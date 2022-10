Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: comparativa - ¿Cuánto tiene de nuevo este "nuevo" móvil Android?

El Google Pixel 7 (opens in new tab) es el nuevo buque insignia de la compañía, junto con el Pixel 7 Pro, pero la verdad es que, al menos a primera vista, no se ve muy diferente al Google Pixel 6 (opens in new tab).

Los dos teléfonos tienen un aspecto bastante similar y comparten muchas especificaciones, por lo que puede que te preguntes qué es lo que realmente ha cambiado, y si merece la pena comprar el nuevo teléfono o si deberías quedarte, o comprarte, el anterior.

Para ayudarte a decidir, hemos comparado ambos móviles basándonos en sus especificaciones y, en el caso del Pixel 6, también tendremos en cuenta nuestra propia experiencia con el teléfono, cosa que no podemos hacer con el Pixel 7 hasta que hayamos hecho el análisis en profundidad (de momento lo hemos tenido en nuestras manos, pero no mucho tiempo).

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: fecha de lanzamiento y precio

El Google Pixel 7 y el Pixel 6 parten exactamente de lo mismo: el precio de lanzamiento de ambos es de 649€. Ahora bien, en España el Pixel 6 solo se comercializa en una sola variante, que cuenta con 128GB de almacenamiento (el mismo que tiene la variante básica del Pixel 7), mientras que en el nuevo modelo puedes optar por una versión superior con 256GB de almacenamiento, cuyo precio es de 749€.

En ambos casos la RAM es de 8GB.

El Google Pixel 7 (Image credit: Google)

Dicho eso, hay que tener en cuenta que el Google PIxel 6 ya se puede comprar rebajado (opens in new tab), por lo que podrás ahorrar dinero si te haces con el modelo anterior.

Los Pixel 6 se pusieron a la venta en España en febrero de 2022, mucho más tarde que en el resto del mundo, donde se puso a la venta en octubre de 2021. Por eso, nos complace que en el caso del Pixel 7, este esté siguiendo en España el mismo calendario de lanzamiento que en el resto del mundo: ya se puede reservar, y se pondrá finalmente a la venta el 13 de octubre de 2022.

(opens in new tab) en oferta Google Pixel 6 (opens in new tab) en oferta.

Ahorra 142€. Si te interesa el Google Pixel 6 (estándar), en Amazon lo tienen con un 22% de descuento, lo que aumenta todavía más el valor de este móvil.

Precio: 649€ 506.98€ (opens in new tab) .

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: diseño y pantalla

Bueno, en esta sección hay poco que decir.

El Google Pixel 7 es prácticamente idéntico al Pixel 6. Esto significa que cuenta con la misma parte trasera de cristal, dividida por ese módulo de cámaras horizontal tan característico de los últimos Pixel, que parece un visor.

Un cambio pequeño es que el módulo de cámaras del Pixel 7 es ahora una misma pieza larga hecha de aluminio, pero sinceramente difiere realmente poco de lo que vimos en el predecesor.

Ambos móviles cuentan con resistencia al agua y al polvo IP68, y tienen la pantalla protegida por Gorilla Glass Victus.

Los colores disponibles son distintos: el Google Pixel 7 está en Obsidiana (negro), Nieve (blanco), y Verde Lima, mientras que el Pixel 6 tiene la parte trasera en dos colores distintos, pudiendo elegir entre gris/negro, azul/verde y rosa/rojo.

Por otro lado, la pantalla del Pixel 7 es muy similar a la del Pixel 6. Mientras que el predecesor cuenta con una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con resolución 1080 x 2400 y una densidad de 416ppp, el nuevo modelo cuenta con una pantalla OLED de 6.4 pulgadas, la misma resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 411ppp. En ambos casos, encontramos una tasa de refresco de 90Hz.

Por lo tanto, la pantalla del Pixel 7 es ligeramente más pequeña, aunque cabe señalar que alcanza un un 25% más de brillo en exteriores. Más allá de eso, sus pantallas son básicamente idénticas.

El Google Pixel 6 (Image credit: Future)

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: cámaras y duración de batería

El Google Pixel 6 tiene dos cámaras traseras: una principal de 50MP y una ultra gran angular de 12MP. Sin embargo, su gran punto de venta es su software, ya que se beneficia de la optimización de escenas de la IA de Google, y tiene algunas funciones útiles como el Borrador Mágico que sirve para eliminar los objetos no deseados del fondo de las fotografías.

