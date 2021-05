La mejor Fitbit de 2021: ¿cuál es la adecuada para ti?

Fitbit es uno de los mejores y más importantes nombres en pulseras de actividad, fabricando una amplia gama de estas, tanto básicas como avanzadas, con una buena variedad de precios. Incluso fabrica algunos smartwatch, por lo que si estás buscando el mejor Fitbit, hay mucho donde elegir.

¿Quieres el Fitbit Inspire básico? ¿O qué tal el Fitbit Charge 4 repleto de funciones? ¿O tal vez prefieras la experiencia completa de un smartwatch como el Fitbit Versa 2?

Esas son solo algunas de las muchas pulseras de actividad de Fitbit, y al crear esta guía las tuvimos en cuenta todas, tanto las que se venden directamente desde Fitbit como opciones más antiguas como la Fitbit Flex 2, que todavía están disponibles a través de vendedores externos.

Como probablemente te habrás dado cuenta, no existe la mejor Fitbit para todo el mundo, ya que cada persona tiene diferentes necesidades y presupuestos, por lo que en esta guía encontrarás una variedad de Fitbits diferentes y deberías poder encontrar alguna que sea ideal para ti.

Si quieres obtener más información sobre cualquiera de los dispositivos de Fitbit que hemos incluido aquí, asegúrate de hacer clic en nuestros análisis para ver en profundidad cada uno de ellos. Además, es posible que quieras consultar nuestras guías sobre la mejor pulsera de actividad y las mejores pulseras de actividad económicas, donde conocerás otras opciones que no sean de Fitbit.

El Fitbit Versa 3 es uno de los mejores dispositivos portátiles del mercado y nuestra elección número uno para el mejor Fitbit que puedes comprar hoy. Es muy bonito, con una carcasa de aluminio, una pantalla brillante y nítida, y está repleto de herramientas útiles para el uso diario y el monitoreo de la actividad.

Puedes recibir notificaciones de tu smartphone (que son personalizables), realizar pagos contactless a través de Fitbit Pay, controlar tu música, ver tu cantidad de oxígeno en sangre (SpO2), guiarte a través de ejercicios de respiración para relajarte y realizar un seguimiento de tus horas de sueño. El Fitbit Versa 3 puede seguir 30 tipos diferentes de ejercicios (en interiores y exteriores), y los datos GPS resultantes se pueden sincronizar automáticamente con servicios como Strava, además de mostrarse en la aplicación de Fitbit.

Los comandos de voz también son compatibles con la integración de Alexa de Amazon y el Asistente de Google, y puedes descargar aplicaciones adicionales de terceros a través de la galería de aplicaciones de Fitbit.

El Fitbit Versa 3 necesitará cargarse con más frecuencia que otros relojes de esta lista, pero si no te importa conectar tu cargador cada seis días aproximadamente, es una opción fácil de recomendar.

La Fitbit Charge 4 es la mejor Fitbit que puedes comprar hoy, y es el punto de unión perfecto entre las pulseras de actividad más básicas y las más completas. Es lo suficientemente simple y discreta para el uso diario, pero también cuenta con todas las funciones que necesitas para realizar un seguimiento de tus entrenamientos.

El GPS integrado la convierte en una opción viable para los runners que prefieren dejar su teléfono en casa. También cuenta con Fitbit Pay para pagos contactless y, si llevas tu teléfono encima, puedes usar el Charge 4 para controlar tu lista de reproducción de Spotify.

Cuando se combina con la aplicación de Fitbit, la Charge 4 también registrará los minutos de la Zona Activa, un medidor de la intensidad del ejercicio recomendada por varias organizaciones de la salud. Este se basa en la frecuencia cardíaca según el tiempo y la intensidad que dediques en las zonas de quema de grasa, cardio o pico de ritmo cardíaco, pero de una forma simplificada para que sea fácil de entender, y se te establecerán unos objetivos específicos acordes a tu edad y estado físico, según lo medido por el dispositivo.

La Fitbit Charge 4 cuesta lo mismo que la Charge 3 cuando se lanzó al mercado, lo cual es una hazaña impresionante considerando las actualizaciones con las que viene. Todavía no hay pantalla a color, pero esta es una excelente pulsera de actividad que tiene las características más importantes.

La Fitbit Sense es la pulsera de actividad más avanzada de la compañía hasta la fecha. Con GPS integrado, un sensor de ECG para detectar signos de fibrilación auricular y un nuevo medidor del estrés que usa los cambios en la conductividad de tu piel para estimar bajo cuánta presión estás sometido. Estos datos se sincronizan con la aplicación de Fitbit, donde también puedes registrar tu estado de ánimo y cualquier factor que pueda haber influido en cómo te sientes para que puedas buscar patrones.

