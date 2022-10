Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro: las 7 novedades más interesantes de la cámara

La llegada de los nuevos teléfonos Pixel de Google siempre es un gran momento para la fotografía de apuntar y disparar, y así se ha demostrado de nuevo con el lanzamiento de los Pixel 7 y Pixel 7 Pro.

Si bien los nuevos buques insignia no tienen una novedad tan grande como la introducción de la Visión Nocturna del Pixel 3, traen una combinación de interesantes actualizaciones de hardware y software que podrían situarlos a los primeros puestos de nuestra guía de mejores teléfonos con cámara (opens in new tab).

Las recetas básicas de hardware tanto del Pixel 7 como del Pixel 7 Pro no son radicalmente diferentes de sus predecesores. Ambos tienen las mismas cámaras principales de 50MP y ultravioletas de 12MP, con el Pixel 7 Pro que ahora incorpora un teleobjetivo extra de 48MP con zoom óptico de 5x.

Pero bajo el capó, el nuevo procesador Tensor G2 de Google impulsa algunas funciones de fotografía computacional de lujo, incluyendo Photo Unblur y un nuevo modo Desenfoque Cinematográfico que se ve sospechosamente parecido al modo Cinematográfico de Apple.

¿Cuáles son las funciones fotográficas más interesantes de los dos teléfonos? Hemos clasificado las que más nos apetece probar aquí:

1. Enfocar Foto (Pixel 7 y Pixel 7 Pro)

Por suerte, todas nuestras fotos salen siempre perfectamente nítidas y nunca tienen fallos (vale, es mentira), pero si tu biblioteca está llena de fotos borrosas, el Enfocar Foto de Google podría ser una bendición.

Inicialmente, solo está disponible en la aplicación Google Photos de los Pixel 7 y Pixel 7 Pro (aunque sospechamos que llegará pronto a otros teléfonos), Enfocar Foto es una evolución de las herramientas de eliminación de ruido y de nitidez de Google y debería complementar muy bien el truco Enfocar Cara que llegó el año pasado a la serie Pixel 6.

A diferencia de Enfocar Cara, Enfocar Foto está diseñado para ser utilizado de forma retroactiva en las fotos existentes y no en el momento de hacerlas. Aunque no puede hacer milagros en las más desastrosas, las primeras demostraciones muestran una impresionante capacidad para rescatar fotos que han sido estropeadas por velocidades de obturación lentas, problemas de enfoque o un leve movimiento de manos. Además, funcionará con fotos hechas con cualquier cámara.

2. Enfoque Macro (Pixel 7 Pro)

No es, ni mucho menos, el primer teléfono con un modo macro dedicado, pero la incorporación del enfoque automático al objetivo ultra gran angular mejorada del Pixel 7 Pro es algo importante para los fans de los smartphones de Google.

Ya explicamos por qué el macro era la característica del Pixel 7 Pro que más nos entusiasmaba (opens in new tab) antes del lanzamiento del teléfono. Y Google nos concedió el deseo con un modo que debería igualar los primeros planos posibles en rivales como el iPhone 14 Pro.

(Image credit: Google)

Todavía no está claro qué trucos de software ha introducido Google en este modo, pero promete permitirte enfocar objetos desde tan solo 3cm de distancia. El enfoque macro también se activará automáticamente cuando te acerques a un objeto, pasando de la cámara principal a la ultra gran angular.

Es un modo que estamos deseando probar. Mientras tanto, puedes ver algunas fotos de muestra en esta galería de Google Photos (opens in new tab).

3. Zoom Alta Resolución mejorado (Pixel 7 Pro)

El zoom promete ser una de las mayores mejoras en los Pixel 7 y Pixel 7 Pro. El modelo Pro tiene ahora un zoom óptico 5x (en lugar del zoom 4x del Pixel 6 Pro), pero la mejora más interesante es la función de software disponible en ambos modelos.

Al igual que el iPhone 14 Pro, ambos teléfonos pueden recortar en su resolución de 50MP para un zoom efectivo de 2x en una resolución de 12,5MP, gracias a algún procesamiento de ruido añadido. Pero es probable que una mejora más útil sea el procesamiento que tiene lugar entre las distancias focales nativas del Pixel 7 Pro.

