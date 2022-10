Google Pixel Watch: alt vi vet om den nye smartklokken fra søkegiganten

Det føles ut som om vi har ventet på en vaskeekte Google-smartklokke i årevis (ikke så rart, for det er faktisk tilfellet), men på selskapets lanseringsarrangement den 6. oktober, fikk vi endelig møte Google Pixel Watch, i tillegg til smarttelefonene Pixel 7 og Pixel 7 Pro.



Hvis du trodde at klokken allerede var annonsert, så har du på en måte rett. Under Google IO 2022 avslørte søkegiganten klokkens eksistens, men noen inngående introduksjon var det ikke. Teknisk sett var dette mer et kort frempek enn noen annonsering, men Google har for vane å være generøs med informasjonen på forhånd. Vi fikk til og med se bilder av designet og en liten presentasjon av hva slags funksjoner klokken ville ha. Det ble til og med bekreftet at teknologi fra nyinnkjøpte Fitbit kom til å være inkludert.

Nå har vi informasjon om alt fra farger til tilkoplingsmuligheter og treningsfunksjoner til pris.



Under finner du alt du trenger å vite om nye Google Pixel Watch. Har søkegiganten klart å lage noe som tukter de beste smartklokkene på markedet? Tiden vil vise.

Rett på sak

Hva er det? Den første smartklokken designet av Google

Den første smartklokken designet av Google Hva koster den? Bluetooth = $350, 4G = $400

Bluetooth = $350, 4G = $400 Når blir den tilgjengelig? Annonsert 6. oktober, ukjent om/når den kommer til Norge

Google Pixel Watch: lanseringsdato og pris

Google lanserte nye Pixel Watch den 6. oktober, sammen med Pixel 7 og Pixel 7 Pro. 2022 er det første året Google offisielt lanserer de nye Pixel-telefonene i Norge, men merkelig nok var Pixel Watch fraværende årets sortiment i Norge.



Pixel Watch kunne forhåndsbestilles på samme dag som den ble lansert, og klokken dukker opp i butikk den 13. oktober i 13 forskjellige land, inkludert USA, Canada, Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Japan og Australia – men ikke i Norge.



Tradisjonen tro er det ikke helt usannsynlig at enkelte norske nettbutikker vil bedrive gråimport av den nye smartklokken, og det er ikke umulig å importere selv, men Pixel Watch ble ikke offisielt annonsert av Google i Norge.



Rent bortsett fra de ulike fargevalgene (utført i tre forskjellige sjatteringer), får man Pixel Watch i to forskjellige varianter – én modell som støtter Bluetooth og Wi-Fi, og én som støtter 4G.



Grunnmodellen koster 350 amerikanske dollar, mens 4G-varianten går for 400 amerikanske dollar.

Google Pixel Watch: Design og skjerm

Pixel Watch har vært i mediebildet både titt og ofte etter at den ble vist frem for første gang under Google I/O 2022 tidligere i år, så vi er allerede godt kjent med digitalurets runde formfaktor.



I kjølvannet av den offisielle lanseringen kan vi nå konstatere at den avrundede skjermen beskyttes av Gorilla Glass 5 i front, mens resten av urkassen på 41 mm (kun én størrelse) består av 80 % resirkulert rustfritt stål. Den er også vanntett opptil 5 atmosfærer (50 meter), hvilket betyr at svømme- og dykkefunksjoner er på tapetet. I tillegg veier den kun 36 gram.



Det er fire utføringer å velge mellom: Såkalt Champagne Gold-urkasse med et Active Band i Hazel; en glansløs svart variant med et Active Band i Obsidian; en i «polert sølv» med et Active Band i Chalk og nok en variant i «polert sølv» med et Active Band i Charcoal.

På samme måte som i Pixel 7-telefonene varierer utføringen i metallet basert på fargevalgene. Som navnene ymter om, består urkassene i «polert sølv» av polert rustfritt stål. Det samme gjør klokken som går under navnet Champagne Gold. Glansløs svart har mer tekstur, hvilket gjør at lyset diffunderes.



Reimene festes til Pixel Watch ved en proprietær låsemekanisme, «[...] inspirert av hvordan kameraobjektiver festes til kamerakropper», ifølge Google.



Pixel Watch-eiere vil kunne velge mellom over 20 forskjellige reimer, laget av forskjellige materialer, inkludert vevd stoff, lær og metall. Alle de hittil annonserte reimene skal komme på markedet i løpet av våren 2023.

Selv om Pixel Watch kun finnes i én størrelse inkluderer Google to forskjellige Active Band-størrelser ved kjøp av klokken.



Når det gjelder skjermen, så er det snakk om et OLED-panel 320 PPI (ikke langt unna Apple Watch 8, med sine 326 PPI), såkalt always-on-funksjonalitet, og med muligheten til å høyne den maksimale lysstyrken til 1000 nits, nok til at innholdet burde være godt synlig i sollys.

Google Pixel Watch: programvare og funksjoner

I likhet med Android 13 og Pixel 7-serien, ble en ny versjon av Watch OS lansert i forkant av Pixel Watch.



Selv om Samsung Galaxy Watch 4, lansert i fjor, teknisk sett var den første klokken som tok i bruk Googles nyutviklede operativsystem, så var det ikke før Montblanc Summit 3 ble lansert i sommer at vi fikk møte tredje generasjon Wear OS, som i praksis har blitt laget fra bunnen av.



Det ser ikke ut til å være de helt store forandringene mellom sommerens utgave og versjonen som brukes av Pixel Watch, men Wear OS 3.5 gir deg tilgang til Google Play Store fra håndleddet, varsler (inkludert Google-apper som Gmail), kontaktløs betaling (takket være Google Pay og NFC), støtte for Google Assistant og en Fitbit-integrering som er helt ny av årets modeller.

Google hevder at Pixel Watch har «[...] Fitbits hittil mest nøyaktige pulsmåling», og man får i tillegg et halvt år med Fitbit Premium med på kjøpet, som tilbyr merkespesifikke funksjoner som for eksempel Daily Readiness Score og Active Zone Minutes.



Man får også en EKG-funksjon (lignende den man finner i Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 5, samt i Fitbit Sense, Sense 2 og Charge 5), som analyserer hjerterytmen din, og til og med klarer å få med seg om brukeren får atrieflimmer.



Søvndata, inkludert søvnstadier, er også med i programvaren, men vil ikke bli aktivert før en gang i vinter. Google lover også at klokken skal kunne oppdage fall og kunne ringe nødtjenester.

Google Pixel Watch: spesifikasjoner og batteri

Pixel Watch er kompatibel med Android 8 og senere versjoner av Google-operativsystemet, men ikke med iOS (i motsetning til eldre generasjoner Wear OS-enheter.) Innebygget lagringsplass er på 32 GB.



En av de mest skuffende ryktene, som dessverre viste seg å være sant, er at Pixel Watch tar i bruk Samsungs gamle Exynos 9110-prosessor på 10 nm, som har sittet i det sørkoreanske selskapets klokker helt siden 2018 – og som er langt mindre imponerende enn Exynos W920 på 4 nm, som de to seneste generasjonene Galaxy Watch tar i bruk.

Hovedproblemet med denne brikken er strømforbruk. Siden den aldrende prosessoren brukes sammen med et relativt lite batteri på 294 mAh, så ser vi for oss at Google kan få vanskeligheter med å holde lovnadene om opptil 24 timers brukstid.



Den inkluderte trådløse ladeenheten med USB-C-inngang skal kunne lade opp 50 % av Pixel Watch-batteriet på 30 minutter ved 18 watt, 80 % på 55 minutter og 100 % på 80 minutter.