El Apple Watch 7 es básicamente un Apple Watch 6 con una pantalla más grande y carga más rápida. La mayoría le elegirá por sus colores más atractivos en lugar de por sus habilidades. Aunque sigue con una variedad inmensa de funciones y continúa siendo una pantalla secundaria excelente para un usuario de iPhone (y útil para quien necesite un ECG o un monitor de oxígeno en sangre), el Apple Watch 7 no ofrece la duración de batería, fitness o diseño general que debería haber supuesto esta nueva generación.

Apple Watch 7: análisis en dos minutos

Izquierda a derecha: Apple Watch 3, 7 y SE (Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 7 ocupa el lugar del Watch 6 del año pasado como modelo premium en la gama de wearables de Apple, junto al Watch SE y el Watch 3 para aquellos que quieren una segunda pantalla que complemente su iPhone.

No supone mucha mejora con respecto al del año pasado: la gran diferencia es la pantalla, que es un 20% más grande. Sigue con las mismas funciones tan especiales que hacen que sea una buena elección, y es el mejor Apple Watch hasta la fecha, pero no es especial.

Aunque la mayoría compren este Apple Watch para no tener que sacar su móvil del bolsillo tantas veces, o porque quieran un buen compañero de fitness, también tiene un buen seguimiento del ritmo cardíaco y bastantes aplicaciones útiles.

El reloj viene en cinco nuevos colores, y la pantalla (más grande) se traduce en que todo se ve mucho mejor que el Watch 6 o el SE. También tiene la pantalla 'always-on', así que no tienes que levantar la muñeca todo el rato para ver la hora (algo que el SE no ofrece) y el cristal que cubre la atractiva pantalla OLED está algo curvado, aunque no sabemos el beneficio concreto que tiene esta curvatura.

Esperábamos un diseño totalmente renovado para el Apple Watch 7. Por ejemplo, podría tener los bordes planos como los nuevos iPhones, incluso una pantalla aún más grande... algo que habría justificado el cambio a la última versión de un Apple Watch.

El teclado está bien, y sorprendentemente se usa muy cómodamente cuando hay que responder un mensaje. (Image credit: TechRadar)

La pantalla, al ser más grande, permite hacer más cosas: por ejemplo, ahora puedes ver más mensajes y tienes botones más grandes. Apple también cree que ese espacio extra en la pantalla ha permitido añadir el teclado al Watch, y tenemos que decir que es muy sencillo contestar a los mensajes en el Apple Watch 7 (aunque el dictado es igual de bueno, y menos engorroso).

No se ha mejorado la potencia, y aunque el procesador se llame S7, no hay realmente una ventaja en velocidad, simplemente se ha reconfigurado para permitir ese diseño más grande. No es que le falte potencia, ya que todo funciona perfectamente en el Apple Watch 7, y el WatchOS 8 hace que desde los entrenamientos hasta ver imágenes o leer mensajes sea más fácil que nunca.

Cuando se trata de fitness en el Apple Watch 7, el modo ciclismo se ha mejorado. El reloj ahora puede detectar cuando empiezas a hacer ciclismo, y nos ha ido bastante bien, aunque no se dio cuenta de cuándo paramos y se nos olvidó parar el entrenamiento.

Preparándonos para un entrenamiento (Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 7 hace lo básico en running, ciclismo y natación (entre otros entrenamiento), y hay bastantes extras como la app de meditación, que solemos disfrutar; y el sistema de anillos de Apple, que te informa cuan activo has sido durante el día, útil y divertido de ver.

El electrocardiograma y el monitor de oxígeno en sangre no es de mucha utilidad para todo el mundo, pero profundizaremos más abajo; ya te decimos que no va a ser la razón clave para comprar este smartwatch.

Mientras que el Apple Watch 6 sigue a la venta, no podemos recomendar el nuevo Apple Watch 7, sobre todo si puedes pillar el modelo de 2020 con descuento (algo que seguramente será posible durante el Black Friday).

Pero cuando llegue ese día (o semana, más bien) si quieres un Apple Watch tope de gama, esa será tu única opción, con una buena pantalla, buen seguimiento del fitness y notificaciones fáciles de leer. Apple está resolviendo poco a poco las razones por las que no comprar uno de sus wearables.