(Image credit: Google)

Anteriormente, estos puntos de zoom óptico de 3x o 4x han sido cubiertos por un zoom digital bastante rudimentario. Pero Google afirma que el Pixel 7 Pro puede rellenar algunos detalles adicionales utilizando su cámara de teleobjetivo 5x, lo que debería crear resultados mucho más consistentes en todo ese rango de zoom (al menos en teoría). Eso es algo que realmente estamos deseando probar.

4. Modo Desenfoque Cinematográfico (Pixel 7 y Pixel 7 Pro)

El modo Cinematográfico de Apple introdujo el año pasado en el iPhone 13 Pro el desenfoque de fondo simulado, como el que se encuentra en las fotos en modo retrato. Aún es pronto para esta tecnología, pero ahora Google se ha lanzado a la fiesta de la computación con su versión del falso bokeh en vídeo.

El problema que intentan resolver estos modos es que las cámaras de los smartphones tienen una profundidad de campo demasiado grande para ofrecer el tipo de desenfoque que hace que los vídeos grabados con cámaras dedicadas parezcan, bueno, cinematográficos.

Es algo complicado porque cada fotograma tiene que ser procesado para que parezca que ha sido grabado con un objetivo luminoso, y a juzgar por la demostración de Google de arriba, la serie Pixel 7 no ha hecho ningún gran avance.

La caída del sujeto al fondo sigue pareciendo un poco artificial y pesada, pero sin duda podría ser un modo útil para la extraña escena de corte.

5. Visión Nocturna mejorada (Pixel 7 y Pixel 7 Pro)

El modo Visión Nocturna de Google fue una revelación cuando llegó al Pixel 3 en 2018. En lugar de utilizar el método tradicional de exposición prolongada para exponer las escenas oscuras, te permitía fotografiarlas a mano gracias a su asombrosa capacidad para recomponer instantáneamente los mejores fragmentos de una ráfaga de fotogramas.

El modo ha ido mejorando a lo largo de los años, pero su problema siempre ha sido el desenfoque de movimiento que se crea si algo en la escena se atreve a moverse un centímetro durante la secuencia de la ráfaga. Pues bien, Google promete que este problema ha sido, si no resuelto, al menos mejorado en el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro.

(Image credit: Google)

Esto se debe a que sus técnicas de aprendizaje automático permiten reducir el ruido, lo que a su vez significa que cada fotograma puede utilizar una velocidad de obturación la mitad de larga que antes. ¿El resultado? En teoría, muchos menos problemas de desenfoque por movimiento que arruinen tus paisajes urbanos y retratos nocturnos.

6. Encuadre Guiado (Pixel 7 y Pixel 7 Pro)

Un ejemplo impresionante de una función de accesibilidad de IA, Encuadre Guiado está diseñado para ayudar a las personas ciegas o con baja visión a hacerse selfies más fácilmente en el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro.

Cuando abres la cámara frontal y la acercas a tu cara, la voz de la función te dirá dónde posicionar el teléfono para componer la toma, empujándote en la dirección correcta, y te avisará cuando hayas conseguido la foto bien hecha.

La función Tono Real de Google (arriba) promete ofrecer tonos de piel aún más precisos en tus fotos. (Image credit: Google)

Recibirás indicaciones como "mueve el teléfono ligeramente hacia la derecha y hacia arriba", mientras que una cuenta atrás te permite saber cuándo se va a realizar la foto. Esperemos que esto anime a otros fabricantes a crear modos equivalentes.

Google también ha potenciado su función Tono Real en los nuevos Pixel para asegurarse de que el tono de la piel de cada sujeto sea preciso y esté bien expuesto en tus fotos. La función se ha probado en más de 10.000 retratos y se ha perfeccionado en colaboración con Diversify Photo, por lo que debería mejorar mucho.

7. Cámara selfie mejorada (Pixel 7)

Los fotógrafos pueden decir lo que quieran de las cámaras selfie, pero son uno de los objetivos más utilizados en los smartphones. El Pixel 7 cuenta ahora con una versión mejorada que debería suponer un avance decente respecto a su predecesor.

(Image credit: Google)

El Pixel 7 tiene ahora el mismo sensor de 10,8MP (con apertura f/2,2) que encontrarás en el Pixel 7 Pro y 6 Pro. Esto significa que tiene una distancia focal ultra angular de 20mm, lo que es útil para meter a varias personas en el encuadre. También puedes usarla para grabar vídeo en 4K/60p.

Sigue teniendo un enfoque fijo, pero debería ser una herramienta más útil para cuando necesites una foto en las redes sociales o un vídeo rápido para tu canal de YouTube.