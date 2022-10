Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro: fecha de lanzamiento, precio, especificaciones y características

Los Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro son los nuevos buques insignia de la compañía, pero estos teléfonos no parecen ser grandes actualizaciones del Pixel 6 (opens in new tab).

Basándonos en las especificaciones (las cuales ya se conocen al completo) parecen actualizaciones algo repetitivas, centradas en pulir más que en revolucionar la línea Pixel.

Sin embargo, eso no significa que haya que emocionarse con ellos, ya que los Pixel 7 y Pixel 7 Pro probablemente sean los mejores smartphones que haya fabricado Google. A continuación encontrarás todos los detalles clave sobre ellos, incluyendo las especificaciones, características, fecha de lanzamiento y precio.

Directo al grano

¿Qué son? Los últimos teléfonos insignia de Google

Los últimos teléfonos insignia de Google ¿Cuándo salen a la venta? Ya están disponibles para reservar y llegarán a las tiendas el 13 de octubre

Ya están disponibles para reservar y llegarán a las tiendas el 13 de octubre ¿Cuánto cuestan? A partir de 649€ el Pixel 7 y a partir de 899€ el 7 Pro

Fecha de lanzamiento y precio de los Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro

Los Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro se anunciaron el 6 de octubre y ya están disponibles para su reserva. Los teléfonos se enviarán el 13 de octubre.

En realidad es grandioso que, al igual que todo el mundo, en España también se puedan reservar ya los Pixel 7, y que también se envíen a partir del 13 de octubre. Recordemos que el Pixel 5 nunca se puso a la venta, y los Pixel 6 se lanzaron a nivel global en octubre del 2021, pero no llegaron a España hasta el 3 de febrero de 2022. Por otro lado, el último lanzamiento fue el Pixel 6a, que llegó a España en agosto, apenas un mes después que al resto del mundo.

Los precios comienzan en 649€ por el Pixel 7, el de 128GB de almacenamiento y 8GB de RAM. Sube a 749€ para aumentar el almacenamiento a 256GB, mientras que la RAM se mantiene en 8GB de cualquier manera.

El Pixel 7 Pro, por su parte, comienza en 899€, por el que obtendrás 12GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Con 256GB cuesta 100€ más: 999€.

Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro: diseño y pantalla

Los Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro se parecen mucho a los teléfonos Pixel 6, con el mismo visor de la cámara distintivo que atraviesa la parte trasera, pero esta vez ese visor está hecho de aluminio.

El resto de la parte trasera es de cristal y se puede elegir entre los tonos Obsidiana, Nieve o Verde Lima si se opta por un Pixel 7, u Obsidiana, Nieve o Verde Liquen para el Pixel 7 Pro.

Los laterales son de aluminio y alrededor de la parte delantera hay una pantalla plana protegida por Gorilla Glass Victus, con una cámara perforada en la parte superior central.

El Pixel 7 tiene un tamaño de 155,6 x 73,2x 8,7mm y 197g, mientras que el Pixel 7 Pro tiene 162,9 x 76,6 x 8,9mm y 212g. Ambos teléfonos tienen una clasificación IP68, lo que significa que son resistentes al agua y al polvo.

En cuanto a la pantalla, en el caso del Pixel 7 es una OLED de 6,3 pulgadas 1080 x 2400 con 416 píxeles por pulgada y un brillo máximo de 1.400 nits. Al igual que el último modelo tiene una tasa de refresco de 90Hz, que está algo por debajo de los 120Hz que solemos ver en teléfonos de este precio.

El Pixel 7 Pro, por su parte, tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas de 1440 x 3120 con 512 píxeles por pulgada, una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1.500 nits.

Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro: cámaras

Hay una cámara de doble objetivo en el Google Pixel 7, que consiste en un obturador principal de 50MP f/1.85 con estabilización óptica de imagen, y uno ultra angular de 12MP f/2.2 con un campo de visión de 114 grados.

El teléfono también cuenta con una cámara de 10,8MP f/2.2 en la parte frontal, y tanto si se utiliza la cámara frontal como la trasera se puede grabar vídeo en calidad 4K hasta 60fps.

El Google Pixel 7 Pro tiene todas las mismas cámaras pero con el añadido de una cámara de 48MP f/3.5 con teleobjetivo, que ofrece un zoom óptico de 5x. También tiene un campo de visión más amplio de 125,8 grados en su cámara ultra angular.

Como era de esperar, también hay varios modos de cámara, como los modos nocturno y de retrato, Cinematic Blur (que añade un efecto de profundidad de campo a los vídeos), Photo Unblur (que hace más nítidas las fotos borrosas), Magic Eraser y Super Res Zoom (un zoom digital de 8x para el Pixel 7 o de 30x para el Pixel 7 Pro), entre muchos otros.

También hay una función de Encuadre Guiado, que ayuda a las personas ciegas o con baja visión a tomar selfies, utilizando una guía de audio, animaciones visuales de alto contraste y retroalimentación háptica.

Y el Pixel 7 Pro se beneficia además de un modo de Enfoque Macro, que permite tomar fotos de calidad a tan solo 3cm del sujeto.

Google promete que la calidad de las fotos y los vídeos que ofrecen los Pixel 7 y Pixel 7 Pro es mejor que nunca antes de la compañía, y que las cámaras tienen un buen rendimiento incluso con poca luz.

Google Pixel 7 and Pixel 7 Pro: batería

La batería del Pixel 7 es de 4.355mAh, y ofrece más de 24 horas de duración de serie, o hasta 72 horas de duración si se utiliza el modo de ahorro de batería extremo, y se carga a 30W, lo que es suficiente para ofrecer una carga del 50% en unos 30 minutos. El teléfono también es compatible con la carga inalámbrica.

Con el Pixel 7 Pro se obtiene una batería de 5.000mAh que ofrece la misma duración y velocidad de carga, según las especificaciones de Google.

Google Pixel 7 and Pixel 7 Pro: especificaciones y funciones

El Pixel 7 y el Pixel 7 Pro están equipados con el chip Tensor G2. Se trata de la segunda generación del chip utilizado en la línea Pixel 6, al que se une un chip de seguridad Titan M2 para mejorar la seguridad de los datos.

También en el aspecto de la seguridad, los Pixel 7 y Pixel 7 Pro tendrán acceso a una VPN sin coste adicional a partir de finales de este año.

En el caso del Pixel 7 estándar, tiene 8GB de RAM y puedes elegir entre 128GB o 256GB de almacenamiento, mientras que el Pixel 7 Pro tiene 12GB de RAM y 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento.

Ambos teléfonos también tienen soporte 5G, altavoces estéreo, un escáner de huellas dactilares en la pantalla, desbloqueo facial y, por supuesto, ejecutan Android 13.

Google también promete al menos cinco años de actualizaciones de seguridad, al igual que los compradores del Pixel 6, y cada uno viene con tres meses de YouTube Premium y Google One.