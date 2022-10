Google Pixel Watch: el esperado reloj al final no llega a España - Aquí tienes los detalles del nuevo dispositivo

Parece como si lleváramos años esperando un smartwatch de marca propia de Google (de hecho, así ha sido), y ahora por fin la compañía lo ha lanzado. Ahora bien, es una pena que tras tanto hablar sobre el Pixel Watch, y la larga espera, ahora resulte que Google no lo va a comercializar en España.

Sea como sea, este es un dispositivo tecnológico muy esperado, por lo que a continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el Pixel Watch, que se ha lanzado junto con los nuevos móviles Pixel 7 y Pixel 7 Pro (estos sí que llegan a España).

Si te suena que el Pixel Watch ya había sido anunciado hace unos meses, estás en lo cierto, más o menos, ya que durante la Google IO 2022, Google nos lo mostró por primera vez. Pero técnicamente, esto fue más bien un avance de lo que estaba por venir; la compañía mostró el diseño, habló de lo que el reloj sería capaz de hacer, e incluso confirmó que incluiría la tecnología de Fitbit. No ha sido hasta el evento del 6 de octubre cuando la compañía lo ha lanzado al mercado... Aunque como decimos, no a todos los mercados.

Sea como sea, ahora ya conocemos absolutamente todos los detalles del Pixel Watch, desde los colores hasta la conectividad celular, las características de salud y fitness y el precio... Pero claro, la noticia más destacable, es que no llegará a España.

A continuación, encontrarás toda la información sobre el Google Pixel Watch. ¿Es lo suficientemente bueno como para poner en apuros a los mejores smartwatches del mercado? Solo el tiempo lo dirá. Esperamos que un futuro modelo sí que llegue a nuestro país, por lo que vamos a repasar qué es lo que ofrece Google exactamente con su nuevo y primer reloj.

Google Pixel Watch: fecha de lanzamiento y precio

Google ha lanzado oficialmente el Pixel Watch en un evento celebrado el 6 de octubre, junto con el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro.

Ahora bien, la compañía solo lo va a comercializar, al menos por lo que han dicho hasta ahora, en 9 países, entre los que no se encuentra España: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Japón, Australia y Taiwán. Allí, el Pixel Watch ya se puede reservar, y se pondrá finalmente a la venta el 13 de octubre.

El Pixel Watch está disponible en dos variantes: un modelo de solo Bluetooth/WiFi, y otro con conexión de datos 4G LTE. Por otro lado, se puede comprar en tres colores distintos. En los países europeos en los que se vende el Pixel Watch, su precio es de 379€ para la versión Bluetooth, y 429€ la versión LTE.

Pixel Watch: diseño y pantalla

El Pixel Watch se ha dejado ver en innumerables ocasiones desde su presentación inicial a principios de este año, por lo que ya conocíamos su formato circular y redondeado.

Tras su lanzamiento completo, ahora sabemos que la parte delantera está protegida por Gorilla Glass 5 3D curvado, mientras que el resto del cuerpo de 41 mm (sí, solo hay un tamaño) está compuesto por un 80% de acero inoxidable reciclado. También es resistente al agua hasta 5ATM (50 metros), lo que habilita el seguimiento de la natación. Pesa 36 gramos.

Hay cuatro acabados para elegir: una carcasa de oro champán con una banda de color avellana, una carcasa negra mate con una banda de color obsidiana, una carcasa de plata pulida con una banda de color tiza y una carcasa de plata pulida con una banda de color carbón.

Al igual que el Pixel 7, el acabado de la estructura metálica varía en función del color que elijas; las opciones con cuerpo de plata y la de oro champán presentan acero inoxidable pulido, mientras que el Pixel Watch negro mate opta por un acabado ligeramente texturizado que difumina más fácilmente la luz.

Las correas se fijan al Pixel Watch mediante un mecanismo de cierre propio de Google, "inspirado en la forma en que el objetivo de una cámara se fija al cuerpo de la misma", según la compañía.

Los propietarios del Pixel Watch podrán elegir entre una de las 20 opciones de correas, fabricadas en diferentes materiales; entre ellas, tela tejida, cuero y metal, cuya llegada está prevista para la primavera de 2023.

Mientras que el Pixel Watch solo cuenta con un único tamaño de cuerpo, Google incluye en la caja dos tamaños de correa.

En cuanto a la pantalla, tiene una densidad de píxeles de 320ppp (lo que significa que no alcanza la nitidez del Apple Watch 8, con 326ppp), soporta la función de pantalla siempre encendida y es capaz de aumentar el brillo hasta 1000nits, por lo que debería ser fácilmente visible también en entornos luminosos.

Google Pixel Watch: software y funciones

Al igual que Android 13 precedió a la llegada de la serie Pixel 7, también lo ha hecho la experiencia renovada de Wear OS que se ejecuta en el Pixel Watch.

Si bien el Samsung Galaxy Watch 4 del año pasado fue técnicamente el primer reloj en ejecutar el renovado sistema operativo para wearables de Google, aquella era una versión retocada, y no fue hasta el Montblanc Summit 3 de este verano cuando pudimos ver en acción una versión limpia de la tercera generación de Wear OS.

No parece que la plataforma haya cambiado mucho en su camino a la llegada del Pixel Watch, pero en este caso, Wear OS 3.5 combina el acceso a la Google Play Store desde tu muñeca, la compatibilidad con las notificaciones (incluidas las aplicaciones de Google como Gmail), la compatibilidad con los pagos contactless gracias a Google Pay y NFC, y la compatibilidad con el Asistente de Google (con "OK, Google" incluido), con una integración con Fitbit nunca antes vista en la plataforma.

Google afirma que el Pixel Watch cuenta con "el seguimiento de frecuencia cardíaca más preciso de Fitbit hasta la fecha", además de incluir seis meses de Fitbit Premium, que ofrece funciones específicas de la marca como la puntuación de preparación diaria y los minutos de zona activa.

También hay una función de ECG (como en el Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 5, junto con el Fitbit Sense, Sense 2 y Charge 5) para analizar tu ritmo cardíaco, e incluso detectar la fibrilación auricular.

Se incluye el seguimiento de las etapas del sueño y, a partir de este invierno, Google también ha prometido la detección de caídas con soporte de SOS de emergencia, lo que significa que el reloj se pondrá en contacto con los servicios de emergencia si reconoce que has sufrido una caída importante.

Google Pixel Watch: componentes y batería

El Pixel Watch es compatible con Android 8.0 y versiones posteriores, pero no con iOS (cosa que sí ofrecían generaciones anteriores de Wear OS). Por otro lado, cuenta con 32GB de almacenamiento interno.

Uno de los rumores más decepcionantes que se ha hecho realidad es que el Pixel Watch equipa el anticuado chip Exynos 9110 de 10nm de Samsung, utilizado por los wearables de la compañía surcoreana ya en 2018 y notablemente menos impresionante que el Exynos W920 de 4nm que encontramos en las dos últimas generaciones del Galaxy Watch.

La principal preocupación aquí se centra en la eficiencia energética: entre este chip más antiguo y una batería relativamente pequeña de 294mAh, no vemos muy claro que el Pixel Watch sea capaz de llegar a las 24 horas de uso con una carga que promete Google.

El cargador magnético USB-C incluido promete recargar el 50% de la batería del Pixel Watch en 30 minutos, el 80% en 55 minutos y el 100% en 80 minutos, cuando se conecta a un adaptador de corriente de 18W.