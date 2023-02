Samsung Galaxy S23 Ultra: las 7 mayores novedades de la cámara

Por un momento, parecía que el anuncio del Samsung Galaxy S23 Ultra era una presentación de la cámara en lugar de un smartphone. El nuevo buque insignia de Android cuenta con una nueva cámara principal de 200MP y Samsung no dudó en hablar largo y tendido sobre ella durante el Unpacked, pero ¿qué puede hacer exactamente esta nueva cámara?

Al fin y al cabo, no es el primer smartphone de 200MP que vemos (por ejemplo, el Xiaomi 12T Pro (opens in new tab) y el Motorola Edge 30 Ultra). Aun así, el Galaxy S23 Ultra es el primer teléfono que utiliza el sensor HP2 de Samsung, y eso lo hace muy interesante, sobre todo porque Samsung es uno de los principales nombres en el campo de la fotografía computacional.

(Image credit: Samsung)

Puede que las otras tres cámaras traseras del S23 Ultra no hayan cambiado mucho con respecto a su predecesor, pero esta cámara principal de 200MP es ciertamente capaz de algunos trucos interesantes que bien podrían hacer que mantuviera su puesto en lo más alto de nuestra guía de mejores teléfonos con cámara.

Tendremos que hacer muchas pruebas con el S23 Ultra para ver si ha superado otras molestas deficiencias de su predecesor, como el retardo del obturador. Pero de momento, por orden de emoción, éstas son las habilidades fotográficas y de vídeo que más nos han interesado.

1. Mejor vídeo con poca luz

Si había un gran mensaje que Samsung quería transmitir durante Unpacked, era que el Galaxy S23 Ultra tiene unas habilidades de vídeo muy mejoradas. Después de todo, contratar a Ridley Scott para la presentación no habrá sido barato.

El vídeo es un punto débil tradicional de los teléfonos Samsung, así que ¿qué ha cambiado? En parte se debe al hardware, como una lente f/1,7 más luminosa, pero sobre todo a una combinación de procesador potente y muchos trucos de inteligencia artificial.

(Image credit: Samsung)

Algunos de los nuevos algoritmos de procesamiento de imágenes son capaces de realizar el procesamiento de múltiples fotogramas en los vídeos, creando efectivamente una reducción de ruido en tiempo real utilizando múltiples fotogramas. Combínalo con un mejor control de la sobreexposición (otro punto débil de la S22 Ultra) y obtendrás unos resultados mucho más sólidos al grabar vídeo por la noche.

(Image credit: Samsung)

Otra ventaja es el modo de vídeo Pro de la aplicación de cámara, que permite modificar rápidamente ajustes como el balance de blancos y el ISO. La aplicación Asistente de Cámara también incluye funciones como un modo de "previsualización limpia" que permite revisar las grabaciones en pantallas HDMI sin que la interfaz se interponga, por lo que el S23 Ultra es sin duda uno de los teléfonos más avanzados para grabar vídeo.

2. El Expert RAW pasa a primer plano

El modo Expert RAW de Samsung te ofrece más información de edición fotográfica con la que trabajar que los formatos de imagen comprimidos como JPEG, y hasta ahora sólo estaba disponible como aplicación independiente. En el S23 Ultra no es así: ahora encontrarás las funciones Expert RAW integradas en la aplicación Cámara del teléfono, lo que supone una ventaja para los fotógrafos más curiosos.

La idea detrás del Expert RAW es que tienes un mayor margen para forzar áreas como luces y sombras antes de que la imagen se degrade, y la aplicación te da las herramientas para hacer esos ajustes. En el S23 Ultra, también podrás trabajar con imágenes de 50MP, en lugar del límite anterior de 12MP.

(Image credit: Samsung)

Aunque el iPhone tiene un formato ProRAW similar, su aplicación de cámara carece por completo de herramientas profesionales de captura y edición, por lo que el S23 Ultra resultará atractivo para quienes disfrutan editando creativamente sus fotos.

Esto es especialmente cierto si eres usuario de Adobe Lightroom, ya que Samsung lo ha convertido en la aplicación predeterminada para editar sus archivos Expert RAW. Por desgracia, tendrás que pagar para obtener todas las funciones de Lightroom, pero el proceso de edición debería ser bastante fluido.

Algunos ejemplos del tipo de flexibilidad de edición que puedes obtener en la aplicación Adobe Lightroom. (Image credit: Adobe)

La llegada de Expert RAW a la aplicación nativa Cámara también desbloquea nuevas e interesantes funciones especializadas, como la astrofotografía...

3. Nuevas funciones de astrofotografía

El modo de astrofotografía de la mayoría de los teléfonos Pixel de Google es bastante legendario, pero Samsung se esfuerza por competir gracias a un nuevo modo en el S23 Ultra (y S22 Ultra).

El año pasado, Astrophoto estuvo disponible como una función beta en la app Expert RAW para el S22 Ultra. Y los propietarios del S23 Ultra podrán acceder al mismo truco del cielo nocturno en la aplicación Cámara del teléfono.

