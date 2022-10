Puede que aún haya que esperar un tiempo hasta que llegue la Samsung Galaxy Tab S9

Hubo un intervalo de 18 meses entre el lanzamiento de la Samsung Galaxy Tab S7 y la Samsung Galaxy Tab S8, y si el nuevo informe es creíble entonces va a ser la misma espera para el Samsung Galaxy Tab S9.

The Elec (opens in new tab) informa (según Android Police (opens in new tab)) de que Samsung está retrasando el lanzamiento de la Galaxy Tab S9 en respuesta a un mercado lento y a una recesión económica general, aunque no tenemos muchos indicios de cuánto podría ser el retraso.

No está claro exactamente cuándo podría ver la luz el Samsung Galaxy Tab S9, pero el Galaxy Tab S8 fue presentado en febrero del 2022. Es de suponer que no veremos el nuevo modelo hacer su aparición en febrero del 2023.

Tres modelos

Se espera que haya tres modelos del Samsung Galaxy Tab S9, al igual que con el Galaxy Tab S8: un modelo estándar, un modelo Plus y un modelo Ultra que cuenta con una gigantesca pantalla de 14,6 pulgadas.

Pero con las ventas de tablets en declive en este momento (entre otras cosas por la pandemia mundial que todos hemos vivido, además de las limitaciones financieras de muchos consumidores) parece que Samsung va a esperar un poco más antes de lanzar su nueva tablet.

No hemos oído mucho más en forma de filtraciones y rumores en lo que respecta a la Samsung Galaxy Tab S9, pero parece probable que se produzcan los habituales aumentos de velocidad y rendimiento, quizá también con algunas mejoras en la tecnología de la pantalla.

Necesitamos más tablets Android de gama alta

Los posibles retrasos de la Samsung Galaxy Tab S9 son una mala noticia para cualquiera que busque una tablet Android de gama alta. Aunque, por supuesto, puedes optar por la Galaxy Tab S8, no hay muchas tablets Android de gama alta en este momento.

Las tablets Amazon Fire son buenas para los que quieren algo asequible, y parece que la próxima tablet Google Pixel también estará en el extremo más barato del espectro, pero ¿qué pasa con quienes tienen más dinero para gastar?

Con los nuevos iPad Pros que se esperan este mes, cualquiera que quiera una tablet premium de Apple está bien atendido. Es una pena que no haya mucho para los que prefieren el sistema operativo móvil de Google en sus dispositivos.

Hablando de Google, sigue mejorando la experiencia de Android en las tablets, más recientemente con Android 12L. Esperemos que a medida que el software mejore, veamos aparecer más hardware que lo aproveche.