Apple Watch 7: precio y fecha de lanzamiento

La Corona Digital tiene feedback háptico (Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 7 se presentó el 14 de septiembre, y salió a la venta el 15 de octubre. Viene en pequeño y en grande, aunque esos tamaños han crecido un poco: 41mm y 45mm.

Su precio parte de los 429€ para la variante de 41mm, y 459€ si quieres el modelo de 45mm.

Si quieres la versión con datos móviles, el modelo de 41mm cuesta 529€, y el modelo de 45mm sube hasta los 559€, además de lo que te cueste la tarifa.

También existe un Apple Watch Nike Edition y un Hermès para la serie 7, y los precios suben de manera dramática.

Está disponible en cinco acabados de aluminio: azul, medianoche, blanco estrella, verde y rojo. También hay tres nuevos colores en la Nike Sport Loop, y también en las correas del Apple Watch Hermès.

Diseño y pantalla

La pantalla es grande, brillante y visible con luz exterior, pero afecta bastante a la batería. (Image credit: TechRadar)

El diseño del Apple Watch es probablemente el único cambio del que te darás cuenta comparando este modelo con el Apple Watch 6 o el Apple Watch SE: es algo más grande, ya que la pantalla es un 20% más que en los modelos anteriores (y una barbaridad si lo comparamos con los marcos que tiene el Apple Watch 3, que también sigue a la venta).

El tamaño es superior al Apple Watch 3, pero los marcos son tan pequeños que tienes muchísima más pantalla. (Image credit: TechRadar)

Lo que no percibirás al cogerlo por primera vez será cómo han mejorado la robustez: tiene certificación IP6X, así que resiste tanto al polvo como al agua (hasta WR50, mar abierto e inmersiones), así que ni la suciedad ni otras partículas llegarán dentro del smartwatch.

El cristal encima de la brillante y vívida pantalla OLED también se ha reformado para aguantar más los roces o incluso la rotura, aunque no hemos visto ni un solo arañazo en ningún smartwatch de Apple en todos los años que llevamos analizándolos.

Asumimos que esa protección está diseñada para hacer el Apple Watch 7 más atractivo para exteriores, rafting... pero entonces estaríamos mirando directamente la gama de Garmin Fenix, que ofrece mejor protección y más deportes a los que hacer seguimiento.

Hay cinco nuevos colores para el Apple Watch 7, con nombres estilosos como 'blanco estrella', que son básicamente gris, verde, azul, plata y rojo; de todas formas, los colores son más tenues que en anteriores modelos, y por lo tanto más atractivos.

En la parte trasera del Apple Watch 7 están los típicos LED, que a veces pueden parecer abultados, pero al poco tiempo no te darás ni cuenta de que están ahí.

La parte trasera del Apple Watch 7 es un poco abultada. (Image credit: TechRadar)

Apple ha hecho un gran trabajo con el cristal que cubre la pantalla OLED, que se curva alrededor de la pantalla, y no hay duda de que los biseles más estrechos hacer que mejore la experiencia general del reloj (especialmente viendo tus fotos favoritas, que se acercan a los bordes de la pantalla), aunque no marca una gran diferencia.

Uno de los aspectos clave que ha querido enseñar Apple es la nueva esfera Contorno, donde se pueden ver los números moviéndose alrededor del marco del wearable, aunque a veces al mirar el reloj de lado podía apagarse, así que no tiene todavía el efecto deseado.

Puedes ver los números en los bordes del cristal. Chulo, pero no nos cambia la vida. (Image credit: TechRadar)

La pantalla más grande también permite esferas modulares con más opciones: por ejemplo, la esfera Modular Duo tiene ahora dos widgets grandes para enseñarte más información en un solo vistazo. De nuevo, es un buen añadido, pero no una razón para cambiarse de un Apple Watch 5 o Apple Watch 6.

De todas formas, si usas un Apple Watch 4 o anterior, notarás un gran cambio: la pantalla always-on. Ha estado desde el Apple Watch 5, pero ahora es más brillante, haciendo más fácil la visualización cuando lo llevas en la muñeca.

También usa más ahora las propias apps de Apple: donde antes la pantalla mostraba solo un reloj si la aplicación no estaba optimizada para la 'always-on', ahora es mucho más compatible, y los desarrolladores pueden añadir funcionalidades a sus aplicaciones (aunque no hemos visto que lo ofrezcan muchos, todavía).

