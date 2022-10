El iPhone 15 vendrá con un chip 5G mejorado

Todavía es muy pronto para los rumores sobre el iPhone 15 (opens in new tab), ya que el iPhone 14 (opens in new tab) se lanzó el mes pasado, pero empezamos a oír algunos rumores sobre lo que podemos esperar el año que viene. La última filtración se refiere al módem 5G del iPhone 15.

Según el analista del sector Jeff Pu (según MacRumors), Apple utilizará el Qualcomm Snapdragon X70 para impulsar sus capacidades 5G, frente al Snapdragon X65 que se encuentra en la actual gama de iPhone 14.

El chip actualizado ofrece una latencia más baja y consume menos energía, y viene con un conjunto de optimizaciones de inteligencia artificial que deberían significar mejores velocidades y una cobertura más fiable sin importar la ubicación del teléfono.

Planes de módem de Apple

Hay una subtrama aquí, y es que se sabe que Apple está desarrollando su propio módem 5G, de la misma manera que ha estado desarrollando sus propios procesadores para el iPhone. Pu considera que el chip 5G de Apple aún está lejos.

Apple también se quedará con Qualcomm para sus necesidades de módem 5G en el iPhone 16 previsto para el 2024, dice Pu. Ese debería ser el Snapdragon X75, aunque por el momento no hemos oído nada al respecto.

Después de eso, es posible que veamos un teléfono en el 2025 con un chip fabricados por enteramente por Apple en su interior, así que podemos considerar esto como el primer rumor sobre el iPhone 17 también. Por supuesto, te mantendremos informado de todas las filtraciones y rumores sobre el iPhone mientras tanto.

Apple quiere en control total

Está claro que a Apple le gusta tener todo el control posible sobre los componentes de hardware que van en sus dispositivos: después de haber fabricado los chips para el iPhone y el iPad durante años, ahora también ha cambiado sus Macs por procesadores fabricados por Apple.

El módem 5G dentro del iPhone es uno de los pocos componentes que sigue siendo fabricado por un tercero, pero no hay duda de que Apple quiere cambiar eso: por eso gastó tanto dinero comprando el negocio de módems 5G de Intel en el 2019.

Por la razón que sea, el proceso de cambio está tardando más de lo que quizás se preveía. Se había especulado con que un chip 5G de Apple podría aparecer en el 2023, pero eso ahora parece menos probable.

No obstante, acabará ocurriendo, y Apple espera que, al estar a cargo de todo su propio desarrollo de hardware y software, pueda fabricar productos que funcionen de forma aún más eficiente y fluida.