En el Pixel 7 vemos algo similar. Cuenta con las mismas dos cámaras en la parte trasera. Sin embargo, la cámara frontal ha sido mejorada a 10.8MP en el Pixel 7, frente a los 8MP del Pixel 6.

Por otro lado, en el Pixel 7 encontramos algunas funciones de software nuevas, como el modo Desenfoque Cinematográfico, que añade un efecto de poca profundidad de campo a los vídeos. Es posible que esta novedad también llegue a los Pixel 6 mediante una actualización.

Ahora bien, el rendimiento general de la cámara debería mejorar en el Pixel 7, gracias a su nuevo chip Tensor G2, que según Google ofrece la mejor calidad de foto y vídeo que ha habido en los Pixel hasta el momento.

Respecto a la duración de la batería, el Pixel 7 cuenta con una batería de 4.355mAh, que supuestamente ofrece una duración de 24 horas. El Pixel 6 cuenta con una batería similar de 4.614mAh, y ofrece una duración de un día, por lo que tendremos que poner a prueba el Pixel 7 y ver si aguanta lo que afirma la compañía.

A pesar de que el nuevo Pixel 7 tenga una batería de un poco menos capacidad, Google ha estado mejorando la duración de la batería en las últimas generaciones de sus móviles, por lo que es de esperar que con los Pixel 7 pase lo mismo, al fin y al cabo, el nuevo chip debería ser más eficiente energéticamente de forma notable.

La velocidad de carga es la misma en los dos teléfonos, ya que ambos soportan 30W de carga por cable, y también ofrecen carga inalámbrica.

El Google Pixel 7 (Image credit: Google)

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: rendimiento y software

El Google Pixel 6 supuso el debut del chip Tensor, que es el propio de Google, y el Pixel 7 llega con la segunda generación de este chip de gama media.

Se llama Tensor G2 y hace que el aprendizaje automático sea mucho más rápido que en la versión anterior, además de aumentar el rendimiento y la eficiencia en general. Google presume de que este nuevo chip funciona de forma brillante para los juegos, la fotografía, el dictado por voz y mucho más, a la vez que consume menos batería.

Respecto a otras especificaciones, tanto el Pixel 6 como el Pixel 7 cuentan con 8GB de RAM y ofrecen conectividad 5G.

A nivel de software, ambos móviles vienen con la última versión de Android disponible en el momento de su lanzamiento. Esto quiere decir que los Pixel 6 ejecutaban Android 12 (opens in new tab), y que los Pixel 7 llegan con Android 13 (opens in new tab). En este sentido, una ventaja del nuevo Pixel 7 es que recibirá actualizaciones durante más tiempo.

El Google Pixel 6 (Image credit: Future)

Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: conclusión

No podemos dar un veredicto final hasta que hayamos analizado en profundidad el nuevo Google Pixel 7, pero a juzgar por las especificaciones, parece que estamos frente a una actualización meramente generacional.

El diseño y la pantalla son muy, muy similares, y lo mismo pasa con las cámaras, aunque en este sentido el nuevo chip podría marcar una diferencia en el rendimiento de las cámaras.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Pixel 6 se puede encontrar rebajado a día de hoy, su compra resulta muy tentadora. Ahora bien, al menos el Pixel 7 ofrece algunas mejoras de rendimiento gracias al chip, y también es verdad que recibirá actualizaciones durante más tiempo.

Como hemos comentado, es posible que a la hora de poner a prueba en la práctica el Pixel 7 nos encontremos con que es mucho mejor de lo que sugieren sus especificaciones, por lo que tal vez quieras esperar a que publiquemos nuestro análisis en profundidad del Pixel 7 antes de decidirte por cuál comprar.

Sea como sea, lo que sí que está bastante claro, es que si ya tienes el Google Pixel 6, no parece que sea necesario que te compres el nuevo Pixel 7.

(opens in new tab) en oferta Google Pixel 6 (opens in new tab) en oferta.

Ahorra 142€. Si te interesa el Google Pixel 6 (estándar), en Amazon lo tienen con un 22% de descuento, lo que aumenta todavía más el valor de este móvil.

Precio: 649€ 506.98€ (opens in new tab) .