Este es el temporizador (Image credit: TechRadar)

Otra función que permite la pantalla más grande es teclado. No podemos decir que sea algo que pedíamos a gritos en el Apple Watch, ya que otros smartwatches tenían teclado y no hemos tenido que echar mano de ellos la mayoría de veces.

Viene bien, sobre todo para pequeños mensajes, pero preferimos el dictado por voz, o responder enviando un emoji directamente.

Apple ha clavado la calidad de pantalla en este reloj desde su primera versión, y con cada nuevo modelo las cosas van mejorando: este tiene una de las mejores pantallas que hemos visto en un smartwatch, y es clara, brillante y legible en cualquier situación.

Salud y fitness

(Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 7 se centra en el fitness: además de los anillos que te animan a ser activo, el constante aumento de entrenamientos o las nuevas funciones de ciclismo, está claro que Apple trata de hacer el Apple Watch 7 más atractivo para los usuarios de fitness.

De todas formas, si eres alguien que va muy en serio con el running, el ciclismo o la natación, es difícil recomendar el Apple Watch. Los lectores habituales saben que siempre ponemos el Apple Watch en buen lugar, pero hemos esperado años a que Apple incluya entrenamientos por intervalos, alertas de ritmo cardíaco y cosas por el estilo.

El ciclismo ahora viene con reconocimiento automático cuando empiezas a pedalear. (Image credit: TechRadar)

En vez de eso, tienes un dispositivo GPS básico que te dice cómo de lejos has llegado, tu ritmo cardíaco y... bueno, pues eso es todo. La precisión del GPS normalmente está bien cuando lo comparamos contra un Garmin Forerunner 945, con una diferencia de casi 50 metros en una salida de casi 13km.

El Apple Watch 7 viene con GPS y GLONASS, dos métodos para hacer seguimiento de la velocidad y la distancia desde el cielo. Aun así, otros relojes igual de caros pueden recibir señales desde aún más lejos, como Beidou o Galileo (las versiones chinas y europeas del sistema GPS estadounidense).

De manera similar, las lecturas del monitor de frecuencia cardíaca son casi idénticas que las de una cinta para el pecho, subiendo y bajando solo un par de segundos entre ellas mientras hacíamos sesiones cambiando de ritmo.

A pesar de todo, esta precisión solo se consigue cuando subimos el Apple Watch 7 por encima de la muñeca, lo que proporcionaba mucha más precisión en el monitor de ritmo cardíaco. Esto está bien si tienes una correa de velcro (aunque se resbalaría hacia la muñeca), pero si tienes una de silicona se caerá muy fácilmente.

Nos dimos cuenta que usando el monitor de ritmo cardíaco en un lugar normal de la muñeca no daría los mejores resultados todo el rato: a veces dio números muy buenos, pero otras sacaba mediciones altísimas cuando no estábamos haciendo ningún tipo de esfuerzo.

El sensor SPO2 está bien, pero es difícil verle utilidad, ya que no está médicamente certificado. (Image credit: TechRadar)

Aunque hablemos de ritmo cardíaco y fitness, el electrocardiograma (ECG) y el monitor de oxígeno en sangre (SpO2) fueron los dos puntos de venta del Apple Watch 5 y el Watch 6 respectivamente, y de nuevo están presentes aquí de nuevo.

Creemos que el ECG es un buen añadido: aunque puedes hacer tus propias mediciones, está ahí realmente para detectar posible fibrilación auricular en aquellos que crean que son realmente saludables. Hemos visto un par de historias sobre que el Apple Watch diagnosticaba problemas cardiovasculares, y reconforta saber que podemos acceder a esa función.

El sensor SpO2 tiene menos sentido. En primer lugar, no tiene precisión 'médica', lo que significa que un médico usará su propio equipo si es necesario, así que es complicado creer en los datos que ofrece este sensor.

También está la falta de avisos: si tu saturación de oxígeno en sangre cae durante la noche, sería útil recibir una alerta (de la misma manera que la recibes si tu ritmo cardíaco cae de repente) y así ir al neurólogo para que te revise síntomas de apnea.