Fitbit Sense también es un excelente reloj deportivo, con una amplia gama de opciones de seguimiento de la actividad. Puedes configurar tus entrenamientos favoritos para que aparezcan como atajos rápidos cuando presionas el botón ubicado en el lado izquierdo del Sense, y dispone de un GPS integrado para mapear carreras y recorridos (que se pueden sincronizar con Strava automáticamente).

También es un reloj de apariencia premium, con un diseño casi idéntico al Fitbit Versa 3, pero cuenta con una nueva correa llamada "Infinity Band" que lo hace extremadamente cómodo de usar, incluso de noche.

Nuestra principal queja es que el contador de pasos no es del todo preciso, registrando pasos incluso si le has dicho al dispositivo que estás haciendo ciclismo. Exceptuando esto, se trata de un dispositivo excelente y muy fácil de recomendar.

La Fitbit Charge 3 carece de los controles de GPS y Spotify integrados que sí encontrarás en la Charge 4, pero sigue siendo una excelente pulsera de actividad y una de las mejores Fitbits que puedes comprar, especialmente ahora que ha bajado significativamente de precio.

Tiene una pantalla mucho más grande en comparación con las versiones anteriores de la serie Charge y viene con varias funciones de fitness como monitoreo de la frecuencia cardíaca, respiración guiada, monitoreo de natación y notificaciones mejoradas.

Si optas por la edición especial de la Fitbit Charge 3, también obtendrás compatibilidad con Fitbit Pay. Además, puede vincularse al GPS de tu teléfono para realizar un seguimiento de tus carreras. Desafortunadamente, no podrá controlar tu ubicación si no llevas tu teléfono encima. Teniendo en cuenta esto, podría no ser la mejor opción para los runners más profesionales.

En general, todo se ha mejorado un poco en la Charge 3 respecto a su predecesora, y considerando que tiene el mismo precio de lanzamiento que la Charge 2, probablemente será una pulsera de actividad adecuada para cualquiera que busque una Fitbit en 2021.

La Fitbit Inspire HR ha sido reemplazada por la recientemente anunciada FItbit Inspire 2, pero sigue siendo una excelente pulsera de actividad básica que te será muy útil si tus necesidades son relativamente sencillas.

Es razonablemente asequible, pero viene con muchas características que incluyen, como era de esperar, monitoreo de la frecuencia cardíaca, así como seguimiento de la actividad que estés haciendo, de las horas y la calidad del sueño y ejercicios de respiración guiados. También hay GPS si la conectas a un teléfono, pero no incorporado.

Otros aspectos destacados de la Fitbit Inspire HR incluyen una excelente duración de la batería de alrededor de cinco días en nuestras pruebas y un diseño elegante y sorprendentemente premium, lo que la convierte en una de las Fitbits más atractivas que puedes comprar. También es resistente al agua, aunque no viene con ninguna función real de seguimiento de natación.

Básicamente, si no necesitas controlar de tu actividad en la piscina, no te importa llevar tu teléfono contigo cuando salgas a correr y no necesitas algo que se parezca más a un smartwatch, esta es la mejor opción de Fitbit. En el caso de que sí necesites estas funciones, tendrás que pagar un poco más por ellas.

6. Fitbit Versa 2 Alexa y muchas más funciones en tu muñeca Specifications Pantalla: Sí Monitoreo de frecuencia cardíaca: Sí Impermeable: Sí Monitoreo de actividad: Sí GPS: No, solo conectado Vida de la batería: 5 días Compatibilidad: Android/iOS/Windows LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Low Stock 164 € Ver en PcComponentes ES 191,95 € Ver en CoolMod 199,90 € Ver en FNAC Reasons to buy + Diseño mejorado más ligero + Opción de pantalla siempre encendida Reasons to avoid - Sin GPS - Sin reproducción de Spotify offline

El Fitbit Versa 2 ha sido reemplazado por el Versa 3, pero podría decirse que sigue siendo uno de los dispositivos más versátiles que ofrece la compañía.

Podrás recibir notificaciones, usar la función de Alexa de Amazon y acceder a una buena variedad de aplicaciones de terceros directamente en tu muñeca. A todo esto se suman unas excelentes funciones de fitness como el monitoreo de la frecuencia cardíaca, así como el ejercicio, tal y como obtendrás en la mayoría de los productos Fitbit.

Además, el Fitbit Versa 2 tiene una mejor duración de la batería que la mayoría de los smartwatches, con un duración de alrededor de cinco días con una sola carga y, gracias a su ligero diseño, no te pesará mientras haces ejercicio.

