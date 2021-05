Store forandringer på vei til Wear OS – blir de Google-baserte klokkene endelig bedre?

Tilhengere av Wear OS-smartklokker har ofte klaget på at Google har vært trege med oppdateringer av operativsystemet, og under Google IO 2021, teknologigigantens årlige utviklerkonferanse, avslørte selskapet den største forandringen i Wear OS vi har sett på årevis.



For å være mer nøyaktig er det altså snakk om en rekke forandringer – det er altså slik at denne nye versjonen av Wear OS har blitt laget i samarbeid med Samsung, noe som nær sagt garanterer at de kommende Watch 4- og Watch 4 Active-klokkene kommer til å bruke den «nye» plattformen. Oppdateringen skal være planlagt lansert i løpet av 2021.

Det er dog ikke dermed sagt at nye Wear OS kun kommer til å brukes av Samsung- og Google-produserte klokker – alle produsenter står fritt til å ta i bruk operativsystemet, og vi regner i det minste med at alle de samme selskapene som allerede bruker plattformen, som Fossil og Suunto, vil fortsette samarbeidet.



Etter sigende skal denne Wear OS-oppdateringen ha tatt en del DNA fra Tizen – operativsystemet de foregående Samsung-smartklokkene har brukt – og implementert dette i Wear OS.

Hva er nytt?

Google har nevnt at en av hovedattraksjonene i den nye Wear OS-oppdateringen vil være bedre batteritid. Typisk vil Wear OS-baserte klokker vare omlag én dag, noe som er ganske så dårlig i forhold til de fleste andre klokker, men nå skal de altså ha litt bedre kondis. Det er dog vanskelig å si nøyaktig hva dette vil si i praksis før vi får hatt en klokke med det nye OS-et på testbenken.



Ytelsen skal også ha fått seg en oppdatering. Google hevder at apper nå åpnes 30 prosent raskere enn tidligere, og at overganger fra en app til en annen skal gli bedre.



En Wear OS-forandring det tidligere har gått rykter om er nye såkalte Tiles fra tredjepartsprodusenter – dette er altså de forskjellige skjermbildene som dukker opp når du sveiper frem og tilbake. Google bekrefter nå at det kommer til å være drøssvis nye Tiles som skal være klare til bruk, inkludert enkelte nykommere. Strava, Spotify og Adidas Running er blant de bekreftede appene som får Tiles-støtte.

En annen oppgradering er at man nå får YouTube Music på plattformen, så alle som bruker Googles musikktjeneste kan nå laste ned sanger.



Wear OS skal også få en del forandringer i hvordan man navigerer rundt på klokkene, men mange av eksemplene Google listet opp under konferansen er ting som plattformen allerede gjør. Én av funksjonene som faktisk så ny ut var muligheten til å skifte kjapt mellom ulike apper, kjent fra Android, og er en riktig så kjekk funksjon i moder-operativsystemet.



Google jobber også sammen med Fitbit – som ble kjøpt opp tidligere i 2021 – med et uttalt mål om at flere treningsfunksjoner skal finne veien inn i Wear OS, men det er ikke helt klart hva dette betyr i praksis. Google Fit er allerede en røslig plattformen, så vi må nesten vente å se hva som faktisk blir nytt når oppdateringen lanseres.