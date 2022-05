Google Pixel 7 «annonsert», månedsvis før faktisk lansering

Etter annonseringen av Google Pixel 6a under Google IO 2022 overrasket selskapet oss med et detaljert frempek mot Google Pixel 7-serien.



Vi forventet allerede at denne telefonen (i tillegg til Pro-varianten) kom til å bli lansert i oktober, og det er rundt denne tiden den faktiske lanseringen antakeligvis vil finne sted. Det vi fikk servert under Google IO var likevel en røslig førsteinntrykk av telefonene.



Vi fikk innsyn i et par nøkkelelementer, i tillegg fikk vi servert bildet du kan se over. Et av de nye aspektene ved telefonen er at aluminiumsrammen nå inkluderer kamerahumpen. Hele greia skal for øvrig være laget av resirkulerte materialer.

Av informasjonen vi fikk under presentasjonen kan vi se at Google Pixel 7 Pro kommer til å ha tre kameraer, mens Pixel 7 kun vil ha to – dette stemmer godt overens med tilstanden i Google Pixel 6-serien, men det kan være en del maskinvareoppgraderinger i innmaten.



Begge modellene kommer til å ta i bruk neste generasjon Google Tensor-prosessor, en brikke vi først ble kjent med via 6-serien. Den neste i rekka bør bli en del raskere, og vi ser også for oss at en del nye kamera-funksjoner blir bakt inn.

Vi fikk også vite at disse telefonene kommer til å ta i bruk Android 13, noe Google nevnte flere ganger under Google IO 2022. Det skulle bare mangle, egentlig.



Vi kan ikke påstå at det bugnet over med informasjon om den nye telefonserien under Google IO, men vi fikk tross alt langt flere detaljer enn vi forventet om Pixel 7-modellene, gitt at vi fortsatt teller mai – det kan være at Google har planlagt et 2022 spekket med hint og andre godbiter om funksjonalitet. Tiden vil vise.