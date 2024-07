Los renders filtrados del Google Pixel 9 y Pixel 9 Pro muestran un claro cambio de diseño

Han aparecido más renders de los Google Pixel 9 y Pixel 9 Pro en X, lo que refuerza la idea de que los próximos teléfonos insignia diseñados por Google tendrán un aspecto similar al de sus predecesores.

Publicado por Sudhanshu Ambhore, un informador bastante fiable, el render del Pixel 9 muestra lo que supuestamente es ese teléfono en un color rosa pastel, con una barra de cámaras en forma de píldora; esta última marcaría un cambio con respecto a la barra de cámara rectangular más nítida, aunque el ADN del diseño Pixel sigue siendo evidente.

Lo mismo ocurre con el render del Pixel 9 Pro, que muestra lo que supuestamente es ese teléfono en un color blanco crema, y cuenta con tres cámaras, también en una barra en forma de píldora. Teniendo en cuenta los anteriores teléfonos Pixel Pro, este conjunto de cámaras probablemente incluiría un sensor principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo.

Pixel 9 and Pixel 9 Pro XL render pic.twitter.com/zO5BoMhpItJuly 22, 2024

Aparte de eso, los renders no revelan mucho, ya que todo lo que se muestra son las partes traseras de los teléfonos. Pero ha habido muchos rumores y pistas que nos dan una idea de lo que podemos esperar del próximo par de teléfonos de Google.

En resumen, es probable que las principales actualizaciones sean un nuevo chip Tensor para impulsar herramientas de IA y respuestas rápidas a las consultas; cámaras mejoradas, aunque más en el lado del software que con nuevos sensores; y la posibilidad de que se adopte el titanio en el diseño para hacer que los teléfonos sean más fuertes y ligeros, para el Pixel 9 Pro si no para el Pixel 9 estándar. También se ha hablado de unos laterales más planos para los teléfonos, pero no estamos tan seguros de ello, ya que ese diseño es muy parecido al de un iPhone y no suele ser adoptado por los mejores teléfonos Android.

En general, parece que Google se apoyará más en el software y las herramientas de IA para ofrecer las actualizaciones en sus próximos teléfonos Pixel, en lugar de hacer grandes cambios en el lado del hardware. Dicho esto, el gigante de las búsquedas aún podría sorprendernos. El 13 de agosto se celebrará una presentación de los Pixel, así que es de esperar que veamos los nuevos teléfonos, posiblemente junto a una segunda generación del Pixel Fold.

