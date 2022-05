Alt nytt fra Google IO 2022: Android 13, Pixel 7 og Google Glass

Google IO 2022, søkegigantens årlige teknologimesse, gjorde unna hovedinnlegget den 11. mai, og oppsummeringen av selskapets annonseringer inkluderer både Google Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Watch, Pixel Tablet, Android 13 og nok en gang AR-prosjektet Google Glass.



Google IO er først og fremst et arrangement for utviklere som lager apper til selskapets operativsystemer (som Android, Chrome OS og Wear OS), men det er verdt å holde øynene oppe selv om man ikke programmerer kode, siden Google rett som det er presenterer både ny maskin- og programvare under evenementet – noe som også var tilfellet i år.

Det var mye som ble annonsert på de to dagene arrangementet varte, så det kan være greit med en aldri så liten oppsummering, kanskje særlig av hovedinnlegget.



Google kansellerte 2020-arrangementet grunnet den pågående pandemien, og påfølgende år fikk vi være med på en virtuell variant av Google IO 2021, men i år ble vi servert innhold både fysisk og på nett, og det så ut til at alle fremmøtte fikk lov til å prøve nær sagt alt som ble vist frem under hovedinnlegget.

Google IO 2022 fant sted mellom onsdag den 11. mai og torsdag den 12. mai.



Hovedinnlegget under Google IO startet klokken 19:00 den 11. mai og varte i omlag to timer.

Slik ble Google IO 2022 gjennomført

Den jevne Google-bruker assosierer nok Google IO med hovedinnlegget, som strømmes åpent på nett. I foregående år kunne man også kjøpe seg en billett som gav tilgang til Googles utvikler-presentasjoner, demonstrasjoner av nye produkter, lab-timer der man kunne lære ny kode og andre evenementer for både profesjonelle og amatører.



I år var disse evenementene virtuelle og gratis, mens fansen kunne kjøpe seg billetter til selve hovedinnlegget, der administrerende direktør for Google, Sundar Pichai ledet det hele an fra scenekanten.

Hva ble annonsert under Google IO 2022?

Her er en kjapp gjennomgang av alt Sundar Pichai og de andre Google-lederne snakket om under Google IO 2022-hovedinnlegget:

Android 13

Den seneste versjonen av Android OS er allerede å finne i betaversjon på Pixel 6-telefoner (og eldre modeller), men Google var snare med å understreke at det kommer mye nytt i Android 13, alt fra forbedringer i Material You til en helt ny versjon av Google Wallet.



Siden Apple nesten garantert kommer til å introdusere iOS 16 under WWDC i juni kom vi ikke utenom at Google kom med noen stikk i Cupertino-selskapets retning med blant annet RCS, en ny standard for direktemeldinger som kan brukes av alle enheter, ikke bare Google-produkter. Vi ser ikke for oss at dette kommer til å dukke opp hos Apple i år, men vi ser ikke bort i fra at andre (større) funksjoner kan finne på å overdøve de relativt små programvareforbedringene Google nå annonserer.

Pixel Watch med Fitbit-integrering

(Image credit: Future)

Helt siden Google kjøpte Fitbit, på tross av bekymringer rundt monopolregelverk, har vi lurt på hvordan søkegiganten vil forvalte oppkjøpet, og lage sin egen vri på Fitbit-utstyret.



Selskapet startet et større fokus på hvordan Wear OS skal «passe inn» i sortimentet med Google IO 2021, men vi så lite til smartklokker med Google-logoen i etterkant – før Google IO 2022.



Pixel Watch ble annonsert, kjørende Wear OS 3, en klokke med et rundere design enn Apple Watch. Google bekreftet at armpryden kommer til å bli lansert sammen med Pixel 7 og 7 Pro, som begge fikk sitt eget lille segment under hovedinnlegget.

Pixel Buds Pro

De opprinnelige Pixel Buds-modellene (over) har ikke aktiv støydemping. (Image credit: Future)

Alle kjenner til AirPods Pro – disse er blant mest populære helt trådløse øreproppene på markedet, og det er ikke overraskende at andre selskaper prøver å etterligne Apple-suksessen.



Pixel Buds Pro ble annonsert under Google IO 2022, og ser ut til å tilby en nesten eksakt speiling av funksjoner, sammenlignet med AirPods Pro. Alt fra støydemping til støtte for såkalt romlig lyd, så om kort tid kan dette være Android-øreproppene alle andre bruker som referanse.

Google Pixel 6a

Det ble ikke noe av Pixel 5a under IO i 2021, men Pixel 6a (over) lanseres i august. (Image credit: Future)

Google var ikke blyge med maskinvare-annonseringene under IO i 2022. Førstemann ut var Pixel 6a, en telefon som etter alle solemerker bør konkurrere med iPhone SE (2022), lansert i mars.



Modellen har et hovedkamera og et ultravidvinkelkamera, begge på 12 MP, men det ble ikke sagt noe om hva som befinner seg på forsiden av telefonen.



Telefonen skal koste 449 amerikanske dollar (omlag 4 300 norske kroner), og forhåndssalget starter den 21. juli

Pixel 7 og Pixel 7 Pro

(Image credit: Future)

Dette var den mest overraskende annonseringen under Google IO 2022. Vi fikk faktisk en aldri så liten forsmak på Pixel 7 og 7 Pro, med et oppdatert design i resirkulert aluminium, og en ny vri på kameraene.



Google Pixel 7 Pro vil ha tre sensorer på baksiden, mens Pixel 7 kun vil ha to. Litt i samme stil som Pixel 6 og 6 Pro i 2021.

Fargene til hver av modellene ble allerede nå bekreftet av Google. De to Pixel 7-telefonene skal få sine egne unike farger, i tillegg til standardfargene grå og sølv.

Pixel Tablet

(Image credit: Future)

Etter at Google trakk seg fra nettbrett-markedet i 2019 er det mildt sagt overraskende at Pixel Tablet nå er planlagt i 2023, sammen med over 20 apper som skal være optimalisert for nettbrett innen Android 13-lanseringen (igjen, antakeligvis i oktober.)



Selv om det ble bekreftet at nettbrettet skal bruke Googles Tensor-brikke, en prosessor som også sitter i Pixel 6 (og senere modeller), så ble det ikke sagt noe om de eksakte spesifikasjonene i kamera, eller hvor mye nettbrettet kommer til å koste ved lansering.



Likevel er det interessant at Google nok en gang kaster seg inn i konkurranse med solide produkter som Apple iPad Air og iPadOS.

Google Glass

(Image credit: Future)

Det var selvsagt også en «one more thing» sneket inn på slutten av Google IO 2022-hovedinnlegget: Google Glass er gjenopplivet. AR-briller er på vei.



Vi fikk ikke vite noe som helst når det gjelder spesifikasjoner, priser eller tilgjengelighet, men demonstrasjonen av en oversettelse i sanntid, i en samtale, var likefullt imponerende.



Selv om produktet antakeligvis ligger noen år frem i tid, så fikk vi i det minste et inntrykk av hvordan AR-briller kan fungere i det virkelige liv.