuevo sensor de 200MP (opens in new tab), no te pierdas este interesante artículo en el que hemos desarrollado eso: "La cámara de 200MP del Samsung Galaxy S23 Ultra es mucho más que una estrategia de marketing (opens in new tab)".

Sea como sea, las cámaras del S23 Ultra son superiores a las de los otros dos modelos por más motivos. Por ejemplo, la capacidad de hacer zoom. Al igual que en la gama Galaxy S22, el S23 Ultra cuenta con un teleobjetivo adicional, por lo que, además de contar con el mismo teleobjetivo de 10MP con 3 aumentos que el S23 y el S23+, también ofrece un teleobjetivo de 10MP con 10 aumentos.

Por otro lado, los tres modelos mantienen la cámara ultra gran angular de 12MP de sus predecesores, y además, este año los tres móviles cuentan con la misma cámara frontal, que es una de 12MP. Eso supone una mejora para los modelos estándar y Plus, ya que el año pasado tenían una de 10MP, pero en el caso del Ultra, el S22 Ultra tenía una cámara selfie de 40MP, por lo que este cambio nos ha sorprendido.

Toda la gama cuenta también con un modo RAW Experto mejorado que funciona con imágenes de 50MP (antes estaba limitado a 12MP), además de un modo llamado "Astrophoto" para fotografiar el cielo nocturno y una experiencia fotográfica nocturna mejorada (que Samsung llama "Nightography"). En cuanto al vídeo, ahora todos pueden grabar en 8K a 30 fps y 60 fps.

Tenemos más información sobre todo lo anterior en nuestro análisis en profundidad de las principales novedades de las cámaras de la serie S23 (opens in new tab).

Rendimiento

El Samsung Galaxy S23 (izquierda) y el Samsung Galaxy S23+ (derecha) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: rendimiento

Todos los modelos cuentan con el nuevo chip personalizado Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy": ¡y a nivel mundial!

S23 y el S23+ vienen con 8GB de RAM, mientras que el Ultra también está disponible con 12GB

S23 estándar parte de 128GB y los otros dos de 256GB

El Ultra está disponible con 1TB

A nivel de rendimiento no encontramos grandes diferencias entre los tres modelos.

Todos los Galaxy S23 equipan el último chip de gama alta Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm para buques insignia, y lo mejor de todo, es que lo llevan en todo el mundo: este año Samsung ya no comercializará los móviles con su chip Exynos menos potentes en algunos países como España.

Y no sólo eso, los Galaxy S23 cuentan con una versión exclusiva y mejorada de dicho chip, llamada "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy". Esta versión ha sido acelerada para alcanzar una velocidad de 3,36 GHz (frente a los 3,2GHz de la versión estándar), lo que significa que los buques insignia de Samsung deberían ofrecer un rendimiento superior a cualquier otro móvil que equipe este chip.

Lo cierto es que la única diferencia que encontramos entre los tres modelos en términos de rendimiento es la RAM y el almacenamiento. El S23 estándar y el S23+ vienen con 8GB de RAM, mientras que el Ultra tiene 8GB o 12GB. En cuanto al almacenamiento, el S23 tiene 128GB o 256GB, mientras que el Plus tiene 256GB o 512GB, y el Ultra tiene 256GB, 512GB o 1TB (las dos configuraciones superiores viene con 12GB de RAM). También cabe señalar que la variante de 1TB del S23 Ultra es exclusiva de la web de Samsung.

Batería

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: batería

S23 Plus podría ofrecer la mayor duración de batería de los tres, con 27 horas

La velocidad de carga del S23+ y el S23 Ultra es, con 45W, mayor que los 25W del S23 estándar

En cuanto a la duración de la batería, las capacidades de los teléfonos varían en función del tamaño de la pantalla: el S23 tiene una batería de 3.900mAh, el S23+ una de 4.700mAh y el Ultra una de 5.000mAh.

Aún no hemos probado la duración de la batería por nosotros mismos, pero las cifras que ha dado Samsung son: hasta 22 horas para el S23, 27 horas para el S23+ y 26 horas para el S23 Ultra, por lo que el Galaxy S23+ podría contar con la batería más duradera, aunque hay poca diferencia con el Ultra, mientras que el S23 básico es el que menos aguanta.

En cuanto a la carga, el S23 estándar vuelve a salir perdiendo, con una velocidad máxima de 25W, frente a los 45W del Plus y el Ultra, igual que el año pasado. Los tres tienen carga inalámbrica de 15W.

Características

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: características

El S23 Ultra viene con el lápiz óptico S Pen

Los tres modelos ejecutan Android 13 con la capa de personalización One UI 5.1 de Samsung

La otra diferencia obvia entre el Galaxy S23 Ultra y el S23/S23+, en términos de características, es que el modelo superior viene con el lápiz óptico S Pen, mientras que los otros dos no. Y no es algo que nos sorprenda, ya que el S Pen forma parte de la identidad del Ultra y hace que este represente lo que era antes el Galaxy Note (siendo la única diferencia el nombre).

Aparte de eso, no hay muchas más diferencias entre estos tres teléfonos. Todos ejecutan Android 13 (opens in new tab) con la interfaz One UI 5 de Samsung. Los dos tienen conectividad 5G. Ninguno tiene conexión de audio minijack.

Como hemos dicho, la diferencia clave respecto a características es que el S23 Ultra lo puedes usar con el lápiz óptico, y eso es un gran punto a favor.

Conclusión

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: conclusión

Aunque la gama Samsung Galaxy S23 en general parece tan potente como la S22 del año pasado, una vez más es el modelo Ultra el que parece ser el principal candidato para nuestro ranking de mejores teléfonos (opens in new tab), y un móvil que potencialmente podría enfrentarse y vencer al todopoderoso iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) de Apple.

Según los rumores, las diferencias entre el S23 estándar y el S23+ son pocas. Este último tiene una pantalla más grande y una batería de más capacidad, además de soportar una carga más rápida y estar disponible con 512GB, mientras que el máximo almacenamiento del estándar es de 256GB. Pero claro, estas pocas mejoras también significan que es más caro.

Por lo demás es muy parecido: mismo procesador, mismas opciones de RAM, mismas cámaras y mismo diseño. Por lo tanto, teniendo claras estas diferencias, debes pensar si esas pocas mejoras son suficientes para ti y te merecen la pena el desembolso adicional.

El S23 Ultra, por su parte, vuelve a ser algo único. Sus habilidades fotográficas son aún más impresionantes gracias a ese sensor de 200MP, además de su teleobjetivo adicional para hacer zoom óptico. Si buscas un móvil con cámaras increíbles y versátiles, entonces deberías plantearte ahorrar y hacerte con el Ultra.

Peor eso n oes todo, la pantalla del Ultra, además de ser más grande, también es más eficiente gracias a que puede bajar la tasa de refresco a 1Hz. A nivel de rendimiento, sólo el Ultra te ofrece configuraciones con 12GB de RAM, o 1TB de almacenamiento. Y, por supuesto, también está el S Pen; si lo quieres, el Ultra es tu móvil.

Sin duda, el Ultra es con diferencia el más caro de los tres, pero ofrece tanto más que los otros dos que al menos hace que merezca la pena. Otra opción que te queda, si quieres gastar menos, es plantearte comprar el anterior Samsung Galaxy S22 Ultra: si te interesa, no te pierdas nuestra comparativa Galaxy S23 Ultra vs S22 Ultra (opens in new tab), para que puedas ver las diferencias y ver qué te estarías perdiendo al comprar el predecesor por un precio más bajo.