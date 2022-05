Android 13 annonsert under Google IO 2022: alt vi vet om det nye OS-et

Android 13 «Tiramisu» ble annonsert under Google IO 2022, med en forfining i designet, forbedringer i varsler og mye mer.



Google hadde et tydelig fokus på sikkerhet under årets innledende foredrag, og Android 13 fortsatte over samme lest, der de største eksemplene er RCS (en standard for direktemeldinger) og forbedringer i Google Wallet.



De seneste Android 13-betaen kan allerede nå brukes med Pixel 6-telefoner, og hvis du har lyst til å teste det nye OS-et kan du gå til Android beta-nettsiden, der får du rede på hvorvidt enheten din kan brukes, og tilgang på seneste versjon (ny variant ble lansert rett etter at Google IO ble avsluttet.)



Pixel 7 og 7 Pro ble også annonsert mens arrangementet pågikk, og Google bekreftet at begge vil ta i bruk Android 13 ved lansering.

Funksjoner

Det er et drøss forbedringer i Material You, Android-temaet i Android 13, med blant annet forskjellige farger i musikk-styringen på låseskjermen, som forandrer seg etter hvilket fargetema man bruker, i tillegg til et større generelt fokus på sikkerhet.



Varsler om jordskjelv har også fått en forbedring, der hele skjermen brukes til å beskrive situasjonen og hvordan man best kan komme seg til sikkerhet.

Handoff

I forkant hadde vi et håp om at Google tok inspirasjon fra Apples Handoff-funksjon, og det ser ut som om våre bønner ble hørt.



Du kan nå gjøre arbeid på bilder og andre filer på en enhet og fortsette arbeidet på et annet Google-produkt eller Android-nettbrett. Man får også tilgang til «Fast Pair», som gjør at man enklere kan pare enheter raskere.

Google Wallet

Google Wallet er en slags nyversjon av Google Pay, som lagrer informasjon om bankkort, billetter til evenementer, parkereringsbilletter, vaksinekort, informasjon om helseforsikring, flybilletter og mye mer.



Dette er en altetende funksjon som tar sikte på å gi Android 13-brukere en faktisk erstatning for den fysiske lommeboken mange av oss fortsatt drasser rundt på.



Bor man i USA kan også digitale førerkort lagres, en funksjon som får premiere senere i 2022.



Google annonserte også at de i tiden fremover kommer til å utvikle Android 13 til nettbrett og brettbare enheter, hvilket taler for en fremtidig Pixel Fold.

Android 13, støttede enheter

Android har rykte på seg for å være en vriompeis når man skal oppdatere telefonen til seneste versjon. Noe av årsaken er at forskjellige produsenter lager sine egne varianter som skal passe til den spesifikke maskinvaren, som for eksempel Samsung.



Google, på sin side, som kommer med nye Pixel-telefoner hvert år, velger selvfølgelig å gi sine egne enheter den seneste Android-versjonen fortløpende. Vi regner med at en Pixel 7, og/eller eventuelt en Pixel Fold, blir lansert sammen med Android 13 i oktober, som en forsmak.



Google Pixel 6 og 6 Pro støtter for øvrig Android 13-betaen, så det er nærmest garantert at disse også vil få den ferdige programvaren.

Det har også vært et stort fokus på å få optimalisert over 20 Google-apper til bruk i nettbrett, så Android 13 ser ut til å bli den første helversjonen som blir tilgjengelig både i nettbrett, brettbare enheter og telefoner.



Andre mobilprodusenter pleier å henge noen måneder etter Google, for å ha tid til testing og å utvikle sine egne versjoner av Android. Prosessen pleier å være ferdig på vårparten, en god stund etter Google-lanseringen av OS-et.

Lanseringsdato