Sin embargo, no cuenta con GPS incorporado, por lo que tendrás que llevar tu teléfono encima en cualquier carrera que realices si buscas un dispositivo que rastree tu ubicación.

Recientemente, Fitbit anunció un nuevo reloj de la línea Versa, el Fitbit Versa 3, que agrega compatibilidad con el Asistente de Google y GPS integrado al conjunto de funciones del Versa 2. Tan pronto como lo hayamos podido probar a fondo, actualizaremos esta guía.

7. Fitbit Flex 2 La Flex 2 es una excelente pulsera de actividad asequible Specifications Pantalla: No Monitoreo de frecuencia cardíaca: No Impermeable: Sí Monitoreo de actividad: Sí GPS: No Vida de la batería: 5 días Compatibilidad: Android/iOS/Windows LAS MEJORES OFERTAS DE HOY 58,20 € Ver en Amazon 199,90 € Ver en Amazon Reasons to buy + Software divertido + Cómoda y ligera Reasons to avoid - La duración de la batería no es excelente - Tarda en cargarse

¿Quieres una pulsera de actividad que sea fácil de usar y sin complicaciones? La Fitbit Flex 2 puede ser el mejor dispositivo para ti.

Podrás usarla mientras nadas, ya que es impermeable, y también controlará qué tal van tus inmersiones en la piscina. Aparte de esto, viene con todas las funciones de seguimiento básicas que cabría esperar, además de un diseño delgado y ligero.

También es un poco más barata que el Fitbit Charge 2, por lo que puede ser la pulsera de actividad Fitbit perfecta para ti.

Si estás pensando en comprar una Flex 2, obtendrás un excelente monitoreo de tu estado físico y un diseño súper sutil que seguramente atraerá casi todas las miradas. Lo único que echamos en falta es una pantalla, por lo que si estás buscando una pulsera de actividad o un smartwatch que tenga una, será mejor que consideres un Versa en su lugar.

Este smartwatch es notablemente similar al Fitbit Versa original, pero eliminando un par de características para que la compañía pueda venderlo por un precio más bajo. Ese precio no siempre es mucho más bajo, por lo que recomendamos consultar las ofertas del Fitbit Versa original (y ahora, el Fitbit Versa 2) antes de optar por el Fitbit Versa Lite.

Este reloj dispone de GPS siempre que esté vinculado a tu teléfono, un sólido monitoreo de la frecuencia cardíaca y una variedad de funciones de smartwatch con Fitbit Versa Lite. Aunque debes saber que no podrás monitorear la natación, no tiene almacenamiento para música y tampoco cuenta con Fitbit Pay.

Dicho todo esto, puede que se trate de un smartwatch mucho más barato que el resto de los de la compañía, por lo que puedes encontrar una buena relación calidad-precio cuando estés pensando en comprar un nuevo Fitbit.

Si estás buscando un smartwatch de Fitbit, esta también es una opción a tener en cuenta. El Fitbit Ionic no es el fantástico smartwatch que algunos esperaban, pero es más que suficiente si estás buscando un dispositivo enfocado en el ejercicio que pueda hacer frente al running, levantar pesas, nadar y mucho más.

Entre los aspectos destacados del Ionic también encontramos los programas de entrenamiento dedicados y Fitbit Pay, pero no funciona tan bien como el Apple Watch 4 o el Samsung Galaxy Watch si estás buscando una experiencia de smartwatch completa.

El Fitbit Ionic se encuentra en un puesto tan bajo en nuestra lista de los mejores productos de Fitbit porque es muy caro para lo que puede ofrecerte a día de hoy. Sin embargo, si eres todo un runner el Ionic es tu mejor opción. No solo tiene una buena batería, sino que también tiene GPS integrado, lo que significa que podrás dejar el móvil en casa sin preocuparte.

El Fitbit Inspire es básicamente una alternativa más económica al Fitbit Inspire HR para cualquiera que no necesite el monitoreo de frecuencia cardíaca. Ahora ha sido reemplazado por el Fitbit Inspire 2, que actualmente estamos analizando.

Esto limita un poco sus funciones, pero todavía tiene mucho que ofrecer, incluido un diseño atractivo y pequeño, monitoreo de la actividad, seguimiento del sueño y hasta cinco días de batería.

Lamentablemente, no cuenta con GPS, ni siquiera conectándolo con tu teléfono, por lo que este dispositivo es más indicado para aquellos que busquen una pulsera de actividad muy básica en vez de un verdadero compañero de entrenamiento. Con todo, tiene un precio asequible y todo lo que hace, lo hace bien.