Aunque está muy bien saber tus niveles de oxígeno en sangre durante el día, nos parece una floritura. Si un médico no puede usar esos datos y el reloj no te avisa de algún posible problema, ¿para qué sirve entonces?

El Apple Watch 7 frente a un iPad (Image credit: TechRadar)

Otra función muy buena es la rediseñada aplicación 'Respirar', que ahora se llama 'Mindfulness' y viene con un modo de relax. Así, tienes una motivación al inicio de la actividad y tendrás que estar un minuto mirando una pantalla colorida y relajante .

(Image credit: TechRadar)

Es hipnótico, y descubrimos que el estado mental en el que nos pone ayuda de verdad a tratar de mantener la calma en este mundo moderno. El Apple Watch 7 es uno de los mejores dispositivos para el bienestar general que hemos utilizado.

La renovada aplicación Meditación es una de las verdaderas razones para comprar un Apple Watch (no necesariamente el Watch 7, porque estas características están en todos los Apple Watch a la venta gracias a WatchOS 8). En este modo se te dará una pregunta sobre la que reflexionar al inicio de la actividad, y pasarás un minuto mirando los colores que se fusionan en el reloj mientras piensas en lo que se te ha planteado.

Una última cosa en el apartado de la salud: el seguimiento del sueño que vimos por primera vez el año pasado en el Apple Watch 6, teníamos la esperanza de que Apple fuera a hacer algo interesante con él este año. Básicamente, por el contrario, lo que ves cada mañana sigue siendo solo una pantalla que te dice el tiempo que has dormido y la duración de la batería que te queda, pero nada sobre la calidad de tu sueño: si has tenido sueños profundo o ligero, o si te has recuperado lo suficientemente bien.

El seguimiento del sueño sigue siendo muy básico en el Apple Watch 7 (Image credit: TechRadar)

Aunque el Apple Watch 7 no es que te ayude a detectar tus puntos débiles y te sugiera formas de mejorar, ni te aporte datos más detallados durante tus entrenamientos o periodos de descanso en los que profundizar, está mejorando a la hora de mostrarte tendencias a lo largo del tiempo.

A medida que lo uses, conocerás tus estadísticas medias de sueño, cantidad de pasos y frecuencia cardíaca medias (y muchas otras métricas), y podrás ver si tienen una tendencia al alza o a la baja a lo largo del tiempo. Pero ya está, eso es todo lo que podrás ver, y depende de ti interpretar esos datos... ver que las cosas tienen una tendencia hacia arriba o hacia abajo sin ninguna explicación de por qué puede confundir bastante, y estaría muy bien tener un poco más de información.

WatchOS 8 y el 'nuevo' procesador

(Image credit: TechRadar)

WatchOS 8 es el nuevo software del Apple Watch para 2021 pero, al igual que el diseño del reloj, no aporta muchas novedades a la experiencia del Apple Watch.

El Apple Watch 7 cuenta con un "nuevo" procesador en su interior, el S7, pero no es más potente que el S6 del Watch 6, sino que simplemente se ha rediseñado para encajar en el nuevo chasis (y probablemente para seguir el ritmo del "7" del nombre del reloj).

Dicho esto, hemos comprobado que el Apple Watch 7 responde muy bien a todo lo que le pedimos. Pasar de una aplicación a otra es muy sencillo, fluye con facilidad al pasar el dedo y la corona digital gira muy bien al utilizarla para navegar por los menús.

WatchOS ha pasado por unas cuantas versiones a lo largo de los años, y parece que Apple ha dado con algo útil: el botón del lateral te permite saltar entre aplicaciones, y la corona digital hace que interactuar con las listas o cambiar de tamaño se convierta en algo mucho más fácil.

Hemos comprobado que Siri (sólo tienes que levantar el Apple Watch 7 y pedirle algo) respondió bien alrededor del 80% de las veces, lo que sigue siendo algo escaso cuando intentas simplemente poner un temporizador... no inspira confianza, y a menudo tendrás que pulsar el botón para asegurarte de que se activa.

El modo retrato como esfera del reloj nos encanta. (Image credit: TechRadar)

Una característica que nos ha gustado en WatchOS 8 es la nueva esfera con fotos en modo retrato, donde el reloj utilizará los datos de la imagen para poner la hora entre el sujeto y el fondo.

