Este smartwatch premium con Wear OS 3 acaba de ganarle la partida al Pixel Watch, pero yo no lo compraría

Si bien contaba con poder ver nuevos smartwatches (opens in new tab) con Wear OS 3 de stock en lo próximos meses, no contaba con que podría comprar uno ya en julio, y menos aún, pensaba que el fabricante de relojes de lujo Montblanc fuera el primero en ofrecérnoslo.

La compañía acaba de anunciar su nuevo smartwatch, el Summit 3 (opens in new tab), y aunque este reloj inteligente viene con varias actualizaciones y novedades, la mejora más destacable no es que esté hecho de materiales premium de primera calidad como el titanio, motivo por el cual el reloj te costará la friolera de 1.270€, sino que viene con la última versión del sistema operativo para wearables de Google, Wear OS 3.

Suponiendo que ninguna otra marca lance un dispositivo con este sistema al mercado antes que Montblanc, el Summit 3 será el primer smartwatch del mundo que ofrezca una versión limpia de Wear SO 3 cuando se ponga a la venta el 15 de julio.

Cabe señalar que el Samsung Galaxy Watch 4 es hasta ahora el único smartwatch con Wear OS 3, pero ejecuta una versión personalizada por Samsung, y no una versión de stock o "pura".

Hagamos memoria...

Google presentó oficialmente Wear OS 3 en su conferencia anual de desarrolladores Google I/O (opens in new tab) de mayo de 2021. Hasta ese momento, Wear OS era una plataforma muy extendida, pero poco apreciada, en el mercado de los smartwatch, y siempre a la sombra del sistema watchOS (opens in new tab) del Apple Watch (opens in new tab)y del Tizen de los Galaxy Watch (opens in new tab)de Samsung.

Lo que hizo tan especial el lanzamiento de Wear OS 3 fue que Google se había asociado con Samsung para desarrollarlo, y reveló que el sistema Tizen y la experiencia en wearables de Samsung se estaban integrando en el desarrollo de Wear OS 3, creando de esta manera una "plataforma unificada" diseñada para ofrecer una experiencia de usuario más coherente, que contara con las características y funcionalidades que los fans de los smartwatches realmente quieren.

En agosto de 2021, pudimos ver finalmente los frutos de esta asociación cuando se lanzaron los Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab), que nos permitieron probar por primera vez cómo era Wear OS 3... o al menos en parte.

Si bien estos smartwatches de Samsung contaban con la Google Play Store de fábrica, la experiencia del sistema operativo no era la de Wear OS 3 en estado puro, ya que estaba personalizada.

Según las propias palabras de Samsung, sus últimos smartwatches ejecutan "Wear OS powered by Samsung", y la diferencia de ese matiz se manifiesta en cosas como algunas de las aplicaciones precargadas, junto con el hecho de que algunas funcionalidades siguen siendo exclusivas para aquellos que emparejen su Galaxy Watch 4 con un móvil Samsung Galaxy compatible.

(Image credit: Montblanc)

Hasta ahora, no hemos visto ningún smartwatch con Wear OS 3 en estado puro

Y es por lo anterior por lo que el nuevo Montblanc Summit 3 supone una gran noticia, ya que es el primer smartwatch que viene realmente con Wear OS 3 en estado puro. Google prometió en su momento que múltiples smartwatches que ya están en el mercado (como los de Fossil, Skagen Falster y Mobvoi) recibirían la actualización a Wear OS 3.0 en algún momento de la segunda mitad de 2022, pero no dio más detalles específicos de la fecha en la que esto pasaría.

Por otro lado, cuando se trata de smartwatches nuevos que llegarían con Wear OS 3 de fábrica, lo cierto es que la cosa no está muy clara; mientras que compañías como Mobvoi y Fitbit (opens in new tab)nos han prometido que lanzarán "algo en algún momento", tan solo la propia Google nos ha mostrado su esperado Pixel Watch (opens in new tab), aunque su lanzamiento no se espera hasta "otoño" (es decir, en algún momento entre septiembre y noviembre). Por lo tanto, la competición por convertirse en el mejor smartwatch (opens in new tab) del mercado no se calentará a corto plazo.

Al menos, ahora que el Summit 3 se pondrá a la venta en menos de un mes, no tendremos que esperar mucho más para poder ver y sentir cómo es Wear OS 3 en estado puro; y no esa versión personalizada por Samsung que, por defecto, hace uso de Bixby (el a menudo criticado asistente digital de la compañía) en vez del Asistente de Google.

Perdona... ¿cuánto has dicho que me costará la gracia?

Cuando he usado las palabras "lujo" y "premium" al principio de este artículo, no lo he hecho a la ligera; al fin y al cabo, son palabras que siempre se han asociado a la línea de smartwatch Summit (y vamos, a la marca Montblanc en general).

Como es de esperar, un reloj inteligente revestido de titanio como el Summit 3, que viene con la opción de correas de cuero de primera calidad, y que cuenta con el último chip de Qualcomm para wearables (el Snapdragon Wear 4100+), no está dirigido a todos los públicos.

Por lo tanto, si eres de los que está deseando ver los últimos desarrollos de la plataforma de Google, y simplemente no te puedas esperar a que se lancen otros smartwatches con Wear OS 3 más asequibles, o bien, que seas una persona con un nivel de ingresos muy elevado y que pueda permitirse sin problemas un smartwatch de lujo como este, entonces adelante, hazte con el Montblanc Summit 3 y disfrútalo.

Pero si eres más bien como yo, tal vez prefieras gastarte esos 1.270€ en otra cosa, ya sea un viaje, o incluso cosas más necesarias en el día a día como gasolina, luz o comida. Y ya cuando lancen el Pixel Watch, pues ya podremos disfrutar de Wear OS 3 sin entrar en bancarrota.