(Image credit: Samsung)

¿Cómo funciona? El modo incluye una guía celeste que señala constelaciones y nebulosas mientras escaneas con el teléfono. Una vez que hayas decidido la composición, puedes configurarla para que tome una exposición de cuatro, siete o diez minutos, y la S23 Ultra se encargará entonces de gran parte del procesamiento.

También podrás grabar un astro hyperlapse (una mezcla de timelapse y vídeo corto) que muestre el movimiento irregular de las estrellas en el cielo nocturno. Esto es algo que estamos deseando probar durante nuestro análisis completo de la S23 Ultra (suponiendo que tengamos un cielo bonito y despejado).

4. Versatilidad de 200MP

El S23 Ultra es el primer teléfono de 200MP de Samsung, pero esa resolución por sí sola no es necesariamente algo genial. Lo que lo hace potencialmente importante para los aficionados a la fotografía es la combinación de esa resolución con la tecnología Adaptive Pixel de Samsung y la potencia de procesamiento del Ultra.

Además del modo de 200 megapíxeles, la nueva Ultra ofrece un par de opciones adicionales para obtener los mejores resultados en distintas condiciones. En condiciones de poca luz, las imágenes más limpias provendrán de su modo de 12MP, que utiliza el binning de píxeles 16:1 para combinar varios píxeles y aumentar enormemente su capacidad de captación de luz.

(Image credit: Samsung)

Pero para un término medio que combina los beneficios de reducción de ruido de pixel binning con el detalle de alta resolución, la S23 Ultra también tiene un modo de 50MP (que utiliza 4:1 pixel binning de ese sensor 200MP). Parece una buena opción para las fotos a plena luz del día, en las que la generosa resolución ofrece un práctico potencial de recorte.

En resumen, el nuevo chip ISOCELL HP2 incorpora mucha tecnología inteligente que ayuda a mejorar la fotografía del S23 Ultra. Samsung también ha hablado de la mayor "capacidad de almacenamiento total" del sensor, es decir, la capacidad de sus píxeles para almacenar luz. Más que un salto espectacular en la calidad de imagen, los beneficios deberían ser principalmente una mayor flexibilidad para disparar en diferentes situaciones de iluminación.

5. Un modo de vídeo en 8K realmente utilizable

El modo de vídeo 8K de la S22 Ultra se vio ligeramente perjudicado por la ausencia de opciones de velocidad de fotogramas y un enorme recorte (2x) que hacía casi imposible la composición.

Afortunadamente, ambos problemas parecen haberse rectificado en la S23 Ultra. Ahora hay un modo 8K/30p y, gracias a la potencia del procesador Snapdragon 8 Gen 2, un campo de visión mucho más amplio.

(Image credit: Samsung)

Aun así, no recomendaríamos grabar una gran cantidad de vídeo en 8K, debido a las exigencias de almacenamiento y la falta de lugares para ver el contenido. Y el modo 4K/60p Super HDR (arriba) también parece una opción mejor para la mayoría de las situaciones.

Pero es bueno saber que estás preparado para el futuro y que la resolución también ofrece un práctico potencial de recorte con buena luz.

6. Una de las mejores cámaras selfie del mercado

La pobre cámara frontal suele quedar fuera de las presentaciones de los smartphones más elegantes, pero Samsung sabe lo popular que es: el S23 Ultra tiene ahora una cámara frontal de 12MP muy mejorada, que también aparece en sus hermanos S23 y S23 Plus.

(Image credit: Samsung)

La combinación de píxeles más grandes, un mejor autoenfoque de doble píxel y el motor de detección de objetos AI de Samsung debería mejorar significativamente las habilidades selfie del S23 Ultra. Este último promete mejorar la separación de los sujetos del fondo, y Samsung también ha añadido la opción de elegir diferentes tonos de color para tus selfies, como cálido o natural.

Puede que no sea tan espectacular como un sensor de 200MP, pero este es el tipo de mejora que podría ayudar al S23 Ultra a ganar muchos adeptos entre los fotógrafos más ocasionales.

7. Estabilización de imagen mejorada

Uno de los mejores avances de los últimos años en vídeo para smartphones ha sido la mejora de la estabilización de imagen, que ayuda a grabar vídeo a pulso sin apenas vibraciones. Este desarrollo no ha sido tan bueno para cardanes como el DJI OM 6, pero a Samsung claramente no le importa, acaba de dar a la estabilización de imagen óptica (OIS) del S23 otro fuerte impulso.

(Image credit: Samsung)

El nuevo sistema es el doble de potente que el de su predecesor, el S22 Ultra, y corrige hasta tres grados de vibración (en lugar de 1,5). De este modo, podría volver a rivalizar con el iPhone 14, aunque Samsung no le ha dado tanto bombo como al Action Mode de Apple. Estamos deseando ver cómo se comparan ambas en nuestra tradicional prueba de movimiento de la cámara del smartphone.