Se ve muy bien, y la capacidad de girar la corona digital para hacer que el sujeto de la foto sea más grande o más pequeño también tiene su punto.

El monitor de ruido es muy bueno, y es una función que te ayuda a saber cómo de ruidoso es tu entorno habitual. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7: batería

(Image credit: TechRadar)

La duración de la batería del Apple Watch nos ha decepcionado durante años, y el Apple Watch 7 no es una excepción... pero curiosamente Apple ha infravalorado el rendimiento.

Los de Cupertino dicen que el Watch 7 dura 18 horas con una sola carga, pero nosotros conseguimos normalmente más de 24 horas, incluso usando el GPS.

También se puede cargar ahora más rápido que nunca, gracias a bobinas más rápidas y al nuevo cargador que viene en la caja (aunque se conecta a través de USB-C, y solo viene el cable, obligando a pagar más para comprar uno, ya que poca gente tendrá un enchufe USB-C por ahí).

Imagen 1 de 2 (Image credit: TechRadar) Este es el cargador que viene con el Apple Watch Series 7. Imagen 2 de 2 (Image credit: TechRadar) Nuevo a la izquierda y viejo a la derecha

Los números oficiales sitúan en 75 minutos la carga completa, pero nosotros lo hicimos en 64, y el cable marca realmente la diferencia: pudimos cargarlo un 50% en 30 minutos y un 80% en 45, y es mucho mejor que las horas que tardaban en cargar los anteriores modelos.

Aunque la carga rápida es útil, no tapa el problema general: la batería del Apple Watch 7 sigue sin ser suficiente. Sí, si lo cargas por la noche no tendrás ningún problema al día siguiente.

Pero si quieres seguimiento del sueño, ahí la cosa cambia. Puedes hacerle una visita al enchufe 20 minutos antes de acostarte para asegurarte de que pasa la noche, pero necesitarás una hora por la mañana para cargarlo entero si quieres usarlo todo el día.

Vimos un detrimento del 15% de batería durante la noche, un poco más de lo que dice Apple: dice que puedes cargar un Apple Watch apagado durante ocho minutos y tener batería suficiente para pasar la noche, pero lo medimos y solo nos dio un 8%, insuficiente para aguantar hasta por la mañana.

Usar Mapas gasta muchísima batería, pero ayuda muchísimo. (Image credit: TechRadar)

En cualquier caso, encontrar el momento adecuado para cargarlo no es fácil, y siempre nos quedábamos sin batería en el Apple Watch 7 y teníamos que ir dándole pequeñas cargar durante el día.

Una duración de 24-30 horas con una sola carga no es suficiente para un smartwatch moderno. Hay muchos que duran días enteros sin necesidad de enchufarlos, y es algo de lo que Apple tendría que tomar nota.

Lo que sí está haciendo es añadir funciones que consumen mucha batería sin reducir de verdad la duración final (es increíble que el SpO2 no consuma tanto como en otros dispositivos). Y la pantalla tan brillante y legible está muy bien, y es algo que cuesta mucho en términos de energía.

Pero esas mejoras no cambian el hecho de que sea muy difícil crear una rutina de carga si quieres que el reloj te haga seguimiento del sueño. Apple necesita una solución en sus futuros smartwatches si quiere seguir como una de los principales elecciones cuando se trata de elegir nuevo reloj.

¿Debería comprar el Apple Watch 7?

La calculadora sigue siendo fácil de usar, y más ahora que es más grande. (Image credit: TechRadar)

Cómpralo si…

Llevas un Apple Watch 4

Si te encanta tu antiguo Apple Watch y no has experimentado la pantalla always-on, disfrutarás como un niño del panel del Apple Watch 7, y no tendrás que levantar la muñeca cada dos por tres para ver la hora.

Quiere ir más en serio con tu salud

El Apple Watch 7 es un gran compañero de fitness para aquellos que quieren ponerse al día tanto mental como físicamente. Ofrece muchos entrenamientos, y la app de Mindfulness le da un toque que es de agradecer.

No lo compres si…

Ya eres una persona muy activa

Aunque sea muy bueno en el fitness, no te ayudará a progresar como lo haría un entrenador de verdad, y si eso es lo que buscas, el Apple Watch 7 no es para ti.