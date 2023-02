Nuestro unboxing del Samsung Galaxy S23 Ultra en imágenes

Después de meses de rumores y filtraciones, el 1 de febrero Samsung finalmente deleitó a los fans con el que probablemente será uno de los lanzamientos más importantes del año, presentando la gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) en el evento Samsung Unpacked 2023 (opens in new tab).

Antes del evento, en TechRadar tuvimos el placer de echar un primer vistazo a los tres nuevos móviles de cerca (puedes leer nuestras primeras impresiones del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), del Samsung Galaxy S23+ (opens in new tab) y del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)), y ahora, ya tenemos en nuestras manos los nuevos dispositivos para poder analizarlos con tiempo. Esto nos da la oportunidad de hacer algo que no pudimos hacer en nuestro primer contacto con los Galaxy S23, que es disfrutar del placer de desempaquetar cada teléfono.

Ya estamos preparando los análisis completos de los tres terminales, pero mientras tanto, os dejamos las imágenes de cómo ha sido la experiencia al sacar el nuevo Galaxy S232 Ultra de su caja.

Si tienes curiosidad por saber qué esperar cuando tengas en tus manos tu Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), o si no tienes pensado hacerte con uno pero quieres saber cómo es la experiencia de desempaquetar uno de los smartphones más potentes del mundo en este momento, sigue leyendo.

Image 1 of 3 Aquí todavía no se ve nada... (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Se agradece poder ocultar el contenido de miradas indiscretas. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) ¡Ahí está la caja del S23 Ultra! Y parece que es el de color verde (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Al salir del lugar de la presentación con nuestra muestra de prueba del S23 Ultra, agradecimos que la bolsa negra fuera tan discreta; al fin y al cabo, volvíamos a casa con un móvil que parte de 1.409€, ni más ni menos. Es de esperar que Samsung ofrezca un embalaje un poco más decorado cuando la compra la realice un cliente.

Image 1 of 4 Redoble de tambores, por favor. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) ¿No se supone que esas pegatinas de seguridad están en el exterior de la caja? (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Al principio parecía que nos habían prestado para el análisis el modelo de color Phantom Black (negro).... (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

... pero falsa alarma. Aunque, tal y como vimos en nuestra primera impresión, este verde parece bastante apagado en determinadas condiciones de iluminación. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)



Al levantar la tapa, queda claro que Samsung está tratando de mantener la coherencia en todas sus experiencias de unboxing, con el mismo acabado negro satinado que hemos visto desde hace algunas generaciones, acentuado por el texto en relieve brillante. Sin embargo, el uso de un gráfico del Ultra en la cara superior es una novedad, y añade un poco más de interés en este caso. Además, si en todas las cajas el color del móvil de la tapa es del mismo color que el teléfono que hay dentro, los diseñadores merecen puntos extra.

Image 1 of 4 ¡Súbelo súbelo! (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) ¿No debería haber más cosas ahí dentro? (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Como Spiderman, esto estaba aferrado disimuladamente al interior de la tapa de la caja. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) ¡Esto es lo que nos faltaba ver en la caja! Ahora sí. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Después de levantar el Ultra de su lugar de descanso perfectamente moldeado, es posible que te extrañe, igual que a nosotros, que aparentemente no haya nada más en la caja, ya que esperábamos (y esto está respaldado por los propios listados de la página del producto de Samsung) encontrar algunos extras más.

Resulta que hay que dar la vuelta a la tapa de la caja para sacar una caja adicional que contiene las piezas que faltan. Es un diseño que Samsung lleva utilizando desde hace tiempo, pero que nos sigue engañando.

Image 1 of 3 Cuando el día de mañana los Galaxy ya sólo soporten con SIM electrónica, esta pequeña pieza ya no estará en la caja. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) El S23 Ultra soporta hasta 45W de carga por cable, pero necesitarás comprar el cargador por separado, ya que no viene en la caja (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Todo el mundo se lee esto de principio a fin, ¿no? (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si ya has tenido un Galaxy antes, te resultará familiar la conocida herramienta para abrir la bandeja de la SIM en forma de lágrima que hay en la caja, junto con un cable negro de USB Tipo-C a USB Tipo-C y, como siempre, una guía rápida sobre el móvil. Es posible que en algunos países haya documentación reglamentaria adicional, pero no esperes ningún extra, como un adaptador de corriente, auriculares o puntas de repuesto para el lápiz óptico S Pen.

Prácticamente puedes oír esta imagen (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Después de sacar todo el contenido de la caja, llega la mejor parte de cualquier unboxing: despegar el protector de pantalla. El que lleva el S23 Ultra es opaco y negro, y no lleva ninguna información. Anteriormente, estos protectores de fábrica se utilizaban para resaltar la ubicación de los botones y las conexiones, pero hoy en día dan por hecho que puedes averiguarlo por ti mismo...

Al igual que el envoltorio de papel de la propia caja, este protector de pantalla está fabricado con papel 100% reciclado. Es algo que incluso destacaron durante el evento de presentación de los Galaxy S23, ya que forma parte del compromiso de la compañía para reducir el impacto medioambiental de sus teléfonos.

El Galaxy S23 Ultra, sacado de su caja, en toda su gloria (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Y ahí lo tienes. No hay sorpresas en el unboxing del Galaxy S23 Ultra, y sospechamos que lo mismo ocurre con el Galaxy S23 estándar y el Galaxy S23+.

Toda la gama se puede reservar ya, y hasta el 16 de febrero, ya que el 17 de febrero sale a la venta. Cabe destacar que si reservas los móviles en la web de Samsung (opens in new tab) podrás ahorrar mucho dinero (concretamente, 60€ en caso del S23 estándar, 120€ en el S23+ y 180€ en el caso del Ultra), gracias a que si reservas, conseguirás el doble de almacenamiento sin coste adicional.

A menos que hagamos un descubrimiento crítico al analizar a fondo el Galaxy S23 Ultra, lo más seguro es que este móvil pase a encabezar nuestro ranking de mejores teléfonos Samsung (opens in new tab), pero también tiene muchas probabilidades de ser el campeón de nuestra guía de mejores móviles Android (opens in new tab), que se posicione en lo más alto de nuestro ranking de teléfonos con las mejores cámaras (opens in new tab), e incluso que sea un ganador de nuestra guía definitiva de mejores smartphone (opens in new tab): estad atentos para ver qué consigue.